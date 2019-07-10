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Выпуск SoftEther VPN Developer Edition 5.01.9671

10.07.2019 21:36

Доступен релиз VPN-сервера SoftEther VPN Developer Edition 5.01.9671, развиваемого в качестве универсальной и высокопроизводительной альтернативы OpenVPN и VPN-продуктам компании Microsoft. Код опубликован под лицензией Apache 2.0.

Проект поддерживает широкий спектр протоколов VPN, что позволяет использовать сервер на базе SoftEther VPN со штатными клиентами Windows (L2TP, SSTP), macOS (L2TP), iOS (L2TP) и Android (L2TP), а также в качестве прозрачной замены сервера OpenVPN. Предоставляются средства для обхода межсетевых экранов и систем глубокого инспектирования пакетов. Для затруднения обнаружения туннеля в том числе поддерживается техника закамуфлированного проброса Ethernet поверх HTTPS, при этом на стороне клиента реализован виртуальный сетевой адаптер, а на стороне сервере - виртуальный коммутатор Ethernet.

Среди добавленных в новом выпуске изменений:

  • Добавлена поддержка API JSON-RPC, позволяющего создавать сторонние приложения для управления VPN-сервером. В том числе через JSON-RPC можно добавлять пользователей и виртуальные хабы, разрывать определённые VPN-соединения и т.п. Примеры кода для использования JSON-RPC опубликованы для языков JavaScript, TypeScript и C#. Для отключения JSON-RPC предложена настройка "DisableJsonRpcWebApi";
  • Добавлена встроенная web-консоль администратора (https://server/admin/" ), дающая возможность управления VPN-сервером через браузер. Возможности web-интерфейса пока ограничены;
  • Добавлена поддержка AEAD-режима блочного шифрования ChaCha20-Poly1305-IETF;
  • Реализована функция для отображения детальной информации о протоколе, используемом в VPN-сеансе;
  • Устранена уязвимость в драйвере сетевых мостов для Windows, позволяющая локально повысить свои привилегии в системе. Проблем проявляется только в Windows 8.0 и более старых выпусках при использовании режима Local Bridge или SecureNAT.



Ключевые особенности SoftEther VPN:

  • Поддержка протоколов OpenVPN, SSL-VPN (HTTPS), Ethernet over HTTPS, L2TP, IPsec, MS-SSTP, EtherIP, L2TPv3 и Cisco VPN;
  • Поддержка режимов соединения remote-access и site-to-site, на уровнях L2 (Ethernet-bridging) и L3 (IP);
  • Совместимость с оригинальными клиентами OpenVPN;
  • Туннелирование SSL-VPN посредством HTTPS, позволяет обходить блокировки на уровне межсетевого экрана;
  • Возможность создания туннелей поверх ICMP и DNS;
  • Встроенные механизмы динамического DNS и обхода NAT для обеспечения работы на хостах без постоянного выделенного IP-адреса;
  • Высокая производительность, обеспечивающая скорость соединения 1Gbs без существенных требований к размеру оперативной памяти и CPU;
  • Двойной IPv4/IPv6 стек;
  • Использование для шифрования AES 256 и RSA 4096;
  • Наличие web-интерфейса, графического конфигуратора для Windows и многоплатформенного интерфейса командной строки в стиле Cisco IOS;
  • Предоставление межсетевого экрана, работающего внутри VPN-туннеля;
  • Возможность аутентификации пользователей через RADIUS, контроллеры доменов NT и клиентские сертификаты X.509;
  • Наличие режима инспектирования пакетов, позволяющего вести лог передаваемых пакетов;
  • Поддержка сервером Windows, Linux, FreeBSD, Solaris и macOS. Наличие клиентов для Windows, Linux, macOS, Android, iOS и Windows Phone.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/SoftEtherVP...)
  2. OpenNews: В SoftEther VPN найдено 11 уязвимостей
  3. OpenNews: VPN-сервер SoftEther VPN открыт под лицензией GPLv2
  4. OpenNews: Для включения в состав ядра Linux предложен VPN WireGuard
  5. OpenNews: Проект GNU выпустил GVPE 3.1, инструментарий для создания многоузлового VPN
  6. OpenNews: Cloudflare опубликовал реализацию VPN WireGuard на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Илья Шипицин
Тип: Программы
Ключевые слова: softether, vpn
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:32, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Ethernet over HTTPS

    И кто-то ещё ржал над IP over Avian Carriers.

     
     
  • 2.2, пох. (?), 23:51, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    создателям гуано-файрволов и их админам спасибо скажи.

     
  • 2.12, Уаська (?), 00:56, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все ржали в свое время, смешно в целом было вполне. А вот что дошло до эзернета поверх https то печально, не от хорошей жизни.
     

  • 1.3, пох. (?), 23:51, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо ж, оно еще и живое...
     
     
  • 2.9, НяшМяш (ok), 00:49, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзаю последнюю stable на VPSке, когда устал от отвалов и гемора со связкой xl2tpd+ipsec+pptpd. Только SecureNAT не использую (слишком медленно), написал network юнит для tap интерфейса в systemd. Зато бонусом получил OpenVPN и SSTP, но по дефолту юзаю L2TP - в микротике с ним самая большая скорость.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:52, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем, если есть wireguard?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:21, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WireGuard не заработает через HTTP proxy, поскольку в качестве транспорта есть только протокол UDP.
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:22, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    функционал на порядок больше.
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 00:50, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где есть?
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:20, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годная штукенция.
     
  • 1.8, Аноним (6), 00:22, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    скрипт автоустановки уже кто то сваял?
     
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 00:51, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бинарные сборки есть, systemd сервисы есть, распаковал в /opt и пользуйся.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 01:36, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > systemd сервисы есть
    > распаковал в /opt

    Неправда, нету в слаке systemd сервисов! :)

     
     
  • 4.14, SomeOne (?), 02:07, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так может быть написать необходимые конфигурации/скрипты по образу и подобию?

    Если, конечно, это поделие без системды вообще работать умеет.

     
     
  • 5.15, Виталий (??), 02:33, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу проблемы в слаке взять любой пример стартового скрипта на том же bash, и в функцию старт скопипастить одну строку из параметра ExecStart юнита systemd, все же просто, ну и по аналогии для стоп и рестарт.
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 03:04, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > функцию старт скопипастить одну строку из параметра ExecStart юнита systemd, все же просто

    Тут писали, что systemd слишком сложен. ${прикольные:"$(конструкции \
    баша \
    читаются | существенно $ЛЕГЧЕ "$@")"} чем ini-файлы системдоса.

     

  • 1.16, Аноним (16), 03:01, 11/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И в tun и в tap может?
     
     
  • 2.18, Ключевский (?), 03:21, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круче. Может без тюн и тап, даже в фекальном тазу OpenVZ
     
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