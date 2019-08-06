Ядро Linux не может мягко обрабатывать ситуации с нехваткой памяти

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|1.73, anonymous (??), 20:01, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Как-то ж уже вроде тонну раз обсуждалось. Можно вырубить overcommit, чтобы было как в винде. Можно включить себе SysRq, чтобы не ждать по два часа и сразу вызывать OOM, можно подтюнить другие настройки в sysctl, чтобы сгладить эффект. Можно установить себе какой-нибудь earlyoom и вообще не думать на эту тему. Можно принудительно закрепить нужные вещи в ОЗУ (такие как sshd, pam-модули и т.п.), чтобы доступность сервера никуда не пропадала. Можно настроить себе zram, чтобы ОЗУ стало чуточку больше, грубо говоря. Можно ещё много чего, наверняка.
Совершенно не понимаю, почему это вынесено в новости :)
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|2.76, anonymous (??), 20:06, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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P.S.: default-ные настройки являются server-aware, а на серверах overcommit нужен. На desktop-ах linux занимает лишь 2%, поэтому не вижу смысла жертвовать настройками для сервера, ради очень спорной настройки для десктопа.
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|3.96, Crazy Alex (ok), 20:24, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну, вообще в дистрибутивах могли бы и покрутить. И пару альтернативных вариантов OOM в ядро добавить не помешало бы, чтобы прибивало всё же наиболее прожорливый процесс. Но в принципе - проблема, конечно, высосана из пальца людьми, которые хотят кнопку "сделай за..сь" с функцией телепатии.
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|3.140, trdm (ok), 21:27, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> На desktop-ах linux занимает лишь 2%
может по этому и занимает 2% что проблемы с таким поведением.
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|6.156, trdm (ok), 21:55, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот и я о том-же.
Теоретически продумать модели настроек поведения для десктопа и сервера - не сложно и отконфигурировать по одной кнопке, как в винде: там можно задать приоритет либо фоновым задачам, либо десктопным.
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|5.196, Аноним (196), 23:07, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А если такого поведения не будет, то сразу станет 30%?
Все 70%
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|5.204, тщт (?), 23:44, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Линус для программистов делал ядро, а не для вендо-админов, которые только переустанавливать умеют и мыши менять.
> На серваках - Линукс, дома - Винда.
Слив засчитан
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|3.219, Celcion (ok), 00:55, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На desktop-ах linux занимает лишь 2%, поэтому не вижу смысла жертвовать настройками для сервера, ради очень спорной настройки для десктопа.
Ну, то есть, сначала мы кричим, что линукс готов для десктопа и каждая домохозяйка справится, а потом, когда при самой банальной проблеме, могущей возникнуть на любом десктопе, всё это встаёт колом - начинаем рассуждать о том, зачем нам жертвовать настройками для сервера на каких-то там десктопах.
Логика.
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|2.79, Аноним (79), 20:07, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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> Как-то ж уже вроде тонну раз обсуждалось. Можно вырубить overcommit, чтобы было
> как в винде. Можно включить себе SysRq, чтобы не ждать по
> два часа и сразу вызывать OOM, можно подтюнить другие настройки в
> sysctl, чтобы сгладить эффект. Можно установить себе какой-нибудь earlyoom и вообще
> не думать на эту тему. Можно принудительно закрепить нужные вещи в
> ОЗУ (такие как sshd, pam-модули и т.п.), чтобы доступность сервера никуда
> не пропадала. Можно настроить себе zram, чтобы ОЗУ стало чуточку больше,
> грубо говоря. Можно ещё много чего, наверняка.
> Совершенно не понимаю, почему это вынесено в новости :)
Представьте себе среднего Васяна, который поставил Линукс. Бац, и у него всё к **** повисло. Что сделает Васян? Подумает, что Линукс - ***** и не ошибётся, и сразу заменит его на более стабильную ОС.
Речь не о ваших 150 костылях, а о стабильной работе системы по умолчанию. Слово стабильно не обозначает "стабильно не даём пользователю вообще ничего делать в течение минут 15-1500". Это означает прибиваем за приемлемое время самые жирные процессы, чтобы такое не происходило.
На LKML сейчас обсуждение как это сделать красиво и правильно, но вы его не читали, конечно.
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|3.84, anonymous (??), 20:15, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На LKML сейчас обсуждение как это сделать красиво и правильно, но вы его не читали, конечно.
Ну да. Лично я этой проблемы давно не испытывал (и давно не интересовался). Но буду рад, почитать, если кините ссылке. И буду ещё более рад, если это причешут.
> Представьте себе среднего Васяна, который поставил Линукс. Бац, и у него всё к **** повисло. Что сделает Васян? Подумает, что Линукс - ***** и не ошибётся, и сразу заменит его на более стабильную ОС.
Да, Linux действительно не очень заточен под desktop-ы, как мне кажется. Если кому-то хочется максимально не включая мозг получить рабочий desktop, тогда нужно ставить либо специальные дистрибутивы Linux (заточенные под такие задачи), либо не ставить Linux, IMO.
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|4.217, НяшМяш (ok), 00:49, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да, Linux действительно не очень заточен под desktop-ы
Хотя казалось бы, кто мешает это сделать мейнстрим десктоп дистрибутивам, типа бубунты, федоры и т.п. Всего-то надо пару настроек поменять, да демон предустановить - и разительно поменяется впечатление от системы. Какой-нибудь третьегном вообще может это в зависимости себе вписать )
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|5.227, Celcion (ok), 01:07, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Всего-то надо пару настроек поменять
Каждый, кто пытался - сталкивался с тем, что настроек надо поменять отнюдь не пару. Плюс, эти настройки не всегда и не везде одинаково работают. А еще проблемы могут уходить сильно вглубь ядра и системы и решить их на уровне простого васян-дистра вообще никак не получится.
Банальный пример - hibernate, который уже второе десятилетие не могут сделать нормально и стабильно работающим везде и всегда. Хотя, "десктопнее" фичи не придумать - на ноутбуках это является постоянной проблемой и головной болью.
Ну, или еще более прекрасная вещь - выдергивание неразмонтированной флешки, после чего все глючит-тупит, а потом еще и не выключается без принудительного подпихивания кнопкой power.
И таких примеров - вагон и маленькая тележка.
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|3.230, KonstantinB (ok), 01:10, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Средний Васян поставит себе не LFS, а какую-нибудь Убунту. Соответственно, вопрос надо решать дефолтным sysctl в десктопных дистрибутивах.
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|3.242, Аноним (242), 01:34, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все верно. Недопустипое поведение системы и разбираться с этим никто не станет.
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|2.241, Аноним (242), 01:31, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А еще линукс крайне медленно работает со свопом. Пришлось решать эту проблему радикально - установить 128Гб оперативной памяти.
