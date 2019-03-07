07.03.2019 21:16  В ночных сборках Firefox реализована блокировка скриптов для майнинга и скрытой идентификации

В состав ночных сборок Firefox, на основе которых 14 мая будет сформирован релиз Firefox 67, включена поддержка опций для блокирования JavaScript-вставок, осуществляющих майнинг криптовалют, а также кода для отслеживания пользователей с помощью методов скрытой идентификации ("browser fingerprinting"). Для включения новых режимов блокировки в конфигуратор добавлены соответствующие настройки.

Блокировка осуществляется по дополнительным категориям в списке Disconnect.me, включающим хосты, уличённые в использовании майнеров и кода для скрытой идентификации. Код для майнинга криптовалют, как правило, внедряется на сайты в результате взломов или используется на сомнительных сайтах как метод монетизации, что приводят к существенному увеличению нагрузки на процессор в системе пользователя.

Под скрытой идентификацией подразумевается хранение идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies"), а также генерация идентификаторов на основе косвенных данных, таких как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), анализ установленных плагинов и шрифтов, доступность определённых Web API, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, манипуляции с CSS, анализ особенностей работы с мышью и клавиатурой.

Кроме того, из Tor Browser в ночные сборки Firefox перенесена поддержка техники блокирования идентификации "letterboxing", добавляющая в каждой вкладке отступы между рамкой окна и отображаемым контентом для предотвращения привязки к размеру видимой области. Отступы добавляются с расчётом приведения разрешения к значению кратному 128 и 100 пикселей по горизонтали и вертикали. В случае произвольного изменения размера окна пользователем, размер видимой области становится фактором, достаточным для идентификации разных вкладок в одном окне браузера. Приведение видимой области к типовому размеру не позволяет осуществить данную привязку. Для включения противостояния идентификации в about:config предусмотрена настройка "privacy.resistFingerprinting".

Из других изменений, недавно добавленных в ночные сборки Firefox можно отметить: