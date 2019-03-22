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Очередные критические уязвимости в Ghostscript

22.03.2019 08:39

Продолжают находить критические уязвимости в Ghostscript, наборе инструментов для обработки, преобразования и генерации документов в форматах PostScript и PDF. Новые проблемы CVE-2019-3835 и CVE-2019-3838 позволяют обойти режим изоляции "-dSAFER" и организовать выполнение произвольного кода в системе при обработке специально оформленных документов. В дистрибутивах уязвимости устранены в RHEL, Fedora и Ubuntu и остаются неисправленными в Debian, Arch, SUSE, FreeBSD. За последние 6 месяцев в Ghostscript выявлено уже 16 подобных уязвимостей.

Напомним, что уязвимости в Ghostscript представляют повышенную опасность, так как данный пакет используется во многих популярных приложениях для обработки форматов PostScript и PDF. Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе, при фоновой индексации данных и при преобразовании изображений. Для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus.

Уязвимости в Ghostscript также можно эксплуатировать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, передав в них JPEG или PNG-файл, в котором вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение). В качестве обходного пути защиты от эксплуатации уязвимости через автоматический построитель миниатюр в GNOME и ImageMagick рекомендуется переименовать исполняемый файл /usr/bin/evince-thumbnailer и запретить обработку форматов PS, EPS, PDF и XPS в ImageMagick, для чего в секцию "policymap" файла конфигурации /etc/ImageMagick/policy.xml следует добавить: 


    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="PS" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="PS2" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="PS3" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="EPS" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="PDF" /›
    ‹policy domain="coder" rights="none" pattern="XPS" /›
  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Новая критическая уязвимость в Ghostscript, эксплуатируемая через ImageMagick
  3. OpenNews: В Ghostscript 9.26 устранена очередная порция уязвимостей
  4. OpenNews: В Ghostscript выявлены две новые критические уязвимости
  5. OpenNews: В Ghostscript 9.25 продолжено исправление опасных уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск Ghostscript 9.24 с исправлением уязвимостей, эксплуатируемых через ImageMagick, Evince и Nautilus
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ghostscript
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  • 1.1, Аноним (1), 09:28, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Почему я не удивлён?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:31, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    [зевая] потому что регулярность
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:23, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    регулярность на пути в сингулярность
     
  • 1.3, адмирал третьего флота очевидно (?), 10:04, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    очевидно что надо переписывать на раст. в трэд призываются добровольцы.
     
     
  • 2.4, oni25 (?), 10:12, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    хай левел - лучше на Go. Rust лучше оставить для лоу левел и драйверов
     
  • 2.9, Cykooz (ok), 10:38, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Rust тут не поможет, т.к. эти уязвимости в GS скорее всего не связаны с неправильной работой с памятью. Они связаны с тем что в PostScript в принципе можно выполнять произвольные команды (на то он видимо и Script), в том числе и такие которые могут получить доступ к системе и файлам.
     
  • 2.13, нах (?), 10:54, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    мне кажется, раст недостаточно стильно, модно и молодежно для подобной задачи. Переписывать надо на OCaml, во-первых, это красиво... и opengl нативно поддерживается.

    и никаких уязвимостей - те три программиста, которые смогут потом прочитать и понять этот код, заняты.

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:28, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    OCaml устарел давно. Только F#.
     
  • 2.20, КО (?), 11:27, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сразу на JS:)
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:30, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Ghostscript не хватает реализации sanboxing'а
     
  • 2.29, Аноним (28), 12:30, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Sandbox_(computer_security)
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:16, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Да выкиньте на свалку уже этот пс и пдф Это всё маркетинг и конкъюктурщина Ест... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, oni26 (?), 10:24, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    для полиграфии ещё не придумано более хороших форматов
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 10:28, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    оригинал макеты можно делать в чём угодно
    пдф форсят и форсят искусственно
     
     
  • 4.8, oni27 (?), 10:36, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > оригинал макеты можно делать в чём угодно

    примеры? а то, что-то, похоже ты не в теме

     
     
  • 5.32, nox (??), 12:41, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а ты сам-то в теме? кроме пдф ничего не видишь. скомпоновал номер сельской газеты за неделю в пдф и успокоился. ага... позволь спросить, а зачем ты это делаешь в пдф? почему в больших типографиях используется продукция адоб, их сервера, лицензии?
     
