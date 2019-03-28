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Gentoo предоставил окружение GNOME 3.30, работающее без привязки к systemd

28.03.2019 09:59

Разработчики дистрибутива Gentoo объявили о возобновлении подготовки редакции рабочего стола GNOME 3.30, избавленной от привязки к systemd и пригодной для использования в окружениях на базе OpenRC и других систем инициализации. Готовые портежи с GNOME 3.30 уже добавлены в ветку репозитория "testing". В прошлый раз сборки без привязки к systemd были предложены в 2016 году для GNOME 3.20. В ближайшее время ожидается добавление в ветку "testing" выпуска GNOME 3.32, а через 6-8 недель перенос в стабильную ветку репозитория.

Для управления пользовательскими сеансами задействованы наработки проекта elogind, в рамках которого развивается ответвление systemd-logind, избавленное от привязки к компонентам systemd. Еlogind предоствляет необходимые для работы GNOME интерфейсы, позволяющие обойтись без systemd. Для удобства установки для конфигураций Gentoo на базе OpenRC в профилях desktop/gnome автоматически устанавливаются USE-флаги для сборки GNOME с elogind, а для сборки c systemd выделены отдельные профили desktop/gnome/systemd (т.е. для установки теперь достаточно выполнить "emerge gnome" без необходимости правки сборочных опций).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: GNOME 3.20 адаптирован для работы в Gentoo без systemd
  3. OpenNews: Для BSD-систем подготовлены аналоги компонентов systemd, востребованных в GNOME
  4. OpenNews: Разработчики GNOME опровергли информацию, что проект становится зависимым от systemd
  5. OpenNews: В рамках проекта vdev развивается новая альтернатива devfs и udev
  6. OpenNews: Представлен elogind, обособленный вариант logind, независимый от systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnome, systemd
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  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Ха! Шикарно!
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:09, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Мне сложно представить выверт мозга, позволяющий юзать модно-молодежный гном, и не позволяющий - не менее модный и молодежный сисьтемд. Типа если только на полшишечки, то кaкбы и ничего?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:19, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    У меня такой выверт. Люблю гном. Systemd хейтер. В ближаёшее время скорее всего буду жить и дальше с системдой, так как генту ещё осилить надо.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:24, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ставь кальку.
     
  • 3.8, Аноним (-), 10:35, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Systemd хейтер

    Вот только хотел спросить для чего кроме фанатизма это нужно - тут же и подтверждение.

     
  • 3.14, старик (?), 10:44, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно чего там осиливать то не сложнее Ubuntu вся сборка автоматизирована пару конфигов поправил ну или по шаблону какому нибудь в инете полно примеров затем выставил нужный профиль и в перед.Я уже 11 лет использую Gentoo и все в порядке.Ни чего не бойся ставь и все.Вот всякие С++ С# Python Java Web изучить да еще найти где применить чтоб реально заплатили вот это головоломка а Gentoo это просто время потрать разок и все зато кишки Linux будешь знать.Ну может конечно разбираться не надо тогда другое дело.
     
     
  • 4.16, ano (??), 10:50, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ага. не считая что установка от stage3 до примитивных иксов занимает 7 часов, и это ещё если знаешь что делаешь и конфиг ядра нормальный есть.
     
     
  • 5.18, старик (?), 11:00, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно в хендбуке все написано как делать всего то разок подождать и все ну правда там не написано про то чтобы не ждать нужен Ryzen Thredripper ядер так на 16 для начала это правда но никто не мешает и подождать зато бинарник молодежный будет.Я вот Gentoo на планшете под ARM 4 ядерный компилил 5 дней и нечего.А если что звони мне расскажу как поставить за 20 минут ну +++.  
     
  • 2.12, Анонимный прохожий (?), 10:37, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ...модно-молодежный гном...

    Модно-моложёжный это KDE.  Со свистелками и перделками. Гнои минималистичный, просто для работы.

     
     
  • 3.15, старик (?), 10:47, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня на Gentoo  модный молодежный KDE вполне доволен.А вот XFCE использовал пару лет и не зашло очень скудный функционал и не модно.
     
  • 2.17, knike (?), 10:54, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А другие ОС ваш мозг способен представить? Где нет и не будет systemd.
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 11:07, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В макосе launchd,  в windows svchost и компания - прямые аналоги. А какие ещё ОС есть?
     
  • 3.20, старик (?), 11:12, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет мозгов больше нет я очень стар поэтому только Gentoo только OpenRC и ни каких systemd.И не чего из молодежного потому что я стар и мне завидно.
     
  • 1.4, Аноним (5), 10:23, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почему только в мини-новостях?!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:38, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что по сути новость - про выход в свет парочки патчей для GNOME.

    Вот если выйдет сам GNOME - тогда да. Это полноценная новость.

    А патчи от васяна - явная мининовость.

     
  • 1.6, VINRARUS (ok), 10:26, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Бунт на корабле! Вызывайте Потеринга в шапке!!
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 10:36, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут санитаров надо.
     
  • 1.7, iCat (ok), 10:29, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда Gnome шурупами приколотили к systemd я мигрировал на XFCE.
    Сейчас, наверное, попробую Gnome заново.
     
     
  • 2.9, Анонимный прохожий (?), 10:35, 28/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда Gnome шурупами приколотили к systemd

    GNOME есть во FreeBSD - значит, он и без systemd работает без замечаний.

     
  • 1.10, Аноним234 (?), 10:36, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    молодцы, осталось избавиться от systemd из debian и ubuntu
     

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