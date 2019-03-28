Gentoo предоставил окружение GNOME 3.30, работающее без привязки к systemd

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|1.2, Аноним (2), 10:09, 28/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Мне сложно представить выверт мозга, позволяющий юзать модно-молодежный гном, и не позволяющий - не менее модный и молодежный сисьтемд. Типа если только на полшишечки, то кaкбы и ничего?
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|2.3, Аноним (3), 10:19, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня такой выверт. Люблю гном. Systemd хейтер. В ближаёшее время скорее всего буду жить и дальше с системдой, так как генту ещё осилить надо.
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|3.8, Аноним (-), 10:35, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Systemd хейтер
Вот только хотел спросить для чего кроме фанатизма это нужно - тут же и подтверждение.
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|3.14, старик (?), 10:44, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да ладно чего там осиливать то не сложнее Ubuntu вся сборка автоматизирована пару конфигов поправил ну или по шаблону какому нибудь в инете полно примеров затем выставил нужный профиль и в перед.Я уже 11 лет использую Gentoo и все в порядке.Ни чего не бойся ставь и все.Вот всякие С++ С# Python Java Web изучить да еще найти где применить чтоб реально заплатили вот это головоломка а Gentoo это просто время потрать разок и все зато кишки Linux будешь знать.Ну может конечно разбираться не надо тогда другое дело.
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|4.16, ano (??), 10:50, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ага. не считая что установка от stage3 до примитивных иксов занимает 7 часов, и это ещё если знаешь что делаешь и конфиг ядра нормальный есть.
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|5.18, старик (?), 11:00, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да ладно в хендбуке все написано как делать всего то разок подождать и все ну правда там не написано про то чтобы не ждать нужен Ryzen Thredripper ядер так на 16 для начала это правда но никто не мешает и подождать зато бинарник молодежный будет.Я вот Gentoo на планшете под ARM 4 ядерный компилил 5 дней и нечего.А если что звони мне расскажу как поставить за 20 минут ну +++.
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|3.15, старик (?), 10:47, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня на Gentoo модный молодежный KDE вполне доволен.А вот XFCE использовал пару лет и не зашло очень скудный функционал и не модно.
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|3.20, старик (?), 11:12, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет мозгов больше нет я очень стар поэтому только Gentoo только OpenRC и ни каких systemd.И не чего из молодежного потому что я стар и мне завидно.
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|2.13, Аноним (13), 10:38, 28/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Потому что по сути новость - про выход в свет парочки патчей для GNOME.
Вот если выйдет сам GNOME - тогда да. Это полноценная новость.
А патчи от васяна - явная мининовость.
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