  • 3.22, Аноним (18), 11:32, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    все настоящие бородатые мужики давно перешли на *.txt
     
  • 2.10, анонимус12345 (?), 10:41, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а можно узнать о преимуществах djvu перед PDF?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:06, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Онаним сверху чувствует себя принадлежащим к илите. Почувствуй и ты
     
  • 3.34, nox (??), 12:48, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > а можно узнать о преимуществах djvu перед PDF?

    Конечно можно, вот, тебе сюда - https://www.google.com
    Так прямо и вводишь "преимущества djvu"

     
  • 2.11, iPony (?), 10:48, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кому это надо вообще? Ещё и баги

    Типичное "Популярное X плохое, ибо много нехорошего говорят. А вот малоизвестное Y - это круто".

    Про быстрее я не замечал. Багов в том числе и секурных тоже было. Сейчас этот формат стал реже, поэтому он мало кого интересует.

     
     
  • 3.35, pasta (?), 12:51, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сейчас этот формат стал реже, поэтому он мало кого интересует.

    Глупости пишите.
    Реже где? На опеннете, где виндузятники сидят и смузи пьют? Пройдись по файловым хранилищам, либгене, флибусте, рутрэкере и тп. Везде djvu. Ещё fb2 очень популярен. mobi, epub.
    Мало интересует djvu только тех кто мало читает.

     
     
  • 4.37, Анонимка777 (?), 13:04, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Мало интересует djvu только тех кто мало читает.

    Делаю выводы, что на этом сайте нет читающих людей. Тут только "тыж_у_мамы_программисты", которые кроме кода, игр, порнушки и новостей из it ничем иным не интересуются. Вся эта публика абсолютно _искренне_ не понимает формат DjVu и его уникальность. Тут бесполезно что-то доказывать.

     
  • 4.38, тоже Аноним (ok), 13:06, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лет десять назад еще ломал глаза об Дежавю на ПокетБуке, потом решил, что зрение дороже.
    У формата ровно одно достоинство перед PDF: выдернуть из него обратно текст практически невозможно.
    Поэтому, собственно, и годится он только для чтения с экранов размером примерно с те страницы, которые в него засобачили. На десктопе или планшете дюймов на десять его читать еще можно. А вот на читнике или смартфоне - лучше и не начинать.
     
     
  • 5.40, Аноним (5), 13:21, 22/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    лол как можно сломать глаза при чтении исходного материала 600 dpi КАРЛ 600 d... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.42, тоже Аноним (ok), 13:34, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Картинка формата А5 при 600 dpi будет 3500 на 5000 пикселей. Если у вашей читалки экран с таким разрешением - могу только позваидовать.
    Ну, и немного нюансов: djvu растеризует символы в монохром, калеча их начертание и исключая всякую возможность сглаживания. Отображается это, конечно, влет, а вот читается заметно хуже. Особенно на обычном читнике 6" с экраном шириной 800 - 1024.
     
     
  • 7.46, Аноним (5), 13:41, 22/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    рад за ваши теоретические изыскания, а теперь проверим всё это на практике я вы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.49, тоже Аноним (ok), 13:45, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > и чуть не забыл, работа с тектовым словем в джву одно удовольствие,

    Вы чуть не забыли, что в djvu сплошь и рядом нет никакого текстового слоя. Потому что кладут в него отсканированные и не распознанные материалы, а не исходники.

    Наконец, для текстов, которые просто тексты, даже с картинками, более чем достаточно fb2.
    Более сложные форматы нужны для технических текстов, где встречаются формулы, моноширинный текст кода и прочее. Читать учебник с исходниками в DJVU - ад и израиль, проверено лично.

     
     
  • 9.52, Аноним (5), 13:51, 22/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    мде, а глаза тебе зачем конечно не забыл, ведь я не зря упомянл утилиту fr11DTL... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.54, Аноним (5), 13:58, 22/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    мда опять бубнёж и вилы по воде может ты просто болен я имею ввиду очки нужны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.43, нах (?), 13:36, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > лол? как можно сломать глаза при чтении исходного материала 600 dpi? КАРЛ? 600 dpi?!!

