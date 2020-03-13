Отчёт об уязвимостях, устранённых в Red Hat Enterprise Linux в 2019 году

Компания Red Hat опубликовала отчёт с анализом рисков, связанных оперативностью устранения уязвимостей, выявленных в продуктах Red Hat в течение 2019 года. За год в продуктах и сервисах Red Hat было исправлено 1313 уязвимостей (на 3.2% больше, чем за 2018 год), из которых 27 был присвоен статус критических проблем. Всего службой безопасности Red Hat в 2019 году было изучено 2714 уязвимостей, охватывающих все возможные проблемы, в том числе в открытых программах, не входящих в состав RHEL или не проявляющиеся в RHEL. Обновления с устранением 98% критических проблем были выпущены в течение недели, после появления публичной информации об уязвимости. 41% критических проблем были устранены в течение дня. Наибольшее число уязвимостей было устранено в ядре Linux и пакетах с браузерными компонентами. В частности в ядре было устранено 216 проблем, в Thunderbird - 156, Firefox 152, Chromium - 131, jackson-databind - 123, kernel-rt - 112, MySQL - 95, java-1.8.0-ibm - 69, qemu-kvm - 44, libvirt - 39, ansible - 34, rh-php71-php - 29, exiv2 - 21, rh-php72-php - 20. Из наиболее значительных проблем отмечены уязвимости в runc, механизмах спекулятивного выполнения инструкций CPU (MDS, SWAPGS, ZombieLoad 2.0, Machine Check Error), SACK Panic, libvirt, vhost-net, sudo и драйвере Intel i915.



