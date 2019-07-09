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Релиз Firefox 68

09.07.2019 18:06

Представлен релиз web-браузера Firefox 68, а также мобильной версии Firefox 68 для платформы Android. Выпуск отнесён к категории веток с длительным сроком поддержки (ESR), обновления для которых выпускаются в течение года. Кроме того, сформировано обновление прошлой ветки с длительным сроком поддержки 60.8.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 69, релиз которой намечен на 3 сентября.

Основные новшества:

  • Включён по умолчанию новый менеджер дополнений (about:addons), полностью переписанный с использованием HTML/JavaScript и стандартных web-технологий в рамках инициативы по избавлению браузера от компонентов на базе XUL и XBL. В новом интерфейсе для каждого дополнения в форме вкладок обеспечена возможность просмотра полного описания, изменения настроек и управления правами доступа, не покидая основную страницу со списком дополнений.

    Вместо отдельных кнопок управления активацией дополнений предложено контекстное меню. Отключенные дополнения теперь явно отделены от активных и перечислены в отдельной секции.

    Добавлена новая секция с рекомендуемыми для установки дополнениями, состав которой выбирается в зависимости от установленных дополнений, настроек и статистики по работе пользователя. Дополнения принимаются в список контекстных рекомендаций только если они удовлетворяют требованиям Mozilla в области безопасности, полезности и удобства работы, а также качественно и эффективно решают актуальные задачи, интересные широкой аудитории. Предлагаемые дополнения проходят полное рецензирование безопасности каждого обновления;

  • Добавлена кнопка для отправки в Mozilla сообщений о проблемах с дополнениями и темами оформления. Например, через преложенную форму можно предупредить разработчиков при выявлении вредоносной активности, возникновением проблем с отображением сайтов из-за дополнения, не соответствии заявленной функциональности, появления дополнения без действий пользователя или проблемах со стабильностью и производительностью.
  • Включена новая реализация адресной строки Quantum Bar, которая внешне и по своим возможностям практически идентична старой адресной строке Awesome Bar, но отличается полной переработкой внутренностей и переписыванием кода с заменой XUL/XBL на стандартный Web API. Новая реализация существенно упрощает процесс расширения функциональности (поддерживается создание дополнений в формате WebExtensions), снимает жёсткие привязки к подсистемам браузера, позволяет легко подключать новые источники данных, обладает более высокой производительностью и отзывчивостью интерфейса. Из заметных изменений в поведении отмечается только необходимость использования комбинаций Shift+Del или Shift+BackSpace (раньше работало без Shift) для удаления записей истории просмотра из результата выводимой при начале ввода подсказки;
  • Реализована полноценная тёмная тема для режима читателя (reader view), при включении которой все элементы оформления окна и панели также отображаются в тёмных оттенках (ранее переключение тёмного и светлого режима в Reader View касалось только области с текстовым содержимым);
  • В строгом режиме блокировки нежелательного контента (strict), помимо всех известных систем отслеживания перемещений и всех сторонних Cookie теперь также блокируются JavaScript-вставки, осуществляющие майнинг криптовалют или отслеживающие пользователей с помощью методов скрытой идентификации. Ранее данные блокировки включались через явный выбор в настраиваемом режиме блокировки. Блокировка осуществляется по дополнительным категориям (fingerprinting и cryptomining) в списке Disconnect.me;
  • Продолжено поэтапное включение системы композитинга Servo WebRender, написанной на языке Rust и выносящей на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы. При использовании WebRender вместо встроенной в движок Gecko системы композитинга, обрабатывающей данные при помощи CPU, для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы используются шейдеры, выполняемые в GPU, что позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снизить нагрузку на CPU.

