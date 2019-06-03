Выпуск пользовательского окружения Sway 1.1, использующего Wayland

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|1.1, Аноним (1), 22:38, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хороший оконный менеджер без копирования редмондовских идей, без кнопкопусков и без отвратительных концепций взаимоперекрывающихся окон, которые предлагается трясти мышью.
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|2.2, без имени (?), 22:48, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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хорошо когда монитор позволяет закинуть много окон сразу, без перекрытия... но вот на ноутах такие фокусы уже не прокатывают, там часто надо чтобы активное окно было бы почти на весь экран, и другое бы немного выглядывало (например при конь-пиляции)
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|3.3, Аноним (1), 22:53, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> там часто надо чтобы активное окно было бы почти на весь экран, и другое бы немного выглядывало
Да, с таким вот i3 и sway уже не справляются. </sarcasm>
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|3.5, th3m3 (ok), 23:28, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. С виду всё вроде симптоматично и практично. Но на ноуте, все равно практически всё в режиме на весь экран. На больших мониторах - круто. На маленьких экранах - наверное, особо нет профита.
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|5.9, AlexYeCu_not_logged (?), 23:33, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>не представляю как на ноуте пользоваться хоть чему-нибудь кроме tiled wm
После тайловых wm вообще не очень понятно, как пользоваться чем-то ещё с, хотя бы, минимальным уровнем удобства.
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|4.11, Аноним (11), 23:37, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На маленьких экранах - наверное, особо нет профита.
Сколько ни видел таких экспертных суждений, — все были от тех, кто не пробовал.
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|5.12, Annoynymous (ok), 23:42, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько я ни видел запускателей тайловых ВМ на ноутбуках — все запускали терминалы, остальные программы всё равно были на полный экран.
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|6.13, Аноним (11), 23:51, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Доведи мысль до логического завершения: продемонстрируй, как из этого следует, что тайловые WM не подходят для использования на ноутбуках. Публика замерла в ожидании.
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|6.16, freehck (ok), 01:11, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сколько я ни видел запускателей тайловых ВМ на ноутбуках — все запускали терминалы, остальные программы всё равно были на полный экран.
Так как раз в этом-то случае как раз и удобен i3wm (и, надо полагать, сабж) -- они позволяют табы (виртуальные рабочие столы) создавать прямо на лету. И на каждом табе у тебя окно будет развёрнуто на полный экран.
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|3.6, Дон Ягон (ok), 23:30, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но вот на ноутах такие фокусы уже не прокатывают
Не знаю, как в sway, но в i3 floating mode есть. Но имхо, он не нужен.
> надо чтобы активное окно было бы почти на весь экран, и другое бы немного выглядывало
Мне кажется это странным решением. Лучше настроить какие-либо нотификации для такого. Для локальной сборки на десктопе даже notify-send для этого сгодится.
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|3.8, AlexYeCu_not_logged (?), 23:32, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так в чём проблема-то? Кто-то заставляет использовать строго Mosaic? OneBig — и у тебя одно окно занимает 3/4 (или сколько настроишь) экрана, остальные — занимают места снизу и справа; TwoPanels, Tabs, FullScreen — из названия понятно, Circle — режим схожий с «графическим» alt-tab-ом.
Я сейчас не про Sway конкретно, а про тайловые менеджеры вообще и xmonad в частности.
Там этих раскладок несколько десятков, на любой вкус, плюс можно комбинировать и лепить свои. Можно на каждом рабочем столе или мониторе свою ставить, можно по несколько штук и переключаться хоткеем. То, что тайловые wm-ы не годятся для небольших экранов — это заблуждение.
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|1.4, Аноним (11), 23:26, 03/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо. Надеюсь, не пригодится, но пусть будет на случай победы бобра над ослом.
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|2.10, AlexYeCu_not_logged (?), 23:34, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Надеюсь, не пригодится
Нелюбовь к тайловым wm или надежда, что Wayland таки издохнет до того, как успеет просочиться за пределы тестовых сборок?
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|3.15, Дон Ягон (ok), 00:41, 04/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Надеюсь, не пригодится
> Нелюбовь к тайловым wm или надежда, что Wayland таки издохнет до того, как успеет просочиться за пределы тестовых сборок?
Я так понимаю, второе. И если так, пожалуй, даже склонен согласиться с анонимным автором.
Паритета по возможностям с иксами всё ещё нет, а нагромождение костылей а-ля иксы (если и не хуже) вместо обещанной стройной архитектуры уже есть. Почему любители игрулек (ради которых, как я понимаю, вяленый и делается) не могут запускать свои игрули в вяленом, избавившись тем самым от двойной-кука-ре-ку-буферизации, из-за которой у них якобы всё тормозит, а на десктопе оставить уже работающие иксы - я не понимаю.
Впрочем, графическая подсистема опенсорсных никсов - не то, в чём я очень хорошо разбираюсь, так что может я чего-то не понимаю. Но выглядит всё это как очередной ремонт того, что не сломанно.
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