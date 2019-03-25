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Отчёт о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2018 года

25.03.2019 10:42

Опубликован отчёт о развитии проекта FreeBSD с октября по декабрь 2018 года.

Основные достижения:

  • Общие и системные вопросы
    • Продолжено развитие инфраструктуры непрерывной интеграции, в которой проводится регулярное автоматизированное тестирование изменений и пересборка содержимого Subversion-репозитория проекта в Travis CI и Jenkins. За отчётный период была проведена работа по расширению окружения для выполнения тестов, расширению покрытия тестами кодовой базы и налаживанию сотрудничества по совместному тестированию с внешними проектами. Из планов отмечается добавление в CI сборки drm-портов в окружении ветки CURRENT, реализация автоматических тестов на невиртуализированном оборудовании (bare metal) и добавление тестов для отдельных веток, таких как clang800-import;
    • FreeBSD Core Team одобрил план по переводу драйверов для 10 и 100 мегабитных сетевых адаптеров Ethernet в разряд устаревших;
    • Размер собранных в прошлом году пожертвований превысил 1.3 млн долларов. Наиболее значительный вклад внесли компании Juniper, Netflix и Facebook, а также проект Handshake.org
    • Трудоустроенные в организации FreeBSD Foundation инженеры выполнили работу по выявлению и исправлению узких мест в ядре и системных библиотеках, обеспечению сборки системы и портов с использованием утилиты Poudriere, добавлению встроенного в ядро загрузчика микрокода для CPU Intel, расширению изоляции системных утилит при помощи фреймворка capsicum, улучшению поддержи NUMA, внесению исправлений, связанных с компоновщиком lld (от LLVM) и компонентами инструментария ELF, обновлением OpenSSL до версии 1.1.1 и добавлением защиты Retpoline от атак Spectre;
    • В дополнение к недавно добавленной в реализацию виртуальных терминалов поддержке установки цветовых схем (kern.vt.color.X.rgb tunables) пользователям предложена готовая коллекция из примерно 200 цветовых схем для различных терминалов. Для применения схем достаточно скопировать их параметры в /boot/loader.conf или /boot/loader.conf.local;
    • Для ядра i386 предложена опция PAE_PAGETABLES, включающая поддержку нового формата таблиц страниц памяти, который ранее был доступен только в режиме PAE. Новый формат необходим для реализации поддержки не исполняемых страниц памяти (бит noexec) и увеличения адресуемой памяти (до 24G). Его применение без PAE позволит сохранить прежними структуры vm_paddr_t и bus_addr_t, т.е. обеспечить неизменными интерфейсы ядра и избежать нарушения совместимости с драйверми. Чтобы не распространять несколько сборок ядра i386 поддержка страниц памяти вынесена в отдельные модули - два модуля pmap, один для PAE и один для поддержки старых двухуровневых таблиц страниц памяти;
  • Безопасность
    • Добавлена поддержка механизма ключей защиты памяти Usermode Protection Keys, позволяющего приложениям разбить используемую память на зоны, применив к каждой зоне дополнительные ограничения, например, можно установить права при которых код может быть запущен, но не может быть прочитан. Механизм предоставляется в процессорах Intel Xeon на базе микроархитектуры Skylake;
    • В гипервизор bhyve добавлена поддержка Live-миграции гостевых окружений с одного хоста на другой. Для управления переносом в bhyvectl добавлена опция "--migrate-live". В bhyve также реализована функциональность Save/Restore, позволяющая заморозить гостевую систему с сохранением состояния в файл, а затем возобновить выполнение. При сохранении в разные файлы записывается образ памяти, метаданные для восстановления, состояние CPU и устройств. Для заморозки гостевой системы в bhyvectl добавлена команда "--suspend state_file", а для восстановления опция "-r" (используется вместе с "--suspend");
