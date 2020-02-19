Обновление Solaris 11.4 SRU 18

1, Аноним ( 1 ), 12:41, 19/02/2020 [ответить] + / – Эксперты опеннета, скажите, зачем ее убили со всеми этими Zones и православной ZFS?

2, Аноним ( 2 ), 12:48, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Её не прям "убили", а перестали кормить, вот оно и издохло.

3, Аноним ( - ), 12:53, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Эксперты опеннета, скажите, зачем ее убили со всеми этими Zones и православной ZFS? Увы, все кто сидел на Солярке умерли от старости. Больше некому ответить на твой вопрос.

