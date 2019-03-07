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07.03.2019 08:05  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.4

Опубликован релиз легковесного Live-дистрибутива AntiX 17.4, построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 9.8 (stretch), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Пользовательское окружение по умолчанию сформировано при помощи оконного менеджера IceWM, но на выбор также предлагается fluxbox, jwm и herbstluftwm. Для работы с файлами предлагаются Midnight Commander, spacefm и rox-filer. Дистрибутив работоспособен на системах с 256 Мб ОЗУ. Размер iso-образов: 1 Гб (полный), 680 Мб (базовый), 330 Мб (урезанный) и 170 Мб (установка по сети).

В новом выпуске ядро Linux обновлено до версии 4.9.160 с включением исправлений для блокирования уязвимостей Meltdown/Spectre, L1TF/Foreshadow и CVE-2019-8912. Пакеты обновлены до Debian 9.8. Улучшена локализация приложений. Внесены изменения в набор пиктограмм и тему оформления. В состав включено приложение tomb для шифрования файлов

  1. Главная ссылка к новости (https://antixlinux.com/antix-1...)
  2. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX-18 Linux
  4. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 27.0
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: antix
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  • 1.1, Аноним (1), 08:51, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    >без системного менеджера systemd

    Есть порох в пороховницах ещё!

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:50, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    В Buster тоже будет eudev. Нужда во всей этой безsystemd шушаре сама собой отпадает.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:38, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    udev вполне без systemd работает
     
  • 1.2, 111 (??), 09:18, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev

    годный дистрибутив

     
  • 1.3, Harmonic (?), 09:38, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Подобные современные дистрибутивы иногда бессильны, т.к. из ядра Linux выбрасывается поддержка старого железа. Мой старый ноут, например, позволяет поставить ОЗУ до 2 Гб, но его интегрированная видяшка от SiS не работает в родном разрешении под Linux с ядром новее 3.14. Пробовал разные дистрибутивы - бесполезно.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:44, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    SiS бывает и под виндой хреново пашет. Ваш случай особенный.
     
     
  • 3.9, Harmonic (?), 09:51, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо да, заставить графику SiS M760GX работать в разрешении 1280x800 на современных ядрах не просто.
     
  • 2.7, Аноним (5), 09:45, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вообще для вашего случая надо собирать свою сборку на генту, скрупулёзно отбирая те модули, которым вам нужны.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:27, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ядро самому можно собрать на любом дистрибьютиве, необязательно для этого использовать gentoo.
     
     
  • 4.15, Аноним (5), 10:46, 07/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    так-то да, но не все рандомные дистры позволят собрать софт с необходимыми опция... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, jamesjames (ok), 13:12, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня на старом ноуте (P2 300MHz/256Mb/Video 2.5Mb) видео neomagic, ставьте как и я gentoo, предварительно собрав на современном ПК. Можно довольно гибко установить старые версии ПО, которые работают значительно совместимее и производительнее со старым оборудованием.
     
     
  • 3.30, анонн (?), 13:27, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня на старом ноуте (P2 300MHz/256Mb/Video 2.5Mb) видео neomagic,

    А вот и некроманты 80 уровня подтянулись, неофитов вербуют.

    > ставьте как и я gentoo, предварительно собрав на современном ПК

    Перетыкая хард туда-сюда? Помним-помним, отличная демонстрация "готовности" генты была *lol*


     
  • 1.4, Аноним (5), 09:43, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Спасибо за новость (напоминание)! Обновлю свою лайв-флэшку на новую версию.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:45, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Держи в курсе! Нам всем очень интересно, насколько актуальные версии ПО в твоей лайв-флешке!
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 09:47, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хех, А ты кто? Откуда вылезло? Я к автору новости обращаюсь и его благодарю, лол. А ты залезь туда, откуда вылез.
     
