OpenIndiana 2019.04 и OmniOS CE r151030, продолжающие развитие OpenSolaris

Доступен релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2019.04, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (702 Мб), минимальная сборка (524 Мб) и сборка с графическим окружением MATE (1.6 Гб). Основные изменения в OpenIndiana 2019.04: Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.22;

В состав включён пакет с Virtualbox (6.0), а также набор дополнений к Virtualbox для гостевых систем;

В инфраструктуру управления пакетами IPS (Image Packaging System) перенесена большая порция исправлений из репозиториев OmniOS CE и Solaris. Добавлена поддержка автоматического наименования загрузочных окружений;

Некоторые специфичные для OpenIndiana приложения портированы с Python 2.7/GTK 2 на Python 3.5/GTK 3;

Обновлены версии пользовательских программ, в том числе Firefox 60.6.3 ESR, Freetype 2.9.1, fontconfig 2.13.1, GTK 3.24.8, glib2 2.58.3, LightDM 1.28, GCC 8.3.0, binutils 2.32, Git 2.21.0, cmake 3.12.4, Python 3.5, Rust 1.32.0, Golang 1.11, PHP 7.3, OpenSSH 7.9p1, PostgreSQL 11, MariaDB 10.3, MongoDB 4.0, Nginx 1.16.0, Samba 4.9.5, Node.js 12.2.0, Ansible 2.7.5.

В bash добавлена поддержка автодополнения ввода опций для специфичных для illumos команд zfs, zpool, pkg, beadm, svcs и svcadm;

Обновлены шрифты;

Добавлена утилита xbacklight. Дополнительно можно отметить выпуск дистрибутива Illumos OmniOS Community Edition r151030, который отнесён к выпускам с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются три года. Это первый LTS-выпуск после образования проекта в 2017 году и учреждения некоммерческой ассоциации OmniOS CE Association, которой был передан контроль за разработкой OmniOS. OmniOS Community Edition предоставляет полноценную поддержку гипервизора KVM, виртуального сетевого стека Crossbow и файловой системы ZFS. Дистрибутив может применяться как для построения высокомасштабируемых web-систем, так и для создания систем хранения. В новом выпуске OmniOS Community Edition: Добавлена поддержка протокола SMB 2.1;

В консоль добавлена полноценная поддержка фреймбуфера с возможностью изменения разрешения экрана и дополнительными unicode-шрифтами;

Для сборки компонентов пространства пользователя задействован GCC 8;

По умолчанию вместо ntp для управления синхронизацией точного времени предложен пакет ntpsec;

Набор системных параметров по умолчанию теперь размещается в файле /etc/system.d/_omnios:system:defaults и может быть переопределён через размещение отдельных файлов в каталоге /etc/system.d/;

Изменено поведение утилит chown и chgrp в отношении символических ссылок, связанные с которыми файлы теперь обрабатываются только при указании флага "-R";

Добавлены типовые шаблоны для создания зон при помощи команды "zonecfg create -t тип". Добавлен вариант зон с предустановленным репозиторием пакетов pkgsrc. Добавлена возможность запуска в зоне независимого дистрибутива illumos, используя общее с OmniOS ядро. Обеспечено динамическое управление настройками сети и виртуальными сетевыми адаптерами через штатную систему конфигурации зон. При создании изолированных зон теперь по умолчанию устанавливаются параметры "brand=lipkg" и "ip-type=exclusive". Добавлена поддержка определения специфичных для зоны правил пакетного фильтра ipf. Сокращено потребление памяти зонами за счёт отключения лишних сервисов;

В ZFS добавлена возможность импорта пулов, используя временное имя. Добавлена поддержка dnode с переменным размером;

В пакетном менеджере pkg добавлена возможность верификации соответствия установленных файлов с файлами в пакете при помощи команды "pkg verify". Например, при случайном изменении владельца каталога /var команда "pkg verify -p /var" предупредит, что владельцем должен быть root. Добавлена возможность включения и отключения издателей пакетов (pkg publisher) на уровне отдельных репозиториев. Для контроля целостности объектов задействован хэш SHA-2 вместо SHA-1;

Автоматически создаваемые имена создаваемых загрузочных окружений теперь могут основываться на текущей дате и времени или дате публикации обновления (например, "pkg set-property auto-be-name time:omnios-%Y.%m.%d");

Добавлена поддержка новых чипов AMD и Intel. Улучшена поддержка USB 3.1. Добавлены паравиртуальные драйверы для Hyper-V/Azure (пакет driver/hyperv/pv). Представлен новый драйвер bnx (Broadcom NetXtreme).



