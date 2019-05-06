Выпуски Firefox 66.0.4 и 60.6.2 ESR, решающие проблемы с отключением дополнений

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|1.1, Груст (?), 07:56, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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Цифровая подпись дополнений - это запланированное устаревание в чистом, концентрированном виде.
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|2.2, Аноним (2), 08:00, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Думаю это добавили потому что производители антивирусов внедряли в браузер свои дополнения без разрешения пользователя.
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|3.16, Аномномномнимус (?), 09:05, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Думаю нормальные браузеры всегда спрашивают "хэй, нам тут антивирусы и довнлоадмастеры дополнений насовали, что хочешь с ними сделать?"
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|4.28, iPony (?), 10:34, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Думаю нормальные браузеры всегда спрашивают "хэй, нам тут антивирусы и довнлоадмастеры дополнений насовали, что хочешь с ними сделать?"
Как это определить что насовали?
В смысле, что их раньше не было, а вот появились.
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|6.33, iPony (?), 11:21, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще-то эта фича была. До подписи, да.
отлично, она ноль с точки зрения безопасности
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|1.3, Серёга (?), 08:09, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я хочу внести ясность в это проишествие: итёк не сам сертификат mozilla, а промежуточный сертификат. Т.е. один из тех, которым был подписан mozilla'вский сертификат.
Проблема внезапно не частая и непредсказуемая.
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|2.8, sigprof (ok), 08:33, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проблема как раз вполне предсказуемая — дата истечения срока действия сертификата была указана при его генерации. В следующий раз это случится 4 апреля 2025 г., 00:00:00 GMT (именно до этого срока действует новый промежуточный сертификат).
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|3.18, Серёга (?), 09:06, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только он не действовал столько, скольк нужно. Новый сертификат был подписан старым промежуточным.
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|4.19, Аноним (19), 09:14, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Новый сертификат был подписан старым промежуточным
Что за бред? Изучите тему прежде выражения мнения.
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|2.36, анон (?), 11:28, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дааа? а посмотреть даты истечения всех сертификатов в цепочке религия не позволяет?
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|1.4, Аноним (4), 08:14, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+21 +/–
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Спасибо создаделям адднонов uBLock, uMatrix и подобным
Эти выходные показали, без них сейчас браузить интернет нельзя, не знаю как живут те кто ратуют за их отключение, наверное сами по сайтам не ходят.
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|3.9, asd (??), 08:43, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я (и многие другие) согласен с предыдущим оратором.
А вот понятие о безопасности, видимо у Вас настолько размыто, что где-то на грани собственно существования.
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|2.30, Beta (?), 11:00, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальные толковые сайты либо не содержат рекламу, либо содержат очень умеренное её количество. На таких сайтах не грех блокировщик отключить.
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|4.46, Аноним (46), 12:05, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда в один прекрасный день увидишь домен opennet.ru на паркинге- поблагодари себя.
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|2.41, Аноним (41), 11:54, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не знаю как живут те кто ратуют за их отключение, наверное сами по сайтам не ходят.
Нет, к ним на дом прямо из ресторана еду привозятЪ :/ Причем со скидками (и без рекламы ;)
Потому что они и есть сама суть, смеси рекламщиков-рекламодателей-вебмакак-прочиеу-итд-итп...
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|1.10, Аноним (10), 08:47, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Такое чувство что им из хромиум диверсанта заслали, крайнее время одни проблемы
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|2.11, Аноним (11), 08:55, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Крайний у тебя мозг. А правильно говорить последнее время. ВДВшник хренов
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|3.31, Аноним (31), 11:02, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ещё, последняя у попа жена.
Надысь нагуглил:
Вместе с «последнее время» ищут:
отрок вячеслав в контакте
против карт
апокалипсис в действии
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|2.21, Аноним (21), 09:22, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Крайняя плоть, крайний случай. Остальное и по ситуации последний.
Бесит.
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|3.43, Аноним (41), 12:00, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего Вас так бесит?
Последний может быть только в упорядоченном множестве. Крайний может быть с любого края.
Хотя согласен, на данный момент развития науки, время довольно таки упорядоченная вещь (ну ИМХО, конечно же).
