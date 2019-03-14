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13.03.2019 23:40  Выпуск Mesa 19.0.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

Опубликован релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 19.0.0. Первый выпуск ветки Mesa 19.0.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 19.0.1. В Mesa 19.0 предоставляется полная поддержка OpenGL 4.5 для драйверов i965, radeonsi и nvc0, поддержка Vulkan 1.1 для карт Intel и AMD, а также частичная поддержка стандарта OpenGL 4.6.

Наиболее заметные изменения:

  • Объявлена устаревшей сборочная система на основе autotools. По умолчанию для сборки теперь применяется Meson. Для продолжения сборки с autotools при запуске autogen.sh следует указать опцию "--enable-autotools". В следующем выпуске 19.1 планируется полностью удалить поддержку autotools;
  • В драйвер ANV (Vulkan-драйвер для GPU Intel) добавлено расширение Vulkan Transform Feedback, которое предоставляет техническую возможность для проектов DXVK и VKD3D (реализации Direct3D 11 и 12 поверх API Vulkan) использовать Direct3D Stream Output, отвечающий за отображение многих поверхностей в играх. Ранее данное расширение было реализовано только в драйвере RADV;
  • В драйвер ANV добавлены расширения VK_EXT_scalar_block_layout, VK_EXT_pci_bus_info, VK_ANDROID_external_memory_android_hardware_buffer, VK_KHR_depth_stencil_resolve, VK_KHR_draw_indirect_count и VK_EXT_conditional_rendering;
  • В драйвер RADV (Vulkan-драйвер для карт AMD) добавлены расширения VK_EXT_memory_budget, VK_EXT_scalar_block_layout и VK_EXT_pci_bus_info;
  • В RadeonSI (OpenGL-драйвер для карт AMD) включена поддержка технологии VESA Adaptive-Sync (FreeSync), позволяющей адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавного вывода и отсутствия разрывов;
  • Добавлены новые расширения OpenGL:
  • В драйвере Freedreno улучшена поддержка GPU Qualcomm Adreno A2xx;
  • Для GLSL реализованы функции для поддержки 64-разрядных типов FP64 и INT64;
  • В драйвер i965 добавлена программная реализация (на основе шейдеров) 64-разрядных расширений GLSL GL_ARB_gpu_shader_fp64, GL_ARB_gpu_shader_int64 и GL_ARB_vertex_attrib_64bit, а также расширения GL_ARB_shader_ballot;
  • Добавлено расширение EGL_MESA_query_driver, упрощающее получение параметров драйверов в Wayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск Mesa 18.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск Mesa 18.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Релиз Mesa 18.1.0
  5. OpenNews: Выпуск Mesa 18.0.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 0.50
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 00:18, 14/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Уже который раз добавляют FreeSync? Я сбился со щёта.
    А по настоящему заработает то когда, например в KDE?
     
     
  • 2.5, Annoynymous (ok), 00:43, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не который раз, а куда. Его отдельно надо добавлять в ядро, отдельно для разных видеокарт, отдельно в месу.
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:29, 14/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ставить надо?
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:33, 14/03/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Хм уже использую на radeon RX-570 8G c kernel 5 0 0 Игра stalker-нс2016 на wine-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:37, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Переключаю wine на Gallium-Nine и "ватность"

    мышки пропадает.

    Хорошо освидомил.

     
  • 1.6, Аноним (3), 00:54, 14/03/2019 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати скоро обещают трансляцию wine d3d9 в Vulkan в Mesa посмотрим чем будет лу... весь текст скрыт [показать]
     

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