Опубликован курс видеолекций "Современный и эффективный С++"

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|1.2, A.Stahl (ok), 18:48, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Ну и что нам с видео делать? Смотреть что ли?..
>PVS-Studio
Ясно. А чтобы ознакомиться с материалами мне не нужно будет делать татуировку на лбу "Спасибо PVS-Studio за видео?"
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|2.13, IRASoldier_registered (ok), 19:57, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Смотреть что ли?..
Представь себе, именно это делают с видео. Его смотрят.
>А чтобы ознакомиться с материалами
Компания-разработчик никому не обязана позволять бесплатно пользоваться своим продуктом. То, что она всё же разрешает делать это для опенсорсных некоммерческих проектов - достойно благодарности. Бомби потише.
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|3.23, Аноним (23), 20:50, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты вылезай из анабиоза. Предоставление свободных продуктов - это норма. Даже майкрософт этим занимается. А тут какая-то конторка снизошла себя же попиарить.
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|4.29, Аноним84701 (ok), 21:00, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Даже майкрософт этим занимается.
Хм, круто. А ссылочку на код офиса, винды 10/8/7/Server 20XX, Exchange, Cortana, MSSQL, SharePoint можно?
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|4.43, IRASoldier_registered (ok), 22:35, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> какая-то конторка снизошла себя же попиарить
Ты бы сначала посмотрел, ЧТО у них за продукт, какие возможности он дает разработчику и, кстати, на Хабре были статьи про баги, обнаруженные с помощью этого продукта в популярнейшем фри-либре-опенсофте.
> Предоставление свободных продуктов - это норма
Нет. Это не норма. Никто НЕ ОБЯЗАН предоставлять свободный продукт. Факт его предоставления компанией, не относящейся к заявленным производителям опенсорса/"свободного" софта говорит либо о следовании моде (а ещё чтобы поменьше токсичной вони на форумах разводили активисты "свободы"), либо о благотворительности.
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|3.37, Аноним (36), 21:50, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> не обязана позволять
Хотел глянуть. Но после таких заявлений ... идут лесом.
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|4.44, IRASoldier_registered (ok), 22:38, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хотел глянуть. Но после таких заявлений ... идут лесом.
Т.е. тебя просто бомбит. И ты, очевидно, не принадлежишь к числу серьезных разработчиков. Которые не занимаются рефлексией на тему попранной гордости, а либо покупают полезный проприетарный софт, либо используют его иначе, на условиях владельца прав на этот софт, либо просто ищут альтернативы, если их что-то не устраивает.
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|1.5, Аноним (5), 19:09, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Странно было бы - если бы обошлось без скрытой рекламы PVS-studio и упоминания что статические анализаторы нужны, но только правильные.
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|2.56, zzz (??), 23:57, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чем проблема-то, я не пойму. Ладно бы тебе софт какой предложили установить с обязательной установкой яндекс-браузера. Предлагают материалы - нет, всё равно всё не так и всё не то. Ты тут решил в детектива поиграть или куда.
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|2.8, aperon (ok), 19:31, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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C++17 вполне современный и, тем более, эффективный. Что не так, нет оператора pass?
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|3.24, Аноним (23), 20:51, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Они с такой скоростью стандарты рожают, что компиляторы уже не поспевают. Про библиотеки вообще молчу.
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|2.32, Аноним (32), 21:22, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> выбрать что-то одно
Лекция 11. ... как выстрелить себе в ногу
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|1.7, Аноним (7), 19:28, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вы вот всё смеетесь, а я в дискорде встречал школьника, который плюсы по видеоурокам учил. Спрашивается, зачем нам столько программистов?
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|4.57, zzz (??), 00:03, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Традиционная мантра что программистов, что фотографов. У этих двух братий всегда хватает достаточно компетентных людей, а все новоприбывающие - так, ниачомные люди, которые и полгода не продержатся.
