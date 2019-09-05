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Выпуск системного менеджера systemd 243

05.09.2019 10:42

После пяти месяцев разработки представлен релиз системного менеджера systemd 243. Из новшеств можно отметить интеграцию в PID 1 обработчика нехватки памяти в системе, поддержку прикрепления собственных BPF-программ для фильтрации трафика unit-ов, многочисленные новые опции для systemd-networkd, режим мониторинга пропускной способности сетевых интерфейсов, задействование по умолчанию на 64-разрядных системах 22-битных номеров PID вместо 16-битных, переход на унифицированную иерархию cgroups, включение в состав systemd-network-generator.

Основные изменения:

  • В обработчик PID 1 добавлено распознавание генерируемых ядром сигналов о нехватке памяти (Out-Of-Memory, OOM) для перевода юнитов, достигших лимита в потреблении памяти, в специальное состояние с опциональной возможностью их принудительного завершения или остановки;
  • Для unit-файлов реализованы новые параметры IPIngressFilterPath и IPEgressFilterPath, позволяющие подключить BPF-программы с произвольными обработчиками для фильтрации входящих и исходящих IP-пакетов, генерируемых процессами, связанными с данным unit-ом. Предложенные возможности позволяют создавать своего рода межсетевые экраны для сервисов systemd. Пример написания простого сетевого фильтра на базе BPF;
  • В утилиту systemctl добавлена команда "clean" для удаления кэша, runtime-файлов, информации о состоянии и каталогов с логами;
  • В systemd-networkd добавлена поддержка сетевых интерфейсов MACsec, nlmon, IPVTAP и Xfrm;
  • В systemd-networkd реализована раздельная настройка стеков DHCPv4 и DHCPv6 через секции "[DHCPv4]" и "[DHCPv6]" в файле конфигурации. Добавлена опция RoutesToDNS для добавления отдельного маршрута к DNS-серверу, указанному в параметрах, полученных от DHCP-сервера (чтобы трафик к DNS отправлялся через тот же линк, что и основной маршрут, полученный от DHCP). Для DHCPv4 добавлены новые опции: MaxAttempts - макcимальное число запросов на получение адреса, BlackList - чёрный список DHCP-серверов, SendRelease - включение отправки сообщений DHCP RELEASE при завершении сеанса;
  • В утилиту systemd-analyze добавлены новые команды:
    • "systemd-analyze timestamp" - разбор и преобразование времени;
    • "systemd-analyze timespan" - разбор и преобразование промежутков времени;
    • "systemd-analyze condition" - разбор и тестирование выражений ConditionXYZ;
    • "systemd-analyze exit-status" - разбор и преобразование кодов завершения из номеров в названия и наоборот;
    • "systemd-analyze unit-files" - вывод списка всех файловых путей для юнитов и псевдонимов юнитов.
  • Опции SuccessExitStatus, RestartPreventExitStatus и RestartForceExitStatus теперь поддерживают не только числовые коды возврата, но и их текстовые идентификаторы (например "DATAERR"). Посмотреть список привязки кодов к идентификаторам можно через команду "sytemd-analyze exit-status";
  • В утилиту networkctl добавлена команда "delete" для удаления виртуальных сетевых устройств, а также опция "--stats" для вывода статистики по устройствам;
  • В networkd.conf добавлены настройки SpeedMeter и SpeedMeterIntervalSec для периодического измерения пропускной способности сетевых интерфейсов. Статистику, полученную по результатам измерений, можно посмотреть в выводе команды 'networkctl status';
  • Добавлена новая утилита systemd-network-generator для генерации файлов .network, .netdev и .link на основе настроек IP, переданных при запуске через командную строку ядра Linux в формате настроек Dracut;
  • Значение sysctl "kernel.pid_max" на 64-разрядных системах теперь выставляется по молчанию в 4194304 (22-битные PID вместо 16-битных), что уменьшает вероятность коллизий при назначении PID, повышает лимит на число одновременно запущенных процессов и положительно отражается на безопасности. Потенциально изменение может привести к проблемам с совместимостью, но на практике о подобных проблемах пока не сообщалось;
  • По умолчанию на этапе сборки осуществлён переход на унифицированную иерархию cgroups-v2 ("-Ddefault-hierarchy=unified"). Ранее по умолчанию выставлялся гибридный режим ("-Ddefault-hierarchy=hybrid");


