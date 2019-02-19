19.02.2019 12:16  Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы

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|4.17, Аноним (10), 13:17, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Ну тобишь никакой конретики. В контру могу ляпнуть что только идеальном мире эльфов нечто встроенное = оптимизированное.
Думал у тебя какая фактологическая база под конкретный случай есть, понятно.
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|4.51, Ваш Копетан Очевидность (?), 15:13, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ага а еще он любит ломать сайты где рекламы и в помине нету.
Создал простенький сайт на heroku, зашел с оперы: все жс скрипты и изображения заблокированы их встроенным адблоком. Любой другой блокировщик adBlock и uBlock и в опере и в других браузерах с теми же списками !! фильтров что и в опере нихрена не блокируют.
Подался я на сайт оперы чтобы зарепортить багу, а там тупо форма из одного текстового поля, и под ней написано: вы тут пишите, вот только фидбека от нас не будет (т.е. даже статуса не узнать, ни допольнительную информацию им сообщить, как бы намекают, что им глубоко наcрать на это все), ну через 3 месяца ради интереса проверил - нихрена не пофикшено.
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|2.56, BlackRot (?), 15:29, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ваша опера сакs, вчера тестировал её блокировщик, на сайте simpsonsua половину рекламы видно, и даже перед просмотром видео реклама осталась, а вот ublock origin (особенно хорошо работает в firefox) поблокировал совершенно всё даже встроенную рекламу в видеоплеерах. Ublock и леса однозначно лучшие, так же поставил на телефон лису там тоже ожно ставить дополнения и поставил ublock, результат тот же, в корзину вашу оперу и этот хром.
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|2.19, анон (?), 13:24, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–6 +/–
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только когда он научится не ломать странички и оставлять их смотрибельными и функциональными как у адблока. Вот тогда это поделие станет - "наше фсе"!
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|4.69, гугель (?), 16:21, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Bromite is only available for Android v4.1 and above.
моя довольна, васян попатчил аж целую андроидную сборку - непойми чего, непойми какими руками, аж 226 коммитов.
с такими конкурентами и форкерами наше будущее безоблачно...
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|4.76, dimqua (ok), 16:38, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну так это васянский проект, как он есть. Сообщества разработчиков вокруг проекта нет. Один васян написал патч по твоей ссылки, другой его портировал на свежие версии Chromium и теперь занимается поддержкой.
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|3.86, Аноним (77), 17:20, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Они в белом списке даже в AdBlock уже. Поэтому, собственно, используемые AdBlock'ом API и не ломают. Насо... ой, заслужили право на жизнь в мире гугла :)
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|1.6, Аноним (6), 12:42, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+7 +/–
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> Тем не менее, как и раньше разработчики Chrome намерены ограничить старый API webRequest режимом только для чтения
Каждый раз всё больше убеждаюсь, что переход на Firefox после новости о новом webRequest было удачной идеей.
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|2.80, Гентушник (ok), 16:55, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А я никуда и не уходил.
Было некоторое разочарование по поводу выпила XUL-дополнений, но со временем всё устаканилось.
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|2.39, dimqua (ok), 14:15, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Adguard и надо было сравнивать, а не всякий хлам в виде Adblock Plus, Brave, DuckDuckGo и Cliqz/Ghostery.
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|2.27, Урри (?), 13:38, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Наоборот, они хотят забрать возможность блокировать рекламу. Что, в общем, не удивительно - так как гугл является крупнейшей рекламной сетью.
Посему, хром идет наxер.
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|1.20, Анонимс (?), 13:28, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Сhrome RIP. Вся надежда, что в Opera доведут встроенный блокировщик до функциональности ublock origin и тогда можно смело переходить на Opera. Ну или кому не нравятся chrome поделки, можно свалить на Firefox Quantum, тем более в последних версиях они подняли производительность.
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|3.35, Анонимс (?), 13:57, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А чем не устраивает встроенный "оперный"? Рекламы не наблюдаю.
Не хватает интерактивности и удобств, которые есть в ublock origin при выборе элементов для блокировки.
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|3.46, Анонимс (?), 14:55, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> То есть тебе не нравится Хром
Мне не нравится, что Google не посоветовавшись с gnu-сообществом, а именно,
> разработчики Chrome намерены ограничить старый API webRequest режимом только для чтения (неблокирующим режимом), что позволит только отслеживать запросы, но не даст изменять их.