    • Внесены улучшения во фреймворк Capsicum, предоставляющий механизмы ограничения использования приложениями определённых системных функций. В Casper, фоновый процесс для организации доступа к привилегированным операциям из режима повышенной изоляции, добавлен сервис fileargs для обращения к частям ФС из sandbox-окружения. Использование fileargs позволяет изолировать такие приложения, как brandelf, wc, savecore, head и strings, а также добавить в bhyve поддержку доступа к звуковым устройствам, изолированным при помощи Capsicum. Кроме того, добавлен Casper-сервис private и реализована sandbox-изоляция процессов rtsold и rtsol , используемых для отправки сообщений ICMPv6 Router Solicitation;
    • Добавлена поддержка устройств TPM 2.0 (Trusted Platform Module) с отдельным чипом и памятью для безопасных вычислений, которые обычно применяются для верифицированной загрузки прошивок и загрузчика ОС. Во FreeBSD TPM также может использоваться для усиления безопасности Strongswan IPsec, SSH и TLS за счёт выполнения криптографических операций на отдельном чипе;
    • Для режима верифицированной загрузки UEFI Secure Boot реализована поддержка сертификатов X509. На базе библиотеки BearSSL для загрузчика EFI подготовлен код проверки цифровых подписей. Обеспечено извлечение списка разрешённых и запрещённых сертификатов из переменных окружения UEFI. Предоставленной функциональности достаточно для верифицированной загрузки ядра с использованием цифровой подписи на основе самостоятельно сгенерированного сертификата;
    • Проходит рецензирование код с реализацией системы контроля целостности исполняемых файлов Veriexec, который скорее всего будет интегрирован с кодом для поддержки UEFI Secure Boot;
    • Библиотека libvdsk оптимизирована для упрощения добавления поддержки новых форматов дисковых образов. Добавлена поддержка формата QCOW2. Из планов отмечается поддержка Copy-On-Write, средства для работы с несколькими снапшотами и интеграция с bhyve;
  • Сетевая подсистема
    • Проведена оптимизация производительности pfsync, системы для синхронизации таблиц отслеживания состояния соединений нескольких пакетных фильтров. Пакетный фильтр pf может обрабатывать одновременно несколько состояний на разных ядрах CPU, но pfsync был привязан к блокировке PFSYNC_LOCK, позволявшей единовременно использовать только одно ядро CPU. Для решения данной проблемы очереди pfsync теперь разбиты на несколько сегментов с разными идентификаторами состояния и собственными независимыми блокировками. Указанное изменение позволяет одновременно обрабатывать несколько состояний на разных ядрах CPU. Число сегментов настраивается (по умолчанию выбирается в два раза больше, чем число CPU). В зависимости конфигурации прирост производительности составляет от 30% до 100%;
  • Поддержка оборудования
    • Продолжается развитие компонентов графического стека. Проведена работа по стабилизации портированных из ядра Linux 4.16 графических драйверов drm-kmod (порт, обеспечивающий работу DRM-модулей amdgpu, i915 и radeon, используя фреймворк linuxkpi для совместимости с DRM API (Direct Rendering Manager) ядра Linux). Порты с DRM-драйверами переименованы для более явной привязки к веткам (graphics/drm-current-kmod для CURRENT и graphics/drm-fbsd12.0-kmod для релиза 12.0. Добавлен новый порт graphics/drm-kmod, устанавливающий корректный драйвер в зависимости от версии FreeBSD и аппаратной архитектуры.

