07.03.2019 08:05  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.4

Опубликован релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 17.4, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 9.8 (stretch), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer. Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 1 Гб (полный), 680 Мб (базовый), 330 Мб (урезанный) и 170 Мб (установка по сети).

В новом выпуске ядро Linux обновлено до версии 4.9.160 с включением исправлений для блокирования уязвимостей Meltdown/Spectre, L1TF/Foreshadow и CVE-2019-8912. Пакеты обновлены до Debian 9.8. Улучшена локализация приложений. Внесены изменения в набор пиктограмм и тему оформления. В состав включено приложение tomb для шифрования файлов



