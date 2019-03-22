Очередные критические уязвимости в Ghostscript

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|2.9, Cykooz (ok), 10:38, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Rust тут не поможет, т.к. эти уязвимости в GS скорее всего не связаны с неправильной работой с памятью. Они связаны с тем что в PostScript в принципе можно выполнять произвольные команды (на то он видимо и Script), в том числе и такие которые могут получить доступ к системе и файлам.
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|2.13, нах (?), 10:54, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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мне кажется, раст недостаточно стильно, модно и молодежно для подобной задачи. Переписывать надо на OCaml, во-первых, это красиво... и opengl нативно поддерживается.
и никаких уязвимостей - те три программиста, которые смогут потом прочитать и понять этот код, заняты.
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|5.32, nox (??), 12:41, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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а ты сам-то в теме? кроме пдф ничего не видишь. скомпоновал номер сельской газеты за неделю в пдф и успокоился. ага... позволь спросить, а зачем ты это делаешь в пдф? почему в больших типографиях используется продукция адоб, их сервера, лицензии?
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|2.11, iPony (?), 10:48, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Кому это надо вообще? Ещё и баги
Типичное "Популярное X плохое, ибо много нехорошего говорят. А вот малоизвестное Y - это круто".
Про быстрее я не замечал. Багов в том числе и секурных тоже было. Сейчас этот формат стал реже, поэтому он мало кого интересует.
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|3.35, pasta (?), 12:51, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Сейчас этот формат стал реже, поэтому он мало кого интересует.
Глупости пишите.
Реже где? На опеннете, где виндузятники сидят и смузи пьют? Пройдись по файловым хранилищам, либгене, флибусте, рутрэкере и тп. Везде djvu. Ещё fb2 очень популярен. mobi, epub.
Мало интересует djvu только тех кто мало читает.
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|4.37, Анонимка777 (?), 13:04, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Мало интересует djvu только тех кто мало читает.
Делаю выводы, что на этом сайте нет читающих людей. Тут только "тыж_у_мамы_программисты", которые кроме кода, игр, порнушки и новостей из it ничем иным не интересуются. Вся эта публика абсолютно _искренне_ не понимает формат DjVu и его уникальность. Тут бесполезно что-то доказывать.
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|4.38, тоже Аноним (ok), 13:06, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Лет десять назад еще ломал глаза об Дежавю на ПокетБуке, потом решил, что зрение дороже.
У формата ровно одно достоинство перед PDF: выдернуть из него обратно текст практически невозможно.
Поэтому, собственно, и годится он только для чтения с экранов размером примерно с те страницы, которые в него засобачили. На десктопе или планшете дюймов на десять его читать еще можно. А вот на читнике или смартфоне - лучше и не начинать.
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|6.42, тоже Аноним (ok), 13:34, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Картинка формата А5 при 600 dpi будет 3500 на 5000 пикселей. Если у вашей читалки экран с таким разрешением - могу только позваидовать.
Ну, и немного нюансов: djvu растеризует символы в монохром, калеча их начертание и исключая всякую возможность сглаживания. Отображается это, конечно, влет, а вот читается заметно хуже. Особенно на обычном читнике 6" с экраном шириной 800 - 1024.
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|8.49, тоже Аноним (ok), 13:45, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> и чуть не забыл, работа с тектовым словем в джву одно удовольствие,
Вы чуть не забыли, что в djvu сплошь и рядом нет никакого текстового слоя. Потому что кладут в него отсканированные и не распознанные материалы, а не исходники.
Наконец, для текстов, которые просто тексты, даже с картинками, более чем достаточно fb2.
Более сложные форматы нужны для технических текстов, где встречаются формулы, моноширинный текст кода и прочее. Читать учебник с исходниками в DJVU - ад и израиль, проверено лично.
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|6.43, нах (?), 13:36, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> лол? как можно сломать глаза при чтении исходного материала 600 dpi? КАРЛ? 600 dpi?!!
ну вот и уровень фаната djvu-ненужно.
ему написали "600 dpi" - и его волосы вмиг стали мягкими и пушистыми, и шрам от вскрытия рассосался.
А для чего при _downscale_ фотографий приходится делать unsharp mask - ему и объяснять бестолку.
а что такие же рукожопики на каком-то там заблокированном, кстати, заботливым государством, гуаносайтике чем-то криво сконвертили в pdf, или сразу набрали текст комиксансом - я нисколько не сомневаюсь, нарушать для проверки этого законодательство мне незачем.
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|8.53, нах (?), 13:54, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> я уже пруфы дал
ты пруфы дал на какое-то г-но, сделанное такими же как ты неумехами, знающими много страшных слов.
Но неспособных понять, что сканированный текст от фотографии имеет только одно ключевое отличие - в нем резкие границы важны всегда, а на фото - иногда. И что при масштабировании вниз, то что было изначально резким - неминуемо размывается (ну либо обрастает артефактами, кому как нравится).
А вот если текст остается текстом - его отрисовывает растеризатор - который знает о хинтинге (ну, по крайней мере, не в линуксе - знает). И да, попробуй догадайся, почему шрифты у нас - векторные, а не битмэповые в "600dpi".
