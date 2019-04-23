Доступен NeoPG 0.0.6, форк GnuPG 2

Подготовлен новый выпуск проекта NeoPG, развивающего форк инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard) c реализацией инструментов для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Ключевыми отличиями NeoPG является проведение существенной чистки кода от реализаций устаревших алгоритмов, переход с языка Cи на C++11, переработка структуры исходных текстов для упрощения сопровождения и предоставление расширяемого API для разработки надстроек. Весь новый код поставляется под разрешительной лицензией BSD вместо GPLv3.

Среди изменений также выделяется переход на сборочную систему cmake, замена Libgcrypt на библиотеку Botan, замена встроенных парсеров и кода для работы с БД на libcurl и SQLite. В NeoPG прекращён запуск длительно работающих фоновых процессов gpg-agent, dirmngr (Directory Manager) и scdaemon (Smart Card Daemon), вместо которых выполняются одноразовые вспомогательные обработчики, завершаемые сразу после выполнения задания.

Основная функциональность NeoPG реализована в форме библиотеки libneopg, которую можно использовать в сторонних приложениях. Поверх libneopg реализован интерфейс командной строки, в котором произведено объединение входящих в GnuPG разрозненных утилит (gpg, gpgsm, gpgconf, gpgv, gpgtar и т.п.) в единый исполняемый файл neopg с оформлением субкоманд в стиле Git и поддержкой цветного вывода. В рамках команды "neopg gpg2" реализована прослойка для обеспечения совместимости с GnuPG 2.

В новом выпуске улучшена совместимость с утилитой gpg2 - если gpg2 является жёсткой ссылкой на neopg, то автоматически применяется слой для обеспечения совместимости команд с GnuPG 2. Добавлена новая команда "packet dump". Обеспечена поддержка Ubuntu 18.04. Улучшена работа сборочных сценариев Cmake. Вместо boost::format задействована библиотека fmtlib. Добавлен OpenPGP парсер для хранилищ ключей.