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|1.85, Аноним (85), 20:16, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Я успешно решил эту проблему следующими настройками:
vm.swappiness=1
vm.vfs_cache_pressure=50
vm.min_free_kbytes=1048576
Плюс к этому имеется своп на ssd, куда деваются излишки. Оперативки 16 Гб.
В результате не тормозит и не подвисает никогда, хотя часто использую значительно больше памяти (виртуалки, разработка, все дела).
С параметром vm.min_free_kbytes можно поиграться: целиться нужно на размер памяти, который вряд ли кто-то захочет единовременно в условиях нехватки памяти. На другом компе у меня всего 8 Гб памяти (а задачи те же), и min_free_kbytes я поставил чуть побольше - иначе периодически сталкивался с мелкими подтормаживаниями при старте чего-то большого (но всё равно, это небо и земля по сравнению с дефолтными настройками).
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|2.141, trdm (ok), 21:30, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Я успешно решил эту проблему ..... Оперативки 16 Гб.
Само собой решилось...
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|3.208, имя (?), 23:56, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да если бы! Мне 32 не хватает, и это даже с учётом часто пустующего в последнее время ZFS ARC :|
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|2.224, Аноним (224), 01:01, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы проблему не решили, вы её замели под ковёр и затопили оперативой и залакировали быстрым свопом. Oнa у вас воспроизведётся так:
mkdir a
mount -t ramfs ramfs ./a
dd if=/dev/urandom of=./a/b bs=1024
ну или
int main(){
char *c;
while(true){
c=new char[1024];
}
return 0;
}
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|3.69, IvAnZ (?), 19:57, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага, а ультрабук только обновлять, т.к. оперативка прям на мамку припаяена. Уже из-за нехватки RAM поменял ноут 4 гига на 8, но теперь надо на 16 переходить, опять $$$ и тяжелее килограмма с 16 гигами нет
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|4.115, ппп (?), 20:39, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тяжелее килограмма с 16 гигами есть =)
А вообще, не не надо было брать нетбук за 15 тыс, если есть реальная потребность в памяти.
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|5.158, А (??), 21:57, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С чего бы это. Надо - недорого и достаточно для нужного.
А не очень полезных программистов потребность в памяти - пусть за меня платят.
)
Ну реально, нет софта такого супер нужного, чтобы столько памяти отводить ему. И чтобы процессор прям быстрый нужен.
P.S. Есть, конечно, новации, но это ещё не на рабочих столах никак. Кроме игр.
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|2.31, Аноним (79), 19:11, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Даже сейчас в среднем магазе половину ноутов продаётся с памятью припаянной к матери - удачи в добавлении плашек памяти.
Расскажите как вы это делаете, а мы послушаем.
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|3.47, kai3341 (ok), 19:28, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Расскажите как вы это делаете, а мы послушаем.
Болезный, чините детектор сарказма
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|4.257, tyrtyruurir (?), 02:07, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уймись. Я пишу без приувеличения. У половины народа России зарплаты 5 - 20 тысяц рублей. А у 90% пинсионеров не зависимо от стажа 8000 - 15 тысяч рублей пенсия. Инвалиды тоже в районе 10 - 15 тысяч.
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|3.122, Аноним (122), 20:45, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так покупайте нормальные ноуты, а не дешёвый ширпотреб для просмотра вконтактика. В тех же Dell Precision или Lenovo P5* память без проблем обновляется как минимум до 32 ГБ.
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|4.239, Celcion (ok), 01:29, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так покупайте нормальные ноуты, а не дешёвый ширпотреб для просмотра вконтактика.
> В тех же Dell Precision или Lenovo P5* память без проблем обновляется как минимум до 32 ГБ.
Вот это правильная десктопная ОС с правильными системными требованиями - не какие-то там жалкие виндовые 2GB, а настоящие пацанские 32! Всё правильно, респектую!
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|2.4, freehck (ok), 18:49, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Окей, ввиду перемещения в мини-новости, я поправлюсь: почему это вообще в новостях? =)
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|3.25, Аноним (25), 19:02, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Меня больше интересует, почему это вообще пропустили в новости.
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|4.240, Celcion (ok), 01:31, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Меня больше интересует, почему это вообще пропустили в новости.
Обсуждение какой-то объективно существующей проблемы в линуксе? Немедленно убрать с глаз долой! В линуксе нет проблем, слышите?! Нет!
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|3.89, Аноним (89), 20:21, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Серьезно. Почему это в новостях? Есть же целый раздел для статей/заметок:
https://www.opennet.ru/tips/sml/
И там вполне себе уместно употреблять личные местоимения первого лица, глаголы первого лица и т.д.
А в новостях ожидаешь нейтральную подачу информации.
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|2.29, Аноним (79), 19:08, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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На Reddit ~500 сообщений на тему, на Hacker News ~400, на русских сайтах (на ЛОРе есть в Talks) воняют и говорят, что всё в порядке, и проблемы нет, хотя воспроизвести её можно за пару минут.
Рунет по части обсуждения Линукса превратился в чистый кал уже много лет назад.
Просто противно читать.
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|3.50, soarin (ok), 19:31, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Проблема есть.
Но я бы не сказал, что она важная. Её легко можно закидать ОЗУ.
Выше писали про ноутбуки – тоже не проблема, у линуксов и так вечные проблемы с автономностью, и гибернациями, так что использовать линуксы на ноутбуках это уже удел совсем упорных.
А на десктопах у линуксов есть и куда более важные проблемы, которые просто не заткнёшь железом, как в этом случае...
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|4.52, zzz (??), 19:38, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что там важного, в самом деле. Ну зависла система на минуту, чего такого-то. И вообще, сам дурак. Обожаю линукс-сообщество за смелые, нестандартные ходы.
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|5.57, soarin (ok), 19:44, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Что там важного, в самом деле. Ну зависла система на минуту
Не знаю, как на минуту. У меня с концами зависало, уходя в свопинг. Что там уже чаю выпил, по парку погулял - бесполезно... Ни на что не отвечало.
Может что-то и изменилось, ибо как выше написал, просто засадил ОЗУ побольше, поэтому больше такого не наблюдал.
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|6.82, zzz (??), 20:12, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Добавить пямяти можно, но это не решение проблемы. Это ненормально, что ОС вместо того, чтобы прибить процесс, встает колом. Причем, это уже сколько времени продолжается. Недавно ставил KDE Neon на относительно старую машинку - 2 ядра, 2 гига. При попытке открыть FF со скайпом система завешивалась наглухо. Ну т.е. совсем наглухо. Такого поведения я не видел больше нигде - ни в винде, ни во фрюхе: без свопа процессы отстреливаются только в путь.
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|4.55, MAN (??), 19:42, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что??? Неужели я это читаю про linux а не про FreeBSD? На последней, кстати, нет проблем при нехватке памяти - killer просто отстрелит этот процесс, и система жива и работоспособна, и даже ругнется админу. Но увы, на современном ноуте freebsd не прижился у меня, а linux просто выбешивает при нехватке памяти. Приходится перезагружать с завидной регулярностью. Если че - да, ноут с 4GB распаянной памяти.
