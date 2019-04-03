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Выявлен способ обмана автопилота Tesla для выезда на полосу встречного движения

03.04.2019 09:15

Исследователи безопасности из Tencent Keen Security Lab нашли способ ввести в заблуждение автопилот автомобилей Tesla и спровоцировать его на выезд на встречную полосу движения. Суть предложенной техники в размещении на дороге трёх меток, незаметных для водителя, но определяемых автопилотом. Метки размещаются рядом с местом разрыва сплошной разметки со встречной полосой, поэтому автопилот воспринимает их как часть разметки, предписывающей перестроится в другой ряд, и не учитывает, что этот другой ряд находится на полосе встречного движения.

Проблема выявлена при изучении особенностей поведения автопилота в автомобиле Tesla Model S 75. Для разбора применяемых алгоритмов удалось получить доступ к информационной системе управления движением через эксплуатацию root-уязвимости в прошивке 2018.6.1, которая была устранена в обновлении 2018.24. Для эксплуатации уязвимости была проведена многоступенчатая атака: Вначале был получен контроль за информационно-развлекательной системой через эксплуатацию уязвимости в web-браузере на основе движка WebKit, а затем уязвимости в ядре Linux. Получив root-доступ к CID (Сentral Information Display), через манипуляции с запросами, передаваемыми по шине CAN, была атакована система доставки обновлений для более низкоуровневых подсистем и получен контроль за блоком APE (Tesla Autopilot ECU).

Разработанный в ходе исследования метод атаки на информационную систему автомобиля также может применяться для удалённого захвата управления во время активности автопилота. Например, показано как после успешной атаки и получения контроля за ECU (Engine Сontrol Unit) можно удалённо управлять автомобилем при помощи игрового пульта (команды игрового пульта передаются через WiFi или 3G и транслируются в команды управления автопилотом). При наличии контроля за автомобильной информационной системой так же упоминается возможность изменения траектории движения или перенаправления в другой ряд без размещения меток на дороге - можно на лету вносить изменения в картинку, передаваемую с используемой для оценки разметки камеры, например, примешивая фиктивные линии разметки.

Также показано как через манипуляцию с данными от камеры, оценивающей размытость изображения из-за появления воды на ветровом стекле, можно стимулировать включение стеклоочистителей в максимальном режиме работы. Более того для включения стеклоочистителя оказалось достаточно разместить перед камерой изображение с размытыми точками, напоминающими капли, и нейронная сеть автомобиля принимала их за начавшийся дождь.

По словам представителей Tesla упомянутые в исследовании уязвимости были устранены в 2017 и 2018 годах, а успешность атак на основе изменения физического окружения вокруг автомобиля зависят от действий водителя, который в любой момент может взять на себя управления, откорректировать движение рулём или остановить автомобиль при помощи тормозов - водитель всегда должен быть готов к внештатным ситуациям при работе автомобиля в режиме автопилота.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Техника атаки на системы, использующие алгоритмы машинного обучения
  3. OpenNews: Компания Tesla частично опубликовала GPL-код для формирования системного окружения
  4. OpenNews: Компания Tesla намерена открыть код систем обеспечения безопасности
  5. OpenNews: Незащищённый хост компании Tesla был использован для майнинга криптовалюты
  6. OpenNews: FreedomEV - открытая надстройка для информационной системы автомобилей Tesla
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tesla, ai
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  • 1.1, Аноним (1), 10:34, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    я и не такое могу сделать с рут доступом
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:43, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +19 +/
    - Сказал он и, верхом на сервере, унёсся в направлении государственной границы.
    По встречной полосе.
     
  • 2.53, Аноним (53), 13:09, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я и не такой могу сделать на наших дорогах, могу даже на красный проехать.
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 14:19, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    И даже автопилот не потребуется.
     
  • 2.82, Аноним (82), 17:52, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    "Один? Да их тут тысячи!"
     
  • 1.2, доктор Хаус (?), 10:36, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Детски сад какойто. Анекдот просуровых сибирских лесорубов и японскую бензопилу: "лом... ага!"
     
     
  • 2.18, та так (?), 11:25, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ага, сад до того момента, пока ты не едешь в кем-то управляемой извне машине, ну или уже не едешь ...
     
     
  • 3.56, доктор Хаус (?), 13:43, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    кому суждено быть повешенным тот не утонет. не езди - ходи пешком, здоровее будешь. или езди в зАпоре, он и изнутри то плохо управляется.
    давай кинем сверху бетонную полину? че нет то? тоже краш тест. и причем 100%

    сборище параноиков

     
  • 3.65, Аноним (65), 14:42, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну всегда можно на дороге вырыть яму или воспользоваться имеющейся из застелит... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:36, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Киллеры будущего будут хакеры
     
  • 1.4, Попугай Кеша (?), 10:50, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    А вы больше передавайте контроля автопилотам, ИИ, бигдате. А потом удивляйтесь
     
     
  • 2.6, Анонимс (?), 11:02, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отсюда вывод, хочешь автопилот, найми собственного водителя.
     
     
  • 3.23, Попугай Кеша (?), 11:40, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    А вот вы смеетесь Но все в точности так и будет Лишь люди с достатком будут ис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, Аноним (26), 11:45, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Лишь люди с достатком будут использовать

    карету с кучером.

    Видите? Все повторяется.

     
     
  • 5.46, Аноним (46), 12:41, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Он цитирует недавнюю статью в NYT Активное потребление цифровых услуг в повсед... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.54, Аноним (26), 13:30, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А признаком богатства в Древнем Риме было натирание члена золотой пудрой.
    И что?
     
     
  • 7.62, Аноним (46), 14:36, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда у меня было 10 , я учился у тех, у кого была 1000 Когда у меня была 1... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.70, нах (?), 15:09, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > (с) Полонский

    это который по результатам компанию свою обанкротил, сам остался без денег, прятался от кредиторов в Камбодже, и с трудом отделался от посадки на пятерочку, поскольку деньги, как выяснилось, профукивал чужие?

    хорошие у него были учителя, ничего не скажешь. Столько денег прое...хать надо суметь.

    а главное - хорошие кредиторы. К сожалению, они поумнели, и тебе 100 лямов не дадут.

     
     
  • 9.71, Аноним (46), 15:12, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Важен принцип. Сколько долларовых миллионеров в АльтЛинукс, а сколько в Майкрософт?
     
     
  • 10.76, Аноним (76), 17:04, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Возвыся голову, мечу сказало злато:
    — «Я все возьму за звонкий свой металл».
    — «Напрасный труд, давно все мною взято», —
    Со скромностью меч злату отвечал.
     
     
  • 11.80, Аноним (80), 17:35, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, альт уже силовыми способами внедряют?
     
  • 5.52, тоже Аноним (ok), 13:05, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "
    Едва одна знаменитость скрывалась за экраном, как другая, еще более прославленная, появлялась в еще более диковинном экипаже.
    Кола приехали на грузовике. Семейство Эссо (шесть сыновей, три дочери) – в великолепном стеклянном грей-хаундовском автобусе. Буквально по пятам явились Грей-хаунды (в эдиссоновском электромобиле), что послужило предметом шуток и смеха. Но когда с мотовагонетки, заправленной бензином «эссо», слез Эдиссон из Уэстинг-хауза, завершив, тем самым, круг, смех на ступенях перешел в безудержный хохот.
    "
    (с) 1956
     
  • 2.25, Аноним (26), 11:41, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >ВЕРНИТЯ ЛОШАДЕЙ!

    Ясно. Летние лапти то уже подготовил?

     
     
  • 3.49, Аноним84701 (ok), 12:50, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >>ВЕРНИТЯ ЛОШАДЕЙ!
    > Ясно. Летние лапти то уже подготовил?

    Правильно!
    Все кто не ведется на "а унутре неонка!" - жалкие ретрограды и против прогресса!

     
  • 2.63, Аноним (63), 14:41, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Тесты автопилота Tesla ещё в 2016 году:
    https://www.youtube.com/watch?v=VG68SKoG7vE

    С тех пор в Теслах и "железо" более мощное и опыта больше.

     
     
  • 3.75, Аноним (63), 16:43, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    + Бонус:
    Модуль автопилота Тесла на чипах Нвидиа (gp106):
    https://electrek.co/2018/03/28/tesla-autopilot-2-5-computer-model-3-s-x-first-
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:04, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    да за всю жизнь не заработать на эту машину с автопилотом если ты не вор. для кого такие новости?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:12, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    если на машину не можешь заработать, как ты на квартиру заработаешь?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:17, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Если вы не рабочий на заводе, то зачем вам квартира? Дом построить стоит дешевле (нет коррупционной составляющей).
     
