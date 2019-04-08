В Chromium доступна отложенная загрузка iframe и изображений. Тестовый выпуск Microsoft Edge

Разработчики проекта Chromium рассматривают возможность включения по умолчанию оптимизации LazyLoad, которая не загружает iframes и изображения, находящиеся вне видимой области, до тех пор пока пользователь не прокрутит содержимое страницы в область, непосредственно предшествующую им. Новый режим позволит сократить потребление памяти, снизить трафик и увеличить скорость начального открытия страниц.

Для управления поведением отложенной загрузки на стороне сайтов в элементах img и iframe можно использовать атрибут "loading", например, указать loading="eager" для принудительного отключения LazyLoad. Решение о включении нового режима по умолчанию ещё не принято, но пользователи Chrome уже могут включить LazyLoad через chrome://flags выбрав опции "Enable lazy frame loading" и "Enable lazy image loading".







Дополнительно можно отметить официальное начало тестирования новой редакции браузера Microsoft Edge, переведённой на открытый движок Chromium. Для загрузки тестовых выпусков подготовлен отдельный сайт MicrosoftEdgeInsider.com, а также создана отдельная секция на GitHub, в которой пока размещены репозитории с отдельными вторичными компонентами и документацией. Тестовые сборки пока распространяются только для Windows 10, но заявлено о намерении поддержки и других операционных систем (какие системы не уточняется, но на сайте созданы заглушки кнопок загрузки для Windows 7, Windows 8.1 и macOS).

Microsoft не намерен параллельно поддерживать собственную ветку Chromium для того чтобы избежать фрагментации сообщества и будет возвращать развиваемые для Edge изменения в основную кодовую базу Chromium. За три месяца с момента анонса нового Edge в Chromium уже передано 275 изменений. Из наиболее заметных изменений отмечается улучшение поддержки средств для людей с ограниченными возможностями, улучшение поддержки архитектуры ARM64, оптимизация интерфейса для устройств с сенсорными экранами, повышение удобства прокрутки, улучшение обработки мультимедийных данных. User Agent, которым представляется новый Edge, аналогичен Chromium с добавлением флага "Edg".



