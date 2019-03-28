Gentoo предоставил окружение GNOME 3.30, работающее без привязки к systemd

Разработчики дистрибутива Gentoo объявили о возобновлении подготовки редакции рабочего стола GNOME 3.30, избавленной от привязки к systemd и пригодной для использования в окружениях на базе OpenRC и других систем инициализации. Готовые портежи с GNOME 3.30 уже добавлены в ветку репозитория "testing". В прошлый раз сборки без привязки к systemd были предложены в 2016 году для GNOME 3.20. В ближайшее время ожидается добавление в ветку "testing" выпуска GNOME 3.32, а через 6-8 недель перенос в стабильную ветку репозитория.

Для управления пользовательскими сеансами задействованы наработки проекта elogind, в рамках которого развивается ответвление systemd-logind, избавленное от привязки к компонентам systemd. Еlogind предоствляет необходимые для работы GNOME интерфейсы, позволяющие обойтись без systemd. Для удобства установки для конфигураций Gentoo на базе OpenRC в профилях desktop/gnome автоматически устанавливаются USE-флаги для сборки GNOME с elogind, а для сборки c systemd выделены отдельные профили desktop/gnome/systemd (т.е. для установки теперь достаточно выполнить "emerge gnome" без необходимости правки сборочных опций).



