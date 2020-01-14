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Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.25

14.01.2020 13:40

Доступен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.25.0. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 583 изменений, подготовленных при участии 84 разработчиков, из которых 32 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • Приближается к стабилизации и полной готовности возможность частичного клонирования (partial clones), позволяющая переносить лишь часть данных и работать с неполной копией репозитория. При обычном клонировании из репозитория копируются все данные, включая каждую версию каждого файла из истории изменений. Для очень больших репозиториев копирование данных приводит к значительному увеличению трафика и дискового пространства, даже если разработчика интересует лишь подмножество файлов. Для упрощения получения только части рабочего дерева исходных текстов в новом выпуске предложена экспериментальная команда "sparse-checkout" и новая опция "--sparse" для команды "clone".

    Ранее процесс выборочного клонирования производился через задание фильтров для отсеивания лишнего контента и опции "--no-checkout" для отключения восполнение недостающих файлов. После этого, перед выполнение операции checkout, требовалось включить настройку core.sparseCheckout и определить в файле .git/info/sparse-checkout список шаблонов исключаемых путей. Например, для клонирования без блобов и запрета извлечения файлов из вложенных каталогов глубиной 2 и больше можно было выполнить: 

    
   git clone --filter=blob:none --no-checkout /your/repository/here repo
   $ cd repo
   $ cat >.git/info/sparse-checkout <EOF
   /*
   !/*
   EOF
   $ git config core.sparseCheckout 1
   $ git checkout .

    Новая команда "git sparse-checkout" существенно упрощает работу и сводит процесс организации работы с неполным репозиторием к командам: 

    
   git clone --filter=blob:none --sparse /your/repository/here repo
   git sparse-checkout set /path/to/check/out

    Команда sparse-checkout позволяет установить список путей для checkout (set) без ручной настройки .git/info/sparse-checkout, а также вывести текущий список путей (list) и включить или отключить частичные checkout (enable/disable).

    Для оптимизации работы с очень большими репозиториями и списками шаблонов предложена настройка "git config core.sparseCheckoutCone", ограничивающая допустимые шаблоны (вместо произвольных шаблонов .gitignore можно задать все ли пути и все ли файлы в заданном подкаталоге следует извлекать). Например, если в большом репозитории есть каталог "A/B/C" и вся работа сосредоточена в подкаталоге "C", то при включении режима sparseCheckoutCone команда "git sparse-checkout set A/B/C" извлечёт содержимое "C" полностью, но из "A" и "B" извлечёт только необходимые для работы с "C" части.

  • Из документации ("git rebase -h") удалены все упоминания опции "--preserve-merges", которая объявлена устаревшей и вместо неё для переноса набора коммитов следует использовать "git rebase --rebase-merges".
  • Для улучшения читаемости сообщений с патчами, отправляемыми в списки рассылки, добавлена опция "git format-patch --cover-from-description subject", при указании которой в качестве темы сопроводительного письма для набора патчей используется первый абзац из текста описания ветки.
  • Реализована поддержка совместного применения команды "git apply --3way" и настройки "merge.conflictStyle" ("git apply" теперь учитывает стиль описания конфликта из merge.conflictStyle при необходимости разрешения конфликта после попытки применения файла с патчем к репозиторию).
  • Код определения функций, используемый в таких операциях как "git diff/grep --show-function/--function-context", расширен поддержкой определения границ функций в программах на языке Elixir.
  • В "git add", "git commit", "git reset" и другие команды добавлена новая опция "--pathspec-from-file", дающая возможность загрузить список путей из файла или входного потока, вместо их перечисления в командной строке.
  • Решена проблема с определением переименований на уровне каталогов при записи коммитов. Определение не работало в случае перемещения содержимого подкаталога в корень репозитория.
  • Предложена начальная реализация переработанной команды "git add -i", позволяющей добавлять изменённое содержимое в интерактивном режиме, переписанная с Perl на Си. Ведётся аналогичная переработка команды "git add -p".
  • Проведён рефакторинг команды "git log --graph", формирующей ASCII-изображение графа с историей изменений в репозитории. Переработка позволила значительно улучшить и упростить вывод без искажения структуры истории, что, например, решило проблему с вылезанием рисунка за границу ширины строки терминала.
  • Опция "git log --format=..", позволяющая изменить формат вывода, расширена поддержкой флагов "l/L" для вывода только части email-адреса, указываемой перед символом "@" (например, полезно, когда у всех разработчиков все email в одном домене).
  • В команду "git submodule" добавлена подкоманда "set-url".
  • Тестовые наборы обновлены в рамках подготовки к переходу на алгоритм хэширования SHA-2 вместо SHA-1.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/1/1...)
  2. OpenNews: Обновление Git с устранением 8 уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.24
  4. OpenNews: Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got
  5. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.22
  6. OpenNews: Зафиксирована атака вредоносных шифровальщиков на Git-репозитории
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: git
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  • 1.1, Аноним (1), 13:53, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    SVN в 100 раз
     