принимают сомнительные решения.
> ты надеешься на китайские скины к хрому?
Я надеюсь, что у такой компании, как Opera хватит ресурсов сделать и поддерживать форк Chrome. Таким образом, у народа будет выбор,- хочешь используй chrome или opera, не нравится то и другое, используй firefox quantum или и т.д.
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|4.50, iPony (?), 15:13, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Мне не нравится, что Google не посоветовавшись с gnu-сообществом
> gnu-сообществом
А не много чести?
Например генераторы новости "Авторы сервиса WhoTracks.Me и разработчики блокировщика рекламы Ghostery решили проверить" ну не имеют какого-то отношения к указаному сообществу.
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|4.53, Tita_M (ok), 15:24, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Так опера сливает к себе все посещённые тобой сайты под видом защиты от фишинга. Когда я смотрел через wireshark первые версии хроперы она открытым текстом сливала сайты которые ты посещаешь. Сейчас, проверял пару дней назад, она уже шифрует соединение и уже не видно передаёт или нет.
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|4.82, Ключевский (?), 17:06, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> принимают сомнительные решения.
А почему коммерческая контора должна с тобой советоваться что им делать со СВОИМ продуктом?
> Я надеюсь, что у такой компании, как Opera хватит ресурсов сделать и
> поддерживать форк Chrome. Таким образом, у народа будет выбор,- хочешь используй
То есть вот до сегодняшнего дня у них не было своего форка, они просто натягивали свой скин на Хромиум, а теперь появятся ресурсы? А ты не подумал, что китайцам это не нужно? Что им на тебя и твоих тараканов плевать не подозреваешь?
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|1.40, Хромыч (?), 14:26, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Почему никто не хочет написать статью о том, как собрать свой Chromium для винды\мака\линукса?
Имею ввиду, максимально разжевано, чтоб даже домохозяйка смогла собрать.
Почему?
Я готов автору даже задонатить, лишь бы научил.
Вот правда.
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|2.42, Аноним (42), 14:32, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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A кто каждый раз будет апдейтить флаги и читать исходники в поисках новых "включенных по-умолчанию, конечно же с заботой о безопасности пользователей новых (сомнительных) функций" ?
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|2.49, Аноним (-), 15:13, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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а в чём проблема-то? Посмотри как Iridium собирается в BSD'шных портах, да хоть в ebuild'ах, суть вся та же ведь.
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|1.52, Аноним (48), 15:15, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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Блокировка третьесторонних запросов по умолчанию, которую делает невозможной указанное в новости нововведение, всё равно будет быстрее всех этих ваших многометровых EasyList'ов.
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|2.60, Аноним (61), 15:38, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Наивный! А если веб-сайт - распределённый? Статья - локальная, картинки - с CDN, всякие node.js вообще чёрте откуда берутся... фонты тоже. Тут не всё так просто!
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|2.71, dimqua (ok), 16:25, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А сколько, по твоему, должен содержать основной список для англоязычных сайтов? Разумеется, в региональных столько нет, в т.ч. и потому, что они пишутся с оглядкой на EasyList.
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|1.55, ryoken (ok), 15:28, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А вроде ф ведумостях определённо писали, что Ghostery сам попадался на всяких гадостях? Я собссно после того и бросил им пользоваться, uBlock Origin - вещь, в Фаерфоксе, само собой.
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|2.83, Ключевский (?), 17:10, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> А вроде ф ведумостях определённо писали, что Ghostery сам попадался на всяких
> гадостях? Я собссно после того и бросил им пользоваться, uBlock Origin
> - вещь, в Фаерфоксе, само собой.
Попадался. Ghostery сливал к себе все посещаемые тобой сайты, а так же твои логины на них. Объясняли это заботой о тебе.
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|1.68, dimqua (ok), 16:19, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> uBlock Origin, требующие для работы 2-3 Мб ОЗУ. Потребление памяти Adblock Plus и DuckDuckGo составило приблизительно 15-16 Мб.
Если программа жрет в 3 раза ОЗУ, чем аналоги, то это bloatware. Adblock Plus в очередной раз подтвердил свой титул.
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|2.85, Ключевский (?), 17:11, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Выходит Ghostery — абсолютный победитель и нужно дропать UO? Или я что-то
> упускаю? Функционал может быть?
А Ghostery чем-то помимо слива к себе на сервера всех твоих данных разве известен? Он что-то еще делает?
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