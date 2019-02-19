The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

19.02.2019 12:16  Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы

Рассмотрев критику изменений в третьей редакции манифеста Chrome, нарушающих работу многих дополнений для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности, разработчики из компании Google подытожили свою позицию по данному вопросу. Утверждается, что в реализации нового API declarativeNetRequest будут учтены пожелания и замечания авторов дополнений, в том числе будет расширен лимит на число правил блокировки, реализована возможность динамического добавления/удаления правил, добавлена поддержка дополнительных условий фильтрации и возможность не только блокирования, но и изменения частей запроса (например, для чистки отдельных Cookie).

Тем не менее, как и раньше разработчики Chrome намерены ограничить старый API webRequest режимом только для чтения (неблокирующим режимом), что позволит только отслеживать запросы, но не даст изменять их. Отсутствие блокирующего режима в API webRequest потребует перевода блокировщиков рекламы на новый API declarativeNetRequest, который самостоятельно применяет предоставленные дополнением правила фильтрации (предлагается встроенный в браузер типовой движок фильтрации запросов).

В качестве одного из основных аргументов против API webRequest представители Google называют замедление отображения контента, так как данный API работает в блокирующем режиме и перед выводом страницы браузер ожидает полного завершения обработки данных дополнением. Авторы сервиса WhoTracks.Me и разработчики блокировщика рекламы Ghostery решили проверить насколько данные заявления соответствуют действительности и провели тестирование производительности фильтрации контента дополнениями uBlock Origin, Adblock Plus, Brave, DuckDuckGo и Cliqz/Ghostery.

Для проведения теста была организована симуляция обработки большого числа запросов при помощи рассматриваемых дополнений, для чего с использованием Node.js были подготовлены тесты, прогоняющие через движки блокировщиков 250 тысяч запросов (случайные страницы 500 самых популярных сайтов), 19% из которых приводили к блокировке. В блокировщиках использовался набор правил Easylist, включающий 38978 записей.

Измерение показало, что все рассмотренные блокировщики работают очень эффективно - задержки при применении фильтров, блокирующие вывод на этапе использования API webRequest, пренебрежимо малы на общем фоне. В среднем применение блокировщика замедляет выполнение запроса лишь на доли миллисекунд, что никак не может рассматриваться как повод для отключения поддержки блокирующего режима работы API webRequest.

В общем зачёте наибольшие задержки были зафиксированы для дополнения DuckDuckGo, которое замедляло каждый запрос в среднем на 8 мс. Для Ghostery, uBlock Origin, Adblock Plus и Brave задержки в среднем составили 0.007 мс, 0.017 мс, 0.019 мс и 0.041 мс соответственно. Разница обработки запросов подлежащих и не подлежащих блокировке оказалась минимальной: Ghostery (0.007/0.006 мс), uBlock Origin (0.016/0.018 мс), Adblock Plus (0.014/0.020 мс), Brave (0.062/ 0.038 мс) и DuckDuckGo (8.31/6.78 мс).

Дополнительно была измерена производительность кода для кэширования (сериализации и десериализации) внутреннего представления данных, применяемого для ускорения загрузки базы правил. Данные операции приводят лишь к задержкам на этапе запуска и не влияют на производительность работы дополнения. Размер кэша c сериализированной базой правил для всех дополнений составляет примерно 2 Мб.

При сравнении потребления памяти наибольшую эффективность продемонстрировали дополнения Ghostery и uBlock Origin, требующие для работы 2-3 Мб ОЗУ. Потребление памяти Adblock Plus и DuckDuckGo составило приблизительно 15-16 Мб.

При измерении времени на разбор списка правил блокировки из общей массы выделился блокировщик браузера Brave, который потратил на разбор в 20 раз больше времени, чем остальные блокировщики. Наиболее быстрыми в этом тесте оказались Adblock Plus и uBlock Origin.



  1. Главная ссылка к новости (https://whotracks.me/blog/adbl...)
  2. OpenNews: От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности
  3. OpenNews: Определены методы отслеживания перемещений, подлежащие блокировке в Firefox
  4. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
  5. OpenNews: Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: browser, adblock
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, iPony (?), 12:31, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –18 +/
    Без оперы не интересно.
    Я так думаю, что в ней самый крутой блокировщик по быстродействию 👆🏽
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:59, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Чем твои думы обоснованны?
     
     
  • 3.12, iPony (?), 13:06, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Тем что узко оптимизированное решение часто бывает лучше.
     