     
  • 2.8, Анонец (?), 14:56, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    чем гит
     
     
  • 3.13, Снайпе (?), 16:10, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 16:33, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SVN в 100 раз
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 17:03, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато Git в 100 раз
     
     
  • 6.28, little Bobby tables (?), 17:32, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже верно
    чем свн.
     
  • 4.23, Аноним (-), 17:19, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что?

    Медленнее.

     
  • 2.16, eRIC (ok), 16:34, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SVN является как раз таки централизованной системой отслеживания кода, когда как GIT децентрализованная
     
     
  • 3.17, конь в пальто (?), 16:45, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и чо?
     
     
  • 4.39, eRIC (ok), 22:03, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и чо?

    ничего, идите в гугл кто сравнивает SVN vs GIT

     
  • 3.18, A.Stahl (ok), 16:47, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А у шара нет граней, тогда как у куба их целых 6.
     
     
  • 4.22, Попугай Кеша (?), 17:19, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно сказать, что у шара - бесконечное число граней )
     
  • 4.24, Аноним (-), 17:21, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А у шара нет граней

    Игроделы с этим тезисом мягко говоря не согласятся. Более того - у хорошего шара граней много.

     
     
  • 5.27, A.Stahl (ok), 17:27, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игроделы намного умнее чем ты о них думаешь.


     
  • 4.29, little Bobby tables (?), 17:33, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ещё был случай идем в столовку талоны профилакта проедать а навстречу бабы с иняза
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:55, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    l залипает?)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:10, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В том то и дело, что именно "sparseCheckoutCone", а не "sparseCheckoutClone"
     

  • 1.3, iCat (ok), 13:56, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    1 коммит с каждого разработчика при учёте, что работали 7 дней...
    Не густо... :)
     
     
  • 2.5, анонимус_потерял_свой_логин (?), 14:07, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иди, да помоги им своими коммитами
     
     
  • 3.10, НяшМяш (ok), 15:16, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложна, там на сях надо писать
     
     
  • 4.21, анонимус_потерял_свой_логин (?), 17:09, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну да, на опеннете-то писульки писать проще намного
     
  • 4.25, Аноним (-), 17:22, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Сложна, там на сях надо писать

    Ну так поэтому оно и крутое - работает шустро, ведет себя логично. И вообще, на что способны вебмакаки можно посмотреть в каком-нибудь hg. Фич навалили гору, зато все работает как картонный макет какой-то.

     
  • 4.32, Аноним (32), 18:41, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перепиши на расте - это проста! )))
     

  • 1.4, X5asd (?), 13:56, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а переход на следущую sha что? надоело чтоль?
     
     
  • 2.14, Alex (??), 16:20, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    коллизии (почти) научились подбирать
     

  • 1.7, Ivan_83 (ok), 14:35, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "В команду "git submodule" добавлена подкоманда "set-url"" - наконец то!
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:57, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями

    Не "одной из", а самой. По сути, на данный момент единственной.

     
     
  • 2.11, aa (?), 15:18, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    самой популярной - да
    по надежности и производительности возможно есть и лучше (пусть ими и пользуется 1 человек)
    и любителей subversion и mercurial пока еще достаточно, чтобы не говорить,что гит - единственная
     
     
  • 3.12, microsoft (?), 15:33, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > и любителей subversion и mercurial пока еще достаточно

    но для них нет нашей прекрасной gitfs! Поэтому по производительности они безнадежно в пролете.

     
     
  • 4.20, Аноним (19), 17:04, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще скажи VFS for Git.
     
  • 3.26, Аноним (-), 17:25, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и любителей subversion и mercurial пока еще достаточно

    Пока еще. Ха, именно так. Постепенно даже до этих доползает что хорошие инструменты разработки от профессиональных програмеров а не макак с самомнением - использовать эффективнее, да и просто приятно, наконец.

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 17:40, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    хм. какой смысл менять инструмент, который всем устраивает и под который уже отлажены все процессы? сможешь объяснить преимущества перехода с того же SVN на GIT для распределенной команды разработчиков (с разными скиллами)? Ну так, чтобы сказать бизнесу - мы хотим перейти на Git, ближайшие пол года минимум у нас будут периодически возникать простои в работе (как часто - мы не знаем), да и сам переход не бесплатен. Зато взамен вы получите... что?

    И еще вопрос. Я вот для себя начал смотреть в сторону git. И столкнулся с такой проблемой:
    есть 2 ветки - для issue и вторая - testing. закомитил (C1) в issue, сделал merge request (MR1) в testing, обновил тестовое окружение. и вижу, что обновление создает проблемы. делаю revert этого MR1, чиню проблемы в ветке issue, создаю MR2 для слияния ветки issue в testing и понимаю, что C1 в этот самый MR2 не попадает. Потому что он уже есть в ветке testing. Хотя изменения этого комита я ревертнул... И теперь вопрос - как с такой ситуацией бороться, или как в нее не попадать? Я то выкрутился (сделал revert для первого revert), но меня не покидает ощущение, что это неправильное решение. и это я пока один в этом репозитории, если же там будет несколько человек топтаться, да еще и всякие CI/CD научить откатывать изменения, ломающие ветки, то этот бардак потом вряд-ли кто-то сможет разгрести для релиза.

     
     
  • 5.31, Ordu (ok), 18:01, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не надо делать revert в таких случаях. revert ведь не удаляет коммит, а накладывает сверху ещё один, который обнуляет эффект первого.

    Делай git reset, чтобы поставиь HEAD на нужный коммит, таким образом ветка приходит в состояние, будто никакого коммита и не было вовсе. Или вообще ничего не делай: внеси исправления в issue, и вторым мергом исправь первый. История коммитов будет чуть более грязной, но ты потом можешь исправить это, когда будешь перекидывать её из issue в master. Правда для этого надо не merge делать, а rebase. Но я бы вообще рекомендовал rebase, merge принудительно сливает все коммиты в один, rebase же позволяет некоторые слить, некоторые оставить как есть, некоторые опустить вообще.

     
     
  • 6.33, Аноним (30), 18:51, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Не надо делать revert в таких случаях. revert ведь не удаляет коммит, а накладывает сверху ещё один, который обнуляет эффект первого.

    я это уже понял. но для меня было несколько неожиданно, что новый MR не будет содержать этот коммит. и в контексте перехода команды на новый инструмент - подобных неожиданных вещей для разных разработчиков будет немало...

    >> Делай git reset, чтобы поставиь HEAD на нужный коммит, таким образом ветка приходит в состояние, будто никакого коммита и не было вовсе.

    а если после этого слияния прошли новые? не всегда же нужно именно "верхний" MR откатить..

    >> Или вообще ничего не делай: внеси исправления в issue, и вторым мергом исправь первый.

