Релиз Firefox 68

|
|
|
|2.3, Аноним (3), 18:20, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Это верно. Я сам на лучшем браузере сижу, но файрфокс тоже нужен, чтобы изображать конкуренцию. Конкуренция конечно получается декоративной, но все же какая-никакая.
|
|
|
|
|
|4.28, Ordu (ok), 19:13, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На сегодняшний день, есть два движка, которые могут справляться с современными вебом. Это blink и gecko. До тех пор, пока gecko развивается, конкуренцию изображать удаётся, _вне_ зависимости от всяких там маркетшар. Gecko может загнуться из-за никакого маркетшара -- доходы mozilla привязаны к этому маркетшару, -- но пока этого не случилось, и ещё пару лет, как минимум, не случится, потому что доходы привязаны не к сегодняшнему маркетшару, а к тому который был на момент заключения договора с гуглом.
Вот когда gecko загнётся, вот тогда мы придём к замечательной ситуации, когда развиваться будет только blink, и лет через десять такого эксклюзивного развития, все фундаментальные веб-технологии полностью окажутся под контролем гугла, что развяжет ему руки.
Это я к тому, что пессимизм возникающий при виде маркетшара, конечно имеет под собой основания, но он не опровергает того, что на данный момент дело mozilla живёт. Если mozilla найдёт способ финансировать разработку ff не привязанный к маркетшару ff, то она сможет выполнять свою миссию вне зависимости от маркетшара. Ограниченно выполнять, конечно, то есть не принимая решения о том, как web'у надо развиваться, а лишь ограничивая гугл в принятии таких решений, поскольку слишком резкие телодвижения гугла могут привести его к потере этого самого маркетшара. Но если mozilla загнётся, то лет через десять сколь угодно резкие телодвижения гугла будут съедены пользователями, потому что альтернатив у них не будет.
Вспомни MS, с их провальными версиями венды, типа висты: все скулили, и даже выступали с гневными речами, но продолжали жрать кактус. Вот именно так же будет с хромом, лет через пять-десять после прекращения разработки gecko.
|
|
|
|5.47, Ант0ша (?), 20:12, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У вас устаревшие представления, все фундаментальные веб-технологии уже под контролем Гугла. Мозилла это прыщик на денежном потоке Гугла, они выполняют то, что от них требуется, и поэтому новые транши на поддержку этих альтернативно-одаренных трансгендерных кодеров, будут поступать согласно расписанию. Мозилловцам остаётся лишь выполнять спускаемые сверху указания, создавать видимость конкуренции, да своевременно распиливать поступающее бабло на разных проЭктах, поскольку бабло само не распилится.
|
|5.51, iPony129412 (?), 20:24, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть ещё и WebKit.
Да и в Vista не было ничего толком провального. Вполне обычно — с первым сервис паком залатали огрехи.
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 18:48, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На OpenNet не пишут, а на ProprietaryNet, наверное, половина всех новостей - про Edge.
|
|1.2, Аноним (2), 18:14, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Отключал многопроцессорный режим из за того, что при скролинге страницы пропадает всё её содержимое на мгновение. Теперь эта херня по умолчанию, спасибо. А на винде, в диспетчере задач, процессы в описание стали невидимыми, спасибо.
Буду признателен, если у кого есть решение по первому предложению.
|
|
|
|2.21, zzz (??), 18:53, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Слышал я о такой проблеме, надо пропатчить системную библиотеку, сам знаешь какую.
|
|1.9, Аноним (9), 18:38, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>Проблема решена через автоматическое включение настройки "security.enterprise_roots.enabled"
Это не проблема, это решение. Они убрали ещё одну причину использовать Firefox.
|
|
|
|2.22, zzz (??), 18:53, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну то ли дело в IE/Chrome, переключалок - навалом, не то, что на б-гомерзком FF, ога )
|
|1.11, Аноним (9), 18:40, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Открываемые в браузере локальные файлы теперь не смогут обращаться к другим файлам в текущем каталоге
То есть даже картинки не будет показывать?
|
|1.12, VINRARUS (ok), 18:41, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>обходные пути и патчи, применяемые для обеспечения совместимости с отдельными сайтами, которые некорректно работают в Firefox
Стоять! Куда прогнулись? Ану выгнулись обратно!
Глюки сайта это проблемы сайтописателей. Я б ещо при каждом посещении такого наглого сайта показывал табличку "Ганьба!"
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 18:48, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ещо при каждом посещении такого наглого сайта показывал табличку "Ганьба!
True way, но маркетологам ссыкотно.
|
|
|
|3.42, Аноним (42), 19:54, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сколько и куда надо занести чтобы они за меня совместимость делали?
|
|2.36, Ordu (ok), 19:31, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я бы рекомендовал для общего развития почитать The Fix[1]. Там нарисовано несколько примеров тому, как забивание на идеологические принципы в пользу прагматизма не просто создаёт возможность решения проблем, но реально приводит к этому решению проблем. Заодно книга показывает, что способность идти на компромиссы в идеологии -- это не синоним беспринципности. Причём, что бонус, книга демонстрирует это опираясь не на древнегреческие тексты, а на современные примеры.