     
  • 4.24, Попугай Кеша (?), 11:40, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ипотека ваше все. Просто нужно хорошо работать. И заработаете
     
     
  • 5.28, Аноним (26), 11:46, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    >хорошо работать
    >зарабатывать.

    Никак не связано.

     
  • 4.33, Аноним (33), 12:08, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это если есть земля, и с того места можно до нормальной работы добраться(не все могут по удалёнке). Земля у МКАД нынче очень дорого стоит.
     
     
  • 5.84, Аноним (84), 18:04, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет денег на мкад - перезжайте в другое место где земля дешевле.
     
  • 2.59, вор (?), 14:17, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    как для кого?
    зачем на нее зарабатывать, когда можно просто попросить ее подвезти себя (и две почки и еще немного полезной требухи на продажу) к нужному месту? ;-)

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:10, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Меня всегда интересовал вопрос а все эти Теслы и Гугломобили умеют объезжать за... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 11:11, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    А ещё ехать со скоростью более 100 км/ч ночью по мокрой дороге без разметки с заляпанными грязью фарами?
     
     
  • 3.12, Аноним (10), 11:13, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и пьяным вхлам...
     
     
  • 4.16, Evgueni (?), 11:18, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вы так говорите будто бы у белковых мешков это хоть как-то прилично получается...
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 11:36, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё как получается! Правда, недолго...
     
  • 2.11, Аноним (33), 11:13, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да чёрт с ними, с владельцами автопилотов, вот то что оно может выехать тебе на встречу "на ровном месте", заставило задуматься о переходе с 1.5 тонного автомобиля на что нибудь повыше и потяжелее...
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 11:18, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Белаз?
     
     
  • 4.32, Аноним (33), 12:07, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На нём нельзя по дорогам общего пользования, да и дороговато, что-то вроде ford explorer хотя-бы
     
     
  • 5.36, Аноним (26), 12:11, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В России использует мешки с картошкой в багажнике.
     
     
  • 6.38, Аноним (33), 12:17, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И едут задом?
     
     
  • 7.44, Аноним (26), 12:38, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лайхак: по встречной.

    Хакер не может заставить тебя выехать на встречку, если ты уже по ней шпаришь 120 км/ч.

     
  • 7.47, 1 (??), 12:42, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ЗАЗ с багажником спереди - возвращается ?
     
  • 5.68, Аноним (60), 14:52, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Достаточно МАЗа или КАМАЗа. На них по дорогам общего пользования можно.
     
     
  • 6.78, Аноним (76), 17:15, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Знак 3 4 Движение грузовых автомобилей запрещено Знак 3 4 запрещает дальнейшее... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.85, Аноним (84), 18:05, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше F150 или Ram, слышал что они на учете стоят как грузовики по заниженым налогам.
     
  • 1.14, Аноним (10), 11:18, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    для автопилотов надо электрическую/магнитную разметку делать, а не визуальную. то же со светофорами. А то да, Аннушка белую краску по дороге разольёт и вот уже напрасно старушка ждет сына домой...
     
     
  • 2.19, имя (?), 11:31, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сомнительно что это будет, если вообще задумывается. Слишком большие расходы на обновление инфраструктуры.
     
     
  • 3.22, Аноним (26), 11:39, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Про асфальт, электричество, общедоступный интернет и телефон в свое время тоже с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, имя (?), 12:09, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смешались в кучу: кони, люди.
     
  • 4.37, Аноним (33), 12:11, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тут немного сложнее, к примеру даже освещение далеко не 100 дорог покрывает, т ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.57, Аноним (80), 14:07, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Разметку сколько раз в году обновлять приходится Светофоры менять чинить Это в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.72, Аноним (72), 15:35, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    теоретически, они будут с лихвой компенсированы оптимизацией транспортных потоко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.74, имя (?), 16:06, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >большая работа по стандартизации на всех уровнях от производителей машин до государств, которая сейчас естественно не ведется.

    вот, я как раз об этом.

     
  • 2.29, Ordu (ok), 11:56, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Возможности обработки графической информации при помощи нейросеток пока ещё неис... весь текст скрыт [показать]
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.39, Ordu (ok), 12:23, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты волен не верить в мои измышления -- я не настаиваю, -- ты можешь подождать десять лет и увидеть своими глазами.
     
  • 2.30, Michael Shigorin (ok), 11:58, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Ну и приветы будут электрическими магнитными вместо внезапно tm выезжающей с об... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.42, Аноним (46), 12:35, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если выпить полстакана слабой соляной кислоты, смешанной с двумя стаканами бычье... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, Аноним (33), 12:38, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    К слову, пример с язвой привели врачи после того как одна журналистка симулиров... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.48, Аноним (46), 12:44, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Её имя Нелли Блай, в 19-ом веке она занималась тем, что сейчас называется эстре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.58, Аноним (80), 14:09, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мы, конечно, в курсе, что у вас в альте криптографию не осилили, но электронную ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.81, Crazy Alex (ok), 17:37, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    проще и дешевле - высокоточный gps-сигнал и точные карты, обновляемые теми же, кто занимается разметкой
     
     ....нить скрыта, показать (15)

  • 1.17, Анонс (?), 11:24, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Спровоцировать Теслу на встречку в России может любой подвыпивший работник автодор известной национальности. Суть атаки - неправильная разметка, либо вовсе отсутствие оной.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:37, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Помнится, еду я как-то по дороге с односторонним движением, но по левой её полос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.67, Анонс (?), 14:45, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда поедешь на тесла, не забудь выставить ползунок коррупции для африканских стран на максимум.
     
  • 1.31, mikevmk (??), 12:04, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Безоружный и одинокий, Скотенков слез со своего осла, взял в руки распылитель с белой краской и принялся чертить на каменистой темно-коричневой почве какие-то слова и знаки.

    Он еще не успел закончить, как окрестности потряс оглушительный взрыв – в километре от собравшихся врезался в землю «Freedom Liberator». Потом, с интервалами в десять-пятнадцать минут, рухнуло еще восемь машин, направившихся к месту катастрофы.

    Над пустыней поднялись столбы черного праха – горел авиационный керосин, и в его пламени превращался в копоть гуманитарный груз. Рвались снаряды к тридцатимиллиметровой пушке; полосы дыма покрыли небо причудливыми росчерками, словно во время салюта.

    Скотенков въехал на своем осле в Кандагар, как когда-то Иисус в Иерусалим. На следующее утро у него были две юных жены и целая армия бородатых последователей, которые больше не боялись выйти на улицу с «калашниковым» в руках.

    Полеты системы «Freedom Liberator» были надолго прекращены.

     
  • 1.40, лютый жабист__ (?), 12:28, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >зависят от действий водителя, который в любой момент может взять на себя управления, откорректировать движение рулём или остановить автомобиль при помощи тормозов - водитель всегда должен быть готов к внештатным ситуациям при работе автомобиля в режиме автопилота

    Как они бесят. После каждого обосрамса со своими автопилотками валят вину на водителя. А как до продаж доходит, так и вполне себе автопилот.

    p.s. на хабре подробнее статья, там есть феерические примеры как нейросети дурятся наклейкой небольших стикеров на знак. Это вообще шиза, как можно такое на дороги выпускать.

     
     
  • 2.43, Аноним (26), 12:36, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    То ли дело кожаные мешки, которые на знаки вообще внимания не обращают Даже ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.50, имя (?), 13:00, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну-ка, блуждающий биоробот, погляди на эту картинку https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2015/10/Cofeehouse-Thomas_Hunt-10 и опиши ее. Ничего странного не находишь?
     
  • 2.51, Попугай Кеша (?), 13:03, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как можно? Если программисты только php со stackoverflow умеют. То и получается
     
  • 2.55, Ordu (ok), 13:43, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > После каждого обосрамса со своими автопилотками валят вину на водителя. А как до продаж доходит, так и вполне себе автопилот.

    У них в инструкции по эксплуатации написано, что водитель обязан следить за дорогой. Так что они совершенно правы. И то, что это названо словом "автопилот" -- это тоже совершенно нормально.

    > p.s. на хабре подробнее статья, там есть феерические примеры как нейросети дурятся наклейкой небольших стикеров на знак. Это вообще шиза, как можно такое на дороги выпускать.

