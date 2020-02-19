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Обновление Solaris 11.4 SRU 18

19.02.2020 12:22

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 18 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.

В новом выпуске:

  • Добавлен новый модуль mod_wsgi для Python 3.7;
  • В ghostscript решена проблема с ошибкой формирования xref-таблиц;
  • Обеспечено отключение сетевых интерфейсов EoIB во время переключения SM Master на запасной сервер (режим failover);
  • Устранена уязвимость SWAPGS в механизме спекулятивного выполнения CPU Intel;
  • Обновлены версии Bison 3.4.2 и libusb-1 1.0.23. Обновлены версии с устранением уязвимостей: binutils 2.33.1, sqlite 3.29.0, watch 3.3.15, Node.js 8.17.0, Apache Tomcat 8.5.50, Firefox 68.4.1, Thunderbird 68.4.1, Wireshark 2.6.14.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Обновление Solaris 11.4 SRU 17
  3. OpenNews: Доступны OpenIndiana 2019.10 и OmniOS CE r151032, продолжающие развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Oracle будет поддерживать Java SE 8/11 до 2030 года, а Solaris 11 до 2031 года
  5. OpenNews: OpenIndiana 2019.04 и OmniOS CE r151030, продолжающие развитие OpenSolaris
  6. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: solaris, oracle
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:41, 19/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Эксперты опеннета, скажите, зачем ее убили со всеми этими Zones и православной ZFS?
     
     
  • 2, Аноним (2), 12:48, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её не прям "убили", а перестали кормить, вот оно и издохло.
     
  • 3, Аноним (-), 12:53, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эксперты опеннета, скажите, зачем ее убили со всеми этими Zones и православной ZFS?

    Увы, все кто сидел на Солярке умерли от старости. Больше некому ответить на твой вопрос.

     
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