     
  • 4.17, Аноним (10), 13:17, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Ну тобишь никакой конретики. В контру могу ляпнуть что только идеальном мире эльфов нечто встроенное = оптимизированное.
    Думал у тебя какая фактологическая база под конкретный случай есть, понятно.
     
  • 4.31, dimqua (ok), 13:50, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Если посмотреть иначе, то сторонний блокировщик и есть такое решение.
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 13:08, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Толку от его быстродействия, если он по эффективности как блокировщик трекеров в лисе?
     
     
  • 3.21, VladSh (?), 13:29, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Его эффективность зависит от включенных подписок Блокирует великолепно - реклам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.51, Ваш Копетан Очевидность (?), 15:13, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага а еще он любит ломать сайты где рекламы и в помине нету.
    Создал простенький сайт на heroku, зашел с оперы: все жс скрипты и изображения заблокированы их встроенным адблоком. Любой другой блокировщик adBlock и uBlock и в опере и в других браузерах с теми же списками !! фильтров что и в опере нихрена не блокируют.

    Подался я  на сайт оперы чтобы зарепортить багу, а там тупо форма из одного текстового поля, и под ней написано: вы тут пишите, вот только фидбека от нас не будет (т.е. даже статуса не узнать, ни допольнительную информацию им сообщить, как бы намекают, что им глубоко наcрать на это все), ну через 3 месяца ради интереса проверил - нихрена не пофикшено.

     
  • 2.56, BlackRot (?), 15:29, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваша опера сакs, вчера тестировал её блокировщик, на сайте simpsonsua половину рекламы видно, и даже перед просмотром видео реклама осталась, а вот ublock origin (особенно хорошо работает в firefox) поблокировал совершенно всё даже встроенную рекламу в видеоплеерах. Ublock и леса однозначно лучшие, так же поставил на телефон лису там тоже  ожно ставить дополнения и поставил ublock, результат тот же, в корзину вашу оперу и этот хром.
     
  • 2.91, Аноним (-), 18:01, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    iTrolly как всегда на коне. ;)
     
  • 1.2, ПерлухаБратуха (?), 12:34, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +16 +/
    Короче, ublock - наше все!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:40, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –12 +/
    ublock - всё

    Пофиксил тебя

     
     
  • 3.32, dimqua (ok), 13:51, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    uBlock умер, да здравствует uBlock Origin!
     
     
  • 4.67, гугель (?), 16:19, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    мы ему уже заупокойную заказали, а вы все "даздравствует"

     
  • 2.19, анон (?), 13:24, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    только когда он научится не ломать странички и оставлять их смотрибельными и функциональными как у адблока. Вот тогда это поделие станет - "наше фсе"!
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 16:49, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот лично у меня ровно обратная ситуация - adblock ломал кое-где вёрстку, а u... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.81, Аноним (81), 17:06, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут виноваты ваши подписки, а не блокировщик Подписки составляют вообще отдельн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:38, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    *ublock origin
     
  • 2.90, 1101010101 (?), 17:39, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С его сумасшедше невменяемым интерфейсом? Скорее уж - ничто.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:36, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Еще раз говорю не страшно, будем сидеть на пропатченном хромиуме, где либо буде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, гугель (?), 13:52, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    кто патчить-то будет - может, ты, васян Или может ты думаешь, этим займемся мы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.63, Аноним (3), 15:48, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > кто патчить-то будет - может, ты, васян?

    https://github.com/bromite/bromite/blob/master/build/patches/Bromite-adblock-e

     
     
  • 4.69, гугель (?), 16:21, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Bromite is only available for Android v4.1 and above.
    моя довольна, васян попатчил аж целую андроидную сборку - непойми чего, непойми какими руками, аж 226 коммитов.

    с такими конкурентами и форкерами наше будущее безоблачно...

     
     
  • 5.78, Аноним (78), 16:49, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Андроид- и десктоп-Chromium собираются из одного и того же дерева исходников.
     
  • 4.76, dimqua (ok), 16:38, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну так это васянский проект, как он есть. Сообщества разработчиков вокруг проекта нет. Один васян написал патч по твоей ссылки, другой его портировал на свежие версии Chromium и теперь занимается поддержкой.
     
     
  • 5.79, Аноним (78), 16:53, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Представляешь - API webRequest еще есть, а уже нашлись минимум два человека, кт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:39, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    закручивают гайки наверное, это был хороший браузер сам я, конечно, им никогда... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 15:46, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверняка домены гугля будут в белом списке каком-то. Иначе смысла не вижу.
     
