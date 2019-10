Опубликован курс видеолекций "Современный и эффективный С++"

> нет в большинстве он прав. в низкоуровщине и консоль и правда в основном чистый си. Тут речь не о большинствах.

Посмотрите еще раз, внимательно:

>> Открыл первую лекцию. Где используется c++? В операционных системах. Во встраеваемых системах.

>> Закрыл лекцию. Там используется голый си. И если лектор об этом не в курсе, то зачем его слушать? Грубо утрируя: читается как "лектор сморозил глупость, там с++ не используется!". ОС - это не только ядро, но и обвязка, а тот же бсдшный devd - аналог линуксячего udev, да и wpa_supplicant или zfsd

> zfsd attempts to resolve ZFS faults that the kernel can't resolve by itself. я бы не назвал абстрактной высокоуровневщиной (да и действительно _низкоуровневые_ вещи на сишке - это практически всегда костыляни^W привязка к определенному компилятору или его расширением ЯП - __attribute__/pragma aligned, packed, бит-поля и все такое прочее). Ну и то, что в силу некоторых традиций используется си, не отменяет возможности (и использования) тех же плюсов, начиная с реализации L4 типа Fiasco, Pistachio, той же Google Fuchsia и вплоть до Symbian и BeOS/Гайки https://github.com/haiku/haiku/tree/master/src/system/kernel