Причем, все эти умники традиционно забывают указать, что в начале своей карьеры они были сами точно такими же желторотыми, а все силы направлены на то, чтобы как можно меньше людей им конкурировало, тем самым сбивая цены.
Эту дичь прошли сисадмины, фотографы, сейчас вот программисты кочеряжатся, переживая, как бы их доходы не упали. Сколько лет ведь кукарекали про голубую кость, интеллект, работу в потоке, будет грустно, если какие-то новички вдруг придут и начнут писать код на 50% хуже за 1/4 от з/п сеньора.
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|3.26, Аноним (7), 20:54, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Потому что их не хватает?
В стране или в мире? Я вот не могу представить в какой сфере деятельности их не хватает? Какие прдукты они делают?
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|4.16, neAnonim (?), 20:21, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По статистике hh соискателей больше чем вакансий. (ключевое слово программист)
Составители вакансий не готовы нанимать составителей резюме. (По крайней мере деньги не готовы давать)
Может стоит качество поднимать, а не количество?
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|5.19, aperon (ok), 20:32, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Порог вхождения тяжел, да. Но какое это имеет отношение к современности и эффективности?
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|5.27, Аноним (7), 20:55, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>По статистике hh соискателей больше чем вакансий. (ключевое слово программист)
В каждом городе, даже не миллионнике есть колледжы, универы, которые каждый год выпускают дипломированных программистов. Какие программы они пишут? Для кого?
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|6.39, Аноним (39), 21:58, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В каждом городе, даже не миллионнике есть колледжы
> колледжы
печаль...
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|7.58, zzz (??), 00:06, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну конечно же, на плюсах - это надо иметь два высших, а то и три. На втором курсе я спокойно кодил на сишечке, без всяких плюсов, со всеми этими указателями на указатель, а сейчас поди ж ты, без вышки ну ваще никак нельзя программить на плюсах.
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|5.62, Аноним (59), 00:16, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По статистике hh соискателей больше чем вакансий. (ключевое слово программист)
Соискателей много, а программистов не хватает.
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|2.51, Ordu (ok), 23:28, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я в дискорде встречал школьника, который плюсы по видеоурокам учил
А я видел детей, которые учились играть на ф-но по синтезатору: там есть прошитые программы, которые показывают какие кнопки нажимать, чтобы мелодия получилась.
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|2.60, Аноним (59), 00:14, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я в дискорде встречал школьника, который плюсы по видеоурокам учил. Спрашивается, зачем нам столько программистов?
А какое это имеет отношение к программистам?
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|2.14, IRASoldier_registered (ok), 20:01, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Современный, эффективный, C++ - выберите что-то одно
Пока что, хвала Омниссии, вектор развития у плюсов таков, что чем современнее - тем эффективнее. Собственно для этого развитие и идёт.
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|3.17, neAnonim (?), 20:29, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ха ха. Гуглите "managed c++" это и есть тот выродок на котором пишут флагманы с++ приложений. Adobe, Microsoft итд
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|4.21, aperon (ok), 20:37, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ха ха. Гуглите "managed c++" это и есть тот выродок на котором
> пишут флагманы с++ приложений. Adobe, Microsoft итд
wxpython отхавали. Спасибо, но лучше как-бы без этого.
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|4.47, IRASoldier_registered (ok), 22:46, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что в нём такого прямо выродочного? И опять же С++/CLI - это опциональные дополнения, а не развитие стандарта языка. Так что мимо.
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|1.15, anonymous (??), 20:08, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Открыл первую лекцию. Где используется c++? В операционных системах. Во встраеваемых системах. Закрыл лекцию. Там используется голый си. И если лектор об этом не в курсе, то зачем его слушать?
