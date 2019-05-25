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Выпуск Wine 4.9 и Proton 4.2-5

25.05.2019 09:51

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.9. С момента выпуска версии 4.8 было закрыто 24 отчёта об ошибках и внесено 362 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена начальная поддержка установки Plug and Play драйверов;
  • Реализована возможность сборки 16-разрядных модулей в формате PE;
  • Различные функции перемещены в новую DLL KernelBase;
  • Внесены исправления, связанные с работой игровых контроллеров;
  • Обеспечено применение высокоточных системных таймеров, при их наличии;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Rogue Squadron 3D 1.3, Flexera InstallShield 20.x, CoolQ 5.x, TreePad X Enterprise, Adobe Photoshop CC 2015.5, TopoEdit, Vietcong, Spellforce 3, Grand Prix Legends, World of Tanks 1.5.0, Osmos.

Одновременно компания Valve опубликовала сборку проекта Proton 4.2-5, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр благодаря применению патчей "esync" (Eventfd Synchronization).

В новой версии добавлена поддержка сетевых API Steam, используемых в новых играх, в том числе в "A Hat in Time". Внесены многочисленные исправления, связанные с настройкой раскладки в игровых контроллерах, которые решили многие проблемы с игровыми контроллерами в играх на базе движка Unity, включая Subnautica и игры компании Ubisoft.

В Proton 4.2-5 задействован выпуск прослойки DXVK 1.2.1 с реализацией DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan (ранее использовалась версиия 1.1.1). Кроме исправлений ошибок и улучшения поддержки игр в ветке DXVK 1.2 задействован отдельный поток для передачи буфера команд и добавлена поддержка специфичных расширений рендеринга, официально не определённых в спецификации Direct3D 11. В корректирующем выпуске DXVK 1.2.1 улучшена совместимость с ReShade, решены проблемы с производительностью игр Lords of the Fallen и The Surge, устранены крахи игры Yakuza Kiwami 2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.8. Доступен D9VK 0.10 с реализацией Direct3D 9 поверх Vulkan
  3. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
  4. OpenNews: Вышел WineVDM 0.7
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 4.0
  6. OpenNews: Выпуск Proton 4.2-4, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine, dxvk, proton
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:16, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошие новости, они не собираются там midi или mpeg (quartz.dll) закончить? Или там jack вернуть заодно? Или может быть dx7-8 заработает в играх? Нееет кому это нужно, конечно.

    Под wolfrpg старый тоже приходится протухшую сборку с патчами держать (миди с вайнтрикс можно получить, как и мпег, а вот глитчи это неприятно). Приходится десятку держать ради всяких там AquaNox.

     
     
  • 2.8, Аноним (1), 11:31, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё говорят у rpgmaker vx жуткие пробемы со шрифтами, а rpgmaker mv у меня так вообще отказывается работать (хорошо что он под линукс есть, что бы там плохого не говорили про жс и ноду).
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:47, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    где ссылка на сорцы протона?
    если нигде, какого лешего он делает на этом сайте?
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 10:49, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/ValveSoftware/Proton/
    просто автор новости идиот.
    а в репе половина блобов
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 11:28, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёт я вижу только шейдеры и libsteam_api.so из сдк. Блобы и блобы, что такого? Вон другие опенсорсные проекты ждут что ты где-то нароешь проприетарный faudio и хидеры к нему, иначе не хомпилируются. Гпл во все поля.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 14:25, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проприетарности fAudio пруф требуется.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:51, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот очередного анонима забыли спросить. Или сейчас снова услышим про "Игры на UNIX - нинужно!"?
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 10:53, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сам хоть понял, что написал?
     

  • 1.6, commiethebeastie (ok), 11:15, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, когда будет d9vk, в интернетах уже ходит инструкция как ускорить guildwars 2 на windows с помощью неё xD
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:58, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    d9vk смержится с dxvk, как только станет зрелым
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:30, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я чего-то пропустил? С каких пор Proton использует vkd3d?
     
  • 1.11, Аноним (12), 14:18, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена начальная поддержка установки Plug and Play драйверов

    Это что, винде капец? Как они такую фичу запилили? В виртуалке что ли их крутят? Или в эмуляторе?

     
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