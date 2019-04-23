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Доступен NeoPG 0.0.6, форк GnuPG 2

23.04.2019 23:09

Подготовлен новый выпуск проекта NeoPG, развивающего форк инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard) c реализацией инструментов для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Ключевыми отличиями NeoPG является проведение существенной чистки кода от реализаций устаревших алгоритмов, переход с языка Cи на C++11, переработка структуры исходных текстов для упрощения сопровождения и предоставление расширяемого API для разработки надстроек. Весь новый код поставляется под разрешительной лицензией BSD вместо GPLv3.

Среди изменений также выделяется переход на сборочную систему cmake, замена Libgcrypt на библиотеку Botan, замена встроенных парсеров и кода для работы с БД на libcurl и SQLite. В NeoPG прекращён запуск длительно работающих фоновых процессов gpg-agent, dirmngr (Directory Manager) и scdaemon (Smart Card Daemon), вместо которых выполняются одноразовые вспомогательные обработчики, завершаемые сразу после выполнения задания.

Основная функциональность NeoPG реализована в форме библиотеки libneopg, которую можно использовать в сторонних приложениях. Поверх libneopg реализован интерфейс командной строки, в котором произведено объединение входящих в GnuPG разрозненных утилит (gpg, gpgsm, gpgconf, gpgv, gpgtar и т.п.) в единый исполняемый файл neopg с оформлением субкоманд в стиле Git и поддержкой цветного вывода. В рамках команды "neopg gpg2" реализована прослойка для обеспечения совместимости с GnuPG 2.

В новом выпуске улучшена совместимость с утилитой gpg2 - если gpg2 является жёсткой ссылкой на neopg, то автоматически применяется слой для обеспечения совместимости команд с GnuPG 2. Добавлена новая команда "packet dump". Обеспечена поддержка Ubuntu 18.04. Улучшена работа сборочных сценариев Cmake. Вместо boost::format задействована библиотека fmtlib. Добавлен OpenPGP парсер для хранилищ ключей.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/das-labor/n...)
  2. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.2.13
  3. OpenNews: Уязвимость в GnuPG
  4. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.2.0
  5. OpenNews: В рамках проекта NeoPG развивается форк GnuPG 2
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: neopg, pgp, ngupg
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  • 1.1, Аноним (1), 23:11, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кек, за курлом тянется такой хвост уязвимостей, что кукареканье про секурность невозможно воспринимать всерьез.
     
     
  • 2.3, neo (??), 23:53, 23/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-вашему лучше пилить очередной велосипед и наплодить ещё больше дивных новых багов?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:44, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если "велосипед" лучше и безопаснее, то почему бы и нет?

    То, что разработчик NeoPG не может пукнyть без помощи third-party библиотек, скорее указывает на нехватку сил и умения, а не грамотную архитектуру и заботу о пользователях. Когда его творение поимеют из-за дыр в этих библиотеках, пользователям будет плевать, какие крутые это были библиотеки, и как много времени он себе сэкономил путём их использования.

     
  • 1.2, Аноним (2), 23:26, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    NSA старается не покладая рук
     
  • 1.4, neo (??), 23:57, 23/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуясь случаем реквестую замену глючному Gpg4win. В общем, чтобы использовать GnuPG под Windows с человеческим GUI.
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:09, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > вместо которых выполняются одноразовые вспомогательные обработчики, завершаемые сразу после выполнения задания.

    А как одноразовый обработчик заменит gpg-agent?

     
  • 1.6, Аноним (-), 00:23, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > форк проекта GnuXX
    > под разрешительной лицензией BSD, вместо GPLv3

    сколько они занесли Столлману?.. :)

     
  • 1.7, виндотролль (ok), 00:24, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем переписывать на мертвом языке?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:28, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, пора б на Bosque в в 2k19 писать.
     
     
  • 3.11, виндотролль (ok), 01:07, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да, пора б на Bosque в в 2k19 писать.

    Не, ну я вполне серьезно.

    Ладно б на си, с ним потом можно слинковаться из раста, из с++, из джавы/котлина/любого жвм, из питона да вообще всего.

    Какой смысл в С++? Ладно б это был очередной плеер. Но они метят в либу, которую, по идее, должны юзать другие...

     
  • 1.9, Аноним (-), 00:32, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на nodeJS! :)
     
  • 1.12, th3m3 (ok), 01:23, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >переход с языка Cи на C++11

    Нужно было брать Rust. Тогда мог быть смысл.

     

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