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Выпуск XCP-NG 8.0, свободного варианта Citrix XenServer

25.07.2019 19:57

Опубликован релиз проекта XCP-NG 8.0, в рамках которого развивается свободная и бесплатная замена проприетарной платформе XenServer 8.0 для развертывания и управления работой облачной инфраструктуры. XCP-NG воссоздаёт функциональность, которую компания Citrix исключила из бесплатного варианта Citrix Xen Server, начиная c версии 7.3. XCP-NG 8.0 позиционируется как стабильный выпуск, пригодный для повсеместного использования. Поддерживается обновление XenServer до XCP-ng, обеспечивается полная совместимость с Xen Orchestra и возможно перемещение виртуальных машин из XenServer в XCP-ng и обратно. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 520 Мб.

Как и XenServer проект XCP-NG позволяет быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин. Среди особенностей системы: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать с большим числом систем хранения данных и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования.

Основные новшества:

  • В основной репозиторий добавлены пакеты для использования файловой системы ZFS для репозиториев хранения. Реализация основана на выпуске ZFS On Linux 0.8.1. Для установки достаточно выполнить "yum install zfs";
  • Поддержка ext4 и xfs для локальных репозиториев хранения (SR, Storage Repository) пока остаётся экспериментальной (требуется установка "yum install sm-additional-drivers"), хотя пока не прислано ни одного отчёта о возникающих проблемах;
  • Реализована поддержка загрузки гостевых систем в режиме UEFI;
  • Добавлен режим для быстрого развёртывания Xen Orchestra прямо с базовой страницы интерфейса хост-окружения;
  • Установочные образы обновлены до пакетной базы CentOS 7.5. Задействованы ядро Linux 4.19 и гипервизор Xen 4.11;
  • Emu-manager полностью переписан на языке Си;
  • Появилась возможность создания зеркал для yum, которые выбираются с учётом местоположения. В net-install реализована проверка загружаемых RPM-пакетов по цифровой подписи;
  • По умолчанию в dom0 обеспечена установка пакетов cryptsetup, htop, iftop и yum-utils;
  • Добавлена защита от атак MDS (Microarchitectural Data Sampling) на процессоры Intel.


  1. Главная ссылка к новости (https://xcp-ng.org/blog/2019/0...)
  2. OpenNews: Первый выпуск XCP-NG, свободного варианта Citrix XenServer
  3. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.12
  4. OpenNews: Выпуск платформы виртуализации XenServer (Citrix Hypervisor) 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xcp, xen, xenserver
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:18, 25/07/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Годнота?
     
     
  • 2.2, Васян (?), 20:25, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хеп же помер, здравицы кричали kvm
     
     
  • 3.7, пох. (?), 22:30, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, я тоже что-то не пойму, Обама больше не 4мо?

     

  • 1.3, Dkg (?), 20:30, 25/07/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    В проде используем с момента появления. Полет нормальный.
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:12, 25/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Вантузную утиль уже убрали?
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:22, 25/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    что-то совсем про Red Hat Enterprise Virtualization не слышно.
    Зря они хоть esxi бесплатный аналог не выкатили.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:14, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ovirt
     
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