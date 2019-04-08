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В Chromium доступна отложенная загрузка iframe и изображений. Тестовый выпуск Microsoft Edge

08.04.2019 20:54

Разработчики проекта Chromium рассматривают возможность включения по умолчанию оптимизации LazyLoad, которая не загружает iframes и изображения, находящиеся вне видимой области, до тех пор пока пользователь не прокрутит содержимое страницы в область, непосредственно предшествующую им. Новый режим позволит сократить потребление памяти, снизить трафик и увеличить скорость начального открытия страниц.

Для управления поведением отложенной загрузки на стороне сайтов в элементах img и iframe можно использовать атрибут "loading", например, указать loading="eager" для принудительного отключения LazyLoad. Решение о включении нового режима по умолчанию ещё не принято, но пользователи Chrome уже могут включить LazyLoad через chrome://flags выбрав опции "Enable lazy frame loading" и "Enable lazy image loading".


Дополнительно можно отметить официальное начало тестирования новой редакции браузера Microsoft Edge, переведённой на открытый движок Chromium. Для загрузки тестовых выпусков подготовлен отдельный сайт MicrosoftEdgeInsider.com, а также создана отдельная секция на GitHub, в которой пока размещены репозитории с отдельными вторичными компонентами и документацией. Тестовые сборки пока распространяются только для Windows 10, но заявлено о намерении поддержки и других операционных систем (какие системы не уточняется, но на сайте созданы заглушки кнопок загрузки для Windows 7, Windows 8.1 и macOS).

Microsoft не намерен параллельно поддерживать собственную ветку Chromium для того чтобы избежать фрагментации сообщества и будет возвращать развиваемые для Edge изменения в основную кодовую базу Chromium. За три месяца с момента анонса нового Edge в Chromium уже передано 275 изменений. Из наиболее заметных изменений отмечается улучшение поддержки средств для людей с ограниченными возможностями, улучшение поддержки архитектуры ARM64, оптимизация интерфейса для устройств с сенсорными экранами, повышение удобства прокрутки, улучшение обработки мультимедийных данных. User Agent, которым представляется новый Edge, аналогичен Chromium с добавлением флага "Edg".

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 73
  3. OpenNews: 31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями
  4. OpenNews: В Chrome появится поддержка ссылок на отдельные слова и фразы в тексте
  5. OpenNews: Для Chrome реализован режим экономии ресурсов
  6. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, chromium
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  • 1.1, Аноним (1), 20:58, 08/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >Тестовый выпуск Microsoft Edge
    >про Linux ничего не сказано

    Ну и что ЭТО делает на моем опеннете?..

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:09, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    "...будет возвращать развиваемые для Edge изменения в основную кодовую базу Chromium. За три месяца с момента анонса нового Edge в Chromium уже передано 275 изменений..."
     
  • 2.12, dimqua (ok), 22:41, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не исключено, что скоро можно будет собрать или портировать ЭТО под GNU/Linux.
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:41, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    "Хромое ребро" OpenSource же (даже libre).
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:02, 08/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    И реализовано это будет как и все остальное в Chromium - на JS Они даже окно на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:15, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А оно надо, нативное?
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 21:33, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Говорят, нативное - с памятью бережливее, чем HTML+JS во все поля. Но это не точно.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 21:59, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И часто ты настройки открываешь?
     
     
  • 5.10, Аноним (2), 22:18, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    И часто ты так из всего написанного вычленяешь что-то одно?
     
  • 4.9, Аноним (9), 22:00, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А ещё говорят, что нативное нужно писать под каждую платформу отдельно, а это денюжки. Никому нет дела до того, что ты считаешь каждый МБ рама, а вот до своих денюжек им дело есть
     
     
  • 5.11, Аноним (2), 22:18, 08/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну вот теперь сами разработчики и страдают, придумывая как соптимизировать то, что наговнокодили.
     
  • 1.5, Xasd5 (?), 21:18, 08/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    лучше бы вообще iframe не загружали бы

    (ну пока явно не подтвердишь. только божечки пожалуйста НЕ подтверждение щелчком мыши по области iframe-заглушки.. а нормально подтверждение по аналогии с включением web-камеры и микрофона)

     
  • 1.6, commiethebeastie (ok), 21:31, 08/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В какой версии eager появится? Очень нужен, задолбался писать костыли для none.
     
  • 1.14, Ilya Indigo (ok), 00:08, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь с хромиумом в эдж Server-Sent Events завезут.
     

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