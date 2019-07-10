Выпуск SoftEther VPN Developer Edition 5.01.9671

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|1.1, Аноним (1), 23:32, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ethernet over HTTPS
И кто-то ещё ржал над IP over Avian Carriers.
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|2.2, пох. (?), 23:51, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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создателям гуано-файрволов и их админам спасибо скажи.
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|2.12, Уаська (?), 00:56, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все ржали в свое время, смешно в целом было вполне. А вот что дошло до эзернета поверх https то печально, не от хорошей жизни.
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|2.9, НяшМяш (ok), 00:49, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзаю последнюю stable на VPSке, когда устал от отвалов и гемора со связкой xl2tpd+ipsec+pptpd. Только SecureNAT не использую (слишком медленно), написал network юнит для tap интерфейса в systemd. Зато бонусом получил OpenVPN и SSTP, но по дефолту юзаю L2TP - в микротике с ним самая большая скорость.
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|2.6, Аноним (6), 00:21, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WireGuard не заработает через HTTP proxy, поскольку в качестве транспорта есть только протокол UDP.
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|2.11, НяшМяш (ok), 00:51, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бинарные сборки есть, systemd сервисы есть, распаковал в /opt и пользуйся.
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|3.13, Аноним (13), 01:36, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> systemd сервисы есть
> распаковал в /opt
Неправда, нету в слаке systemd сервисов! :)
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|4.14, SomeOne (?), 02:07, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так может быть написать необходимые конфигурации/скрипты по образу и подобию?
Если, конечно, это поделие без системды вообще работать умеет.
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|5.15, Виталий (??), 02:33, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вижу проблемы в слаке взять любой пример стартового скрипта на том же bash, и в функцию старт скопипастить одну строку из параметра ExecStart юнита systemd, все же просто, ну и по аналогии для стоп и рестарт.
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|6.17, Аноним (17), 03:04, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> функцию старт скопипастить одну строку из параметра ExecStart юнита systemd, все же просто
Тут писали, что systemd слишком сложен. ${прикольные:"$(конструкции \
баша \
читаются | существенно $ЛЕГЧЕ "$@")"} чем ini-файлы системдоса.
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