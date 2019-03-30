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Связывание повторяемых сборок GNU Guix с архивом исходных текстов Software Heritage

30.03.2019 18:30

Доступен перевод статьи Людвика Курте, в которой рассказано как в дистрибутиве GNU Guix связать повторяемые сборки, позволяющие убедиться в тождественности бинарных файлов эталонным исходным текстам, с загрузкой исходных текстов из архива кода Software Heritage. Software Heritage ставит перед собой задачу создания полного архива всех доступных в Сети исходных текстов. Код загружается из разных источников (GitHub, репозитории Debian, коллекции GNU и т.п.) с автоматичкеским переносом информации об изменениях, формируя таким образом историю развития кода разных проектов (можно посмотреть каким код был в разное время).

В Guix можно использовать Software Heritage для получения кода, если репозиторий из которого собран пакет, перестал существовать. В контексте повторяемых сборок пользователь может загрузить из Software Heritage состояние кода проекта, соответствующее имеющемуся бинарному пакету, и проверить что бинарные файлы собраны именно из этого кода без добавления скрытых изменений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.opennet.ru/tips/31...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 0.16 и дистрибутив GuixSD на его основе
  3. OpenNews: Ведущие корпорации профинансируют создание повторяемых сборок Debian и средства выявления ошибок в СПО
  4. OpenNews: Для 94% пакетов Debian обеспечена возможность повторяемой сборки
  5. OpenNews: Инициатива по обеспечению повторяемых сборок Arch Linux
  6. OpenNews: Проект Software Heritage нацелен на создание полного архива открытых исходных текстов
Автор новости: znavko
Тип: Практикум
Ключевые слова: guix
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  • 1, Анонимс (?), 20:04, 30/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > В Guix можно использовать Software Heritage для получения кода, если репозиторий из которого собран пакет, перестал существовать
    > и проверить что бинарные файлы собраны именно из этого кода без добавления скрытых изменений

    Однако, полезная вещь.

     
  • 2, Аноним (2), 20:18, 30/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Чем это лучше hasher от ALT Linux?
     

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