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|5.41, нах (?), 13:30, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> У формата ровно одно достоинство перед PDF: выдернуть из него обратно текст практически
> невозможно.
это и с pdf легче легкого - просто преобразовать шрифты в битмэп (правильные конвертилки - умеют).
Результат примерно тот же - на экране другого размера будет либо неразличимо, либо мутно. Поэтому и нахрен никому не нужно.
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|6.45, тоже Аноним (ok), 13:40, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> просто преобразовать шрифты в битмэп
И этим легким движением формат, который можно аккуратно масштабировать, а при желании - выдернуть из него текст и переверстать его (как умеет делать ПокетБук) - превращается в тот же самый djvu.
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|7.51, нах (?), 13:48, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ну да, товарищ же и страдал что слишком легко можно выдернуть текст, а я чо, я ничо, во времена моей околотипографской возни такого барахла от дорогих клиентов навидался ;-)
причем если кто-то думает что хотя бы половину удалось переубедить (и у них вообще были исходники какого-то человеческого формата) - это он о людях слишком хорошего мнения. Или что та, вторая половина, потом не верещала "что за мазню вы мне напечатали", суча ножками и требуя вернуть денег.
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|2.15, Аноним (16), 11:09, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Учтите, что переносимость Вашего формата оставляет желать лучшего. Так, нет ни одного вменяемого ридера djvu в macOS. Поэтому по возможности останемся на pdf.
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|3.30, nox (??), 12:31, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Вы только тем и подтверждаете, что pdf - это хайв и коммерция, которая тянется ещё с начала нулевых с грязной игрой адоба и компании, сговоров с майрософт и эпл. Чего же у вас под макОС нет ни одного вменяемого ридера для формата, который гораздо мобильнее и продуманнее пдфа? Оппа, вас ограничивают в свободе? Я лично знаю ответ на этот вопрос, а ваша пассивность меня пугает. Вы пользуетесь тем, что вам дали в рот и сказали - ЕШЬТЕ. А вот под Линем и Виндой есть прекрасные бесплатные читалки джву, есть прекрасные хардварные читалки.
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|4.47, нах (?), 13:43, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Чего же у вас под макОС нет ни одного вменяемого ридера для формата, который
найух кроме тебя, больного фаната, никому не нужен?
Ну вот потому и нет. (скорее всего, даже и есть что-нибудь, но написанное больными фанатами вряд ли будет удобно и хорошо)
> Оппа, вас ограничивают в свободе?
их никто не ограничивает в шва6одке поставить винду в виртуалке, но она им нахрен не уперлась
> А вот под Линем и Виндой есть прекрасные бесплатные читалки
а вы ж любое дерьмо с лопаты двумя руками в пасть пихаете, когда оно БЕШПЛАТНА, ага.
> Вы пользуетесь тем, что вам дали в рот
А вы-то, конечно, гениальный разработчик с 96 часами в сутках, уже пятнадцать читалок своего чудо-формата написали? А, нет, померещилось - тянете в рот что б-жественная бубунточка положила вам в universe.
кстати, когда оно мне разок понадобилось, первым в гугле нашлось какое-то страшилище с интерфейсом конца 90х, совершенно неадекватным управлением и, разумеется, мутным текстом, еще и разбитым поперек страниц. Посмотрел, ужаснулся, стер к чертям.
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|2.17, Cykooz (ok), 11:21, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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"DjVu — технология сжатия изображений с потерями, разработанная специально для хранения сканированных документов — книг, журналов, рукописей и прочее"
Ну прям офигеть какая "равнозначная" замена для PS и PDF. Это как предложить для хранения текста использовать JPEG с самым плохим качеством сжатия.
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|3.48, нах (?), 13:44, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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да больной фанатик даже не в курсе, что pdf ни разу не предназначен для "сканированных документов".
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|1.26, nox (??), 12:26, 22/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Ребят, вы опять за свое. Опять спорите - что лучше - PDF или DJVU. Оставьте это. Ладно там, затесался один паренек oni26 из сельской типографии, пришел, поработал с огрызком адоба и думает, что так было, так есть и так будет. Оставим его родимого одного с его коммерциализованной идустрией и котиками. Но остальные-то... Что... тоже типографы-полиграфы? Как можно унылый, неповоротливый, тяжелый, перегруженный, over-engineered PDF сравнивать с прекрасным детищем корпораци AT&T?
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|5.39, nox (??), 13:12, 22/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Это вера в людей. Не верится, что среди посетителей сайта может найтись
> сразу два таких... персонажа в один день.
Как видно я не один... И это радует. Зато незадачливых апологетов пдф вагон и маленькая тележка... Вон один сверху, доказывает, что джву формат плох тем, так как под его ОС нет читалок. Ну казалось бы, Задай себе вопрос - может твоя ОС тебя ограничивает, может твоя ОС плоская раз поддерживает не больше одного формата? Но нет, у него виноват формат джву. Вот и выросло поколение...
А вообще уж лучше быть одиноким в своём мнении, но _человеком_, нежели в стаде, в стаде баранов... ты так не считаешь? Помнишь, как там Эдгар наш любимый По говаривал?
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