[1] http://jonathantepperman.com/books
|
|1.14, Echo (?), 18:46, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Готовим 3гб оперативки на две вкладки, не нравится проходим дальше не задерживаем.
|
|
|
|2.19, VINRARUS (ok), 18:49, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Приготовил: free -m
загалом використ. вільна спільна буфери/кеш дост.
Пам.: 16021 5715 535 148 9770 9827
|
|2.27, th3m3 (ok), 19:11, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не соответствует действительности. Единственный вариант, когда такое возможно, если это две вкладки с какой-то веб игрой, которые грузят тонну графики, нагружают процессор и т.д. Но в таком случае, это будет в любом браузере.
|
|1.15, Аноним (18), 18:47, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена новая встроенная страница "about:compat", на которой перечислены обходные пути и патчи, применяемые для обеспечения совместимости с отдельными сайтами
История оперы ничему не учит? Некогда историю читать, надо конференции проводить... Ну, 15 релизов и перейдут на хромодвижок.
|
|
|
|2.20, VINRARUS (ok), 18:51, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Опера всё таки комерческая была, перекуплена.
Огнепанда с хромой ногой не имеет смысла, это как Windows на web сервере.
|
|2.23, Аноним (23), 19:02, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У оперы 300 с лишним миллионов пользователей. На андроиде она удобее хрома. И есть киллерфича в виде бесплатного впн.
У фф киллерфич нет.
|
|
|
|3.33, Ordu (ok), 19:23, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У оперы 300 с лишним миллионов пользователей.
Откуда дровишки? Согласно [1] у оперы 0.39%. Если мы поделим 300млн на 0.0039, то мы получим 76,923,076,923, то есть 77 миллиардов. Даже если мы предположим, что здесь есть путаница между людьми и устройствами, то чтобы объяснить числа нам придётся предположить, что на каждого пользователя приходится ~10 устройств.
[1] https://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?options=%7B%;22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Mobile%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Trend%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22browser%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22browsersDesktop%22%2C%22dateInterval%22%3A%22Monthly%22%2C%22dateStart%22%3A%222018-07%22%2C%22dateEnd%22%3A%222019-06%22%2C%22segments%22%3A%22-1000%22%7D
|
|2.49, Ант0ша (?), 20:19, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я оцениваю вероятность перехода ФФ на хромодвижок в 2021 в 50-55%, нужно ведь ещё Флеш до конца добить, а затем Гугл деньги на трансгендерных кодеров из мозиллы выделять перестанет - монополизация веба завершится, а стесняться не кого.
|
|1.29, th3m3 (ok), 19:13, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Отличный релиз. Юзаю уже неделю. Ждём новый мобильный Firefox, пока конечно сыроват. Сижу в основном на обычном. И надеюсь они позволят размещать адресную строку вверху, снизу неудобно одной рукой вкладки переключать/закрывать и т.д.
|
|1.30, InuYasha (?), 19:15, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я в смятении: минус ставить - жалко, он для хрома, плюс ставить - с тех пор как плагины поломали - не за что. :(
Оставлю 0.
|
|
|
|2.38, НяшМяш (ok), 19:40, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> с тех пор как плагины поломали - не за что. :(
Да сколько можно уже, это было в прошлом веке.
|
|2.50, Анончик (?), 20:23, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
За (ложную) псевдоальтернативу Хромогу и поддержку трансгендер-кодеров!
|
|1.31, Аноним (31), 19:17, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Firеfox использует собственный список корневых сертификатов и игнорирует системный список сертификатов, поэтому воспринимает подобную активность как MITM-атаку.
DNS запросы мы делаем сами, в обход системы. Список сертификатов у нас свой, в обход системы. Мде...
К слову сказать, фф'шный список сертификатов таки несколько раз выручал людей.
|
|1.34, danonimous (?), 19:25, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Продолжено поэтапное включение системы композитинга Servo WebRender, написанной на языке Rust и выносящей на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы
Декодирование видео на GPU так и не сделали? Мой Core 2 Duo уже нормально Youtube не тянет...
|
|
|
|2.39, НяшМяш (ok), 19:45, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Декодирование видео на GPU так и не сделали?
На какой системе? На винде лисофокс давно умеет h264 и даже vp9 при наличии соответствующей видюхи. Можно попробовать отключить media.webm.enabled и media.mediasource.webm.enabled - это хотя бы нагрузку снизит, vp9 достаточно тяжёлый кодек.
|
|
|
|
|
|3.45, th3m3 (ok), 20:04, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
После этого он при запуске, пытается открыть "MOZ_WEBRENDER=1" - как сайт.
|
|
|
|4.46, Аноним (46), 20:08, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не с той стороны прописали. Это переменная окружения. Запускайте как
"MOZ_WEBRENDER=1 firefox"
|
|
|
|5.48, th3m3 (ok), 20:17, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может дело в Xfce? Не даёт так запускать, пишет "Не удалось выполнить процесс-потомок «MOZ_WEBRENDER=1 firefox » (Нет такого файла или каталога)".
|
|1.37, user90 (?), 19:35, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> с использованием HTML/JavaScript и стандартных web-технологий в рамках инициативы по избавлению браузера от компонентов на базе XUL и XBL.
И мы все видим, к чему это уже привело.
|