    ну вот и уровень фаната djvu-ненужно.

    ему написали "600 dpi" - и его волосы вмиг стали мягкими и пушистыми, и шрам от вскрытия рассосался.
    А для чего при _downscale_ фотографий приходится делать unsharp mask - ему и объяснять бестолку.

    а что такие же рукожопики на каком-то там заблокированном, кстати, заботливым государством, гуаносайтике чем-то криво сконвертили в pdf, или сразу набрали текст комиксансом - я нисколько не сомневаюсь, нарушать для проверки этого законодательство мне незачем.

     
     
  • 7.50, Аноним (5), 13:48, 22/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    рад, что у меня только шрам рассосался, а у тебя похоже извилина причём тут фото... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.53, нах (?), 13:54, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > я уже пруфы дал

    ты пруфы дал на какое-то г-но, сделанное такими же как ты неумехами, знающими много страшных слов.

    Но неспособных понять, что сканированный текст от фотографии имеет только одно ключевое отличие - в нем резкие границы важны всегда, а на фото - иногда. И что при масштабировании вниз, то что было изначально резким - неминуемо размывается (ну либо обрастает артефактами, кому как нравится).

    А вот если текст остается текстом - его отрисовывает растеризатор - который знает о хинтинге (ну, по крайней мере, не в линуксе - знает). И да, попробуй догадайся, почему шрифты у нас - векторные, а не битмэповые в "600dpi".

     
  • 5.41, нах (?), 13:30, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > У формата ровно одно достоинство перед PDF: выдернуть из него обратно текст практически
    > невозможно.

    это и с pdf легче легкого - просто преобразовать шрифты в битмэп (правильные конвертилки - умеют).
    Результат примерно тот же - на экране другого размера будет либо неразличимо, либо мутно. Поэтому и нахрен никому не нужно.

     
     
  • 6.45, тоже Аноним (ok), 13:40, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > просто преобразовать шрифты в битмэп

    И этим легким движением формат, который можно аккуратно масштабировать, а при желании - выдернуть из него текст и переверстать его (как умеет делать ПокетБук) - превращается в тот же самый djvu.

     
     
  • 7.51, нах (?), 13:48, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну да, товарищ же и страдал что слишком легко можно выдернуть текст, а я чо, я ничо, во времена моей околотипографской возни такого барахла от дорогих клиентов навидался ;-)

    причем если кто-то думает что хотя бы половину удалось переубедить (и у них вообще были исходники какого-то человеческого формата) - это он о людях слишком хорошего мнения. Или что та, вторая половина, потом не верещала "что за мазню вы мне напечатали", суча ножками и требуя вернуть денег.

     
  • 2.12, тоже Аноним (ok), 10:49, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше ЖЫРА!
    Зачем вообще этот PS, если у Майкрософта есть свой более настоящий и правильный XPS???
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:10, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > XPS

    надежный как неуловимый ковбой Джо.

     
     
  • 4.19, тоже Аноним (ok), 11:24, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, кто-то же им пользуется. Мне контрагенты присылают иногда. Evince это добро открывает, не морщась...
     
     
  • 5.23, А (??), 11:37, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну, кто-то же им пользуется.

    Австралийские аборигены? ;)  

     
     
  • 6.25, тоже Аноним (ok), 12:25, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По моей выборке - те же самые люди, которые для копирования файлов используют диалоговые окна Ворда.
     
  • 4.21, Иже Аноним (?), 11:29, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему он не уловимый, Билли?
     
  • 2.15, Аноним (16), 11:09, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Учтите, что переносимость Вашего формата оставляет желать лучшего. Так, нет ни одного вменяемого ридера djvu в macOS. Поэтому по возможности останемся на pdf.
     
     
  • 3.30, nox (??), 12:31, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы только тем и подтверждаете, что pdf - это хайв и коммерция, которая тянется ещё с начала нулевых с грязной игрой адоба и компании, сговоров с майрософт и эпл. Чего же у вас под макОС нет ни одного вменяемого ридера для формата, который гораздо мобильнее и продуманнее пдфа? Оппа, вас ограничивают в свободе? Я лично знаю ответ на этот вопрос, а ваша пассивность меня пугает. Вы пользуетесь тем, что вам дали в рот и сказали - ЕШЬТЕ. А вот под Линем и Виндой есть прекрасные бесплатные читалки джву, есть прекрасные хардварные читалки.
     