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|5.83, ibel (?), 20:13, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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поставьте zram, причем принудительно в конфиге ему 6ГБ. Станет существенно полегче. Офисные машины у меня так десятками живут.
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|6.220, НяшМяш (ok), 00:55, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если там впаяных 4 гига, то заодно подозреваю слабый процессор, которому от вечного zrama может стать только хуже.
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|6.251, Аноним (242), 01:50, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже с zram система хорошо подвисает - все зависит от степени загруженности свопа. Приходилось и по 10м ожидать пока система хоть на что-то отреагирует :)
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|5.91, пох. (?), 20:22, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> На последней, кстати, нет проблем при нехватке памяти - killer просто отстрелит этот процесс, и
> система жива и работоспособна
и нaxep никому не нужна, потому что вместе с отстреленным хромом накрылась недозаполненная форма (и далеко не всегда после перезапуска тебя пустят ее заполнять с прежнего места)
проблема нехватки памяти решается ТОЛЬКО добавлением памяти (хотя бы - в своп)
то что дятел-автор не понимает тривиальных вещей, да еще и не в состоянии осознать, что в божественной десяточке проблемы (ему) не видно только потому, что она умеет создать своп по мере необходимости (даже если дятел запретит ей это делать - _все_равно_ он будет создан, временный) - ему невдомек, не может сообразить от чего же это постоянно тарахтит диск (ну понятен, он же альтернативно-одаренный, ему высокие идеи предлагать только, а не почитать что по теме) - это пол-беды.
Хуже что найдутся другие дятлы, и запилят (как обычно, неотключаемый) улучшизм на эту тему. Планировщики уже изгадили погоней за "реакцией на действия пользователя". Теперь еще и изгадят управление памятью.
Все ради заботы об альтернативно-одаренных, "а то они уйдут на проклятую винду".
Господи, сделай так, чтобы они на нее ВСЕ свалили уже, наконец, забрав с собой альтернативно-одаренных разработчиков. "А еще лучше - чтобы просто сдохли." (c)Директор АЭС из "АтомногоИвана".
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|6.102, zzz (??), 20:28, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Проблема не в нехватке памяти, а в реакции системы на эту нехватку. Вы уж совсем умахались подменять понятия.
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|7.155, пох. (?), 21:54, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проблема не в нехватке памяти, а в реакции системы на эту нехватку.
что дожна сделать "правильно реагирующая" система - высунуть табличку "замените прокладку между креслом и клавиатурой!" и повиснуть?
НЕТ памяти, НЕТ ЕЕ и взять - негде. Потому что дятел не обеспечил эту возможность.
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|9.185, пох. (?), 22:45, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
потому что у нее мог бы быть интеллект, но его - нет Она дуб-дубом ок, там ниж... текст свёрнут, показать
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|6.108, Аноним (79), 20:32, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Обсуждается как раз проблема, что до OOMKiller a дело не доходит А что происход... текст свёрнут, показать
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|6.135, Аноним (163), 21:17, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ты то хоть на свою божественную полностью перешло? Не забывай чётко следуя методичке, кричать об этом на каждом углу. Ты ведь неальтернативно-одарённый жэж.
> Планировщики уже изгадили погоней за "реакцией на действия пользователя"
Это, кстати, было очень полезным улучшением для меня. Я доволен.
> Теперь еще и изгадят управление памятью.
Если так же, как и планировщики - то я только за. А пока-что - earlyoom позволяет мне на 4ГБ работать и жить без единого тормоза. Юзерспейс или ядро? - пофиг. Главное - работает, и работает хорошо.
> проблема нехватки памяти решается ТОЛЬКО добавлением памяти (хотя бы - в своп)
нет.
> дятел-автор
нет. В отличии от тебя.
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|6.148, Канифоль Патрика (?), 21:50, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так по факту. Винда не виснет, дефолтный Линукс виснет. Пользователю обязательно знать, кто там чего и как создаёт? Пользователю нужно работать со своим прикладным софтом. С которым у Линукс опять же беда ;)
Всё поминаю Федорчука, который в 2000-х размышлял на тему - а нужны ли Линуксу пользователи? И вроде как склонялся к тому, что Линукс слишком крут, чтобы его тормозили какие-то там пользователи. Типа, не коммитишь, иди на* отсюда ;) Вот так поюзаешь Линукс, почитаешь боевые комменты на опенете и подумаешь, а ведь и правда, Линуксу простые пользователи не нужны.
Вот и сидите дальше с 2% на десктопе.
Кстати, вокруг вас сейчас сгущаются корпоративные дяди, вот они может быть и выведут когда-нибудь Линукс-десктоп в люди. Но только не "сообщество" - это точно.
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|7.166, пох. (?), 22:14, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
сосед вася напел по телефону Винда повиснет точно так же, и даже хуже у нее оч... текст свёрнут, показать
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|6.238, Anonymoustus (ok), 01:26, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Добавьте плюсов поху, анонимы. Он единственное ценное достояние опеннета (даже если вы по молодости этого ещё не понимаете).
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|7.244, Celcion (ok), 01:39, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да набросы какие-то уж слишком жирные. Я бы лучше скинулся ему на таблетки для похудения.
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|5.225, НяшМяш (ok), 01:02, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не сказал бы, что сделали. Макбуки с 32 гигами появились только в конце 2018 года, раньше 16 максимум. Да и встречаются люди, которые на старых Airах с 4 гигами на последних осях живут и не особо страдают.
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|4.226, Аноним (224), 01:05, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Её легко можно закидать ОЗУ.
Ну раз вам легко, то с вас покупка ОЗУ и материнских плат, а если нужно - то и процессоров новых, всем тем, кто не считает, что это легко.
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|3.54, анон (?), 19:42, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На реддите и хн обсуждение некого абстрактного дохлого опоссума скатывается к чаепитию. Да, такое приятно читать, но не долго. по поводу рунета - это меньше зло, совсем другое дело - это сос и подобная ванильность. Если вы не знаете, чем это оборачивается, то советую посмотреть все отклоненные реквесты в репозитории ядра, раковость подобной общественной опухли зашкаливает.
>на русских сайтах (на ЛОРе есть в Talks) воняют и говорят
Этой проблеме 15 лет, это проблемы не только ядра линукс, все ответы уже есть, решения малоприятны.
>Просто противно читать.
А мне уже противно до безразличия читать подобные комменты.
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|3.64, user90 (?), 19:52, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но проблема-то больше в голове у тех, кто за каким-то фигом открывает 100+ вкладок, нежели в технической части ;) И чего тут обсуждать, тоже не совсем понятно.
