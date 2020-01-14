Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.25

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|2.16, eRIC (ok), 16:34, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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SVN является как раз таки централизованной системой отслеживания кода, когда как GIT децентрализованная
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|4.24, Аноним (-), 17:21, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А у шара нет граней
Игроделы с этим тезисом мягко говоря не согласятся. Более того - у хорошего шара граней много.
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|2.6, Аноним (6), 14:10, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В том то и дело, что именно "sparseCheckoutCone", а не "sparseCheckoutClone"
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|1.3, iCat (ok), 13:56, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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1 коммит с каждого разработчика при учёте, что работали 7 дней...
Не густо... :)
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|4.25, Аноним (-), 17:22, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Сложна, там на сях надо писать
Ну так поэтому оно и крутое - работает шустро, ведет себя логично. И вообще, на что способны вебмакаки можно посмотреть в каком-нибудь hg. Фич навалили гору, зато все работает как картонный макет какой-то.
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|1.7, Ivan_83 (ok), 14:35, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"В команду "git submodule" добавлена подкоманда "set-url"" - наконец то!
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|1.9, Аноним (9), 14:57, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями
Не "одной из", а самой. По сути, на данный момент единственной.
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|2.11, aa (?), 15:18, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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самой популярной - да
по надежности и производительности возможно есть и лучше (пусть ими и пользуется 1 человек)
и любителей subversion и mercurial пока еще достаточно, чтобы не говорить,что гит - единственная
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|3.12, microsoft (?), 15:33, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и любителей subversion и mercurial пока еще достаточно
но для них нет нашей прекрасной gitfs! Поэтому по производительности они безнадежно в пролете.
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|3.26, Аноним (-), 17:25, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и любителей subversion и mercurial пока еще достаточно
Пока еще. Ха, именно так. Постепенно даже до этих доползает что хорошие инструменты разработки от профессиональных програмеров а не макак с самомнением - использовать эффективнее, да и просто приятно, наконец.
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|4.30, Аноним (30), 17:40, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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хм. какой смысл менять инструмент, который всем устраивает и под который уже отлажены все процессы? сможешь объяснить преимущества перехода с того же SVN на GIT для распределенной команды разработчиков (с разными скиллами)? Ну так, чтобы сказать бизнесу - мы хотим перейти на Git, ближайшие пол года минимум у нас будут периодически возникать простои в работе (как часто - мы не знаем), да и сам переход не бесплатен. Зато взамен вы получите... что?
И еще вопрос. Я вот для себя начал смотреть в сторону git. И столкнулся с такой проблемой:
есть 2 ветки - для issue и вторая - testing. закомитил (C1) в issue, сделал merge request (MR1) в testing, обновил тестовое окружение. и вижу, что обновление создает проблемы. делаю revert этого MR1, чиню проблемы в ветке issue, создаю MR2 для слияния ветки issue в testing и понимаю, что C1 в этот самый MR2 не попадает. Потому что он уже есть в ветке testing. Хотя изменения этого комита я ревертнул... И теперь вопрос - как с такой ситуацией бороться, или как в нее не попадать? Я то выкрутился (сделал revert для первого revert), но меня не покидает ощущение, что это неправильное решение. и это я пока один в этом репозитории, если же там будет несколько человек топтаться, да еще и всякие CI/CD научить откатывать изменения, ломающие ветки, то этот бардак потом вряд-ли кто-то сможет разгрести для релиза.
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|5.31, Ordu (ok), 18:01, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не надо делать revert в таких случаях. revert ведь не удаляет коммит, а накладывает сверху ещё один, который обнуляет эффект первого.
Делай git reset, чтобы поставиь HEAD на нужный коммит, таким образом ветка приходит в состояние, будто никакого коммита и не было вовсе. Или вообще ничего не делай: внеси исправления в issue, и вторым мергом исправь первый. История коммитов будет чуть более грязной, но ты потом можешь исправить это, когда будешь перекидывать её из issue в master. Правда для этого надо не merge делать, а rebase. Но я бы вообще рекомендовал rebase, merge принудительно сливает все коммиты в один, rebase же позволяет некоторые слить, некоторые оставить как есть, некоторые опустить вообще.
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|6.33, Аноним (30), 18:51, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Не надо делать revert в таких случаях. revert ведь не удаляет коммит, а накладывает сверху ещё один, который обнуляет эффект первого.
