Отчёт о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2018 года

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|2.14, пох (?), 12:53, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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это было бы просто прекрасно, но, боюсь, нереально.
чтобы эти вот "никому" слаще-морковки-не-едалы просто с кислой мордой проходили мимо и не лезли в этот проект - не дождемся :-(
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|Часть нити удалена модератором
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|5.27, пох (?), 13:57, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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так для вас уже есть один линукс, не говоря уже о том что вообще-то есть уже и винда, в которой все то же самое еще и работает.
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|3.28, анонн (?), 13:58, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Стабильно все портируют из ненавистного Линукса? А самим что-то фундаментальное написать?
Все - это что именно? Можно списочек?
Только чур, считаем только линуховое, т.е. под GPL.
Ну и желательно не гордое "нам тут воткнули загрузчик блобика, во! Проприерасы нас любят и сотрудничают!".
Ах да, из недавнего - угадай, откуда к вам в пингвин Capsicum и CloudABI завезли?
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|3.32, Ivan_83 (ok), 14:02, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Дрова видео и DTS файлы.
В отилии от линуха фря собирается с помощью llvm и gcc, без всяких хаков компелятора, чем не достижение?
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|4.35, пох (?), 14:06, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ты ее давно gcc-то собирать пробовал? С 11й уже ничего не собирается же ж (кроме пары полумертвых специфических платформ, под которыми, зато, не работает). Что очень, конечно же, жаль, поскольку собирать сам llvm (кажется, так и не умеющий не собирать миллиард target'ов под все миллион неработающих и совершенно ненужных платформ?) так себе развлечение, а никакой видимой пользы от перехода на него (ну, кроме дополнительного дистанционирования от больных у6людков) не наблюдается.
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|5.41, Ivan_83 (ok), 14:11, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет, я не любитель gcc. Но вроде нигде не говорили что сломали сборку им под тот же х86.
llvm 3 был лёгкий и собирался быстрее gcc, нынче да, тяжёлый - на восьмиядерном райзене минут 12-15 собирается.
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|6.43, пох (?), 14:22, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Но вроде нигде не говорили что сломали сборку им под тот же х86.
говорили - WITHOUT_LLVM не только уже не работает, но и при апгрейде таким образом собранной деcятки (если мой склероз мне не изменяет и это не была вообще девять) ее надо сначала пересобрать единственно-правильным образом.
типа, новые-модные разработчики не хотят gcc 4.~2, они хотят смузи и бантик, самостоятельно патчить тоже не хотят, а новые версии Б-г ногоед не велит.
собирается он долго потому что a) c++, причем вот этот вот, современный b) миллиард ненужного ненужно - верификаторы, тесты, и, самое главное - миллиард поддерживаемых targets, ненастраиваемо - то ли они вообще без всей этой роскоши не умеют, то ли именно фряшники ниасилили,а gcc собирается с единственным - native, в силу принципиального архитектурного отличия.
а rizen о восьми ядрах под это дело меня лично как-то жабка задушит, я ему бы и других полезных применений нашел. Майнить, например, можно, или пароли подбирать ;-)
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|7.46, Аноним (45), 14:32, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> собирается он долго потому что...
у кого-то трололо и пох на man src.conf && man make.conf...
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|3.37, пох (?), 14:09, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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да какая у нас тут стабильность - то крест упадет сгнивши, то ворона гадит на дущещипательную надпись, то венок сопрут чтоб тут же у входа еще раз перепродать, то вообще бродячие собаки разрыли и жрут чавой-то - хочется верить что рыли себе ямку, а жрут объедки с поминок :-(
А сторож один, ему 90 лет, глухой и слепой, толку от него никакого.
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|2.17, пох (?), 13:00, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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баба с возу - и волки сыты, и кобыле легче.
вот когда netflix перейдет - тогда действительно "удачи".
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|2.40, пох (?), 14:11, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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"пожалуйста, учтите, что слово Демон может показаться оскорбительным! Используйте слово "альтернативно-живой"!
(c)Id Software - те еще тролли, куда мне до них.
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|1.5, Skullnet (?), 11:28, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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freeBSD можно гонять только на серверах в некоторых случаях, на десктопе плохо по собственному опыту говорю. В FreeBSD к тому же многие фичи появляются только после того как они уже сто лет есть в линуксе, ну ли софт линуксонли.