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|4.111, IRASoldier_registered (ok), 20:34, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А это неважно. Приложение позволяет открыть 100+ вкладок. Мне хочется открыть 100+. ОС должна с этим тем или иным способом справляться. Или на уровне приложения брать и к чертям ограничивать функционал, пока ОС не умеет реагировать на такие ситуации адекватно. И не надо устраивать сеанс очередного вещания "не переносите ваши привычки с другой ОС на наш уютный Linux".
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|4.229, Аноним (224), 01:10, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я в 2006 открывал 100 вкладок и было норм. Почему в 2019 на том же железе я не должен открывать те же 100 вкладок с тем же или даже меньшим потребшением ресурсов? Почему даже на железе с вчетверо большей оперативой и зарезанным JavaScriptом на всех я не могу открыть столько вкладок? У нас вообще прогресс в софтостроении и оптимизации или регресс и п***********о? Вопросы риторические, можно не отвечать.
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|5.246, Celcion (ok), 01:41, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему в 2019 на том же железе я не должен открывать те же 100 вкладок с тем же или даже меньшим потребшением ресурсов?
Принеси в свой 2019 вебсайты и браузеры из 2006 - и все откроется. Всегда ваш, Кэп.
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|3.119, ппп (?), 20:42, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто есть те кому эта проблема и сам линукс не интересны, и есть фанатики линукса. У последних в голове творится что-то непонятное, и даже видя очевидный косяк они начинают обвинять тебя в криворукости и т д, а как последний аргумент "УМВР", "это никому не нужно" и "иди сам перепиши программу/ядро и т д".
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|3.175, vitalif (ok), 22:31, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что реально полная хрень, а не проблема
КАКАЯ система умеет мягко обрабатывать нехватку памяти? Винда что ли?
Любая система раком встаёт
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|1.6, Марк (?), 18:51, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Потому аффтар статьи - неуч! Начинает тормозить потому что:
1. линуксу некуда деть анонимную память (свопа нет)
2. Единственно что можно выгрузить - это замеморимапленные с диска файлы. Например, запущенные программы и библиотеки.
3. Так как они по факту таки используются, то он их постоянно читает с диска, чуть поюзает и выбрасывает из памяти.
4. Потому что никто, блджад, не использует mlock() / mlockall() а надо!
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|2.12, Марк (?), 18:53, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Соответственно, кто отключает своп, мотивируя, мол именно из-за него тормозит -- тот сам такой.
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|3.26, Аноним (26), 19:06, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Две планки по 8 Гб ddr4, можно купить за 5 тыс. рублей.
У меня 32, про своп давно забыл.
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|4.58, анон (?), 19:45, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня как-то виртуалка случайно попросила 200гигов оперативки.
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|2.30, Аноним (79), 19:10, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Проблема воспроизводится со SWAP так же успешно и состояние системы в этом случае ещё хуже.
Столько АНАЛитиков на opennet - аж жуть.
Попробуйте обсуждение почитать на Hacker News, чтобы не падать лицом в грязь со страшной силой и не нести бред.
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|3.117, Алеша (?), 20:41, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так опять таки, для особо одаренных - у системы в данный момент времени нет ничего лишнего, что можно бы было сбросить в своп и помочь беде хоть на время.
А все из-за того, что ситуация притянута за уши. то есть специально так сделали, руками ограничив и память и параметры виртуальной памяти вообще.
А вот будь там в фоне с десяток других, много жрущих процессов и в данный момент простаивающих (тот же сервер БД) - на время памяти можно было бы выкроить.
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|4.123, ппп (?), 20:48, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лишнее есть всегда. Если бы линукс как целостную систему для вполне определенных задач и пользователей делали, то система бы понимала, что рутовским задачам максимальный приоритет, затем графической оболочке пользователя, затем чему-то еще по вкусу, а браузер, который сожрал всю память надо просто прибить весь или отдельные процессы. Юзер видит "ваш браузер отожрался и был убит т к память кончилась", но проблем, все понятно и просто.
Кста, интересно как винда и мак себя ведут в этой ситуации?
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|5.181, Алеша (?), 22:38, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хорош уже чушь молить про якобы не пришедший оом-киллер.
Браузер говоришь прибывать?
А ты знаешь как этот оом-киллер работает, логику? Браузер - активное приложение. А активное приложение убивается в последнюю очередь, бл! Подумай хорошенько, кому нужна система, которая прибывает активный процесс??? А вдруг это 1С какой-нибудь, который двое суток считал мегазадачу и вдруг выбрал всю память, так его теперь убить по-вашему?
Ну-ну. Должен сам понимать, говоришь)))
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|6.183, Алеша (?), 22:41, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Впрочем, кому я это пишу? У тебя "лишнее всегда есть", даже в таком, по-самые уши притянутом примере...
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|2.101, Аноним (101), 20:27, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Потому что никто, блджад, не использует mlock() / mlockall() а надо!
Кому надо, тот использует. Надо только для процессов, критичных ко вермени отклика, а так же для областей памяти с данными, которые хочется защитить от выковыривания из свопа посторонними людьми.
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|2.252, Celcion (ok), 01:54, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В винде тоже можно отключить своп. И она это учтет, отрубив почти полностью любое системное кэширование и буферизацию, а когда памяти не станет совсем - начнет жалобно верещать, предлагая закрыть наиболее жирную программу. А если совсем совсем плохо - пришибет её и извинится в духе "извини, чувак, вместе бы мы не выжили".
Ну а линукс ничего не скажет вообще. Даже если пользователь ничего не открывал, а просто в очередном обновлении его любимой DE привезли утечку памяти. Просто израсходует всю память и благополучно встанет колом. И попробуй, будучи простым пользователем, догадайся почему.
Можно предположить, что паверюзерам второе поведение может быть больше по душе - я тут сам себе датчики настрою и сам всё проконтролирую, даже ночью спать не буду - буду следить. Но вот только простые пользователи могут не обрадоваться тому, что их система по непонятным причинам ушла в астрал. И проблема эта не в пользователе, который вообще может не догадываться о взаимосвязи расхода памяти и открытия вкладок браузера, а в операционной системе. И отрицать это - по меньшей мере, глупо.
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|2.260, Аноним (242), 02:11, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в том, что даже со свопом отвисать система может очень долго.
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|1.9, Аноним (9), 18:53, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А как же oom killer? Неоднократно заканчивалась память и был прибыт почему-то всегда в первую очередь xorg.
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|2.28, andy (??), 19:08, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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обычно когда прибиваешь иксы прибиваются процессы всего гуля (опера, лиса, идея, sublime)
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|2.103, Аноним (101), 20:28, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Значит у тебя какая-то программа создает утечку в xorg, например pixmap'ы плодит и не чистит
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|1.11, Аноним (11), 18:53, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну как бы свопают на диск не только память процессов, но и содержимое исполнимых файлов. Все страницы с кодом, если они сейчас не нужны, из памяти можно дропнуть и потом прочитать с диска.
