Выявлен способ обмана автопилота Tesla для выезда на полосу встречного движения

|
|
|
|
|
|2.26, Аноним (26), 11:43, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+19 +/–
|
- Сказал он и, верхом на сервере, унёсся в направлении государственной границы.
По встречной полосе.
|
|
|
|2.18, та так (?), 11:25, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Ага, сад до того момента, пока ты не едешь в кем-то управляемой извне машине, ну или уже не едешь ...
|
|
|
|3.56, доктор Хаус (?), 13:43, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
кому суждено быть повешенным тот не утонет. не езди - ходи пешком, здоровее будешь. или езди в зАпоре, он и изнутри то плохо управляется.
давай кинем сверху бетонную полину? че нет то? тоже краш тест. и причем 100%
сборище параноиков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|8.70, нах (?), 15:09, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> (с) Полонский
это который по результатам компанию свою обанкротил, сам остался без денег, прятался от кредиторов в Камбодже, и с трудом отделался от посадки на пятерочку, поскольку деньги, как выяснилось, профукивал чужие?
хорошие у него были учителя, ничего не скажешь. Столько денег прое...хать надо суметь.
а главное - хорошие кредиторы. К сожалению, они поумнели, и тебе 100 лямов не дадут.
|
|
|
|
|
|10.76, Аноним (76), 17:04, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Возвыся голову, мечу сказало злато:
— «Я все возьму за звонкий свой металл».
— «Напрасный труд, давно все мною взято», —
Со скромностью меч злату отвечал.
|
|5.52, тоже Аноним (ok), 13:05, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
"
Едва одна знаменитость скрывалась за экраном, как другая, еще более прославленная, появлялась в еще более диковинном экипаже.
Кола приехали на грузовике. Семейство Эссо (шесть сыновей, три дочери) – в великолепном стеклянном грей-хаундовском автобусе. Буквально по пятам явились Грей-хаунды (в эдиссоновском электромобиле), что послужило предметом шуток и смеха. Но когда с мотовагонетки, заправленной бензином «эссо», слез Эдиссон из Уэстинг-хауза, завершив, тем самым, круг, смех на ступенях перешел в безудержный хохот.
"
(с) 1956
|
|
|
|3.49, Аноним84701 (ok), 12:50, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
>>ВЕРНИТЯ ЛОШАДЕЙ!
> Ясно. Летние лапти то уже подготовил?
Правильно!
Все кто не ведется на "а унутре неонка!" - жалкие ретрограды и против прогресса!
|
|
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 11:17, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Если вы не рабочий на заводе, то зачем вам квартира? Дом построить стоит дешевле (нет коррупционной составляющей).
|
|
|
|4.33, Аноним (33), 12:08, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Это если есть земля, и с того места можно до нормальной работы добраться(не все могут по удалёнке). Земля у МКАД нынче очень дорого стоит.
|
|2.59, вор (?), 14:17, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
как для кого?
зачем на нее зарабатывать, когда можно просто попросить ее подвезти себя (и две почки и еще немного полезной требухи на продажу) к нужному месту? ;-)
|
|
|
|2.9, Аноним (8), 11:11, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
|
А ещё ехать со скоростью более 100 км/ч ночью по мокрой дороге без разметки с заляпанными грязью фарами?
|
|2.11, Аноним (33), 11:13, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Да чёрт с ними, с владельцами автопилотов, вот то что оно может выехать тебе на встречу "на ровном месте", заставило задуматься о переходе с 1.5 тонного автомобиля на что нибудь повыше и потяжелее...
|
|
|
|
|
|4.32, Аноним (33), 12:07, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
На нём нельзя по дорогам общего пользования, да и дороговато, что-то вроде ford explorer хотя-бы
|
|
|
|
|
|
|
|7.44, Аноним (26), 12:38, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
Лайхак: по встречной.
Хакер не может заставить тебя выехать на встречку, если ты уже по ней шпаришь 120 км/ч.
|
|1.14, Аноним (10), 11:18, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
для автопилотов надо электрическую/магнитную разметку делать, а не визуальную. то же со светофорами. А то да, Аннушка белую краску по дороге разольёт и вот уже напрасно старушка ждет сына домой...
|
|
|
|2.19, имя (?), 11:31, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Сомнительно что это будет, если вообще задумывается. Слишком большие расходы на обновление инфраструктуры.
|
|
|
|
|
|4.74, имя (?), 16:06, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>большая работа по стандартизации на всех уровнях от производителей машин до государств, которая сейчас естественно не ведется.
вот, я как раз об этом.
|
|
|
|
|
|Часть нити удалена модератором
|4.39, Ordu (ok), 12:23, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ты волен не верить в мои измышления -- я не настаиваю, -- ты можешь подождать десять лет и увидеть своими глазами.
|
|1.17, Анонс (?), 11:24, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
|
Спровоцировать Теслу на встречку в России может любой подвыпивший работник автодор известной национальности. Суть атаки - неправильная разметка, либо вовсе отсутствие оной.
|
|
|
|
|
|3.67, Анонс (?), 14:45, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Когда поедешь на тесла, не забудь выставить ползунок коррупции для африканских стран на максимум.
|
|1.31, mikevmk (??), 12:04, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
|
Безоружный и одинокий, Скотенков слез со своего осла, взял в руки распылитель с белой краской и принялся чертить на каменистой темно-коричневой почве какие-то слова и знаки.