    Помимо пользователей с видеокартами NVIDIA начиная с Firefox 68 поддержка WebRender будет активирована для систем на базе Windows 10 с видеокартами AMD. Проверить активацию WebRender можно на странице about:support. Для принудительного включения в about:config следует активировать настройки "gfx.webrender.all" и "gfx.webrender.enabled" или запустив Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1. В Linux поддержка WebRender более-менее стабилизирована для видеокарт Intel c драйверами Mesa 18.2+;

  • В меню "гамбургер" в правой части панели с адресной строкой добавлена секция для быстрого доступа к настойкам учётной записи в Firefox Account;
  • Добавлена новая встроенная страница "about:compat", на которой перечислены обходные пути и патчи, применяемые для обеспечения совместимости с отдельными сайтами, которые некорректно работают в Firefox. Вносимые для совместимости изменения в простейших случаях ограничиваются сменой идентификатора "User Agent", если сайт жестко привязывается к определённым браузерам. В более сложных ситуациях в контексте сайта запускается JavaScript-код, исправляющий проблемы с совместимостью;
  • Из-за потенциальных проблем со стабильностью при переводе браузера в однопроцессный режим работы, при котором формирование интерфейса и обработка содержимого вкладок производится в одном процессе, из about:config удалены настройки "browser.tabs.remote.force-enable" и "browser.tabs.remote.force-disable", которые можно было использовать для отключения многопроцессного режима работы (e10s). Кроме того, установка значения "false" в опции "browser.tabs.remote.autostart" теперь не будет автоматически приводить к отключению многопроцессного режима на настольных версиях Firefox, в официальных сборках и при запуске без включения режима выполнения автоматизированных тестов;
  • Реализован второй этап расширения числа вызовов API, которые доступны только при открытии страницы в защищённом контексте (Secure Context), т.е. при открытии по HTTPS, через localhost или из локального файла. Для страниц, открытых вне защищённого контекста, теперь будут блокироваться запросы к вызову getUserMedia() для получения доступа к источникам мультимедийных данных (например, камере и микрофону);
  • Обеспечена автоматическая обработка ошибок при доступе по HTTPS, возникающих из-за активности антивирусного ПО. Проблемы проявляются при включении в антивирусах Avast, AVG, Kaspersky, ESET и Bitdefender модуля защиты Web, который анализирует HTTPS-трафик через подстановку своего сертификата в список корневых сертификатов Windows и подмену на него изначально используемых сертификатов сайтов. Firеfox использует собственный список корневых сертификатов и игнорирует системный список сертификатов, поэтому воспринимает подобную активность как MITM-атаку.

    Проблема решена через автоматическое включение настройки "security.enterprise_roots.enabled", при которой дополнительно импортируются сертификаты из системного хранилища. В случае использования сертификата из системного хранилища, а не встроенного в Firefox, в вызываемом из адресном строки меню с информацией о сайте добавлен специальный индикатор. Настройка автоматически включается при определении MITM-перехвата, после чего браузер пытается заново установить соединение и если проблема исчезла - настройка сохраняется. Утверждается, что подобная манипуляция не представляет угрозы, так как в случае компрометации системного хранилища сертификатов, атакующий может скомпрометировать и хранилище сертификатов Firefox (не учитываются возможная подстановка сертификатов производителей оборудования, которые могут применяться для осуществления MITM, но блокируются при использовании хранилища сертификатов Firefox);

  • Открываемые в браузере локальные файлы теперь не смогут обращаться к другим файлам в текущем каталоге (например, при открытии в Firefox на платформе Android присланного по почте html-документа, JavaScript-вставка в данном документе могла просмотреть содержимого каталога с другими сохранёнными файлами);
  • Изменён метод синхронизации настроек, изменённых через интерфейс about:config. Синхронизируются теперь только настройки, присутствующие в белом списке, который определён в секции "services.sync.prefs.sync". Например, для синхронизации параметра browser.some_preference требуется выставить в true значение "services.sync.prefs.sync.browser.some_preference". Для разрешения синхронизации всех настоек предусмотрен параметр "services.sync.prefs.dangerously_allow_arbitrary", который отключен по умолчанию;
  • Реализована техника борьбы с назойливыми запросами на предоставление сайту дополнительных полномочий, на например, на отправку push-уведомлений или доступа к данным о местоположении. Отныне подобные запросы будут молча блокироваться, если не зафиксировано явное взаимодействие пользователя со страницей (клик мышью или нажатие клавиш);
  • В окружении для предприятий (Firefox for Enterprise) добавлена поддержка дополнительных политик кастомизации браузера для сотрудников. Например, администратор теперь может добавить в меню раздел для связи с локальной службой поддержки, добавить ссылки на интранет-ресурсы на страницу открытия новой вкладки, отключить контекстные рекомендации при поиске, добавить ссылки на локальные файлы, настроить поведение при загрузке файлов, определить белый и чёрный списки допустимых и недопустимых дополнений, активировать определённые настройки;
  • Решена проблема, которая могла привести к пропаданию настроек (повреждению файла prefs.js) при экстренном завершении процесса (например, при выключении питания без завершения работы или при крахе браузера);