    Психологи напридумывали кучу примеров, скажем, слепоты по невниманию, когда люди дурятся простыми трюками, которые местами настолько тупы, что не выглядят даже трюками. Мы привыкли воспринимать косяки нашего восприятия как должное, у нейросеток другие косяки, но это, само по себе, не значит, что они хуже.

    https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
    https://www.youtube.com/watch?v=v3iPrBrGSJM

     
     
  • 3.61, нах (?), 14:25, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у пилотов Боинга тоже были такие инструкции - включая отдельную, что нужно сделать при спятившем управлении стабилизатора. Что не помешало угробиться трем самолетам, пока все авиакомпании мира не запретили полеты этих дефективных ИИ.

     
  • 1.41, Аноним (41), 12:33, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Тест Тьюринга никогда не был таким интересным!
     
  • 1.64, rihad (ok), 14:41, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Читаю и ржу )) Текст один в один как эксплоит для софта какого-то, что впрочем так и есть. У тебя тесла не пропатчена пока? ))
     
  • 1.66, rihad (ok), 14:45, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наверное автопилот для самолетов гораздо проще т.к. там меньше исключений, т.е. нет жвачек на дороге или вообще каких-то посторонних объектов.
     
     
  • 2.69, нах (?), 15:00, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    покойники из тех трех боингов что-то не вполне довольны своим "меньше исключений".

    (да, там постарался не автопилот, а долбаный ИИ - сам по себе самолетный автопилот штука достаточно дубовая и надежная, но у современного самолета это далеко не единственная разновидность автоматики - есть еще автомат газа, автоматика приземления из целой кучи разных деталек и еще по мелочи - и да, все эти чудо-автоматы уже угробили не один самолет - пилоты в стрессовой ситуации просто не успевают среагировать, если что-то идет не так как задумано -не смотря на специальные тренировки что и как нужно при этом делать, причем - регулярные и на каждом самолете свои. Боинг на них схалявила, но это редкое исключение - пока.)

    посторонние объекты есть, но система предупреждения столкновений как раз считается более надежной, чем кожанные мешки, благо и объектов немного, и отслеживают их поведение максимально жестко.

    там другая проблема - нельзя включить аварийку, плавненько снизить скорость и остановиться, если что-то не так. А посадка как раз самая сложная задача, только в идеальных условиях решаемая автоматикой.

     
  • 1.73, Аноним (73), 15:40, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Аварии Боинга, проблемы с автопилотом, тоже мне кажутся подозрительными Похоже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.79, Pearl (?), 17:21, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Думал что хоть опеннете-то и не будет шапкофольговщиков.

    Боинги 737 MAX упали не из-за "взлома" и никакого "ИИ" (вот же тоже придумали маркетологи дурацкий термин), там нет и близко. Код довольно простой, как правило это Ada, C или asm - в зависимости от подсистемы. Перед релизом очень-очень много ревью, тестов и сертификаций. Сами алгоритмы тоже весьма простые по соверменным меркам. Проблема в общей архитектуре самолета, того как конструкторы изменили аэродинамику планера 1967 года выпуска, как разместили новые двигатели, как подключили датчики, какие правила управления задали.

    Строго говоря, в этих двух случаях не было ошибок софта. Один датчик вышел из строя, стал посылать ошибочные показания, которые входили в диапазон допустимых и система среагировала точно так, как было заложено конструктором. П

    ри этом пилотам не сказали, что есть система отклоняющая стабилизатор по показаниям с этого датчика. Подключать к этой системе резервные датчики и сравнивать показания по какой-то причине не стали.

    Очевидное нарушение правил проектирования и закономерный результат. Исправление от Боинга - это просто изменение логики поведения этой системы плюс вывод индикации параметров на дисплей пилотам, а не каких-то багов. Причем тут автопилот и "ИИ" совершенно непонятно.

     
     
  • 3.86, Аноним (84), 18:08, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    при этом этот дополнительный автопилот MCAS включался только когда основной ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.77, Аноним (77), 17:15, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Связка автомобиль - дорожная разметка настолько слабая, что только очень наивн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.83, oni28 (?), 17:56, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >уязвимости в ядре Linux

    что как бы доказывает, что наколенным поделкам написанным на C - в продакшене не место!

     

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