Он еще не успел закончить, как окрестности потряс оглушительный взрыв – в километре от собравшихся врезался в землю «Freedom Liberator». Потом, с интервалами в десять-пятнадцать минут, рухнуло еще восемь машин, направившихся к месту катастрофы.
Над пустыней поднялись столбы черного праха – горел авиационный керосин, и в его пламени превращался в копоть гуманитарный груз. Рвались снаряды к тридцатимиллиметровой пушке; полосы дыма покрыли небо причудливыми росчерками, словно во время салюта.
Скотенков въехал на своем осле в Кандагар, как когда-то Иисус в Иерусалим. На следующее утро у него были две юных жены и целая армия бородатых последователей, которые больше не боялись выйти на улицу с «калашниковым» в руках.
Полеты системы «Freedom Liberator» были надолго прекращены.
|
|1.40, лютый жабист__ (?), 12:28, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
>зависят от действий водителя, который в любой момент может взять на себя управления, откорректировать движение рулём или остановить автомобиль при помощи тормозов - водитель всегда должен быть готов к внештатным ситуациям при работе автомобиля в режиме автопилота
Как они бесят. После каждого обосрамса со своими автопилотками валят вину на водителя. А как до продаж доходит, так и вполне себе автопилот.
p.s. на хабре подробнее статья, там есть феерические примеры как нейросети дурятся наклейкой небольших стикеров на знак. Это вообще шиза, как можно такое на дороги выпускать.
|
|
|
|2.55, Ordu (ok), 13:43, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> После каждого обосрамса со своими автопилотками валят вину на водителя. А как до продаж доходит, так и вполне себе автопилот.
У них в инструкции по эксплуатации написано, что водитель обязан следить за дорогой. Так что они совершенно правы. И то, что это названо словом "автопилот" -- это тоже совершенно нормально.
> p.s. на хабре подробнее статья, там есть феерические примеры как нейросети дурятся наклейкой небольших стикеров на знак. Это вообще шиза, как можно такое на дороги выпускать.
Психологи напридумывали кучу примеров, скажем, слепоты по невниманию, когда люди дурятся простыми трюками, которые местами настолько тупы, что не выглядят даже трюками. Мы привыкли воспринимать косяки нашего восприятия как должное, у нейросеток другие косяки, но это, само по себе, не значит, что они хуже.
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
https://www.youtube.com/watch?v=v3iPrBrGSJM
|
|
|
|3.61, нах (?), 14:25, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
у пилотов Боинга тоже были такие инструкции - включая отдельную, что нужно сделать при спятившем управлении стабилизатора. Что не помешало угробиться трем самолетам, пока все авиакомпании мира не запретили полеты этих дефективных ИИ.
|
|
|
|2.69, нах (?), 15:00, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
покойники из тех трех боингов что-то не вполне довольны своим "меньше исключений".
(да, там постарался не автопилот, а долбаный ИИ - сам по себе самолетный автопилот штука достаточно дубовая и надежная, но у современного самолета это далеко не единственная разновидность автоматики - есть еще автомат газа, автоматика приземления из целой кучи разных деталек и еще по мелочи - и да, все эти чудо-автоматы уже угробили не один самолет - пилоты в стрессовой ситуации просто не успевают среагировать, если что-то идет не так как задумано -не смотря на специальные тренировки что и как нужно при этом делать, причем - регулярные и на каждом самолете свои. Боинг на них схалявила, но это редкое исключение - пока.)
посторонние объекты есть, но система предупреждения столкновений как раз считается более надежной, чем кожанные мешки, благо и объектов немного, и отслеживают их поведение максимально жестко.
там другая проблема - нельзя включить аварийку, плавненько снизить скорость и остановиться, если что-то не так. А посадка как раз самая сложная задача, только в идеальных условиях решаемая автоматикой.
|
|
|
|2.79, Pearl (?), 17:21, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Думал что хоть опеннете-то и не будет шапкофольговщиков.
Боинги 737 MAX упали не из-за "взлома" и никакого "ИИ" (вот же тоже придумали маркетологи дурацкий термин), там нет и близко. Код довольно простой, как правило это Ada, C или asm - в зависимости от подсистемы. Перед релизом очень-очень много ревью, тестов и сертификаций. Сами алгоритмы тоже весьма простые по соверменным меркам. Проблема в общей архитектуре самолета, того как конструкторы изменили аэродинамику планера 1967 года выпуска, как разместили новые двигатели, как подключили датчики, какие правила управления задали.
Строго говоря, в этих двух случаях не было ошибок софта. Один датчик вышел из строя, стал посылать ошибочные показания, которые входили в диапазон допустимых и система среагировала точно так, как было заложено конструктором. П
ри этом пилотам не сказали, что есть система отклоняющая стабилизатор по показаниям с этого датчика. Подключать к этой системе резервные датчики и сравнивать показания по какой-то причине не стали.
Очевидное нарушение правил проектирования и закономерный результат. Исправление от Боинга - это просто изменение логики поведения этой системы плюс вывод индикации параметров на дисплей пилотам, а не каких-то багов. Причем тут автопилот и "ИИ" совершенно непонятно.
|