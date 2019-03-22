Очередные критические уязвимости в Ghostscript

Продолжают находить критические уязвимости в Ghostscript, наборе инструментов для обработки, преобразования и генерации документов в форматах PostScript и PDF. Новые проблемы CVE-2019-3835 и CVE-2019-3838 позволяют обойти режим изоляции "-dSAFER" и организовать выполнение произвольного кода в системе при обработке специально оформленных документов. В дистрибутивах уязвимости устранены в RHEL, Fedora и Ubuntu и остаются неисправленными в Debian, Arch, SUSE, FreeBSD. За последние 6 месяцев в Ghostscript выявлено уже 16 подобных уязвимостей.

Напомним, что уязвимости в Ghostscript представляют повышенную опасность, так как данный пакет используется во многих популярных приложениях для обработки форматов PostScript и PDF. Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе, при фоновой индексации данных и при преобразовании изображений. Для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus.

Уязвимости в Ghostscript также можно эксплуатировать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, передав в них JPEG или PNG-файл, в котором вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение). В качестве обходного пути защиты от эксплуатации уязвимости через автоматический построитель миниатюр в GNOME и ImageMagick рекомендуется переименовать исполняемый файл /usr/bin/evince-thumbnailer и запретить обработку форматов PS, EPS, PDF и XPS в ImageMagick, для чего в секцию "policymap" файла конфигурации /etc/ImageMagick/policy.xml следует добавить: