07.03.2019 08:05  Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.4

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|1.3, Harmonic (?), 09:38, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Подобные современные дистрибутивы иногда бессильны, т.к. из ядра Linux выбрасывается поддержка старого железа. Мой старый ноут, например, позволяет поставить ОЗУ до 2 Гб, но его интегрированная видяшка от SiS не работает в родном разрешении под Linux с ядром новее 3.14. Пробовал разные дистрибутивы - бесполезно.
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|3.9, Harmonic (?), 09:51, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Видимо да, заставить графику SiS M760GX работать в разрешении 1280x800 на современных ядрах не просто.
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|2.7, Аноним (5), 09:45, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А вообще для вашего случая надо собирать свою сборку на генту, скрупулёзно отбирая те модули, которым вам нужны.
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|3.13, Аноним (13), 10:27, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ядро самому можно собрать на любом дистрибьютиве, необязательно для этого использовать gentoo.
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|2.26, jamesjames (ok), 13:12, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня на старом ноуте (P2 300MHz/256Mb/Video 2.5Mb) видео neomagic, ставьте как и я gentoo, предварительно собрав на современном ПК. Можно довольно гибко установить старые версии ПО, которые работают значительно совместимее и производительнее со старым оборудованием.
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|3.30, анонн (?), 13:27, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> У меня на старом ноуте (P2 300MHz/256Mb/Video 2.5Mb) видео neomagic,
А вот и некроманты 80 уровня подтянулись, неофитов вербуют.
> ставьте как и я gentoo, предварительно собрав на современном ПК
Перетыкая хард туда-сюда? Помним-помним, отличная демонстрация "готовности" генты была *lol*
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|2.6, Аноним (6), 09:45, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–6 +/–
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Держи в курсе! Нам всем очень интересно, насколько актуальные версии ПО в твоей лайв-флешке!
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|3.8, Аноним (5), 09:47, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Хех, А ты кто? Откуда вылезло? Я к автору новости обращаюсь и его благодарю, лол. А ты залезь туда, откуда вылез.
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|1.10, IronMan (?), 10:21, 07/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Как бы ни пытались создатели таких вот дистрибутивов, а Windows XP им в плане эффективности, да чего угодно, не догнать никогда. Вчера поставил на виртуалку, накатил софт для работы. Да, немного неудобно, не все можно поставить (хотя можно достать старые версии софта). Ощущения - просто поразительные. Вроде то же самое, что и современные системы, но не тормозит вообще. И да, виртуалке я выделил 256 метров, правда, для некоторого софта пришлось увеличить до 512. И все! Теперь могу открывать параллельно фаерфокс на хосте, он не отжирает всю память и система не встает колом! Ура, товарищи, это успех, ящетаю.
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|2.11, _hide_ (ok), 10:25, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А Вы ставьте на реальное железо, тогда станете понимать, почему новые системы жрут много памяти (спойлер -- дрова родом из Китая)
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|4.18, IronMan (?), 10:54, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Запускаю фаерфокс квантум, он отъедает 100 с чем-то метров
А потом открываешь одну страницу с опеннетом и возвращаешься в реальность?
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|5.25, 111 (??), 13:10, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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дак в том и фишка что современный браузер сожрет всю раму старого компа хоть на винде хоть на линуксе...
и да... диван с опенбоксом на реальном железе тоже в ~70 озу влезает (32 бита, intel)
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|3.16, IronMan (?), 10:48, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Так точно! Следующий этап - перенос фаерфокса в виртуалку и увеличение памяти до 1-2 Гб. Тогда вообще ничего зависать не будет!
А если серьезно, как в современных дистрах борятся с забиванием ОЗУ? Как только задействуется своп, системе грозит неминуемая перезагрузка. Читал про early-OOM-killer, новую тулзу то ли от гугла, то ли от фейсбука, вроде даже гуй пилили, как в макоси. Останавливает только страх, что софт, в котором я работаю, внезапно завершится и не сохранятся изменения.
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|4.20, Аноним (5), 11:10, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ставьте себе OpenBSD - там встроенное квотирование на память, можно слегка себе повысить дефолт и нормально будет работаться в вашем важном и критичном софте (конечно если он портирован под опенку).
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|4.27, 111 (??), 13:14, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Как только задействуется своп, системе грозит неминуемая перезагрузка.
вранье!
я обшибся в скрипте и он стал раз в секунду запускать новый экземпляр браузера, машина старая, своп был забит вслед за оперативкой в первые секунды, но смог с консоли убить иксы с браузером :)
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|2.21, Адекват (ok), 11:31, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Меня тоже как-то дернул черт, старый комп с 512М оперативы запустить там XP, и все летает, после этого я понял что в современном it-мире что-то не так, ведь лет через 5-10 нормой будет считаться 64Гб оперативы, как когда-то считалось нормой для win98 64Мб.
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|3.24, Аноним (-), 12:28, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Одно плохо - опасно подключать реальный ноут с XP к современному интернету. Слишком много уязвимостей в XP. Привет, autorun.inf
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|4.28, 111 (??), 13:16, 07/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а не гуляй по порносайтам и не качай софт без рекламы и смс :) ну и в интернет-банк, конечно, на такой машине ходить стремно...
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