я это уже понял. но для меня было несколько неожиданно, что новый MR не будет содержать этот коммит. и в контексте перехода команды на новый инструмент - подобных неожиданных вещей для разных разработчиков будет немало...
>> Делай git reset, чтобы поставиь HEAD на нужный коммит, таким образом ветка приходит в состояние, будто никакого коммита и не было вовсе.
а если после этого слияния прошли новые? не всегда же нужно именно "верхний" MR откатить..
>> Или вообще ничего не делай: внеси исправления в issue, и вторым мергом исправь первый.
если исправление можно сделать быстро - это норм вариант. но если на исправление нужно время - тогда не катит. я пытаюсь выработать общую стратегию поведения, которую мне нужно будет донести другим разработчикам, и такой вариант даже озвучивать нельзя.
>> Но я бы вообще рекомендовал rebase, merge принудительно сливает все коммиты в один, rebase же позволяет некоторые слить, некоторые оставить как есть, некоторые опустить вообще.
с rebase я еще не разбирался детально, а т.к. ранее мне попадались холивары по поводу его использования, я решил заняться им позже, когда чуть лучше разберусь с базовыми вещами.
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|7.35, Аноним (35), 18:58, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а если после этого слияния прошли новые? не всегда же нужно именно "верхний" MR откатить...
Просто для понимания: при откате неверхнего мержа могут и конфликты возникнуть, которые вам исправлять придётся. И результат исправления которых поломает и другие мержи.
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|5.34, Аноним (35), 18:54, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сразу скажу, что практически не работал с гитлаб.
> если же там будет несколько человек топтаться
У нас в компании workflow реализован несколько по-иному, и за релиз-ветку всегда есть ответственный. Один. И только он может вливать в пререлизную/тестовую ветку задачные ветки. Соответственно, он в курсе всех ревертов и мерджей, и проблемы с топтанием нескольких человек не возникает.
> всякие CI/CD научить откатывать изменения, ломающие ветки
В таком случае разработчику issue должно уведомление слаться, что его ветку откатили, с номером реверта, чтобы при следующем MR он понимал, что в текущей testing его изменений нет и нужно ревертнуть автоматический реверт.
Кроме того, вы ссылаетесь на конкретный workflow, и для вашей организации он просто может не подходить.
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|6.36, Аноним (30), 19:03, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Сразу скажу, что практически не работал с гитлаб.
интересно, где я спалился? вроде ж не озвучивал, что именно с ним работаю...
>> У нас в компании workflow реализован несколько по-иному, и за релиз-ветку всегда есть ответственный. Один. И только он может вливать в пререлизную/тестовую ветку задачные ветки. Соответственно, он в курсе всех ревертов и мерджей, и проблемы с топтанием нескольких человек не возникает.
а если он заболел, в отпуск ушел, еще по каким-то причинам недоступен? как по мне, процессы не должны зависеть от одного человека...
>> В таком случае разработчику issue должно уведомление слаться, что его ветку откатили, с номером реверта, чтобы при следующем MR он понимал, что в текущей testing его изменений нет и нужно ревертнуть автоматический реверт.
когда человек должен что-то понимать или помнить - это плохо выстроенный процесс. я пытаюсь этого избегать.
>> Кроме того, вы ссылаетесь на конкретный workflow, и для вашей организации он просто может не подходить.
workflow собственно я сам и пытаюсь выработать, т.е. я ничем не ограничен "снаружи". но есть некие "внутренние" ограничения, которые сложно описать словами (как пример - никто не должен ничего держать в голове, и никаких дополнительных листочков с записями. да, есть коменты, есть метки... но хочется, чтобы все было максимально прозрачно)
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|1.37, Аноним (37), 19:25, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В subversion хотя бы удобнее хранить всякую мультимедию, где она централизовано хранится на сервере, есть svn lock и т.д. А git? Чтобы загрузить жалкий 14 Кбайтный xml файл нужно загрузить терабайт wav'ок. А в svn можно просто отдельные файлы загружать.
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|1.38, Аноним (38), 20:39, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С этой "partial clones" ещё работать и работать. До удобства и лёгкости SVN ещё далеко. Тут нельзя просто выкачать файлы из папки /A/B/C При таком частичном клонировании будет воссоздана структура вложенности каталогов что и даром не сдалось если человек хочет работать только с содержимым в папке C
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