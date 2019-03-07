The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

07.03.2019 21:16  В ночных сборках Firefox реализована блокировка скриптов для майнинга и скрытой идентификации

В состав ночных сборок Firefox, на основе которых 14 мая будет сформирован релиз Firefox 67, включена поддержка опций для блокирования JavaScript-вставок, осуществляющих майнинг криптовалют, а также кода для отслеживания пользователей с помощью методов скрытой идентификации ("browser fingerprinting"). Для включения новых режимов блокировки в конфигуратор добавлены соответствующие настройки.

Блокировка осуществляется по дополнительным категориям в списке Disconnect.me, включающим хосты, уличённые в использовании майнеров и кода для скрытой идентификации. Код для майнинга криптовалют, как правило, внедряется на сайты в результате взломов или используется на сомнительных сайтах как метод монетизации, что приводят к существенному увеличению нагрузки на процессор в системе пользователя.

Под скрытой идентификацией подразумевается хранение идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies"), а также генерация идентификаторов на основе косвенных данных, таких как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), анализ установленных плагинов и шрифтов, доступность определённых Web API, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, манипуляции с CSS, анализ особенностей работы с мышью и клавиатурой.

Кроме того, из Tor Browser в ночные сборки Firefox перенесена поддержка техники блокирования идентификации "letterboxing", добавляющая в каждой вкладке отступы между рамкой окна и отображаемым контентом для предотвращения привязки к размеру видимой области. Отступы добавляются с расчётом приведения разрешения к значению кратному 128 и 100 пикселей по горизонтали и вертикали. В случае произвольного изменения размера окна пользователем, размер видимой области становится фактором, достаточным для идентификации разных вкладок в одном окне браузера. Приведение видимой области к типовому размеру не позволяет осуществить данную привязку. Для включения противостояния идентификации в about:config предусмотрена настройка "privacy.resistFingerprinting".

Из других изменений, недавно добавленных в ночные сборки Firefox можно отметить:

  • Добавление на панель новой кнопки с аватаром, предоставляющей доступ к управлению учётной записью в сервисе Firefox Account и отображающей статус синхронизации (Firefox Sync).
  • При выводе рекомендаций при заполнении форм входа добавлена кнопка "View Saved Logins", позволяющая просмотреть параметры сохранённых учётных записей в менеджере паролей;


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: В Firefox 67 появится страница about:compat и выгрузка вкладок при нехватке памяти
  3. OpenNews: В Firefox появится режим картинка в картинке и переработанный менеджер дополнений
  4. OpenNews: В Firefox 67 будет изменён интерфейс about:config и интегрировано дополнение Firefox Monitor
  5. OpenNews: В Firefox 66 по умолчанию в Linux будет включено декорирование окон на стороне клиента
  6. OpenNews: 0.77% крупнейших сайтов используют Canvas для скрытой идентификации посетителей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним (1), 21:57, 07/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Что-то полезное добавили, я удивлён.
     
  • 2, Stax (ok), 22:22, 07/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Запрет майнинга это замечательно (лишь бы работал нормально). Когда заходишь на сайт, оставляешь вкладку где-то в фоне, а она начинает 100% ядра жрать на майнере - бесит! Причем никто не застрахован (в свое время, например, форумы hwbot долго вот так "майнили" пользователей).

    На любом ресурсе могут решить внезапно немного помонетизировать пользователей - достаточно всего лишь дописать include с какого-нибудь coinhive в сорцы страницы и все, деньги текут.

     
  • 3, Аноним (3), 22:27, 07/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кому полезное, кому каждый раз выключать новую ерунду что бы мюблоки не дублировало :D
     
  • 4, Аноним (4), 22:49, 07/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Coinhive же закрылся, вы чё.

     
     
  • 5, Аноним (5), 22:56, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Дык. Один закрылся, десяток по его стопам. Лишним не будет, тем более отключчаемо.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor