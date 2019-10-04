Опубликован курс видеолекций "Современный и эффективный С++"

2.9 , Аноним ( 9 ), 19:43, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что их не хватает?

3.25 , Аноним ( 23 ), 20:53, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кому не хватает? Я вижу, что их более достаточно.

4.40 , dotggfgf ( ? ), 22:04, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну такое около По данным SlashData получилось, что в четвертом квартале 2018 года в мире было примерно 18.9 миллионов разработчиков, 12.9 миллионов из которых — профессиональные https://habr.com/ru/post/469843/

сравни >> https://countrymeters.info/ru/World

5.41 , Аноним ( 7 ), 22:20, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – разработчиков чего?

6.42 , dotggfgf ( ? ), 22:29, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://hsto.org/webt/m4/wj/dp/m4wjdpfdsivr48lo5q1c3-wwyl0.png

4.57 , zzz ( ?? ), 00:03, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Традиционная мантра что программистов, что фотографов. У этих двух братий всегда хватает достаточно компетентных людей, а все новоприбывающие - так, ниачомные люди, которые и полгода не продержатся. Причем, все эти умники традиционно забывают указать, что в начале своей карьеры они были сами точно такими же желторотыми, а все силы направлены на то, чтобы как можно меньше людей им конкурировало, тем самым сбивая цены. Эту дичь прошли сисадмины, фотографы, сейчас вот программисты кочеряжатся, переживая, как бы их доходы не упали. Сколько лет ведь кукарекали про голубую кость, интеллект, работу в потоке, будет грустно, если какие-то новички вдруг придут и начнут писать код на 50% хуже за 1/4 от з/п сеньора.

3.26 , Аноним ( 7 ), 20:54, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Потому что их не хватает? В стране или в мире? Я вот не могу представить в какой сфере деятельности их не хватает? Какие прдукты они делают?

2.10 , myhand ( ok ), 19:47, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос неверный. Зачем нам столько "программистов" на плюсах?

3.11 , aperon ( ok ), 19:51, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Выше уже ответили - потому, что их не хватает.

4.16 , neAnonim ( ? ), 20:21, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По статистике hh соискателей больше чем вакансий. (ключевое слово программист)

Составители вакансий не готовы нанимать составителей резюме. (По крайней мере деньги не готовы давать) Может стоит качество поднимать, а не количество?

5.19 , aperon ( ok ), 20:32, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Порог вхождения тяжел, да. Но какое это имеет отношение к современности и эффективности?

5.27 , Аноним ( 7 ), 20:55, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >По статистике hh соискателей больше чем вакансий. (ключевое слово программист) В каждом городе, даже не миллионнике есть колледжы, универы, которые каждый год выпускают дипломированных программистов. Какие программы они пишут? Для кого?

6.39 , Аноним ( 39 ), 21:58, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > В каждом городе, даже не миллионнике есть колледжы

> колледжы печаль...

7.58 , zzz ( ?? ), 00:06, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну конечно же, на плюсах - это надо иметь два высших, а то и три. На втором курсе я спокойно кодил на сишечке, без всяких плюсов, со всеми этими указателями на указатель, а сейчас поди ж ты, без вышки ну ваще никак нельзя программить на плюсах.

5.62 , Аноним ( 59 ), 00:16, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > По статистике hh соискателей больше чем вакансий. (ключевое слово программист) Соискателей много, а программистов не хватает.

2.51 , Ordu ( ok ), 23:28, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > я в дискорде встречал школьника, который плюсы по видеоурокам учил А я видел детей, которые учились играть на ф-но по синтезатору: там есть прошитые программы, которые показывают какие кнопки нажимать, чтобы мелодия получилась.

2.60 , Аноним ( 59 ), 00:14, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > я в дискорде встречал школьника, который плюсы по видеоурокам учил. Спрашивается, зачем нам столько программистов? А какое это имеет отношение к программистам?