     
  • 4.47, нах (?), 13:43, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чего же у вас под макОС нет ни одного вменяемого ридера для формата, который

    найух кроме тебя, больного фаната, никому не нужен?
    Ну вот потому и нет. (скорее всего, даже и есть что-нибудь, но написанное больными фанатами вряд ли будет удобно и хорошо)

    > Оппа, вас ограничивают в свободе?

    их никто не ограничивает в шва6одке поставить винду в виртуалке, но она им нахрен не уперлась

    > А вот под Линем и Виндой есть прекрасные бесплатные читалки

    а вы ж любое дерьмо с лопаты двумя руками в пасть пихаете, когда оно БЕШПЛАТНА, ага.

    > Вы пользуетесь тем, что вам дали в рот

    А вы-то, конечно, гениальный разработчик с 96 часами в сутках, уже пятнадцать читалок своего чудо-формата написали? А, нет, померещилось - тянете в рот что б-жественная бубунточка положила вам в universe.

    кстати, когда оно мне разок понадобилось, первым в гугле нашлось какое-то страшилище с интерфейсом конца 90х, совершенно неадекватным управлением и, разумеется, мутным текстом, еще и разбитым поперек страниц. Посмотрел, ужаснулся, стер к чертям.

     
  • 2.17, Cykooz (ok), 11:21, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    "DjVu — технология сжатия изображений с потерями, разработанная специально для хранения сканированных документов — книг, журналов, рукописей и прочее"

    Ну прям офигеть какая "равнозначная" замена для PS и PDF. Это как предложить для хранения текста использовать JPEG с самым плохим качеством сжатия.

     
     
  • 3.24, Аноним (5), 12:22, 22/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Какая нелепая аналогия Прочитали в википедии слово потеря и думаете, что ураз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.48, нах (?), 13:44, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да больной фанатик даже не в курсе, что pdf ни разу не предназначен для "сканированных документов".

     
  • 1.26, nox (??), 12:26, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ребят, вы опять за свое. Опять спорите - что лучше - PDF или DJVU. Оставьте это. Ладно там, затесался один паренек  oni26 из сельской типографии, пришел, поработал с огрызком адоба и думает, что так было, так есть и так будет. Оставим его родимого одного с его коммерциализованной идустрией и котиками. Но остальные-то... Что... тоже типографы-полиграфы? Как можно унылый, неповоротливый, тяжелый, перегруженный, over-engineered PDF сравнивать с прекрасным детищем корпораци AT&T?
     
     
  • 2.31, тоже Аноним (ok), 12:37, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только не надо делать вид, что наброс выше делал кто-то другой.
     
     
  • 3.33, nox (??), 12:43, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В ход пошла телепатия. Так всегда, когда нечего сказать по делу. Слив засчитан.
     
     
  • 4.36, тоже Аноним (ok), 12:53, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вера в людей. Не верится, что среди посетителей сайта может найтись сразу два таких... персонажа в один день.
     
     
  • 5.39, nox (??), 13:12, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Это вера в людей. Не верится, что среди посетителей сайта может найтись
    > сразу два таких... персонажа в один день.

    Как видно я не один... И это радует. Зато незадачливых апологетов пдф вагон и маленькая тележка... Вон один сверху, доказывает, что джву формат плох тем, так как под его ОС нет читалок. Ну казалось бы, Задай себе вопрос - может твоя ОС тебя ограничивает, может твоя ОС плоская раз поддерживает не больше одного формата? Но нет, у него виноват формат джву. Вот и выросло поколение...
    А вообще уж лучше быть одиноким в своём мнении, но _человеком_, нежели в стаде, в стаде баранов... ты так не считаешь? Помнишь, как там Эдгар наш любимый По говаривал?

     
     
  • 6.44, тоже Аноним (ok), 13:38, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    По этому случаю самое подходящее, что он говаривал - "да, ради всего святого" в "Бочонке амонтильядо".
     

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