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|2.104, Аноним (101), 20:29, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну как бы свопают на диск не только память процессов, но и содержимое исполнимых файлов.
Только вторые не в своп попадают, а просто выбрасываются.
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|1.13, Аноним (13), 18:55, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проблема действительная серьезная.
Часто из за свопинга просто вешается комп и единственный выход, это рестарт.
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|2.18, andy (??), 18:59, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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swap на ссд особо ничего не вешает. когда появляются подтормаживания просто закрываю 50 вкладок в хроме
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|2.23, Аноним (5), 19:01, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А вас уже минусуют. Людям лапши навесили что вот linux просто прекрасен как ядро, проблем там нет, и все в таком духе... Не хочется им верить в обратное!
Используйте zram (в windows включен по дефолту его аналог), а так же earlyoom к примеру, будет сильно лучше.
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|3.61, zzz (??), 19:48, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В винде и без zram всё отрабатывает штатно: как только память начинает заканчиваться, система начинает прибивать процессы.
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|4.88, ibel (?), 20:18, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По моему опыту zram работает в разы приятней и быстрее. А swap на hdd в любом виде надо отключать при наличии ОЗУ более 6 ГБ и включенном zram. Если же ОЗУ 4 и меньше - приоритет swap ставить самый низкий, а порог выгрузки в него - самый высокий.
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|5.107, Аноним (101), 20:31, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А swap на hdd в любом виде надо отключать при наличии ОЗУ более 6 ГБ и включенном zram.
На hdd может и надо, а на nvme лучше оставить, чем засорять оперативку не слишком нужными данными
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|3.182, Аноним (178), 22:40, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А при чём тут ядро, если эти финтифлюшки обязаны идти исключительно в довесок, чтобы можно было соорудить именно такую систему, которая требуется? Что-то как-то не взлетели Windows Embended эдишн у народа, да и поддерживать что-то минимальное проще, чем то, что при изменении значка кнопки пуск переименовывается сразу в следующую версию. Zram это конечно хорошо, но если бы оно было включено по умолчанию, то не было бы такой популярности у линя на том, где полноценная ось и не нужна (3D-принтер с рабочим столом и Windows Store, ага).
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|2.17, Аноним (5), 18:59, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Используйте сторонний, в linux он работает отвратительно. Если хотите нормальный OOM-Killer в системе, используйте MS Windows, ну вдруг вас эта проблема очень напрягает...
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|3.21, andy (??), 19:00, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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спонял, что лучший oom киллер это планка озу на 8 гигов за 50 баксов
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|5.39, andy (??), 19:15, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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в 4ой версии добавили usb3.0
берешь ссдшку самую дешманскую (a400 120gb 20 баксов. скорость 320 на запись чего за глаза с 3.0) ставишь на ней своп. ??? профит
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|3.35, Аноним (35), 19:12, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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в винде оверкоммит запрещен. а линуксе кстати тоже можно его отрубить.
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|4.110, Аноним (101), 20:34, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И потерять возможность использовать значительную часть оперативки
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|3.109, Аноним (101), 20:33, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Если хотите нормальный OOM-Killer в системе, используйте MS Windows
Только вот память в этой ОС используется куда менее эффективно, так как нет нормально работающего кэша ФС
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|4.162, Канифоль Патрика (?), 22:05, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И тут я вспоминаю. "Файл скопирован" на флешку юсб 2.0 со средней скоростью 150(!!) мб/с. Отсоединить устройство. Ой, простите, оно busy (в реале будет писаться ещё минут 5. Как закончим, мы вас сообщим.. смотря в каком мы DE/WM.. а то ещё и это не факт). И этот детский лепет я вижу до сих пор. В Вин ХР такого не было! Да и в 98 вроде тоже.
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|5.168, пох. (?), 22:22, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Вин ХР такого не было! Да и в 98 вроде тоже.
да. в 98 был синий экран с надписью прямо посередине: "васян, ты совсем дурак? Верни флэшку на место, я ее еще не дописала, дурень!"
иногда даже на самом деле удавалось, вернув на место, нажать там OK. Чаще все висло к х.ям.
В XP Билл осознал проблему, и отключил намертво любое кэширование при обращении к внешним носителям (внешим hdd тоже), а заодно и возможность создавать на них fs посложнее fat. К счастью, немного протрахавшись, его все еще можно было включить обратно (если знать, почему оно ТАК тормозит). С fs ситуация улучшилась только к семерке.
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|5.221, Аноним (218), 00:55, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В Вин ХР такого не было! Да и в 98 вроде тоже.
в 98й там и особо usb2.0 не было, просто тогда размеры файлов были меньше и люди терпеливее
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|2.40, ilyafedin (ok), 19:16, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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kernel.sysrq = 1 в /etc/sysctl.conf или в /etc/sysctl.d/название-твоего-нового-конфига.conf (зависит от дистрибутива - что есть, туда и пихай)
Когда настанет большой и пушистый, нажать Ctrl+Alt+SysRq+F
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|3.232, Аноним (224), 01:14, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При большом и пушистом клава не обрабатывается, так что о magic sysrq можете забыть.
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|4.245, wd (?), 01:40, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ниразу небыло ситуации когда бы sysrq не обрабатывалось
и кокраз sysrq+f зачастую спасало последнее время на работе, изза затекающих, скажем так, программ
в целом можно еще sysrq+r пнуть, но на sysrq+... оно не должно вроде влиять
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|1.19, Аноним (19), 18:59, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Линух виснет намертво с загрузкой диска 100% с полным отсутствием реакции на любые действия. Сам выходит из этого состояния чере пару часов, когда попадает всё запущенное (виртуалки, браузеры, компиляторы). Ловлю это постоянно на Centos 7 (на Centos 6 не наблюдалось никогда) и debian 8/9. Swap включён. На Solaris 11 и *BSD ничего подобного не наблюдется.
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|3.27, Аноним (27), 19:06, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Да что вы приклеились к ssd как к великому исцелению. Это же только скрывает симптомы, а не решает их.
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|4.34, andy (??), 19:12, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на самом деле на куче пк на винде основная причина торможения - херовая работа с винтом, что видно в диспетчере задач. аналогично в линуксах. iotop показывает стопроцентную утилизацию. проблема в количестве iops. ссд имеет их на порядок больше. а nvme еще на порядок
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|6.75, andy (??), 20:04, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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линь может виснуть изза перегруза по иопсам. наблюдаю что то похожее на orange pi one при компиляции софта. loadы пробивают 10ку на 4 ядрах. утилизация по иопсам 100%. видимо у тебя что то похожее. отдай эти 20 долларов за ссд и почувствуй разницу
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|7.86, zzz (??), 20:17, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линукс виснет из-за того, что приложение запросило больше памяти, чем доступно, при отключенном свопе.
