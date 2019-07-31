Релиз Proton 4.11, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала новую ветку проекта Proton 4.11, основанного на наработках проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. По мере готовности в оригинальный Wine и сопутствующие проекты, такие как DXVK и vkd3d, переносятся развиваемые в Proton изменения. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр благодаря применению патчей "esync" (Eventfd Synchronization) или "futex/fsync". Основные изменения в Proton 4.11: Выполнена синхронизация с кодовой базой Wine 4.11, из которой перенесено более 3300 изменений (прошлая ветка основывалась на wine 4.2). 154 патча из Proton 4.2 были перенесены upstream и теперь входят в основной состав Wine;

Добавлена экспериментальная поддержка примитивов синхронизации на основе системного вызова futex(), которая позволяет уменьшить нагрузку на CPU по сравнению с esync. Кроме того, новая реализация решает проблемы с необходимостью использования специальных настроек для esync и возможным исчерпанием доступных файловых дескрипторов. Суть проводимой работы в том, чтобы расширить функциональность штатного системного вызова futex() в ядре Linux возможностями, необходимыми для оптимальной синхронизации пула потоков. Патчи с необходимой для Proton поддержкой флага FUTEX_WAIT_MULTIPLE уже переданы для включения в основной состав ядра Linux и Glibc. Подготовленные изменения пока не включены в основной состав ядра, поэтому на данный момент необходимо установить специальное ядро с поддержкой данных примитивов;

Прослойка DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) обновлена до версии 1.3, а D9VK (экспериментальная реализация Direct3D 9 поверх Vulkan) до версии 0.13f. Для включения поддержки D9VK в Proton следует использовать флаг PROTON_USE_D9VK;

Обеспечена передача играм текущей частоты обновления монитора;

Внесены исправления, связанные с обработкой фокуса курсора мыши и управлением окнами;

Устранены задержки ввода и проблемы с поддержкой вибрации для джойстиков, проявляющиеся в некоторых играх, особенно в играх на движке Unity;

Добавлена поддержка последней версии OpenVR SDK;

Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 19.07;

Решены проблемы с сетевой подсистемой в играх на GameMaker;

Многие модули Wine теперь собираются как Windows PE-файлы, вместо Linux-библиотек. По мере продвижения работы в этой области использование PE поможет некоторым системам DRM и античитам. В случае применения собственноручных сборок Proton, скорее всего понадобится пересоздать виртуальную машину Vagrant, чтобы собрать PE файлы. До принятия в основной состав ядра Linux патчей от компании Valve для использования futex() вместо esync требуется установить специальное ядро с поддержкой пула синхронизации потоков, реализуемого в наборе патчей fsync. Для Arch Linux в AUR уже опубликован готовый пакет ядра, собранный с патчами fsync. В Ubuntu 18.04 и 19.04 можно использовать PPA-репозиторий с экспериментальными ядрами linux-mfutex-valve (sudo add-apt-repository ppa:valve-experimental/kernel-bionic; sudo apt-get install linux-mfutex-valve); При наличии ядра с поддержкой fsync при запуске Proton 4.11 в консоли будет выведено сообщение "fsync: up and running". Принудительно можно выключить fsync используя флаг PROTON_NO_FSYNC=1.