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|3.26, zzz (??), 13:34, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Все верно. По сути, FreeBSD - такой себе CentOS, только лучше. Лапчатые кушают, колятся, шлют багрепорты, патчат, а фрюшники потом просто берут отлаженное и доносят до своих пользователей готовый стабильный продукт.
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|2.29, Ivan_83 (ok), 13:58, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А у меня фря на десктопе, и всё хорошо.
Единственное что нужно наложить несколько патчей: на glib20 и xorg-server, патчи есть в багтрекере фри.
glib20 патчится файловый монитор, с глибовским у меня тот же тунар часто падает.
А хорг - есть более новый, который уже нормально понимает динамически подключаемые девайсы типа планшетов вакома и пр.
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|2.39, анонн (?), 14:10, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> freeBSD можно гонять только на серверах в некоторых случаях, на десктопе плохо по собственному опыту говорю.
По собственному опыту и регулярному сравнению с актуальной бубунтой говорю что на десктопе оно неудобно разве что при использовании виндо-подхода.
А вот мелкие неувязки из-за излишних автоматизмов и "мы лучше знаем как вам надо" в бубунте после фри только раздражают. То хваленая пульса регулярно после ребута переключает вывод звука с HDMI на встройку, причем в хубунте опция переключения на выводы запрятана так, как будто является гостайной.
То монитор каждый раз после suspend оказывается "новый" и требует настройки, то игнорируется "оставить встроеный экран выключеным".
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|3.42, пох (?), 14:13, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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дык, вы ж хотели как в windows... ну, правда, в нем так было в 95, ну так подождите всего лет еще десяток - сделают как в б-жественной десяточке...ну или ту доломают до равного уровня, там тоже стараются.
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|2.34, Ivan_83 (ok), 14:04, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот насчёт сканеров - не надо.
webcamd включает все нужное из свежего линуха, saned точно такой же как на линухе.
Если в webcamd чего то не видит, всегда можно пересобрать его чтобы нужный драйвер из линуха там активировался.
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|1.9, YetAnotherOnanym (ok), 12:10, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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> вобравшая в себя черты таких систем, как Solaris SMF, daemontools-encore, UCSPI и средств IBM AIX по раздельному управлению системой и сервисами.
Уфффф... пока до конца дочитал - всё боялся, что в списке окажется ещё один "системный менеджер". Но, хвала Высшему Разуму, у бсдишников хватило осторожности не испачкаться об него.
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|2.15, пох (?), 12:56, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Уфффф... пока до конца дочитал - всё боялся, что в списке окажется ещё один "системный менеджер"
nosh это он и есть, с чем и поздравляю :-(
у бсдшников (пока) не хватило желающих протащить эту дрянь в качестве замены всему, но оно к тому неизбежно придет. Вполне возможно, кстати, что это и будет последнее заметное изменение в проекте - потому что еще один вин...лин...нет,все ж таки виндовс - это уже совсем ненужно.
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|2.19, xm (ok), 13:09, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ну, как бы, OpenRC уже много лкт в продакш в линейке PC-BSD - TrueOS - Project Trident. То есть не технически ничего не мешает его хоть завтра зарелизить. Но по мне так лучше nosh допилить как расово верный вариант.
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|1.16, пох (?), 12:58, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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а еще мы гланды удалять научились. Ага, это я про "live migration" и прочие бесполезности в bhyve. Чего только люди не делают, чтобы не приводить в порядок порт xen.
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|3.44, пох (?), 14:25, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ну вот я и не могу понять - зачем они это делают, ради какой великой цели - написать потом в резюме "я пилил-пилил, так и померло"?
> Но тебе никто не запрещает всё сделать самому
я просто чертыхаюсь и ставлю линукс, если денег на vcenter тут не обломится.
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|2.33, пох (?), 14:02, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> как только новость о фре - то только говно и оставляется.
ну так повосхваляй от пяти разных анонимов - будет помимо твоей любимой субстанции еще и елей...ну или что-то похожее - жиденькое, пахнет и течет ;-) Линукс-то вон восхваляют, поэтому есть что оставить, кроме пустого места.
или ты имеешь в виду - просто читать неудобно, интересные мессаджи не выделяются красненьким?
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