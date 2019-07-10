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Выпуск открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing 1.2.0

10.07.2019 12:00

Представлен релиз системы автоматической синхронизации файлов Syncthing 1.2.0, в которой синхронизированные данные не загружаются в облачные хранилища, а напрямую реплицируются между системами пользователя при их одновременном появлении в online, используя развиваемый проектом протокол BEP (Block Exchange Protocol). Код Syncthing написан на языке Go и распространяется под свободной лицензией MPL. Готовые сборки подготовлены для Linux, Android, Windows, macOS, FreeBSD, Dragonfly BSD, NetBSD, OpenBSD и Solaris.

Кроме решения задач по синхронизации данных между несколькими устройствами одного пользователя, при помощи Syncthing возможно создание больших децентрализованных сетей для хранения совместно используемых данных, которые распределены по системам участников. Предоставляются гибкие средства контроля доступа и создания исключений для синхронизации. Возможно определение хостов, которые будут только получать данные, т.е. изменение данных на этих хостах не будет отражаться на экземплярах данных, хранимых на других системах. Поддерживается несколько режимов версионирования файлов, при которых сохраняются прошлые версии изменившихся данных.

При синхронизации файл логически разбивается на блоки, которые являются неделимой частью при передаче данных между системами пользователя. При синхронизации на новое устройство, в случае наличия идентичных блоков на нескольких устройствах, копирование блоков производится с разных узлов, по аналогии с работой системы BitTorrent. Чем больше устройств участвуют в синхронизации, тем быстрее будет проходить репликация новых данных за счёт распараллеливания. В процессе синхронизации изменённых файлов, по сети передаются только изменившиеся блоки данных, а при переименовании или изменении прав доступа синхронизируются только метаданные.

Каналы передачи данных формируются при помощи TLS, все узлы аутентифицируют друг друга по сертификатам и идентификаторам устройств, для контроля целостности применяется SHA-256. Для определения узлов синхронизации в локальной сети может быть использован протокол UPnP, при котором не требуется ручной ввод IP-адресов синхронизируемых устройств. Для настройки системы и мониторинга предусмотрен встроенный web-интерфейс, CLI-клиент и GUI Syncthing-GTK, в котором дополнительно предоставляются средства управления узлами синхронизации и репозиториями. Для упрощения поиска узлов Syncthing развивается сервер координации обнаружения узлов, для запуска которого подготовлен готовый образ Docker.

В новом выпуске:

  • Представлен новый транспортный протокол, основанный на QUIC (Quick UDP Internet Connections) с дополнениями для проброса через трансляторы адресов (NAT). В качестве предпочтительного протокола для установки соединений по-прежнему рекомендуется TCP;
  • Улучшена обработка фатальных ошибок и добавлены средства для автоматической отправки разработчикам отчётов о проблемах. Отправка отчётов включена по умолчанию, для её отключения в настройки добавлена специальная опция. Отмечается, что данные в отчёте о крахе не включают имена файлов, данные из лога, идентификаторы устройств, статистику и другие персональные данные;
  • Использование мелких и фиксированных блоков (128 KiB) объявлено устаревшим, при индексации и передаче содержимого файлов теперь применяются только крупные блоки переменного размера;
  • В интерфейсе обеспечен показ последней ошибки соединения для каждого из определённых адресов;
  • В WebUI компоновка столбцов таблиц оптимизирована для корректного отображения на узких экранах;
  • Внесены изменения, нарушающие совместимость. Новый выпуск не совместим с хостами на базе Syncthing 0.14.45 и более старыми версиями.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.syncthing.net/t/...)
  2. OpenNews: Первый стабильный релиз открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing
  3. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил свой новый проект Casync
  4. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
  5. OpenNews: Релиз SparkleShare 1.0, программы для синхронизации данных и организации совместного доступа
  6. OpenNews: Выпуск Seafile 3.1, Dropbox-подобного сервера хранения на основе технологий Git
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: syncthing
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:07, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Отправка отчётов включена по умолчанию

    телеметрическая эпидемия, заразность 100%

     
     
  • 2.3, Оксана (??), 12:18, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С другой стороны, после обновления и при открытии веб-морды он предложил мне сразу же отключить аварийные отчёты. Либо оставить как есть включёнными.
     
  • 2.4, proninyaroslav (ok), 12:23, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так исходный код открыт, можешь посмортеть что он отправляет и отключить при надобности.
     
     
  • 3.16, zzz (??), 13:13, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть определенная разница между сырцами и готовым бинарем. Совсем небольшая. Чуть-чуть.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:17, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годный продукт
     
  • 1.5, VelikiiNehochuha (ok), 12:48, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    заменил мне дропбокс, для андроид весрия есть, все работает, очень рад, спасибо разработчикам.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:49, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для упрощения поиска узлов Syncthing развивается сервер координации обнаружения узлов, для запуска которого подготовлен готовый образ Docker.

    Короче, автор написал свой торрент-клиент с торрент-трекерами :)

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:51, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше торрентов? Там тоже пир-ту-пир, без облаков, да и по кусочкам все реплицируется
     
     
  • 2.9, синконист (?), 12:55, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там разве подцепятся изменения в папке сразу?Не надо будет torrent файл пересоздавать и перезаливать?
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 13:02, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, есть такое расширение, правда я не знаю тех 3.5 клиентов, что его используют. Но почему бы просто не пересоздать торрент, а вместе с ним и ссылку?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:08, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Месье знает толк в костылестроении)
     

  • 1.8, InuYasha (?), 12:54, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять изобретение велосипеда на хипстерском ЯП от корпорации зла.
    А по теме сабжа: торрент-синк (или его переименовали в какую-то очередную абракадабру) уже заопенсорсили? или мб аналоги есть?
     
     
  • 2.10, синконист (?), 12:56, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    его переименовали в Resilio и он там полуплатный.
     
  • 2.15, Аноним (14), 13:10, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Golang прекрасен с его go-рутинами обеспечивающими нативную многопоточность.
    Вот и java-разрабы поняли всю прелесть и переходят на котлин с го KO-рутинами.
    А мыши плакали, кололись но продолжали хватать блокировки
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:59, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую для синхронизации файлов в локальной WiFi-сети (выключил глоб. обнаружение и релеи). Штука отличная!
     
     
  • 2.13, Аноним (7), 13:04, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Афтор, здравствуй!
     
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