  • Добавлена поддержка Scroll Snap, набора CSS-свойств scroll-snap-*, позволяющих управлять точкой остановки ползунка при прокрутке и выравниванием сдвигаемого содержимого, а также выполнять привязку к элементам при инерционной прокрутке. Например, можно настроить прокрутку со сдвигом по границам изображения или с центрированием картинки;
  • В JavaScript реализован новый числовой тип BigInt, позволяющий хранить целые числа произвольного размера, для которых недостаточно типа Numbers (например, идентификаторы и значения точного времени раньше приходилось хранить в виде строк);
  • Добавлена возможность передачи опции "noreferrer" при вызове window.open() для блокирования утечки сведений о Referrer при открытии ссылки в новом окне;
  • Добавлена возможность использования метода .decode() с HTMLImageElement для загрузки и декодирования элементов до их добавления в DOM. Например, данная возможность может применяться для упрощения мгновенной замены компактных изображений-заглушек на догружаемые позднее варианты с высоким разрешением, так как даёт возможность узнать о готовности браузера целиком отобразить новое изображение.
  • В средствах для разработчиков реализованы инструменты для аудита контрастности текстовых элементов, которые можно использовать для выявления элементов, некорректно воспринимаемых людьми с ослабленным зрением или нарушенным восприятием цветов;
  • В режим инспектирования добавлена кнопка для эмуляции вывода на печать, позволяющая определить элементы, которые могут оказаться невидимыми при печати;
  • В web-консоли расширена информация, выводимая вместе с предупреждениями о проблемах с CSS. В том числе добавлена ссылка на соответствующие узлы. В консоли также реализована возможность фильтрации вывода с использованием регулярных выражений (например, "/(foo|bar)/");
  • В редакторе шрифтов добавлена возможность корректировки расстояния между буквами;
  • В панели инспектирования сетевой активности добавлена возможность блокирования определённых запросов через выбор соответствующей опции в контекстном меню, выводимом при клике правой кнопкой мыши;
  • При установке в Windows 10 обеспечено размещение ярлыка в панели задач. В Windows также добавлена возможность использования сервиса BITS (Background Intelligent Transfer Service) для продолжения загрузки обновлений, даже если браузер был закрыт;
  • В версии для Android увеличена производительность отрисовки. Добавлен API WebAuthn (Web Authentication API) для подключения к сайту с использованием аппаратного токена или сенсора отпечатков пальцев. Добавлен API Visual Viewport через который можно определить фактическую видимую область с учётом отображения экранной клавиатуры или масштабирования. В новых установках прекращена автоматическая загрузка плагина Cisco OpenH264 для WebRTC.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 68 устранена серия уязвимостей, из которых несколько помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.

Firefox 68 стал последним выпуском, вместе с которым сформировано обновление классической редакции Firefox для Android. Начиная с Firefox 69, который ожидается 3 сентября, новые релизы Firefox для Android выпускаться не будут, а исправления будут поставляться в форме обновлений ESR-ветки Firefox 68. На смену классического Firefox для Android придёт новый браузер для мобильных устройств, развиваемый в рамках проекта Fenix и использующий движок GeckoView и набор библиотек Mozilla Android Components. В настоящее время под именем Firefox Preview для тестирования уже предложен первый предварительный выпуск нового браузера (сегодня опубликовано корректирующее обновление 1.0.1 данного предварительного выпуска, но оно ещё не размещено в Google Play).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Первый выпуск нового браузера Firefox Preview для Android
  3. OpenNews: Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium
  4. OpenNews: Релиз Firefox 67
  5. OpenNews: Четвёртый этап тестирования DNS-over-HTTPS в Firefox
  6. OpenNews: Для Firefox развивается режим блокировки виджетов социальных сетей и Firefox Proxy
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.24, Kuromi (ok), 19:04, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Забыли дописать, что перед САМЫМ релизом был срочно выключен LSNG - новый движек базы данных с поддержкой квот и всяких вкусностей. Оказалось что по мере использования он начинает адово тормозить.
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1562942 - вот это я называю оперативно отработали.
     