  • 1.10, IronMan (?), 10:21, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как бы ни пытались создатели таких вот дистрибутивов, а Windows XP им в плане эффективности, да чего угодно, не догнать никогда. Вчера поставил на виртуалку, накатил софт для работы. Да, немного неудобно, не все можно поставить (хотя можно достать старые версии софта). Ощущения - просто поразительные. Вроде то же самое, что и современные системы, но не тормозит вообще. И да, виртуалке я выделил 256 метров, правда, для некоторого софта пришлось увеличить до 512. И все! Теперь могу открывать параллельно фаерфокс на хосте, он не отжирает всю память и система не встает колом! Ура, товарищи, это успех, ящетаю.
     
     
  • 2.11, _hide_ (ok), 10:25, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А Вы ставьте на реальное железо, тогда станете понимать, почему новые системы жрут много памяти (спойлер -- дрова родом из Китая)
     
     
  • 3.14, Аноним (5), 10:42, 07/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я гружу антикс образ i386, который фулл с либреофисом на реальном железе и на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, IronMan (?), 10:54, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Запускаю фаерфокс квантум, он отъедает 100 с чем-то метров

    А потом открываешь одну страницу с опеннетом и возвращаешься в реальность?

     
     
  • 5.19, Аноним (5), 11:01, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, что-то в этом духе )) Но мне и не нужно 100500 вкладок.
     
  • 5.25, 111 (??), 13:10, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    дак в том и фишка что современный браузер сожрет всю раму старого компа хоть на винде хоть на линуксе...

    и да... диван с опенбоксом на реальном железе тоже в ~70 озу влезает (32 бита, intel)

     
  • 2.12, Аноним (12), 10:26, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Восторг не описуем!
     
     
  • 3.16, IronMan (?), 10:48, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так точно! Следующий этап - перенос фаерфокса в виртуалку и увеличение памяти до 1-2 Гб. Тогда вообще ничего зависать не будет!

    А если серьезно, как в современных дистрах борятся с забиванием ОЗУ? Как только задействуется своп, системе грозит неминуемая перезагрузка. Читал про early-OOM-killer, новую тулзу то ли от гугла, то ли от фейсбука, вроде даже гуй пилили, как в макоси. Останавливает только страх, что софт, в котором я работаю, внезапно завершится и не сохранятся изменения.

     
     
  • 4.20, Аноним (5), 11:10, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ставьте себе OpenBSD - там встроенное квотирование на память, можно слегка себе повысить дефолт и нормально будет работаться в вашем важном и критичном софте (конечно если он портирован под опенку).
     
  • 4.27, 111 (??), 13:14, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как только задействуется своп, системе грозит неминуемая перезагрузка.

    вранье!

    я обшибся в скрипте и он стал раз в секунду запускать новый экземпляр браузера, машина старая, своп был забит вслед за оперативкой в первые секунды, но смог с консоли убить иксы с браузером :)

     
  • 2.21, Адекват (ok), 11:31, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Меня тоже как-то дернул черт, старый комп с 512М оперативы запустить там XP, и все летает, после этого я понял что в современном it-мире что-то не так, ведь лет через 5-10 нормой будет считаться 64Гб оперативы, как когда-то считалось нормой для win98 64Мб.
     
     
  • 3.23, Abonim (?), 12:23, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В мои времена считалось нормальным 16 для Вин 98 и 128 для ХР.
     
  • 3.24, Аноним (-), 12:28, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Одно плохо - опасно подключать реальный ноут с XP к современному интернету. Слишком много уязвимостей в XP. Привет, autorun.inf
     
     
  • 4.28, 111 (??), 13:16, 07/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а не гуляй по порносайтам и не качай софт без рекламы и смс :) ну и в интернет-банк, конечно, на такой машине ходить стремно...
     
  • 1.29, Аноним (29), 13:20, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сетевуху не нашел, ping нету, traceroute нету...
     
  • 1.31, Дуплик (ok), 13:34, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Легковесный он будет только тогда, когда оттуда удалят иксы.
     

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