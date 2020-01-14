Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.25

2.11 , aa ( ? ), 15:18, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – самой популярной - да

по надежности и производительности возможно есть и лучше (пусть ими и пользуется 1 человек)

и любителей subversion и mercurial пока еще достаточно, чтобы не говорить,что гит - единственная

3.12 , microsoft ( ? ), 15:33, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > и любителей subversion и mercurial пока еще достаточно но для них нет нашей прекрасной gitfs! Поэтому по производительности они безнадежно в пролете. 4.20 , Аноним ( 19 ), 17:04, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты еще скажи VFS for Git.

3.26 , Аноним ( - ), 17:25, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и любителей subversion и mercurial пока еще достаточно Пока еще. Ха, именно так. Постепенно даже до этих доползает что хорошие инструменты разработки от профессиональных програмеров а не макак с самомнением - использовать эффективнее, да и просто приятно, наконец.

4.30 , Аноним ( 30 ), 17:40, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – хм. какой смысл менять инструмент, который всем устраивает и под который уже отлажены все процессы? сможешь объяснить преимущества перехода с того же SVN на GIT для распределенной команды разработчиков (с разными скиллами)? Ну так, чтобы сказать бизнесу - мы хотим перейти на Git, ближайшие пол года минимум у нас будут периодически возникать простои в работе (как часто - мы не знаем), да и сам переход не бесплатен. Зато взамен вы получите... что? И еще вопрос. Я вот для себя начал смотреть в сторону git. И столкнулся с такой проблемой:

есть 2 ветки - для issue и вторая - testing. закомитил (C1) в issue, сделал merge request (MR1) в testing, обновил тестовое окружение. и вижу, что обновление создает проблемы. делаю revert этого MR1, чиню проблемы в ветке issue, создаю MR2 для слияния ветки issue в testing и понимаю, что C1 в этот самый MR2 не попадает. Потому что он уже есть в ветке testing. Хотя изменения этого комита я ревертнул... И теперь вопрос - как с такой ситуацией бороться, или как в нее не попадать? Я то выкрутился (сделал revert для первого revert), но меня не покидает ощущение, что это неправильное решение. и это я пока один в этом репозитории, если же там будет несколько человек топтаться, да еще и всякие CI/CD научить откатывать изменения, ломающие ветки, то этот бардак потом вряд-ли кто-то сможет разгрести для релиза.

5.31 , Ordu ( ok ), 18:01, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не надо делать revert в таких случаях. revert ведь не удаляет коммит, а накладывает сверху ещё один, который обнуляет эффект первого. Делай git reset, чтобы поставиь HEAD на нужный коммит, таким образом ветка приходит в состояние, будто никакого коммита и не было вовсе. Или вообще ничего не делай: внеси исправления в issue, и вторым мергом исправь первый. История коммитов будет чуть более грязной, но ты потом можешь исправить это, когда будешь перекидывать её из issue в master. Правда для этого надо не merge делать, а rebase. Но я бы вообще рекомендовал rebase, merge принудительно сливает все коммиты в один, rebase же позволяет некоторые слить, некоторые оставить как есть, некоторые опустить вообще.

6.33 , Аноним ( 30 ), 18:51, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Не надо делать revert в таких случаях. revert ведь не удаляет коммит, а накладывает сверху ещё один, который обнуляет эффект первого. я это уже понял. но для меня было несколько неожиданно, что новый MR не будет содержать этот коммит. и в контексте перехода команды на новый инструмент - подобных неожиданных вещей для разных разработчиков будет немало... >> Делай git reset, чтобы поставиь HEAD на нужный коммит, таким образом ветка приходит в состояние, будто никакого коммита и не было вовсе. а если после этого слияния прошли новые? не всегда же нужно именно "верхний" MR откатить.. >> Или вообще ничего не делай: внеси исправления в issue, и вторым мергом исправь первый. если исправление можно сделать быстро - это норм вариант. но если на исправление нужно время - тогда не катит. я пытаюсь выработать общую стратегию поведения, которую мне нужно будет донести другим разработчикам, и такой вариант даже озвучивать нельзя. >> Но я бы вообще рекомендовал rebase, merge принудительно сливает все коммиты в один, rebase же позволяет некоторые слить, некоторые оставить как есть, некоторые опустить вообще. с rebase я еще не разбирался детально, а т.к. ранее мне попадались холивары по поводу его использования, я решил заняться им позже, когда чуть лучше разберусь с базовыми вещами.

7.35 , Аноним ( 35 ), 18:58, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а если после этого слияния прошли новые? не всегда же нужно именно "верхний" MR откатить... Просто для понимания: при откате неверхнего мержа могут и конфликты возникнуть, которые вам исправлять придётся. И результат исправления которых поломает и другие мержи.

5.34 , Аноним ( 35 ), 18:54, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сразу скажу, что практически не работал с гитлаб. > если же там будет несколько человек топтаться У нас в компании workflow реализован несколько по-иному, и за релиз-ветку всегда есть ответственный. Один. И только он может вливать в пререлизную/тестовую ветку задачные ветки. Соответственно, он в курсе всех ревертов и мерджей, и проблемы с топтанием нескольких человек не возникает. > всякие CI/CD научить откатывать изменения, ломающие ветки В таком случае разработчику issue должно уведомление слаться, что его ветку откатили, с номером реверта, чтобы при следующем MR он понимал, что в текущей testing его изменений нет и нужно ревертнуть автоматический реверт. Кроме того, вы ссылаетесь на конкретный workflow, и для вашей организации он просто может не подходить.

6.36 , Аноним ( 30 ), 19:03, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Сразу скажу, что практически не работал с гитлаб. интересно, где я спалился? вроде ж не озвучивал, что именно с ним работаю... >> У нас в компании workflow реализован несколько по-иному, и за релиз-ветку всегда есть ответственный. Один. И только он может вливать в пререлизную/тестовую ветку задачные ветки. Соответственно, он в курсе всех ревертов и мерджей, и проблемы с топтанием нескольких человек не возникает. а если он заболел, в отпуск ушел, еще по каким-то причинам недоступен? как по мне, процессы не должны зависеть от одного человека... >> В таком случае разработчику issue должно уведомление слаться, что его ветку откатили, с номером реверта, чтобы при следующем MR он понимал, что в текущей testing его изменений нет и нужно ревертнуть автоматический реверт. когда человек должен что-то понимать или помнить - это плохо выстроенный процесс. я пытаюсь этого избегать. >> Кроме того, вы ссылаетесь на конкретный workflow, и для вашей организации он просто может не подходить. workflow собственно я сам и пытаюсь выработать, т.е. я ничем не ограничен "снаружи". но есть некие "внутренние" ограничения, которые сложно описать словами (как пример - никто не должен ничего держать в голове, и никаких дополнительных листочков с записями. да, есть коменты, есть метки... но хочется, чтобы все было максимально прозрачно)