      Старые драйверы, портированные из ядра 4.11 и используемые в выпуске FreeBSD 11.2, помещены в порт graphics/drm-legacy-kmod и также могут использоваться во FreeBSD 12.0 и CURRENT. Намечено удаление кода drm2 из базовой системы в пользу драйверов из портов, но часть компонентов drm2 останется из-за привязки к ARM-платам NVIDIA Tegra. Проводится альфа-тестирование поддержки архитектур i386 и PowerPC 64 в драйверах drm. Добавлена поддержка проброса GPU в окружения VMware. Обновлён стек для поддержки устройств ввода. Заголовочные файлы Evdev выделены из порта multimedia/v4l_compat в отдельный порт devel/evdev-proto;

    • В ядро добавлена новая подсистема для разработки PWM-драйверов. Для настройки предложена утилита pwm. В настоящее время совместимость с новой подсистемой обеспечена только в драйвере для ARM SoC Allwinner;
    • Представлена начальная поддержка 64-разрядных SoC на базе чипов Broadcom BCM5871X с процессорами ARMv8 Cortex-A57, нацеленными на использование в маршрутизаторах, шлюзах и сетевых хранилищах. В текущем виде уже поддерживаются iProc PCIe, BNXT Ethernet, OTP (One Time Programmable memory) и crypto-движок для IPsec. Для включения в ветку HEAD код будет готов приблизительно в третьем квартале;
    • Файлы DTS (Device Tree Sources) синхронизированы с ядром Linux 4.20 для ветки HEAD и 4.19 для 12-STABLE. Обеспечена компиляция DTS для некоторых плат arm64;
    • При участии компании Amazon подготовлена новая версия драйвера ena с поддержкой второго поколения сетевых адаптеров ENAv2 (Elastic Network Adapter), используемых в инфраструктуре Elastic Compute Cloud (EC2) для организации связи между узлами EC2 на скоростях до 25 Gb/s. Перед интеграцией в основную кодовую базу остаётся только провести рецензирование и проверку кода;
    • Улучшена поддержка FreeBSD на системах Power9 (ppc64): обеспечена возможность загрузки ядра, собранного при помощи LLVM, добавлена поддержка Rust, стабилизирована реализация Superpage, адаптирован графический драйвер radeonkms, улучшена обработка прерываний;
    • Продолжена работа по реализации поддержки архитектуры RISC-V. В текущем виде FreeBSD уже успешно загружается на плате SiFive Unleashed, но пока не может использовать более одного ядра CPU;
    • Добавлена поддержка загрузки FreeBSD на SoC Marvell 8K. Подготовлены драйверы для таймера, gpio, термодатчиков и sdcard/eMMC, в разработке находятся драйверы для SATA и USB;
    • Сформирован образ SD-карты для ноутбука Pinebook;
    • Добавлена начальная поддержка чипов RockChip RK3399, используемых в платах RockPro64. Реализована возможность сетевой загрузки, добавлена поддержка RK805 и RK808 PMIC (Power Management IC) для корректного управления питанием;
  • Приложения и система портов
    • В дереве портов включена по умолчанию сборка графических приложений с поддержкой Wayland;
    • Дерево портов FreeBSD преодолело рубеж в 32900 портов, число незакрытых PR держится на отметке в 2365, из которых 500 неразобраны. За отчётный период внесено 7333 изменений от 174 разработчиков. Права коммиттера получили два новых участника. Восемь участников лишились права коммита в порты из-за длительной неактивности.

      Среди значительных обновлений версий в портах отмечаются: PHP 7.2, Perl 5.28, Ruby 2.5, LLVM 7.0. Обеспечена параллельная установка портов PyQt. Прекращена поддержка KDE 4 и ветки FreeBSD 10, время жизни которых истекло. Для внешнего построения портов (":outsource") по умолчанию задействован флаг "USES=cmake".

    • Из портов удалено окружение KDE 4. Удаление Qt4 ожидается в конце марта. Рабочий стол KDE Plasma обновлён до версии 5.12. Задействованы актуальные выпуски KDE Frameworks и KDE Applications. Поддержка KDE синхронизирована с upstream. Библиотека Qt5 обновлена до выпуска 5.12. Реализация QtWebEngine пока остаётся на уровне 5.9.5, но в конце марта будет обновлена до Qt 5.12;
    • Продолжается развитие проекта ClonOS, развивающего специализированный дистрибутив для развёртывания инфраструктуры виртуальных серверов. По решаемым задачам ClonOS напоминает такие системы, как Proxmox, Triton (Joyent), OpenStack, OpenNebula и Amazon AWS, главным отличием от которых является использование FreeBSD и возможность управления, развертывания и управления Jail-контейнерами FreeBSD и виртуальными средами на базе гипервизоров Bhyve и Xen. Из планов на будущее отмечается добавление в web-интерфейс инструментов для live-миграции Bhyve и управления окружениями на базе Xen, поддержка CEPH/GlusterFS, iSCSI для виртуальных блочных устройств XEN и bhyve, средства для обеспечения высокой доступности (HA-cluster) и автоматической балансировки нагрузки между узлами, интеграция с системами мониторинга Prometheus/Grafana/Zabbix, система автоматического обновления узлов кластера, агрегирование сетевых интерфейсов, RestAPI, расширенная система разграничения доступа с интеграцией с Active Directory, RBAC и SSO.
    • Сформирован релиз HardenedBSD 12, форка FreeBSD 12, в который интегрированы дополнительные механизмы защиты и техники противодействия методам эксплуатации уязвимостей. В новом выпуске задействован механизм проверки целостности выполнения программ Non-Cross-DSO CFI (Control Flow Integrity), обеспечена дополнительная изоляция гипервизора bhyve, отключена по умолчанию технология одновременной многопоточности (SMT или Hyper-Threading), обеспечена сборка приложений с оптимизациями на этапе связывания (LTO, Link-Time Optimization);
    • Продолжена разработка системного менеджера nosh, предоставляющего инструменты инициализации, загрузки, ведения логов, управления фоновыми процессами и терминалами. Nosh позиционируется как замена BSD init и NetBSD rc.d, вобравшая в себя черты таких систем, как Solaris SMF, daemontools-encore, UCSPI и средств IBM AIX по раздельному управлению системой и сервисами. Предоставляется набор прослоек для использования команд, ставших привычных в других системах, импорта существующих конфигурационных файлов /etc/fstab, /etc/rc.conf, /etc/rc.local и /etc/ttys, а также настроек изолированных окружений Jail и PC-BSD Warden. В nosh предоставляются функции для определения порядка запуска сервисов, организации зависимостей между сервисами, обеспечения параллельного запуска сервисов, автоматической ротации логов, отслеживания работы сервисов и применения kevent для обеспечения событийно-ориентированного параллелизма.