    если исправление можно сделать быстро - это норм вариант. но если на исправление нужно время - тогда не катит. я пытаюсь выработать общую стратегию поведения, которую мне нужно будет донести другим разработчикам, и такой вариант даже озвучивать нельзя.

    >> Но я бы вообще рекомендовал rebase, merge принудительно сливает все коммиты в один, rebase же позволяет некоторые слить, некоторые оставить как есть, некоторые опустить вообще.

    с rebase я еще не разбирался детально, а т.к. ранее мне попадались холивары по поводу его использования, я решил заняться им позже, когда чуть лучше разберусь с базовыми вещами.

     
     
  • 7.35, Аноним (35), 18:58, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а если после этого слияния прошли новые? не всегда же нужно именно "верхний" MR откатить...

    Просто для понимания: при откате неверхнего мержа могут и конфликты возникнуть, которые вам исправлять придётся. И результат исправления которых поломает и другие мержи.

     
  • 5.34, Аноним (35), 18:54, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу скажу, что практически не работал с гитлаб.

    > если же там будет несколько человек топтаться

    У нас в компании workflow реализован несколько по-иному, и за релиз-ветку всегда есть ответственный. Один. И только он может вливать в пререлизную/тестовую ветку задачные ветки. Соответственно, он в курсе всех ревертов и мерджей, и проблемы с топтанием нескольких человек не возникает.

    > всякие CI/CD научить откатывать изменения, ломающие ветки

    В таком случае разработчику issue должно уведомление слаться, что его ветку откатили, с номером реверта, чтобы при следующем MR он понимал, что в текущей testing его изменений нет и нужно ревертнуть автоматический реверт.

    Кроме того, вы ссылаетесь на конкретный workflow, и для вашей организации он просто может не подходить.

     
     
  • 6.36, Аноним (30), 19:03, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Сразу скажу, что практически не работал с гитлаб.

    интересно, где я спалился? вроде ж не озвучивал, что именно с ним работаю...

    >> У нас в компании workflow реализован несколько по-иному, и за релиз-ветку всегда есть ответственный. Один. И только он может вливать в пререлизную/тестовую ветку задачные ветки. Соответственно, он в курсе всех ревертов и мерджей, и проблемы с топтанием нескольких человек не возникает.

    а если он заболел, в отпуск ушел, еще по каким-то причинам недоступен? как по мне, процессы не должны зависеть от одного человека...

    >> В таком случае разработчику issue должно уведомление слаться, что его ветку откатили, с номером реверта, чтобы при следующем MR он понимал, что в текущей testing его изменений нет и нужно ревертнуть автоматический реверт.

    когда человек должен что-то понимать или помнить - это плохо выстроенный процесс. я пытаюсь этого избегать.

    >> Кроме того, вы ссылаетесь на конкретный workflow, и для вашей организации он просто может не подходить.

    workflow собственно я сам и пытаюсь выработать, т.е. я ничем не ограничен "снаружи". но есть некие "внутренние" ограничения, которые сложно описать словами (как пример - никто не должен ничего держать в голове, и никаких дополнительных листочков с записями. да, есть коменты, есть метки... но хочется, чтобы все было максимально прозрачно)

     

  • 1.37, Аноним (37), 19:25, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В subversion хотя бы удобнее хранить всякую мультимедию, где она централизовано хранится на сервере, есть svn lock и т.д. А git? Чтобы загрузить жалкий 14 Кбайтный xml файл нужно загрузить терабайт wav'ок. А в svn можно просто отдельные файлы загружать.
     
  • 1.38, Аноним (38), 20:39, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С этой "partial clones" ещё работать и работать. До удобства и лёгкости SVN ещё далеко. Тут нельзя просто выкачать файлы из папки /A/B/C При таком частичном клонировании будет воссоздана структура вложенности каталогов что и даром не сдалось если человек хочет работать только с содержимым в папке C
     
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