  • 1.1, Fracta1L (ok), 18:14, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Долгой жизни лучшему браузеру! И Фаерфоксу тоже!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:20, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это верно. Я сам на лучшем браузере сижу, но файрфокс тоже нужен, чтобы изображать конкуренцию. Конкуренция конечно получается декоративной, но все же какая-никакая.
     
     
  • 3.5, NullpointerException (?), 18:23, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я сам на лучшем браузере

    internet explorer 1.0?

     
     
  • 4.7, Админ (?), 18:30, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет, mosaic
     
  • 4.26, Аноним (26), 19:10, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Opera 9
     
  • 3.13, ёнкр (?), 18:44, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >но файрфокс тоже нужен, чтобы изображать конкуренцию. Конкуренция конечно получается декоративной, но все же какая-никакая

    Общая доля FF на всех платформах, на июнь 2019 - 3,77% https://netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?options=%7B%22f

     
     
  • 4.28, Ordu (ok), 19:13, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сегодняшний день, есть два движка, которые могут справляться с современными вебом. Это blink и gecko. До тех пор, пока gecko развивается, конкуренцию изображать удаётся, _вне_ зависимости от всяких там маркетшар. Gecko может загнуться из-за никакого маркетшара -- доходы mozilla привязаны к этому маркетшару, -- но пока этого не случилось, и ещё пару лет, как минимум, не случится, потому что доходы привязаны не к сегодняшнему маркетшару, а к тому который был на момент заключения договора с гуглом.

    Вот когда gecko загнётся, вот тогда мы придём к замечательной ситуации, когда развиваться будет только blink, и лет через десять такого эксклюзивного развития, все фундаментальные веб-технологии полностью окажутся под контролем гугла, что развяжет ему руки.

    Это я к тому, что пессимизм возникающий при виде маркетшара, конечно имеет под собой основания, но он не опровергает того, что на данный момент дело mozilla живёт. Если mozilla найдёт способ финансировать разработку ff не привязанный к маркетшару ff, то она сможет выполнять свою миссию вне зависимости от маркетшара. Ограниченно выполнять, конечно, то есть не принимая решения о том, как web'у надо развиваться, а лишь ограничивая гугл в принятии таких решений, поскольку слишком резкие телодвижения гугла могут привести его к потере этого самого маркетшара. Но если mozilla загнётся, то лет через десять сколь угодно резкие телодвижения гугла будут съедены пользователями, потому что альтернатив у них не будет.

    Вспомни MS, с их провальными версиями венды, типа висты: все скулили, и даже выступали с гневными речами, но продолжали жрать кактус. Вот именно так же будет с хромом, лет через пять-десять после прекращения разработки gecko.

     
     
  • 5.47, Ант0ша (?), 20:12, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас устаревшие представления, все фундаментальные веб-технологии уже под контролем Гугла. Мозилла это прыщик на денежном потоке Гугла, они выполняют то, что от них требуется, и поэтому новые транши на поддержку этих альтернативно-одаренных трансгендерных кодеров, будут поступать согласно расписанию. Мозилловцам остаётся лишь выполнять спускаемые сверху указания, создавать видимость конкуренции, да своевременно распиливать поступающее бабло на разных проЭктах, поскольку бабло само не распилится.
     
  • 5.51, iPony129412 (?), 20:24, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё и WebKit.
    Да и в Vista не было ничего толком провального. Вполне обычно — с первым сервис паком залатали огрехи.
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:24, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    угу, жаль, что про ms edge на опеннете ничего не пишут
     
     
  • 3.8, жека воробьев (?), 18:36, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что про него писать? Теперь это хром
     
     
  • 4.10, Duck (?), 18:40, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    фу! пользоваться этим ...
     
  • 3.16, Аноним (16), 18:48, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На OpenNet не пишут, а на ProprietaryNet, наверное, половина всех новостей - про Edge.
     