      Из изменений в nosh с момента публикации прошлого отчёта отмечается добавление поддержки bcron, появление обвязок для OpenRC rc-update и rc-service, а также некоторых утилит из набора util-linux. Реализованы новые утилиты getuidgid, userenv-fromenv, setgid-fromenv, envgid, printenv, setlogin, console-decode-ecma48, console-control-sequence, console-flat-table-viewer, console-input-method и local-stream-socket-connect. Добавлены файлы для большого числа различных сервисов. Расширены средства настройки сервисов в привязке к пользователям. Для работающих в пространстве пользователя виртуальных терминалов добавлена поддержка методов ввода. Вместо NCurses для организации вывода на экран задействована новая библиотека TerminalCapabilities, предоставляющая поддержку управляющих последовательностей ECMA-48 и DEC VT.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за третий квартал 2017 года
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.2
  4. OpenNews: В TCP-стеке Linux и FreeBSD выявлена уязвимость, приводящая к отказу в обслуживании
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.0
  6. OpenNews: Разработчики FreeBSD намерены сменить реализацию ZFS на "ZFS on Linux"
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: freebsd, report
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  • 1.1, Аноним (-), 10:56, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –13 +/
    Без launchd/systemd этот динозавр скоро будет никому не нужен.
     
     
  • 2.14, пох (?), 12:53, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    это было бы просто прекрасно, но, боюсь, нереально.

    чтобы эти вот "никому" слаще-морковки-не-едалы просто с кислой мордой проходили мимо и не лезли в этот проект - не дождемся :-(

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.20, Аноним (-), 13:09, 25/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Портрет типичного фаната FreeBSD.
     
     
  • 5.27, пох (?), 13:57, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    так для вас уже есть один линукс, не говоря уже о том что вообще-то есть уже и винда, в которой все то же самое еще и работает.

     
     
  • 6.47, Аноним (47), 14:34, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А ты и есть тот самый админ, ходящий во фрю из винды по putty?
     
  • 4.23, zzz (??), 13:24, 25/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Путти - это прошлый век. То ли дело труЪ-одмены с cockpit.
     
  • 3.31, Ivan_83 (ok), 14:00, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сидел я на убунте, были у меня арч и цент - не вставляет, всё там не по человечьи :)
     
  • 2.38, анон (?), 14:09, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, без systemd уже совсем не труть.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:00, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это динозавр еще нас переживет!
    freeBSD есть стабильность, чего нет в Линуксе!!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:42, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Стабильно все портируют из ненавистного Линукса? А самим что-то фундаментальное написать?
     
     
  • 3.28, анонн (?), 13:58, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Стабильно все портируют из ненавистного Линукса? А самим что-то фундаментальное написать?

    Все - это что именно? Можно списочек?
    Только чур, считаем только линуховое, т.е. под GPL.
    Ну и желательно не гордое "нам тут воткнули загрузчик блобика, во! Проприерасы нас любят и сотрудничают!".

    Ах да, из недавнего - угадай, откуда к вам в пингвин Capsicum и CloudABI завезли?


     
     
  • 4.45, Аноним (45), 14:29, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    пусть ещё расскажут, откуда к в пингвиниксах ssh, tmux, sudo :)
     
  • 3.32, Ivan_83 (ok), 14:02, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дрова видео и DTS файлы.
    В отилии от линуха фря собирается с помощью llvm и gcc, без всяких хаков компелятора, чем не достижение?
     
     
  • 4.35, пох (?), 14:06, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты ее давно gcc-то собирать пробовал? С 11й уже ничего не собирается же ж (кроме пары полумертвых специфических платформ, под которыми, зато, не работает). Что очень, конечно же, жаль, поскольку собирать сам llvm (кажется, так и не умеющий не собирать миллиард target'ов под все миллион неработающих и совершенно ненужных платформ?) так себе развлечение, а никакой видимой пользы от перехода на него (ну, кроме дополнительного дистанционирования от больных у6людков) не наблюдается.

