Выпуск Wine 4.9 и Proton 4.2-5

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.9. С момента выпуска версии 4.8 было закрыто 24 отчёта об ошибках и внесено 362 изменения. Наиболее важные изменения: Добавлена начальная поддержка установки Plug and Play драйверов;

Реализована возможность сборки 16-разрядных модулей в формате PE;

Различные функции перемещены в новую DLL KernelBase;

Внесены исправления, связанные с работой игровых контроллеров;

Обеспечено применение высокоточных системных таймеров, при их наличии;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Rogue Squadron 3D 1.3, Flexera InstallShield 20.x, CoolQ 5.x, TreePad X Enterprise, Adobe Photoshop CC 2015.5, TopoEdit, Vietcong, Spellforce 3, Grand Prix Legends, World of Tanks 1.5.0, Osmos. Одновременно компания Valve опубликовала сборку проекта Proton 4.2-5, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр благодаря применению патчей "esync" (Eventfd Synchronization). В новой версии добавлена поддержка сетевых API Steam, используемых в новых играх, в том числе в "A Hat in Time". Внесены многочисленные исправления, связанные с настройкой раскладки в игровых контроллерах, которые решили многие проблемы с игровыми контроллерами в играх на базе движка Unity, включая Subnautica и игры компании Ubisoft. В Proton 4.2-5 задействован выпуск прослойки DXVK 1.2.1 с реализацией DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan (ранее использовалась версиия 1.1.1). Кроме исправлений ошибок и улучшения поддержки игр в ветке DXVK 1.2 задействован отдельный поток для передачи буфера команд и добавлена поддержка специфичных расширений рендеринга, официально не определённых в спецификации Direct3D 11. В корректирующем выпуске DXVK 1.2.1 улучшена совместимость с ReShade, решены проблемы с производительностью игр Lords of the Fallen и The Surge, устранены крахи игры Yakuza Kiwami 2.