  • Изменено поведение фильтра системных вызовов (SystemCallFilter), который в случае обращения к запрещённому системному вызову теперь завершает весь процесс, а не отдельные потоки (thread), так как завершение отдельных потоков могло приводить к непредсказуемым проблемам. Изменений действует только при наличии ядра Linux 4.14+ и libseccomp 2.4.0+;
  • Непривилегированным программам предоставлена возможность отправки пакетов ICMP Echo (ping) благодаря установке sysctl "net.ipv4.ping_group_range" для всего диапазона групп (для всех процессов);
  • Для ускорения процесса сборки по умолчанию прекращена генерации man-руководств (для сборки полной документации нужно использовать опцию "-Dman=true" или "-Dhtml=true" для руководств в формате html). Для упрощения просмотра документации в состав включены два скрипта build/man/man и build/man/html для генерации и предпросмотра интересующих руководств;
  • Для обработки доменных имён с символами национальных алфавитов по умолчанию задействована библиотека libidn2 (для возвращения libidn следует использовать опцию "-Dlibidn=true");
  • Прекращена поддержка исполняемого файла /usr/sbin/halt.local, предоставлявшего функциональность, не получившую должного распространения в дистрибутивах. Для организации запуска команд при завершении работы рекомендовано использовать скрипты в /usr/lib/systemd/system-shutdown/ или определить новый unit, зависимый от final.target;
  • На последней стадии завершения работы systemd теперь автоматически увеличивает уровень логов в sysctl "kernel.printk", что решает проблему с отображением в логе событий, наступивших на поздних стадиях завершения работы, когда штатные демоны ведения логов уже завершены;
  • В journalctl и других отображающих логи утилитах обеспечена подсветка предупреждений жёлтым цветом, а записей аудита синим для их визуального выделения из общей массы;
  • В переменной окружения $PATH путь к bin/ теперь следует раньше пути к sbin/, т.е. при наличии одинаковых имён исполняемых файлов в обоих каталогах, будет выполнен файл из bin/;
  • В systemd-logind обеспечен вызов SetBrightness() для безопасного изменения яркости экрана для каждого сеанса;
  • В команду "udevadm info" добавлен флаг "--wait-for-initialization" для ожидания завершения инициализации устройства;
  • В процессе загрузки системы обработчик PID 1 теперь выводит на экран названия юнитов, вместо строки с их описанием. Для возвращения прошлого поведения можно использовать опцию StatusUnitFormat в /etc/systemd/system.conf или параметр ядра systemd.status_unit_format;
  • В /etc/systemd/system.conf для watchdog в PID 1 добавлена опция KExecWatchdogSec, определяющая таймаут для перезапуска с использованием kexec. Старая настройка ShutdownWatchdogSec переименована в RebootWatchdogSec и определяет таймаут для работ в процессе завершения работы или обычного перезапуска;
  • Для сервисов добавлена новая опция ExecCondition, позволяющая задать команды, которые будут выполнены до ExecStartPre. На основе возвращённого командой кода ошибки принимается решение о дальнейшем выполнении юнита - если возвращён код 0 запуск юнита продолжается, если с 1 до 254 молча завершается без пометки возникновения сбоя, если 255 - завершение с пометкой возникновения сбоя;
  • Добавлен новый сервис systemd-pstore.service для извлечения данных изsys/fs/pstore/ и из сохранения в /var/lib/pstore для дальнейшего анализа;
  • В утилиту timedatectl добавлены новые команды для настойки параметров NTP для systemd-timesyncd в привязке к сетевым интерфейсам;
  • В команде "localectl list-locales" прекращён показ локалей, отличных от UTF-8;
  • Обеспечено игнорирование ошибок присвоения переменных в файлах sysctl.d/, если имя переменно начинается с символа "-";
  • Серивим systemd-random-seed.service теперь полностью отвечает за инициализацию пула энтропии генератора псевдослучайных чисел ядра Linux. Сервисы которым требуется корректно инициализированный /dev/urandom должны запускаться после systemd-random-seed.service;
  • В загрузчике systemd-boot обеспечена опциональная возможность поддержания seed-файла со случайно последовательностью в EFI System Partition (ESP);
  • В утилиту bootctl добавлены новые команды "bootctl random-seed" для генерации seed-файла в ESP и "bootctl is-installed" для проверки установки загрузчика systemd-boot. В bootctl также налажен вывод предупреждений некорректной настройке загрузочных записей (например, когда образ ядра удалён, а запись для его загрузки оставлена);
  • Обеспечен автоматический выбор раздела подкачки при переходе системы в спящий режим. Раздел выбирается в зависимости от настроенного для него приоритета, а в случае одинаковых приоритетов - размера свободного пространства;
  • В /etc/crypttab добавлена опция keyfile-timeout для задания времени ожидания устройства с ключом шифрования перед выводом запроса пароля для доступа к шифрованному разделу;
  • Добавлена опция IOWeight для установки веса ввода/вывода для планировщика BFQ;