     
     
  • 5.41, Ivan_83 (ok), 14:11, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, я не любитель gcc. Но вроде нигде не говорили что сломали сборку им под тот же х86.
    llvm 3 был лёгкий и собирался быстрее gcc, нынче да, тяжёлый - на восьмиядерном райзене минут 12-15 собирается.
     
     
  • 6.43, пох (?), 14:22, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но вроде нигде не говорили что сломали сборку им под тот же х86.

    говорили - WITHOUT_LLVM не только уже не работает, но и при апгрейде таким образом собранной деcятки (если мой склероз мне не изменяет и это не была вообще девять) ее надо сначала пересобрать единственно-правильным образом.

    типа, новые-модные разработчики не хотят gcc 4.~2, они хотят смузи и бантик, самостоятельно патчить тоже не хотят, а новые версии Б-г ногоед не велит.

    собирается он долго потому что a) c++, причем вот этот вот, современный b) миллиард ненужного ненужно - верификаторы, тесты, и, самое главное - миллиард поддерживаемых targets, ненастраиваемо - то ли они вообще без всей этой роскоши не умеют, то ли именно фряшники ниасилили,а gcc собирается с единственным - native, в силу принципиального архитектурного отличия.

    а rizen о восьми ядрах под это дело меня лично как-то жабка задушит, я ему бы и других полезных применений нашел. Майнить, например, можно, или пароли подбирать ;-)

     
     
  • 7.46, Аноним (45), 14:32, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > собирается он долго потому что...

    у кого-то трололо и пох на man src.conf && man make.conf...

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:44, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > есть стабильность, чего нет в Линуксе

    Чепуха

     
  • 2.21, Аноним (-), 13:10, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Аналогичная стабильность есть на кладбище.
     
     
  • 3.37, пох (?), 14:09, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да какая у нас тут стабильность - то крест упадет сгнивши, то ворона гадит на дущещипательную надпись, то венок сопрут чтоб тут же у входа еще раз перепродать, то вообще бродячие собаки разрыли и жрут чавой-то - хочется верить что рыли себе ямку, а жрут объедки с поминок :-(

    А сторож один, ему 90 лет, глухой и слепой, толку от него никакого.

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:02, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Juniper (JUNOS) переходит на Linux. Удачи вам FreeBSD
     
     
  • 2.11, An (??), 12:40, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Кто тебе такое сказал?
     
  • 2.17, пох (?), 13:00, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    баба с возу - и волки сыты, и кобыле легче.

    вот когда netflix перейдет - тогда действительно "удачи".

     
  • 1.4, IdeaFix (ok), 11:10, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вся эта возня уже не создаёт, как раньше, ощущения, что оно еще живо.
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 12:33, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Освещение начинает мигать, стаканы звенеть и раздаётся раздражённое загробное шипение.
     
  • 2.40, пох (?), 14:11, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "пожалуйста, учтите, что слово Демон может показаться оскорбительным! Используйте слово "альтернативно-живой"!

    (c)Id Software - те еще тролли, куда мне до них.

     
  • 1.5, Skullnet (?), 11:28, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    freeBSD можно гонять только на серверах в некоторых случаях, на десктопе плохо по собственному опыту говорю. В FreeBSD к тому же многие фичи появляются только после того как они уже сто лет есть в линуксе, ну ли софт линуксонли.
     
     
  • 2.8, YetAnotherOnanym (ok), 12:04, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну так Линукс уже давно служит платформой бета-тестирования для Фряхи.
     
     
  • 3.26, zzz (??), 13:34, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все верно. По сути, FreeBSD - такой себе CentOS, только лучше. Лапчатые кушают, колятся, шлют багрепорты, патчат, а фрюшники потом просто берут отлаженное и доносят до своих пользователей готовый стабильный продукт.
     
  • 2.29, Ivan_83 (ok), 13:58, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А у меня фря на десктопе, и всё хорошо.

    Единственное что нужно наложить несколько патчей: на glib20 и xorg-server, патчи есть в багтрекере фри.
    glib20 патчится файловый монитор, с глибовским у меня тот же тунар часто падает.
    А хорг - есть более новый, который уже нормально понимает динамически подключаемые девайсы типа планшетов вакома и пр.