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|8.234, Аноним (224), 01:20, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Линукс виснет оттого, что система эта не для десктопов, а для серверов и эмбедде... текст свёрнут, показать
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|4.41, andy (??), 19:19, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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когда инженеры додумались написать алгоритмы распределения информации по ячейкам (что усложнило затирание от тов майора, но апаратный aes на новых ssdшках решил вопрос) то оказалось что ссдшки работают долго со свопом. плюс прогрес. через 5 лет всеравно придется менять на новую.
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|3.164, Канифоль Патрика (?), 22:09, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линукс - это такая система, которой нужны сильные волосатые заботливые мужские руки! Шестипальцевость приветствуется!
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|2.125, ппп (?), 20:55, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ееще крайне интересно себя ведет когда место на диске заканчивается (без всякого предупреждения естественно). Качаещь что-то или копируешь, вдруг все виснет и новый софт не запускается (еще бы, ведь чтоб прога файлменеджера звпустилась надо на диск обязательно писать!). Оконный менеджер вылетает. ПОлная хрень. В итоге надо в консоли ползать и чистить диск. Ага, юзерфрендли. В гуй не зайти при полном диске.
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|2.97, Аноним (97), 20:24, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Причем настолько пофиг, что люди сами пишут эти oom killer'ы. Давече проскакивало и здесь и на лоре вроде.
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|1.42, анонн (ok), 19:21, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> - Выключаем поддержку swap (sudo swapoff -a)
> - Запускаем любой веб браузер, например, Chrome/Chromium или/и Firefox
> - Начинаем открывать вкладки с сайтами и смотрим как уменьшается объём
> свободной памяти
Перезагружаться мне влом, но:
[code]
% config -x /boot/kernel/kernel|grep SWAP
options NO_SWAPPING
% more /etc/sysctl.conf
vm.disable_swapspace_pageouts=1
vm.pageout_oom_seq=4
kern.sched.preempt_thresh=224
# kern.sched.interact=10
% /usr/bin/time -l python -c '{x:str(x)*(x**x**x) for x in range(100000000)}'
time: command terminated abnormally
9,80 real 0,80 user 3,91 sys
6145052 maximum resident set size
3 average shared memory size
10 average unshared data size
116 average unshared stack size
1532799 page reclaims
13 page faults
0 swaps
13 block input operations
0 block output operations
0 messages sent
0 messages received
0 signals received
21 voluntary context switches
561 involuntary context switches
zsh: killed /usr/bin/time -l python -c '{x:str(x)*(x**x**x) for x in range(100000000)}'[/code]
Для не понявших: свопа нет от слова совсем (хотя лишний SSD под него, как ни странно, имеется), но выжирание памяти не ведет к тормозам (или тем более зависанию) и заметно лишь по факту закрытия самых жирных приложений.
% uname -rs
FreeBSD 12.0-STABLE
Если что - лицензия позволяет утянуть^W позаимств^W вдохновиться, нам не жалко ;)
ЗЫ:
И да, это тебе, дорогой лап4атый с особым подгоранием и странной тягой к самозванству и изречению "вумностей" из под чужих ников, не про UNIX-сность петросянить и не проприетарными блобиками или игрульками гордиться ))
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|2.44, Аноним (5), 19:25, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Воот! FreeBSD пишется людьми знающими, и тоже профессионалами как и MS Windows, собственно MS даже и берет код из BSD, потому что всем понятно его качество. Это вам не линуксовый "базар"!
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|2.180, пох. (?), 22:36, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> но выжирание памяти не ведет к тормозам
приведет. А может и к зависанию, если в этом бутерброде есть zfs.
Просто надо выжрать ее менее ди6ильным способом.
Помочь?
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|3.198, анонн (ok), 23:21, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> но выжирание памяти не ведет к тормозам
> приведет.
Ну вот описаную ситуацию
> Выключаем поддержку swap (sudo swapoff -a)
> Запускаем любой веб браузер, например, Chrome/Chromium или/и Firefox
> Начинаем открывать вкладки с сайтами и смотрим как уменьшается объём свободной памяти
> Как только возникает ситуация, что новая вкладка требует больше оперативной памяти, чем доступно, система практически полностью зависает
как-то не наблюдал.
Даже при дефолте vm.pageout_oom_seq - тупит только пару секунд.
> А может и к зависанию, если в этом бутерброде есть zfs.
О да, использовать для настольной системы оверижЫнирнутого монстра с собственным, "правильным" менеджером ядерной памяти, это правильно!
Правда, под пингвином оно на вид тоже не сильно по другому себя ведет:
https://github.com/zfsonlinux/zfs/issues/3677
> rsync causes ZoL to use all memory until system crashes STILL :(
https://github.com/zfsonlinux/zfs/issues?utf8=%E2%9C%93&q=is�
> Просто надо выжрать ее менее ди6ильным способом.
> Помочь?
А давай!
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|1.43, Нанобот (ok), 19:22, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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в таких ситуациях принято упрекать юзера в криворукости, что уже многие годы позволяет не решать проблему
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|1.45, Аноним (45), 19:26, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ну вообще то когда прога запрашивает ОЗУ, ей выделяется область commited memory - она просто промапленна, но там нету данных.
я не раз замечал что в swap сливаюся commited, но пустые страницы.
И в Windows Такое поведение тоже наблюдал пару раз.
ЗЫ. "mem=4G" а зачем это ограниение ставить?
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|2.98, Аноним (94), 20:24, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>ЗЫ. "mem=4G" а зачем это ограниение ставить?
Чтобы быстрее стриггернуть проблему
Ваш К.О.
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|3.206, richman1000000d (?), 23:45, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ааа. ну тогда ок.
Но я все таки не понял самой проблемы которую тут описывают - кончилось ОЗУ.
Система не может грохнуть аппликуху чтоли?
У меня много раз был OOM kill на проде и я в первый раз вижу вот такую жалобу.
И Windows и Linux у меня часто делали OOM-Kill аппликухи если ОЗУ кончилось.
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|1.51, user90 (?), 19:37, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Начинаем открывать вкладки с сайтами и смотрим как уменьшается объём свободной памяти.
Дык! Ты знаешь, сколько всякого js-говна будет загружаться с *каждой* вкладкой? ЫЫЫ. Даже на опеннете на индикаторе блокировщика уже циферка «3», а кое-где легко может быть и 33, и больше.
Это не касаясь вопросов что это вообще тут делает, и что некоторым комп нужен не только для запуска браузера..
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|1.63, MAN (??), 19:51, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кстати, индикатор жесткого диска будет моргать из-за того, что ядро делает coredump.
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|2.71, Аноним (79), 19:58, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нет.
Ядро в этой ситуации выгружает исполняемые страницы памяти на жёсткий диск, чтобы выделить ещё больше памяти, однако исполняемые страницы надо ... исполнять, ядро их читает обратно - практически бесконечный цикл и дикая нагрузка на IO.
На LKML/Hacker News объяснили - я сам не догадался.
// b.