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|1.12, Чернобыльский Комар (?), 08:58, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> решение проблемы путём извлечения сертификата из XPI-файла
> сертификат следует записать в pem-файл и импортировать этот файл через диалог "Options/ Privacy & Security/ Certifcates/ View Certifcates/ Authorities/ Import".
Знаете ли об этом способе условная Марь Михайловна?
И после этого кто-то сетует на то, что Chrome занял почти весь веб \ стандарт?
Да потому что Chrome просто работает. Здесь. Сейчас.
Без этих ваших “извлечения сертификата из XPI-файла” ©
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|2.13, Аноним (11), 09:00, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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и слава богу что ваша Ивановна не знает об этом. Меньше тупых хомячков - больше толку.
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|3.15, Аномномномнимус (?), 09:03, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так бы сразу и сказал, что ты тупой, но Ивановна в этом не виновата, ей работу работать, пока ты нишыша не делаешь
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|2.48, нах (?), 12:13, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да потому что Chrome просто работает. Здесь. Сейчас.
так мурзила тоже работала - перестали работать дополнения? Ну так у тебя и в хромом их нет, почти.
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|1.14, Аномномномнимус (?), 09:01, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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AdBlock и раньше любил превращаться в тыкву при любом обновлении, но вот это вот всё с потерей данных и без выдачи пользователю хотя бы минимального диалога "а вам точно надо это отключить?" - это дичь.
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|1.17, Аноним (17), 09:06, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуюсь Firefox только на работе, для того чтобы держать открытыми веб-интерфейсы нужных девайсов и рабочую почту, чистый браузер, без дополнений, поэтому меня данная проблема не задела. Но шум в интернетах поднялся знатный, конечно, жаль, что не смогли заметить и устранить данную проблему заранее, до того, как она проявилась.
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|2.22, Аномномномнимус (?), 09:30, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В смысле не смогли? Они сами её создали кривой политикой управления дополнениями, это же очевидно
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|1.23, Анимайзер (?), 09:31, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> вызывает вопросы сам факт зависимости установленных у пользователей экземпляров Tor Browser от третьего лица, действия которого могут отключить дополнительные уровни обеспечения анонимности
Ахтунг... В ТорБраузер'е начали что-то подозревать!
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|2.27, Анонгим (?), 10:13, 06/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам факт того, что в Торе имеется доступ со стороны следить за цифровой подписью дополнений, может быть чего то ещё (?), настораживает. Дополнения можно удалить, а скрипты запертить в about:config , но к чему ещё имеется доступ ?
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|1.26, Аноним (26), 10:06, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нет худа без добра. А то ещё когда бы я сделал
[code]
opkg install luci-app-adblock
[/code]
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|1.35, Аноним (35), 11:27, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь аддоны не устанавливаются (обновляются) даже на 66.0.4, если в user.js отключено кеширование промежуточного сертификата:
user_pref("security.nocertdb", true);
Получается теперь что если кеширование включено (удалена эта pref из user.js), то аддоны работают, но при этом вас теперь легко будут вычислять многие сайты по fingerprint
промежуточного сертификата. Если выключить промежуточный сертификат, как я делал это много лет до событий последних дней, то аддоны всё так же не работают. Может к этому всё и сводится.
Повысить энтропию пользователей Firefox и в особенности Tor Browser? Кстати попробуйте установитьаддон HTTPS Everywhere. Он всё равно не работает при любом раскладе.
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|1.39, Аноним (39), 11:49, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Не восстанавливаются темы оформления. Пользователям рекомендовано повторно установить их с addons.mozilla.org;
Это не так. Темы на месте, просто они сбрасываются в default. Просто заходим в темы и выбираем старую.
// b.
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|1.40, Аноним (39), 11:50, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно, что проблема коснулась и Firefox for Android. Слава богу, обновление уже выкатили.
// b.
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|1.45, InuYasha (?), 12:04, 06/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>вызывает вопросы сам факт зависимости установленных у пользователей экземпляров Tor Browser от третьего лица, действия которого могут отключить дополнительные уровни обеспечения анонимности.
Да, вызывает. Телеметрию-то хоть выпилили? :D
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