     
  • 2.39, анонн (?), 14:10, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > freeBSD можно гонять только на серверах в некоторых случаях, на десктопе плохо по собственному опыту говорю.

    По собственному опыту и регулярному сравнению с актуальной бубунтой говорю что на десктопе оно неудобно разве что при использовании виндо-подхода.

    А вот мелкие неувязки из-за излишних автоматизмов и "мы лучше знаем как вам надо" в бубунте после фри только раздражают. То хваленая пульса регулярно после ребута переключает вывод звука с HDMI на встройку, причем в хубунте опция переключения на выводы запрятана так, как будто является гостайной.
    То монитор каждый раз после suspend оказывается "новый" и требует настройки, то игнорируется "оставить встроеный экран выключеным".

     
     
  • 3.42, пох (?), 14:13, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    дык, вы ж хотели как в windows... ну, правда, в нем так было в 95, ну так подождите всего лет еще десяток - сделают как в б-жественной десяточке...ну или ту доломают до равного уровня, там тоже стараются.

     
  • 1.6, Аноним (6), 11:30, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Барышни с рожками аккомпанируют разработке FreeBSD https://youtu.be/yUDqAZM98GU
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:33, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Тестил на своей машине фряшку Всё великолепно работает Жаль только что драйвер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Ivan_83 (ok), 14:04, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот насчёт сканеров - не надо.
    webcamd включает все нужное из свежего линуха, saned точно такой же как на линухе.
    Если в webcamd чего то не видит, всегда можно пересобрать его чтобы нужный драйвер из линуха там активировался.
     
  • 1.9, YetAnotherOnanym (ok), 12:10, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > вобравшая в себя черты таких систем, как Solaris SMF, daemontools-encore, UCSPI и средств IBM AIX по раздельному управлению системой и сервисами.

    Уфффф... пока до конца дочитал - всё боялся, что в списке окажется ещё один "системный менеджер". Но, хвала Высшему Разуму, у бсдишников хватило осторожности не испачкаться об него.

     
     
  • 2.15, пох (?), 12:56, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Уфффф... пока до конца дочитал - всё боялся, что в списке окажется ещё один "системный менеджер"

    nosh это он и есть, с чем и поздравляю :-(

    у бсдшников (пока) не хватило желающих протащить эту дрянь в качестве замены всему, но оно к тому неизбежно придет. Вполне возможно, кстати, что это и будет последнее заметное изменение в проекте - потому что еще один вин...лин...нет,все ж таки виндовс - это уже совсем ненужно.

     
  • 2.19, xm (ok), 13:09, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, как бы, OpenRC уже много лкт в продакш в линейке PC-BSD - TrueOS - Project Trident. То есть не технически ничего не мешает его хоть завтра зарелизить. Но по мне так лучше nosh допилить как расово верный вариант.
     
  • 1.16, пох (?), 12:58, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    а еще мы гланды удалять научились. Ага, это я про "live migration" и прочие бесполезности в bhyve. Чего только люди не делают, чтобы не приводить в порядок порт xen.

     
     
  • 2.36, Ivan_83 (ok), 14:06, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так для byhive есть желающие пилить а xen нет. Но тебе никто не запрещает всё сделать самому :)
     
     
  • 3.44, пох (?), 14:25, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну вот я и не могу понять - зачем они это делают, ради какой великой цели - написать потом в резюме "я пилил-пилил, так и померло"?

    > Но тебе никто не запрещает всё сделать самому

    я просто чертыхаюсь и ставлю линукс, если денег на vcenter тут не обломится.

     
  • 1.22, anono (?), 13:18, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    как только новость о линухе - то всё дерьмо о нем убирается из каментов.
    как только новость о фре - то только говно и оставляется.
     
     
  • 2.24, xm (ok), 13:28, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Говно говно не обидит и своё говно роднее.
     
  • 2.33, пох (?), 14:02, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > как только новость о фре - то только говно и оставляется.

    ну так повосхваляй от пяти разных анонимов - будет помимо твоей любимой субстанции еще и елей...ну или что-то похожее - жиденькое, пахнет и течет ;-) Линукс-то вон восхваляют, поэтому есть что оставить, кроме пустого места.

    или ты имеешь в виду - просто читать неудобно, интересные мессаджи не выделяются красненьким?

     
  • 1.25, Аноним (-), 13:32, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    ripBSD
     
  • 1.30, Ivan_83 (ok), 13:58, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    QT4 вчера или позавчера выкинули.
     

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