Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.25

Ранее процесс выборочного клонирования производился через задание фильтров для отсеивания лишнего контента и опции "--no-checkout" для отключения восполнение недостающих файлов. После этого, перед выполнение операции checkout, требовалось включить настройку core.sparseCheckout и определить в файле .git/info/sparse-checkout список шаблонов исключаемых путей. Например, для клонирования без блобов и запрета извлечения файлов из вложенных каталогов глубиной 2 и больше можно было выполнить:

git clone --filter=blob:none --no-checkout /your/repository/here repo $ cd repo $ cat >.git/info/sparse-checkout <EOF /* !/* EOF $ git config core.sparseCheckout 1 $ git checkout .

Новая команда "git sparse-checkout" существенно упрощает работу и сводит процесс организации работы с неполным репозиторием к командам:

git clone --filter=blob:none --sparse /your/repository/here repo git sparse-checkout set /path/to/check/out

Команда sparse-checkout позволяет установить список путей для checkout (set) без ручной настройки .git/info/sparse-checkout, а также вывести текущий список путей (list) и включить или отключить частичные checkout (enable/disable).

Для оптимизации работы с очень большими репозиториями и списками шаблонов предложена настройка "git config core.sparseCheckoutCone", ограничивающая допустимые шаблоны (вместо произвольных шаблонов .gitignore можно задать все ли пути и все ли файлы в заданном подкаталоге следует извлекать). Например, если в большом репозитории есть каталог "A/B/C" и вся работа сосредоточена в подкаталоге "C", то при включении режима sparseCheckoutCone команда "git sparse-checkout set A/B/C" извлечёт содержимое "C" полностью, но из "A" и "B" извлечёт только необходимые для работы с "C" части.