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|1.66, Аноним (66), 19:52, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Успешно словил пару дней назад на компе с 8GB оперативы. Новые времена настали :(
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|1.70, Annoynymous (ok), 19:58, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На ноутбуке с 8 гб памяти, если Darktable попросит больше, её пристреливает OOM. Много раз ловил такое поведение, бесился, крутил настройки Darktable, надоело, включил свап, теперь просто получаю тормоза при экспорте, хотя иногда всё равно падает зараза.
Может, проблема не в том, как работает OOM в Linux, а в том как поедает память Chrome?
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|3.194, Annoynymous (ok), 23:06, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не знаю, какой в видне хром, я не пользуюсь ни виндой, ни хромом.
Но раз поведение зависит от вида задачи, значит, задача как-то влияет.
Умные люди в таких случаях пишут бенчмарки, тесты и воссоздают условия не в хроме, в коде которого чёрт ногу сломит, а в лабораторных условиях и на тестовых вызовах.
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|4.205, Канифоль Патрика (?), 23:44, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но раз поведение зависит от вида задачи, значит, задача как-то влияет.
Зависит от работника.
Один видит задачу - напивается и ложиться спать под стол. Другой - засучивает рукава, стискивает зубы и делает. Да ладно, винда ничего не стискивает. По крайней мере, пользователь этого не видит и, что главное, не ощущает.
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|1.72, Ivan_83 (ok), 19:59, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Во фре такая же непотребность.
Тоже сильно бесит.
Вот посмотришь по RSS сумма занятого процессами скажем 16ГБ, при 32ГБ на борту, а система уже лезет в своп.
Поставил 64Гб - опять летезет в своп, притом что сумма RSS явно никогда до 32ГБ не доходит.
WTF!?
А вот в венде как то нормально без свопа жилось - приложение просто получало по рукам (malloc() возвращал NULL) и либо падало либо одумывалось.
Такое вроде и на фре и линухе можно включить, но хз насколько потом жить будет удобно.
Со свопом получается что самые старые страницы которые туда попали - просто затираются новыми, насколько я понял.
А когда свопа нет приложению неоткуда взять новую страницу памяти, так бы оно скинуло в своп и отдало память.
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|2.169, анонн (ok), 22:23, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Во фре такая же непотребность.
> Тоже сильно бесит.
> Вот посмотришь по RSS сумма занятого процессами скажем 16ГБ, при 32ГБ на
> борту, а система уже лезет в своп.
Так оно по умолчанию и задуманно - потихоньку в фоне выгружаем все второстепенное, чтобы, когда "прижмет", можно было не "тупить" в ожидании диска, а сразу освободить память. Крутилки для изменения поведения имеются.
Но тут тема вообще-то о "тупиже" при нехватке памяти _и_ отключенном свопе. Оверкоммит и "проверять возврат malloc бесполезно!ваш новый стандарт!" передают приветы ))
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|1.78, Аноним (78), 20:07, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну , а какие дистры проблемные ? Битность итд. Вот я сижу и раздаю свой образ изготовленный и приправленный новым ядром и хромиумом версия 19.04 64 битка от убунточки и вроде ничего у меня не виснет и пользователи думаю довольны. А , какие виснут ничего не написали ведь проблема может быть и в пакетах об этом я в блокнотике написал и оставил что бы эти два пакета никогда не ставили. Крч марки проблемных дистров в штудию
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|2.116, wd (?), 20:39, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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640GB в современном мире, ну или как минимум в ближайшем будущем
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|3.179, Ivan_83 (ok), 22:34, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не совсем.
20 лет назад 32 мб было даже многовато, с запасом - это точно.
Вот и сейчас, 32гб - в самый раз чтобы не парится :)
Всякие видеокарты тоже были сопоставимо 1-8 мб, так и сейчас они 1-8гб :)
Диски были 1-13Гб, и чейчас они не больше 10-12ТБ :) А ссд так и до терабайта с трудом дотягивают из за ценников в масс сегменте.
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|4.247, wd (?), 01:43, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дада, я тоже подумал именно об этих цифрах когда писал
но нужно же было сохранить 640 :)
в целом я 32 гига рамы уже два года не могу ниразу задавить :)
но это просто максимум что влезало в мою мать - так бы и 640 засунул :)
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|1.100, Аноним (97), 20:27, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>можно воспроизвести меньше, чем за несколько минут на последней версии ядра Linux 5.2.6
Лол, этим грешит любая версия. А еще лютые проблемы с io до сих пор, бл. Стоит только начать копировать фильмы на флешки и т.д. 21-й век, бл.
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|2.124, anonymous (??), 20:54, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не очень понимаю про что конкретно речь, но судя по вашему описанию создаётся впечатление, что вам нужно просто снизить vm.dirty_ratio
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|1.106, Аноним (106), 20:31, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а нельзя просто сделать так, что бы при нехватке памяти автоматически создавался своп файл с авто увеличением размера?
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|2.112, Аноним (79), 20:36, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, на многих embedded системах вообще нет вообще носителя как такового - только ROM и RAM.
Сферический вакуум будете в качестве swap использовать? :-D
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|2.191, Аноним (178), 22:58, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно. Вроде даже является альтернативным методом создания свопа этим вашим Linux Swap, на арчлинуксовом гайде читал.
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|2.174, Ivan_83 (ok), 22:31, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В DragonFly полюбому должно быть лучше, помнится Дилон как раз чем то таким занимался когда то.
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|1.126, anonymous (??), 20:56, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автору новости:
Вижу твой тикет на bugzilla с текстом:
> I'm curious why in this situation the kernel starts doing _massive_ amounts of disk IO - I don't even understand what's being read or written since SWAP is disabled, and all applications are in RAM doing pretty much nothing.
Это вызвано отсутствие page cache, когда ОЗУ сожрано.
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|1.127, Аноним (127), 20:56, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С cgroups еще проблема еще есть на докерах. Контейнер уходит в безумный своп, даешь 32мега на haproxy, а озу только 3гб, оно начинает использовать диск безумно. Решается полным отключением свопа на ноде. Vm.overcommit.memory=1
Vm.memory.swappiness=0. Начинает килять его при достижении oom score. Вешаешь мониторинг на oom, profit.
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|4.134, anonymous (??), 21:13, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это был ответ на вопрос "что лучше". А использовать одновременно теоретически ничего не ограничивает, хотя лично я не пробовал. Более того, вы можете определить приоритеты (см. 'swapon --help' и 'man swapon').
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|5.138, Аноним (128), 21:21, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что лучше тоже наверное можно и ответить - траблы, эффективность в широком смысле. Какое мнение?