  • В systemd-resolved реализован строгий ('strict') режим работы для DNS-over-TLS и реализована возможность кэширования только позитивных DNS-ответов ("Cache no-negative" в resolved.conf);
  • Для VXLAN в systemd-networkd добавлена опция GenericProtocolExtension для включения расширений протокола VXLAN. Для VXLAN и GENEVE добавлена опция IPDoNotFragment для установки флага запрета фрагментации для исходящих пакетов;
  • В systemd-networkd в секции "[Route]" появилась опция FastOpenNoCookie для включения механизма быстрого открытия TCP-соединений (TFO - TCP Fast Open, RFC 7413) в привязке к отдельным маршрутам, а также опция TTLPropagate для настройки TTL LSP (Label Switched Path). В опции "Type" обеспечена поддержка режимов маршрутизации local, broadcast, anycast, multicast, any и xresolve;
  • В systemd-networkd в секции "[Network]" предложена опция DefaultRouteOnDevice для автоматической настройки маршрута по умолчанию для заданного сетевого устройства;
  • В systemd-networkd для сетевых мостов добавлены опции ProxyARP и ProxyARPWifi для настройки поведения proxy ARP, MulticastRouter для задания параметров маршрутизации в режиме multicast, MulticastIGMPVersion для изменения версии IGMP (Internet Group Management Protocol) для multicast;
  • В systemd-networkd для туннелей FooOverUDP добавлены опции Local, Peer и PeerPort для настройки IP-адресов локальной и удалённой сторон, а также номера сетевого порта. Для туннелей TUN добавлена опция VnetHeader для настройки поддержки GSO (Generic Segment Offload);
  • В systemd-networkd в файлах .network и .link в секции [Match] появилась опция Property, позволяющая определить устройства по специфичным для них свойствам в udev;
  • В systemd-networkd для туннелей добавлена опция AssignToLoopback, управляющая привязкой конца туннеля к loopback устройству "lo";
  • В systemd-networkd автоматизирована активация IPv6-стека в случае его блокировки через sysctl disable_ipv6 - IPv6 активируется, если для сетевого интерфейса определены настойки IPv6 (статические или DHCPv6), в противном случае уже выставленное значение sysctl не меняется;
  • В файлах .network настройка CriticalConnection заменена на опцию KeepConfiguration, предоставляющую больше средств для определения ситуаций ( yes", "static", "dhcp-on-stop", "dhcp") в которых systemd-networkd не должен трогать уже имеющиеся соединения при запуске;
  • Устранена уязвимость CVE-2019-15718, вызванная отсутствием контроля доступа к D-Bus интерфейсу systemd-resolved. Проблема позволяет непривилегированному пользователю выполнить операции, доступные только администраторам, например, можно изменить настройки DNS и направить DNS-запросы на подставной сервер;
  • Устранена уязвимость CVE-2019-9619, связанная с невключением pam_systemd для неинтерактивных сеансов, которая позволяет организовать спуфинг активного сеанса.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 242
  3. OpenNews: Gentoo предоставил окружение GNOME 3.30, работающее без привязки к systemd
  4. OpenNews: Уязвимость в systemd, которую можно использовать для блокирования работы системы
  5. OpenNews: Systemd в Debian остался без мэйнтейнера из-за разногласий с разработчиками systemd
  6. OpenNews: Удалённая уязвимость в systemd-networkd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: systemd, boot, init
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  • 1.2, Корец (?), 10:50, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Выпуск системного менеджера systemd 243