  • 3.25, th3m3 (ok), 19:09, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мелкомягких тут ещё не хватало.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:14, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отключал многопроцессорный режим из за того, что при скролинге страницы пропадает всё её содержимое на мгновение. Теперь эта херня по умолчанию, спасибо. А на винде, в диспетчере задач, процессы в описание стали невидимыми, спасибо.
    Буду признателен, если у кого есть решение по первому предложению.
     
     
  • 2.21, zzz (??), 18:53, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слышал я о такой проблеме, надо пропатчить системную библиотеку, сам знаешь какую.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:23, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как всегда можно смело пропускать этот релиз и ждать 68.0.1?
     
  • 1.9, Аноним (9), 18:38, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Проблема решена через автоматическое включение настройки "security.enterprise_roots.enabled"

    Это не проблема, это решение. Они убрали ещё одну причину использовать Firefox.

     
     
  • 2.22, zzz (??), 18:53, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то ли дело в IE/Chrome, переключалок - навалом, не то, что на б-гомерзком FF, ога )
     

  • 1.11, Аноним (9), 18:40, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Открываемые в браузере локальные файлы теперь не смогут обращаться к другим файлам в текущем каталоге

    То есть даже картинки не будет показывать?

     
  • 1.12, VINRARUS (ok), 18:41, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >обходные пути и патчи, применяемые для обеспечения совместимости с отдельными сайтами, которые некорректно работают в Firefox

    Стоять! Куда прогнулись? Ану выгнулись обратно!

    Глюки сайта это проблемы сайтописателей. Я б ещо при каждом посещении такого наглого сайта показывал табличку "Ганьба!"

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:48, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ещо при каждом посещении такого наглого сайта показывал табличку "Ганьба!

    True way, но маркетологам ссыкотно.

     
     
  • 3.42, Аноним (42), 19:54, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько и куда надо занести чтобы они за меня совместимость делали?
     
  • 2.36, Ordu (ok), 19:31, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы рекомендовал для общего развития почитать The Fix[1]. Там нарисовано несколько примеров тому, как забивание на идеологические принципы в пользу прагматизма не просто создаёт возможность решения проблем, но реально приводит к этому решению проблем. Заодно книга показывает, что способность идти на компромиссы в идеологии -- это не синоним беспринципности. Причём, что бонус, книга демонстрирует это опираясь не на древнегреческие тексты, а на современные примеры.

    [1] http://jonathantepperman.com/books

     

  • 1.14, Echo (?), 18:46, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Готовим 3гб оперативки на две вкладки, не нравится проходим дальше не задерживаем.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:48, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я может конечно глупость сейчас скажу, но пруууф?
     
  • 2.19, VINRARUS (ok), 18:49, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Приготовил: free -m
                 загалом       використ.   вільна    спільна буфери/кеш   дост.
    Пам.:       16021        5715         535         148        9770        9827
     
  • 2.27, th3m3 (ok), 19:11, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не соответствует действительности. Единственный вариант, когда такое возможно, если это две вкладки с какой-то веб игрой, которые грузят тонну графики, нагружают процессор и т.д. Но в таком случае, это будет в любом браузере.
     

  • 1.15, Аноним (18), 18:47, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена новая встроенная страница "about:compat", на которой перечислены обходные пути и патчи, применяемые для обеспечения совместимости с отдельными сайтами

    История оперы ничему не учит? Некогда историю читать, надо конференции проводить... Ну, 15 релизов и перейдут на хромодвижок.

     
     
  • 2.20, VINRARUS (ok), 18:51, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опера всё таки комерческая была, перекуплена.
    Огнепанда с хромой ногой не имеет смысла, это как Windows на web сервере.
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:02, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У оперы 300 с лишним миллионов пользователей. На андроиде она удобее хрома. И есть киллерфича в виде бесплатного впн.
    У фф киллерфич нет.
     
     
  • 3.32, VINRARUS (ok), 19:21, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У фф киллерфич нет.

    Есть, камикадзэ.

     
  • 3.33, Ordu (ok), 19:23, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У оперы 300 с лишним миллионов пользователей.

