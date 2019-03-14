13.03.2019 23:40  Выпуск Mesa 19.0.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

Опубликован релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 19.0.0. Первый выпуск ветки Mesa 19.0.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 19.0.1. В Mesa 19.0 предоставляется полная поддержка OpenGL 4.5 для драйверов i965, radeonsi и nvc0, поддержка Vulkan 1.1 для карт Intel и AMD, а также частичная поддержка стандарта OpenGL 4.6. Наиболее заметные изменения: Объявлена устаревшей сборочная система на основе autotools. По умолчанию для сборки теперь применяется Meson. Для продолжения сборки с autotools при запуске autogen.sh следует указать опцию "--enable-autotools". В следующем выпуске 19.1 планируется полностью удалить поддержку autotools;

В драйвер ANV (Vulkan-драйвер для GPU Intel) добавлено расширение Vulkan Transform Feedback, которое предоставляет техническую возможность для проектов DXVK и VKD3D (реализации Direct3D 11 и 12 поверх API Vulkan) использовать Direct3D Stream Output, отвечающий за отображение многих поверхностей в играх. Ранее данное расширение было реализовано только в драйвере RADV;

В драйвер ANV добавлены расширения VK_EXT_scalar_block_layout, VK_EXT_pci_bus_info, VK_ANDROID_external_memory_android_hardware_buffer, VK_KHR_depth_stencil_resolve, VK_KHR_draw_indirect_count и VK_EXT_conditional_rendering;

В драйвер RADV (Vulkan-драйвер для карт AMD) добавлены расширения VK_EXT_memory_budget, VK_EXT_scalar_block_layout и VK_EXT_pci_bus_info;

В RadeonSI (OpenGL-драйвер для карт AMD) включена поддержка технологии VESA Adaptive-Sync (FreeSync), позволяющей адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавного вывода и отсутствия разрывов;

Добавлены новые расширения OpenGL: GL_AMD_texture_texture4 ля всех драйверов с поддержкой GL 4.0; GL_EXT_shader_implicit_conversions для всех драйверов GL_EXT_texture_compression_bptc для всех драйверов с поддержкой GL 4.0; GL_EXT_texture_compression_rgtc для всех драйверов с поддержкой GL 3.0; GL_EXT_render_snorm для всех драйверов на базе gallium; GL_EXT_texture_view для драйверов с поддержкой Texture Views; GL_OES_texture_view для драйверов с поддержкой Texture Views; GL_NV_shader_atomic_float для nvc0 (Fermi/Kepler).

В драйвере Freedreno улучшена поддержка GPU Qualcomm Adreno A2xx;

Для GLSL реализованы функции для поддержки 64-разрядных типов FP64 и INT64;

В драйвер i965 добавлена программная реализация (на основе шейдеров) 64-разрядных расширений GLSL GL_ARB_gpu_shader_fp64, GL_ARB_gpu_shader_int64 и GL_ARB_vertex_attrib_64bit, а также расширения GL_ARB_shader_ballot;

Добавлено расширение EGL_MESA_query_driver, упрощающее получение параметров драйверов в Wayland.