    Хоть где-то пишут, что это именно системный менеджер, а не инит...

     
     
  • 2.6, iPahcae6 (?), 10:53, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Например это пишут у самого systemd на гитхабе
    «systemd - System and Service Manager»
    Но кто же из хейтеров читает официальные источники.
     
     
  • 3.7, Корец (?), 10:55, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имел в виду новости и обсуждения. Обычно все забывают про эту существенную деталь.
     
     
  • 4.14, ананим.orig (?), 11:17, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну наконец то!
    с этой "деталью" быть дырявым не только можно, а нужно.
    вот. теперь всё ясно. и как раньше то жил? спасибо добр.человек.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 11:35, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это оправдает что системд без проса измеряет ширину канала соединяясь с ненадежными источниками. И то что теперь bin теперь идет раньше sbin в PATH. Хотя зачем тогда нужен sbin.
     
  • 2.19, Аноним (-), 11:33, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Хоть где-то пишут, что это именно системный менеджер, а не инит...

    Дествительно. Ведь на одной системе так просто использовать системный менеджер systemd и вместе с ним какой-нибудь один из инитов, например - рунит. Oh, wait....

    systemd уже давно переплюнул scvhost.exe

    В сравнении с systemd мне теперь архитектура Generic Host Process for Win32 Services даже больше нравится стала - миниатюрная и изящная, чего не скажешь о systemd из мира Linux.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:50, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > уязвимость CVE-2019-15718, вызванная отсутствием контроля
    > доступа к D-Bus интерфейсу systemd-resolved

    прекрасно!

    что это у вас за инит-система такая скучная, если в ней любой nobody не может взять и поменять ресолвер?

     
  • 1.5, Аноним (4), 10:52, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > В systemd-networkd автоматизирована активация IPv6-стека в
    > случае его блокировки через sysctl disable_ipv6

    ваш нескучный "системный менеджер" лучше знает, что вам нужно.

     
     
  • 2.10, gogo (?), 10:57, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Писец какой-то...
    Какая у людей буйная фантазия. Придумывают килотоннами, чтобы такое запилить, чтобы другим не скучно было.
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:15, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не вам, а ему;)
     

  • 1.11, user90 (?), 11:11, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Просто бизнес, ничего ли.. хорошего))

    К слову, выбор давно уже не между systemd и sysvinit, а между systemd и не-systemd.

     
     
  • 2.17, пох. (?), 11:27, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой еще выбор, ты о чем?

    "When there’s only one candidate, there’s only one choice."
    (та, правда, хоть позиционировалась как симпатичная)

     
     
  • 3.20, user90 (?), 11:33, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не о мейнстриме очевидно. Тут либо быть "как все" с сабжем, либо как немногие и без него, а вот "как все, но без" не получится.
     
  • 2.18, киця (?), 11:28, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбора давно уже нет, зоопарк древних инитах мало где поддерживается.
     
     
  • 3.22, user90 (?), 11:36, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще один представитель интеллектуального большинства. Достаточного даже ОДНОГО дистрибутива без systemd - а выбор сейчас далеко не из одного.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:14, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Те кто понимает объясните пожалуйста, что за нововведения? Больше плохого или пока не все так плохо?
     
     
  • 2.16, Аноним (21), 11:24, 05/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было плохо и стало еще хуже.
     

  • 1.15, Аноним (21), 11:24, 05/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У системд версия 243 у хрома 76. Из этого легко сделать вывод (243/76) что системд в 3.2 раза лучше хрома.
     

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