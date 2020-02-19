Обновление Solaris 11.4 SRU 18

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Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 18 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.
В новом выпуске:
- Добавлен новый модуль mod_wsgi для Python 3.7;
- В ghostscript решена проблема с ошибкой формирования xref-таблиц;
- Обеспечено отключение сетевых интерфейсов EoIB во время переключения SM Master на запасной сервер (режим failover);
- Устранена уязвимость SWAPGS в механизме спекулятивного выполнения CPU Intel;
- Обновлены версии Bison 3.4.2 и libusb-1 1.0.23. Обновлены версии с устранением уязвимостей:
binutils 2.33.1,
sqlite 3.29.0,
watch 3.3.15,
Node.js 8.17.0,
Apache Tomcat 8.5.50,
Firefox 68.4.1,
Thunderbird 68.4.1,
Wireshark 2.6.14.