Отчёт о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2018 года

Опубликован отчёт о развитии проекта FreeBSD с октября по декабрь 2018 года. Основные достижения: Общие и системные вопросы Продолжено развитие инфраструктуры непрерывной интеграции, в которой проводится регулярное автоматизированное тестирование изменений и пересборка содержимого Subversion-репозитория проекта в Travis CI и Jenkins. За отчётный период была проведена работа по расширению окружения для выполнения тестов, расширению покрытия тестами кодовой базы и налаживанию сотрудничества по совместному тестированию с внешними проектами. Из планов отмечается добавление в CI сборки drm-портов в окружении ветки CURRENT, реализация автоматических тестов на невиртуализированном оборудовании (bare metal) и добавление тестов для отдельных веток, таких как clang800-import; FreeBSD Core Team одобрил план по переводу драйверов для 10 и 100 мегабитных сетевых адаптеров Ethernet в разряд устаревших; Размер собранных в прошлом году пожертвований превысил 1.3 млн долларов. Наиболее значительный вклад внесли компании Juniper, Netflix и Facebook, а также проект Handshake.org Трудоустроенные в организации FreeBSD Foundation инженеры выполнили работу по выявлению и исправлению узких мест в ядре и системных библиотеках, обеспечению сборки системы и портов с использованием утилиты Poudriere, добавлению встроенного в ядро загрузчика микрокода для CPU Intel, расширению изоляции системных утилит при помощи фреймворка capsicum, улучшению поддержи NUMA, внесению исправлений, связанных с компоновщиком lld (от LLVM) и компонентами инструментария ELF, обновлением OpenSSL до версии 1.1.1 и добавлением защиты Retpoline от атак Spectre; В дополнение к недавно добавленной в реализацию виртуальных терминалов поддержке установки цветовых схем (kern.vt.color.X.rgb tunables) пользователям предложена готовая коллекция из примерно 200 цветовых схем для различных терминалов. Для применения схем достаточно скопировать их параметры в /boot/loader.conf или /boot/loader.conf.local; Для ядра i386 предложена опция PAE_PAGETABLES, включающая поддержку нового формата таблиц страниц памяти, который ранее был доступен только в режиме PAE. Новый формат необходим для реализации поддержки не исполняемых страниц памяти (бит noexec) и увеличения адресуемой памяти (до 24G). Его применение без PAE позволит сохранить прежними структуры vm_paddr_t и bus_addr_t, т.е. обеспечить неизменными интерфейсы ядра и избежать нарушения совместимости с драйверми. Чтобы не распространять несколько сборок ядра i386 поддержка страниц памяти вынесена в отдельные модули - два модуля pmap, один для PAE и один для поддержки старых двухуровневых таблиц страниц памяти;

Безопасность Добавлена поддержка механизма ключей защиты памяти Usermode Protection Keys, позволяющего приложениям разбить используемую память на зоны, применив к каждой зоне дополнительные ограничения, например, можно установить права при которых код может быть запущен, но не может быть прочитан. Механизм предоставляется в процессорах Intel Xeon на базе микроархитектуры Skylake; В гипервизор bhyve добавлена поддержка Live-миграции гостевых окружений с одного хоста на другой. Для управления переносом в bhyvectl добавлена опция "--migrate-live". В bhyve также реализована функциональность Save/Restore, позволяющая заморозить гостевую систему с сохранением состояния в файл, а затем возобновить выполнение. При сохранении в разные файлы записывается образ памяти, метаданные для восстановления, состояние CPU и устройств. Для заморозки гостевой системы в bhyvectl добавлена команда "--suspend state_file", а для восстановления опция "-r" (используется вместе с "--suspend"); Внесены улучшения во фреймворк Capsicum, предоставляющий механизмы ограничения использования приложениями определённых системных функций. В Casper, фоновый процесс для организации доступа к привилегированным операциям из режима повышенной изоляции, добавлен сервис fileargs для обращения к частям ФС из sandbox-окружения. Использование fileargs позволяет изолировать такие приложения, как brandelf, wc, savecore, head и strings, а также добавить в bhyve поддержку доступа к звуковым устройствам, изолированным при помощи Capsicum. Кроме того, добавлен Casper-сервис private и реализована sandbox-изоляция процессов rtsold и rtsol , используемых для отправки сообщений ICMPv6 Router Solicitation; Добавлена поддержка устройств TPM 2.0 (Trusted Platform Module) с отдельным чипом и памятью для безопасных вычислений, которые обычно применяются для верифицированной загрузки прошивок и загрузчика ОС. Во FreeBSD TPM также может использоваться для усиления безопасности Strongswan IPsec, SSH и TLS за счёт выполнения криптографических операций на отдельном чипе; Для режима верифицированной загрузки UEFI Secure Boot реализована поддержка сертификатов X509. На базе библиотеки BearSSL для загрузчика EFI подготовлен код проверки цифровых подписей. Обеспечено извлечение списка разрешённых и запрещённых сертификатов из переменных окружения UEFI. Предоставленной функциональности достаточно для верифицированной загрузки ядра с использованием цифровой подписи на основе самостоятельно сгенерированного сертификата; Проходит рецензирование код с реализацией системы контроля целостности исполняемых файлов Veriexec, который скорее всего будет интегрирован с кодом для поддержки UEFI Secure Boot; Библиотека libvdsk оптимизирована для упрощения добавления поддержки новых форматов дисковых образов. Добавлена поддержка формата QCOW2. Из планов отмечается поддержка Copy-On-Write, средства для работы с несколькими снапшотами и интеграция с bhyve;