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|3.31, аноним3 (?), 21:13, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет в большинстве он прав. в низкоуровщине и консоль и правда в основном чистый си. плюсы уже как то большев приложухе ии некоторых других сферах, хотя никто не оспаривает, что некоторые на плюсах и дрова пишут. вон тут недавно умельцы в сравнении языков аж дровишки (сетевые) на питоне написали. и что от этого использование питона не изменилось. а плюсы если их использовать без классов и все этого ООП вполне как чистый си можно использовать. все равно из си вышел))
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|4.33, анонн (ok), 21:31, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нет в большинстве он прав. в низкоуровщине и консоль и правда в основном чистый си.
Тут речь не о большинствах.
Посмотрите еще раз, внимательно:
>> Открыл первую лекцию. Где используется c++? В операционных системах. Во встраеваемых системах.
>> Закрыл лекцию. Там используется голый си. И если лектор об этом не в курсе, то зачем его слушать?
Грубо утрируя: читается как "лектор сморозил глупость, там с++ не используется!".
ОС - это не только ядро, но и обвязка, а тот же бсдшный devd - аналог линуксячего udev, да и wpa_supplicant или zfsd
> zfsd attempts to resolve ZFS faults that the kernel can't resolve by itself.
я бы не назвал абстрактной высокоуровневщиной (да и действительно _низкоуровневые_ вещи на сишке - это практически всегда костыляни^W привязка к определенному компилятору или его расширением ЯП - __attribute__/pragma aligned, packed, бит-поля и все такое прочее).
Ну и то, что в силу некоторых традиций используется си, не отменяет возможности (и использования) тех же плюсов, начиная с реализации L4 типа Fiasco, Pistachio, той же Google Fuchsia и вплоть до Symbian и BeOS/Гайки https://github.com/haiku/haiku/tree/master/src/system/kernel
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|2.34, Аноним (34), 21:44, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне себе можно писать системы на плюсах, нужно только специальный рантайм присобачить и кое какие включить/выключить из компилятора. Хотя конечно зачем трусы через голову... (виндовые kernel space процессы на плюсах написаны, даже маленькая часть самого микроядра плюсах)
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|1.30, Аноним (30), 21:11, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С++ - отвратный язык. Нет, он супер, но то, что в половине компиляторов нет половины стандартной библиотеки, где есть - там сломана, что нет ни одной нормальной системы сборки (meson и cmake тоже говно, говорю вам как человек, нырнувший в их код), ни одного нормального пакетного менеджера и ни одной нормальной IDE (студия платная и не под линукс, qtcreator адски жрёт память своим clangbackend) ... это всё просто бесит.
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|2.35, Аноним (34), 21:47, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зря его отделили в отдельный язык, нужно было просто оставить как предпроцессор для С
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|3.52, Ordu (ok), 23:31, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> предпроцессор
Тогда уже надпроцессор: препроцессор -- это всякие там #include и #ifdef, а C++ работает уже на отпрепроцесшенном коде. То есть он не предпроцессор, а надпроцессор. Или постпроцессор. Или на крайний случай запроцессор.
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|2.46, asd (??), 22:42, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С++ надолго застыл в стагнации. Что даже начали альтернативы придумывать и мериться с ним скоростью. Сейчас за него взялись всей толпой, исправлять положение дел. В процессе, как видите..
Альтернатива, по всей видимости, лишь rust.
Из IDE попробуте Code::Blocks, Code::Light, KDevelop, да хоть Geany, если столь привередливы.
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|1.49, Anonymouss (?), 22:50, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне одному кажется что слово "лекции" и "видеокурс" имеют мало общего со словом "доклады"?
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|2.53, Ordu (ok), 23:33, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть и не одному, но очень похоже на то, что одному.
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|1.50, Онаним (?), 23:25, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что эти люди делают на сайте где:
>>> Проект OpenNet - все о Unix системах и открытых технологиях для администраторов, программистов и пользователей
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|2.55, Аноним (61), 23:55, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> программистов и пользователей
Обслуживающий персонал программистов полагаю.
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|1.54, Аноним (61), 23:48, 04/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Услышал слова "Семинары", сразу понял что это секта свидетелей копиляции.
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