    Откуда дровишки? Согласно [1] у оперы 0.39%. Если мы поделим 300млн на 0.0039, то мы получим 76,923,076,923, то есть 77 миллиардов. Даже если мы предположим, что здесь есть путаница между людьми и устройствами, то чтобы объяснить числа нам придётся предположить, что на каждого пользователя приходится ~10 устройств.

    [1] https://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?options=%7B%;22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Mobile%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Trend%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22browser%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22browsersDesktop%22%2C%22dateInterval%22%3A%22Monthly%22%2C%22dateStart%22%3A%222018-07%22%2C%22dateEnd%22%3A%222019-06%22%2C%22segments%22%3A%22-1000%22%7D

     
  • 2.49, Ант0ша (?), 20:19, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я оцениваю вероятность перехода ФФ на хромодвижок в 2021 в 50-55%, нужно ведь ещё Флеш до конца добить, а затем Гугл деньги на трансгендерных кодеров из мозиллы выделять перестанет - монополизация веба завершится, а стесняться не кого.
     

  • 1.29, th3m3 (ok), 19:13, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный релиз. Юзаю уже неделю. Ждём новый мобильный Firefox, пока конечно сыроват. Сижу в основном на обычном. И надеюсь они позволят размещать адресную строку вверху, снизу неудобно одной рукой вкладки переключать/закрывать и т.д.
     
  • 1.30, InuYasha (?), 19:15, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я в смятении: минус ставить - жалко, он для хрома, плюс ставить - с тех пор как плагины поломали - не за что. :(
    Оставлю 0.
     
     
  • 2.38, НяшМяш (ok), 19:40, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с тех пор как плагины поломали - не за что. :(

    Да сколько можно уже, это было в прошлом веке.

     
  • 2.50, Анончик (?), 20:23, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За (ложную) псевдоальтернативу Хромогу и поддержку трансгендер-кодеров!
     

  • 1.31, Аноним (31), 19:17, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Firеfox использует собственный список корневых сертификатов и игнорирует системный список сертификатов, поэтому воспринимает подобную активность как MITM-атаку.

    DNS запросы мы делаем сами, в обход системы. Список сертификатов у нас свой, в обход системы. Мде...

    К слову сказать, фф'шный список сертификатов таки несколько раз выручал людей.

     
  • 1.34, danonimous (?), 19:25, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Продолжено поэтапное включение системы композитинга Servo WebRender, написанной на языке Rust и выносящей на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы

    Декодирование видео на GPU так и не сделали? Мой Core 2 Duo уже нормально Youtube не тянет...

     
     
  • 2.39, НяшМяш (ok), 19:45, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Декодирование видео на GPU так и не сделали?

    На какой системе? На винде лисофокс давно умеет h264 и даже vp9 при наличии соответствующей видюхи. Можно попробовать отключить media.webm.enabled и media.mediasource.webm.enabled - это хотя бы нагрузку снизит, vp9 достаточно тяжёлый кодек.

     
  • 2.43, Аноним (43), 19:58, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1210726
     

  • 1.35, th3m3 (ok), 19:26, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и не понял, где прописывать "MOZ_WEBRENDER=1"?
     
     
  • 2.40, НяшМяш (ok), 19:46, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В строке запука firefoxа - в ярлыке, desktop файле и т.д.
     
     
  • 3.45, th3m3 (ok), 20:04, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После этого он при запуске, пытается открыть "MOZ_WEBRENDER=1" - как сайт.
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 20:08, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не с той стороны прописали. Это переменная окружения. Запускайте как
    "MOZ_WEBRENDER=1 firefox"
     
     
  • 5.48, th3m3 (ok), 20:17, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может дело в Xfce? Не даёт так запускать, пишет "Не удалось выполнить процесс-потомок «MOZ_WEBRENDER=1 firefox » (Нет такого файла или каталога)".
     

  • 1.37, user90 (?), 19:35, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > с использованием HTML/JavaScript и стандартных web-технологий в рамках инициативы по избавлению браузера от компонентов на базе XUL и XBL.

    И мы все видим, к чему это уже привело.

     
     
  • 2.41, Аноним (17), 19:51, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эмм... к чему?
     
     
  • 3.44, user90 (?), 20:04, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну себя цитировать не комильфо, https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117869.html#29
     

  • 1.52, Аноним (52), 20:29, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Экстеншены не слетают?
     
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