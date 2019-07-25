Выпуск XCP-NG 8.0, свободного варианта Citrix XenServer

Опубликован релиз проекта XCP-NG 8.0, в рамках которого развивается свободная и бесплатная замена проприетарной платформе XenServer 8.0 для развертывания и управления работой облачной инфраструктуры. XCP-NG воссоздаёт функциональность, которую компания Citrix исключила из бесплатного варианта Citrix Xen Server, начиная c версии 7.3. XCP-NG 8.0 позиционируется как стабильный выпуск, пригодный для повсеместного использования. Поддерживается обновление XenServer до XCP-ng, обеспечивается полная совместимость с Xen Orchestra и возможно перемещение виртуальных машин из XenServer в XCP-ng и обратно. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 520 Мб. Как и XenServer проект XCP-NG позволяет быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин. Среди особенностей системы: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать с большим числом систем хранения данных и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования. Основные новшества: В основной репозиторий добавлены пакеты для использования файловой системы ZFS для репозиториев хранения. Реализация основана на выпуске ZFS On Linux 0.8.1. Для установки достаточно выполнить "yum install zfs";

Поддержка ext4 и xfs для локальных репозиториев хранения (SR, Storage Repository) пока остаётся экспериментальной (требуется установка "yum install sm-additional-drivers"), хотя пока не прислано ни одного отчёта о возникающих проблемах;

Реализована поддержка загрузки гостевых систем в режиме UEFI;

Добавлен режим для быстрого развёртывания Xen Orchestra прямо с базовой страницы интерфейса хост-окружения;

Установочные образы обновлены до пакетной базы CentOS 7.5. Задействованы ядро Linux 4.19 и гипервизор Xen 4.11;

Emu-manager полностью переписан на языке Си;

Появилась возможность создания зеркал для yum, которые выбираются с учётом местоположения. В net-install реализована проверка загружаемых RPM-пакетов по цифровой подписи;

По умолчанию в dom0 обеспечена установка пакетов cryptsetup, htop, iftop и yum-utils;

Добавлена защита от атак MDS (Microarchitectural Data Sampling) на процессоры Intel.