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|6.142, anonymous (??), 21:33, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По ссылке выше неплохо отвечено на данный вопрос :)
Добавлю лишь: что если поиграть в телепата исходя из того, как сформулирован вопрос, то создаётся такое ощущение, что zram вам будет всё же лучше: он работает полностью в памяти, что снижает риски пониженной доступности из-за глубкого ухода в swap. Однако оба зачастую не спасают, а лишь создают дополнительную неширокую прослойку между состоянием хорошей доступности и состоянием плохой доступности (отодвигая состояние плохой доступности немного дальше). Но пока не сформулирована задача, которую вы пытаетесь решить, это лишь гадание на кофейной гуще :)
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|1.130, manster (ok), 21:05, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это только часть айсберга.
Действительно, наблюдаются проблемы с выделением памяти и производительностью, несмотря на регулярный пере-сброс свопа. Это помогает временно, потом идет нарастающая регрессия постепенно.
Через какое-то время просто вынуждает пере-загрузиться. Особенно заметна подобная деградация памяти и снижение производительности после выполнения штатных обновлений на примере gentoo. Не исключено, что тут может добавлять еще тормозов постепенно файловая подсистема (ext4)
Вообще, пробовал с минимальными параметрами свопа - еще хуже. Пока, стараюсь реже обновлять - в крайнем случае glsa-check -t all.
Для тестирования отзывчивости системы довольно полезно задействовать работу десктопа + установка тяжеловесных обновлений в Gentoo на типовом ноутбуке со средними характеристиками.
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|2.133, anonymous (??), 21:10, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> потом идет нарастающая регрессия постепенно.
Так посмотрите что у вас жрёт ресурсы. Есть же огромное количество инструментов для этого. Серверы работают годами без перезагрузки (что плохо из-за отсутствия update-ов, но это отдельная тема) и таких проблем не наблюдают.
Просто декомпозируйте вашу систему, найдите источник проблемы и устраните её. Новичкам в Linux иногда любят показывать эту картинку: https://blog.selectel.com/wp-content/uploads/2017/06/pr-490.jpg
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|4.213, segesg (?), 00:16, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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т-у-п-о-р-ы-л-ы-й парсер!
id=b56a2d8af9147a4efe4011b60d93779c0461ca97
для предыдущей ссылки
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|1.131, Alexey (??), 21:07, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это проблема не только на уровне ОС, она присуща почти всем программам. Ни кто из программистов не усложняет код для проверки свободной памяти.
Про BSD писали, ага видали, как зацикливается сборка пакетов сжирая память, благо падения ядра не наблюдается. Количество памяти значение не имеет.
Стоит менять подход к программированию.
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|2.139, qwerty123 (??), 21:24, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ни кто из программистов не усложняет код для проверки свободной памяти
гы...
$ grep -r 'if.*alloc' /usr/src/sys/ | wc -l
3132
вообще это норма проверять успешное выделение памяти.
if ((p = malloc(1)) == NULL) {
что_то_тут_совсем_не_так();
пока_пока();
}
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|3.190, Аноним (190), 22:58, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>if ((p = malloc(1)) == NULL) {
В Linux эта проверка бесполезна, вам вернут адрес и но вы упадете.
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|3.195, анонн (ok), 23:06, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Ни кто из программистов не усложняет код для проверки свободной памяти
> гы...
> $ grep -r 'if.*alloc' /usr/src/sys/ | wc -l
> 3132
> вообще это норма проверять успешное выделение памяти.
> if ((p = malloc(1)) == NULL) {
> что_то_тут_совсем_не_так();
> пока_пока();
> }
"Ваш новый стандарт!" же:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=335951
> Lots of missing checks for out-of-memory.
> 5. On Linux, desktop boxes are usually configured to "overcommit" memory, i.e. app never sees NULL from malloc. Kernel just kills the "worst" process when it gets REALLY tight on memory.
))
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|1.143, Аноним (143), 21:38, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тоже мне новость. Поясните лучше, почему Linux не грохает к херам программу, которая решила «шикануть»?
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|2.150, пох. (?), 21:51, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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потому что если он грохнет иксы - ты не обрадуешься результату.
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|4.173, пох. (?), 22:29, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты всегда можешь нажать reset сам!
Или не пытаться натягивать сову на глобус, и работать с сотнями вкладок на rpi1
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|3.161, Аноним (163), 21:59, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ООМ-скоры вообще-то есть. И если потекли иксы, то надо прибить именно иксы! Пример твой слегка неудачен и полностью туп, ну а так - всё нормально.
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|4.177, пох. (?), 22:32, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И если потекли иксы, то надо прибить именно иксы!
ну да - неважно что вся твоя работа накрылась, и тебе не дали ни малейшего шанса ее завершить - главное система штабильна, штабильна!
18686 user 20 0 1848m 931m 51m R 32 30.9 6330:15 palemoon
24728 user 20 0 271m 128m 40m S 6 4.3 5:48.61 acroread
1881 root 20 0 213m 195m 182m S 5 6.5 1334:24 X
2097 user 20 0 7700 2360 1484 S 0 0.1 0:04.95 xterm
кого вот тут будем прибивать, если память кончилась? И какой score выставить (и зачем?)
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|5.193, Аноним (163), 23:05, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по картинке - палёного.
Кстати, в хромиуме отдельные вкладки очень удобно прибиваются.
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|2.151, Аноним (128), 21:51, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это неправильно концептуально - через пару часов система очнется и продолжится выполнение программы, может она архиважная.
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|3.201, anono (?), 23:38, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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для архиважных задач у меня нет столько времени ждать пока оно расдуплится...
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|1.187, Аноним (187), 22:50, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зaeбись система, за 20 с хeeeром лет развития, так и не сумела понять какой процесс убить, чтоб ничего не висло.
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|2.192, Зщз (?), 23:01, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем убивать процессы, если можно добиться, чтобы пользователь сам убил себя
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|1.203, Аноним (203), 23:43, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как в Линуксе ограничить потребление памяти каким-то приложением, например, браузером, пусть оно виснет только само, но не подвешивает ОС?
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|1.207, Аноним (207), 23:47, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А после обновления cryptsetup-run, загрузка выбрасывает в консоль (Debian sid), с этим что делать обычному пользователю?
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|1.210, Аноним (210), 00:12, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так эт. из-за overcommit который лечиться поправкой пары параметров. Все путём... десктопные дистры должны выставлять эти значения.
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|1.216, RedEyedMan (ok), 00:44, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько пробовал vm.* параметры в sysctl.conf пихать... Помогло SSD (со свопом на нем) + zram и относительно свежее ядро. При своппинге теперь отвисает намного быстрее и с большей вероятностью.
> From "Artem S. Tashkinov" <>
А, Бёрди. Всё ясно.
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|1.255, Celcion (ok), 02:00, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Короче, пацаны, даю бесплатный совет как раз и навсегда решить для себя эту проблему - покупайте 128GB оперативной памяти, NVMe SSD, хотя бы, терабайта на два - и всё будет хорошо! Ведь проблема, судя по местным комментаторам, именно в этом. Так давайте решать её вдумчиво и кардинально!
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