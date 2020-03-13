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Отчёт об уязвимостях, устранённых в Red Hat Enterprise Linux в 2019 году

13.03.2020 10:41

Компания Red Hat опубликовала отчёт с анализом рисков, связанных оперативностью устранения уязвимостей, выявленных в продуктах Red Hat в течение 2019 года. За год в продуктах и сервисах Red Hat было исправлено 1313 уязвимостей (на 3.2% больше, чем за 2018 год), из которых 27 был присвоен статус критических проблем. Всего службой безопасности Red Hat в 2019 году было изучено 2714 уязвимостей, охватывающих все возможные проблемы, в том числе в открытых программах, не входящих в состав RHEL или не проявляющиеся в RHEL.

Обновления с устранением 98% критических проблем были выпущены в течение недели, после появления публичной информации об уязвимости. 41% критических проблем были устранены в течение дня.

Наибольшее число уязвимостей было устранено в ядре Linux и пакетах с браузерными компонентами. В частности в ядре было устранено 216 проблем, в Thunderbird - 156, Firefox 152, Chromium - 131, jackson-databind - 123, kernel-rt - 112, MySQL - 95, java-1.8.0-ibm - 69, qemu-kvm - 44, libvirt - 39, ansible - 34, rh-php71-php - 29, exiv2 - 21, rh-php72-php - 20. Из наиболее значительных проблем отмечены уязвимости в runc, механизмах спекулятивного выполнения инструкций CPU (MDS, SWAPGS, ZombieLoad 2.0, Machine Check Error), SACK Panic, libvirt, vhost-net, sudo и драйвере Intel i915.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Наиболее важные события 2019 года
  3. OpenNews: Pwnie Awards 2019: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  4. OpenNews: Оценка рисков из-за уязвимостей в Red Hat Enterprise Linux
  5. OpenNews: Анализ уязвимостей за последние 25 лет
  6. OpenNews: Анализ использования фрагментов уязвимых библиотек в исполняемом коде
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52538-security
Ключевые слова: security, redhat, vulnerability
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, BlackRot (ok), 11:38, 13/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    rh-php72-php... ем.. шо?
    PHP вроде не в их компетенции
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:06, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно был такой случай, когда из очередной дыры в php кучу сайтов положили, остались только те кто работал под selinux, он не давал дыре в php память ...
     
     
  • 3.6, BlackRot (ok), 12:09, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понял, спасибо)
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:48, 13/03/2020 [ответить]  
    		• +4 +/
    > службой безопасности Red Hat

    только попробуйте наехать на системд или гном, мало не покажется!

     
     
  • 2.8, thhh (?), 13:46, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школота и служба безопасности rh в разных непересекающихся сегментах.
     

  • 1.4, Zenitur (ok), 11:54, 13/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    До сих пор поддерживают RHEL 5 (расширенная поддержка) и до недавнего времени поддерживали RHEL 4. Странно, почему их нет на графике?
     
  • 1.7, Michael Shigorin (ok), 12:27, 13/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Что сказать, молодцы.
     
  • 1.9, user (??), 13:51, 13/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно не зря деньги, в серьезных конторах только шапка, а не какой то цемент!
     

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