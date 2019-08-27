Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.0

Компания Proxmox, известная разработкой дистрибутива Proxmox Virtual Environment для развертывания инфраструктур виртуальных серверов, представила релиз дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.0. Proxmox Mail Gateway преподносится как готовое решение для быстрого создания системы контроля за почтовым трафиком и защиты внутреннего почтового сервера. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений. Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian 10 (Buster) и ядра Linux 5. Возможна установка компонентов Proxmox Mail Gateway поверх уже работающих серверов на базе Debian 10. Proxmox Mail Gateway функционирует как прокси-сервер, выступающий в роли шлюза между внешней сетью и внутренним почтовым сервером на базе MS Exchange, Lotus Domino или Postfix. Имеется возможность управления всеми входящими и исходящими потоками почтовой переписки. Все логи переписки разбираются и доступны для анализа через web-интерфейс. Предоставляются как графики для оценки общей динамики, так и различные отчёты и формы для получения информации о конкретных письмах и статусе доставки. Поддерживается создание кластерных конфигураций для обеспечения высокой доступности (ведение синхронизированного резервного сервера, данные синхронизируются через SSH-туннель) или балансировки нагрузки. Предоставляется полный набор средств для обеспечения защиты, фильтрации спама, фишинга и вирусов. Для блокирования вредоносных вложений применяется ClamAV и база Google Safe Browsing, а против спама предлагается комплекс мер на основе SpamAssassin, включающий поддержку обратной проверки отправителя, SPF, DNSBL, серые списки, систему байесовской классификации и блокировку по базе спамерских URI. Для легитимной корреспонденции предоставляется гибкая система фильтров, позволяющих определять правила обработки почты в зависимости от домена, получателя/отправителя, времени получения и типа содержимого.Имеется возможность управления всеми входящими и исходящими потоками почтовой переписки. Все логи переписки разбираются и доступны для анализа через web-интерфейс. Предоставляются как графики для оценки общей динамики, так и различные отчёты и формы для получения информации о конкретных письмах и статусе доставки. Основные новшества: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 10.0 "Buster". Ядро Linux обновлено до версии 5.0 на основе пакетов из Ubuntu 19.04 с поддержкой ZFS;

Обновлены правила фильтрации спама для SpamAssassin;

В фильтр почты добавлено сохранение лога сработавших правил отсеивания спама;

Ускорен вывод системных логов в web-интерфейсе за счёт использования mini-journalreader вместо journalctl;

Антивирусный пакет ClamAV обновлён до версии 0.101.4 с защитой от нерекурсивных ZIP-бомб;

Для хранения правил задействована СУБД PostgreSQL 11;

Пакет OpenSSL обновлён до версии 1.1.1c с поддержкой TLS 1.3.