Сетевая подсистема Проведена оптимизация производительности pfsync, системы для синхронизации таблиц отслеживания состояния соединений нескольких пакетных фильтров. Пакетный фильтр pf может обрабатывать одновременно несколько состояний на разных ядрах CPU, но pfsync был привязан к блокировке PFSYNC_LOCK, позволявшей единовременно использовать только одно ядро CPU. Для решения данной проблемы очереди pfsync теперь разбиты на несколько сегментов с разными идентификаторами состояния и собственными независимыми блокировками. Указанное изменение позволяет одновременно обрабатывать несколько состояний на разных ядрах CPU. Число сегментов настраивается (по умолчанию выбирается в два раза больше, чем число CPU). В зависимости конфигурации прирост производительности составляет от 30% до 100%;

Поддержка оборудования Продолжается развитие компонентов графического стека. Проведена работа по стабилизации портированных из ядра Linux 4.16 графических драйверов drm-kmod (порт, обеспечивающий работу DRM-модулей amdgpu, i915 и radeon, используя фреймворк linuxkpi для совместимости с DRM API (Direct Rendering Manager) ядра Linux). Порты с DRM-драйверами переименованы для более явной привязки к веткам (graphics/drm-current-kmod для CURRENT и graphics/drm-fbsd12.0-kmod для релиза 12.0. Добавлен новый порт graphics/drm-kmod, устанавливающий корректный драйвер в зависимости от версии FreeBSD и аппаратной архитектуры. Старые драйверы, портированные из ядра 4.11 и используемые в выпуске FreeBSD 11.2, помещены в порт graphics/drm-legacy-kmod и также могут использоваться во FreeBSD 12.0 и CURRENT. Намечено удаление кода drm2 из базовой системы в пользу драйверов из портов, но часть компонентов drm2 останется из-за привязки к ARM-платам NVIDIA Tegra. Проводится альфа-тестирование поддержки архитектур i386 и PowerPC 64 в драйверах drm. Добавлена поддержка проброса GPU в окружения VMware. Обновлён стек для поддержки устройств ввода. Заголовочные файлы Evdev выделены из порта multimedia/v4l_compat в отдельный порт devel/evdev-proto; В ядро добавлена новая подсистема для разработки PWM-драйверов. Для настройки предложена утилита pwm. В настоящее время совместимость с новой подсистемой обеспечена только в драйвере для ARM SoC Allwinner; Представлена начальная поддержка 64-разрядных SoC на базе чипов Broadcom BCM5871X с процессорами ARMv8 Cortex-A57, нацеленными на использование в маршрутизаторах, шлюзах и сетевых хранилищах. В текущем виде уже поддерживаются iProc PCIe, BNXT Ethernet, OTP (One Time Programmable memory) и crypto-движок для IPsec. Для включения в ветку HEAD код будет готов приблизительно в третьем квартале; Файлы DTS (Device Tree Sources) синхронизированы с ядром Linux 4.20 для ветки HEAD и 4.19 для 12-STABLE. Обеспечена компиляция DTS для некоторых плат arm64; При участии компании Amazon подготовлена новая версия драйвера ena с поддержкой второго поколения сетевых адаптеров ENAv2 (Elastic Network Adapter), используемых в инфраструктуре Elastic Compute Cloud (EC2) для организации связи между узлами EC2 на скоростях до 25 Gb/s. Перед интеграцией в основную кодовую базу остаётся только провести рецензирование и проверку кода; Улучшена поддержка FreeBSD на системах Power9 (ppc64): обеспечена возможность загрузки ядра, собранного при помощи LLVM, добавлена поддержка Rust, стабилизирована реализация Superpage, адаптирован графический драйвер radeonkms, улучшена обработка прерываний; Продолжена работа по реализации поддержки архитектуры RISC-V. В текущем виде FreeBSD уже успешно загружается на плате SiFive Unleashed, но пока не может использовать более одного ядра CPU; Добавлена поддержка загрузки FreeBSD на SoC Marvell 8K. Подготовлены драйверы для таймера, gpio, термодатчиков и sdcard/eMMC, в разработке находятся драйверы для SATA и USB; Сформирован образ SD-карты для ноутбука Pinebook; Добавлена начальная поддержка чипов RockChip RK3399, используемых в платах RockPro64. Реализована возможность сетевой загрузки, добавлена поддержка RK805 и RK808 PMIC (Power Management IC) для корректного управления питанием;

