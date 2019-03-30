Связывание повторяемых сборок GNU Guix с архивом исходных текстов Software Heritage

Доступен перевод статьи Людвика Курте, в которой рассказано как в дистрибутиве GNU Guix связать повторяемые сборки, позволяющие убедиться в тождественности бинарных файлов эталонным исходным текстам, с загрузкой исходных текстов из архива кода Software Heritage. Software Heritage ставит перед собой задачу создания полного архива всех доступных в Сети исходных текстов. Код загружается из разных источников (GitHub, репозитории Debian, коллекции GNU и т.п.) с автоматичкеским переносом информации об изменениях, формируя таким образом историю развития кода разных проектов (можно посмотреть каким код был в разное время).

В Guix можно использовать Software Heritage для получения кода, если репозиторий из которого собран пакет, перестал существовать. В контексте повторяемых сборок пользователь может загрузить из Software Heritage состояние кода проекта, соответствующее имеющемуся бинарному пакету, и проверить что бинарные файлы собраны именно из этого кода без добавления скрытых изменений.