Приложения и система портов В дереве портов включена по умолчанию сборка графических приложений с поддержкой Wayland; Дерево портов FreeBSD преодолело рубеж в 32900 портов, число незакрытых PR держится на отметке в 2365, из которых 500 неразобраны. За отчётный период внесено 7333 изменений от 174 разработчиков. Права коммиттера получили два новых участника. Восемь участников лишились права коммита в порты из-за длительной неактивности. Среди значительных обновлений версий в портах отмечаются: PHP 7.2, Perl 5.28, Ruby 2.5, LLVM 7.0. Обеспечена параллельная установка портов PyQt. Прекращена поддержка KDE 4 и ветки FreeBSD 10, время жизни которых истекло. Для внешнего построения портов (":outsource") по умолчанию задействован флаг "USES=cmake". Из портов удалено окружение KDE 4. Удаление Qt4 ожидается в конце марта. Рабочий стол KDE Plasma обновлён до версии 5.12. Задействованы актуальные выпуски KDE Frameworks и KDE Applications. Поддержка KDE синхронизирована с upstream. Библиотека Qt5 обновлена до выпуска 5.12. Реализация QtWebEngine пока остаётся на уровне 5.9.5, но в конце марта будет обновлена до Qt 5.12; Продолжается развитие проекта ClonOS, развивающего специализированный дистрибутив для развёртывания инфраструктуры виртуальных серверов. По решаемым задачам ClonOS напоминает такие системы, как Proxmox, Triton (Joyent), OpenStack, OpenNebula и Amazon AWS, главным отличием от которых является использование FreeBSD и возможность управления, развертывания и управления Jail-контейнерами FreeBSD и виртуальными средами на базе гипервизоров Bhyve и Xen. Из планов на будущее отмечается добавление в web-интерфейс инструментов для live-миграции Bhyve и управления окружениями на базе Xen, поддержка CEPH/GlusterFS, iSCSI для виртуальных блочных устройств XEN и bhyve, средства для обеспечения высокой доступности (HA-cluster) и автоматической балансировки нагрузки между узлами, интеграция с системами мониторинга Prometheus/Grafana/Zabbix, система автоматического обновления узлов кластера, агрегирование сетевых интерфейсов, RestAPI, расширенная система разграничения доступа с интеграцией с Active Directory, RBAC и SSO. Сформирован релиз HardenedBSD 12, форка FreeBSD 12, в который интегрированы дополнительные механизмы защиты и техники противодействия методам эксплуатации уязвимостей. В новом выпуске задействован механизм проверки целостности выполнения программ Non-Cross-DSO CFI (Control Flow Integrity), обеспечена дополнительная изоляция гипервизора bhyve, отключена по умолчанию технология одновременной многопоточности (SMT или Hyper-Threading), обеспечена сборка приложений с оптимизациями на этапе связывания (LTO, Link-Time Optimization); Продолжена разработка системного менеджера nosh, предоставляющего инструменты инициализации, загрузки, ведения логов, управления фоновыми процессами и терминалами. Nosh позиционируется как замена BSD init и NetBSD rc.d, вобравшая в себя черты таких систем, как Solaris SMF, daemontools-encore, UCSPI и средств IBM AIX по раздельному управлению системой и сервисами. Предоставляется набор прослоек для использования команд, ставших привычных в других системах, импорта существующих конфигурационных файлов /etc/fstab, /etc/rc.conf, /etc/rc.local и /etc/ttys, а также настроек изолированных окружений Jail и PC-BSD Warden. В nosh предоставляются функции для определения порядка запуска сервисов, организации зависимостей между сервисами, обеспечения параллельного запуска сервисов, автоматической ротации логов, отслеживания работы сервисов и применения kevent для обеспечения событийно-ориентированного параллелизма. Из изменений в nosh с момента публикации прошлого отчёта отмечается добавление поддержки bcron, появление обвязок для OpenRC rc-update и rc-service, а также некоторых утилит из набора util-linux. Реализованы новые утилиты getuidgid, userenv-fromenv, setgid-fromenv, envgid, printenv, setlogin, console-decode-ecma48, console-control-sequence, console-flat-table-viewer, console-input-method и local-stream-socket-connect. Добавлены файлы для большого числа различных сервисов. Расширены средства настройки сервисов в привязке к пользователям. Для работающих в пространстве пользователя виртуальных терминалов добавлена поддержка методов ввода. Вместо NCurses для организации вывода на экран задействована новая библиотека TerminalCapabilities, предоставляющая поддержку управляющих последовательностей ECMA-48 и DEC VT.