     
  • 3.86, Аноним (77), 17:20, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они в белом списке даже в AdBlock уже. Поэтому, собственно, используемые AdBlock'ом API и не ломают. Насо... ой, заслужили право на жизнь в мире гугла :)
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:42, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > Тем не менее, как и раньше разработчики Chrome намерены ограничить старый API webRequest режимом только для чтения

    Каждый раз всё больше убеждаюсь, что переход на Firefox после новости о новом webRequest было удачной идеей.

     
     
  • 2.36, жека воробьев (?), 13:59, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    через пол года лиса последует тем же путем, прост в мозиле менеджеры-слоупоки работают
     
     
  • 3.70, менеджер мозилы (?), 16:21, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и вовсе мы не слоупоки, таково соглашение с гуглем!
     
  • 3.84, Аноним (81), 17:10, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вряд ли Они стали копировать Chrome чтобы привлечь пользователей обратной совме... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.80, Гентушник (ok), 16:55, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А я никуда и не уходил.
    Было некоторое разочарование по поводу выпила XUL-дополнений, но со временем всё устаканилось.
     
  • 1.7, GentooBoy (ok), 12:49, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    пересел на  adguard pro заметно так скорость рендеринга поднялась но это на  os x.
     
     
  • 2.8, iPony (?), 12:54, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Под macOS весьма фапабелен 1Blocker 👍🏿

    https://1blocker.com

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:29, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Дурацкая манера передразнивания инфантильных маководов у тебя, вот чо.
     
  • 2.39, dimqua (ok), 14:15, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Adguard и надо было сравнивать, а не всякий хлам в виде Adblock Plus, Brave, DuckDuckGo и Cliqz/Ghostery.
     
     
  • 3.57, BlackRot (?), 15:31, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Платное решение??? Ну ну
     
     
  • 4.66, dimqua (ok), 16:14, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Где ты вообще платные дополнения видел? :-)

    https://addons.mozilla.org/firefox/addon/adguard-adblocker/

    По сути, единственная альтернатива uBO, т.к. поддерживает (его) расширенный синтаксис.

     
     
  • 5.89, Аноним (89), 17:35, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    есть и платный в pro  версии, но там не дополнение, а прозрачный прокси.
     
  • 1.9, Blind Vic (ok), 12:58, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > задержки в среднем составили 0.007 мс

    Т.е. 7 наносекунд?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:08, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Микросекунд?
     
  • 2.16, 7134956 (ok), 13:16, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Микро
     
     
  • 3.18, Blind Vic (ok), 13:23, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, башка не варит...
     
  • 1.11, Аноним (10), 13:03, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Суть сабжа в опровержении страшилки хромых девок про адблокеры тормозящие вебрек... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:09, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хитрые гады, понимают что без блокировщиков рекламы народ начнет валить с их зонда.
     
     
  • 2.27, Урри (?), 13:38, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Наоборот, они хотят забрать возможность блокировать рекламу. Что, в общем, не удивительно - так как гугл является крупнейшей рекламной сетью.

    Посему, хром идет наxер.

     
     
  • 3.34, гугель (?), 13:54, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    неправда, мы будем блокировать рекламу за вас хром рассаживается поудобнее и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.73, Аноним (73), 16:28, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    дело даже не в том, что они являются рекламной сетью Гугл хочет блокировать рек... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Анонимс (?), 13:28, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сhrome RIP. Вся надежда, что в Opera доведут встроенный блокировщик до функциональности ublock origin и тогда можно смело переходить на Opera. Ну или кому не нравятся chrome поделки, можно свалить на Firefox Quantum, тем более в последних версиях они подняли производительность.
     
     
  • 2.23, Аноним (10), 13:31, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сдается мне на критической массе домохозяек никуда он не RIP.
     
  • 2.24, VladSh (?), 13:31, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем не устраивает встроенный "оперный"? Рекламы не наблюдаю.
     
     
  • 3.35, Анонимс (?), 13:57, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А чем не устраивает встроенный "оперный"? Рекламы не наблюдаю.

    Не хватает интерактивности и удобств, которые есть в ublock origin при выборе элементов для блокировки.

     
  • 2.30, dimqua (ok), 13:45, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С одного зонда на другой, мсье знает толк...
     
  • 2.38, Ключевский (?), 14:13, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    То есть тебе не нравится Хром и потому ты надеешься на китайские скины к хрому?
     
     
  • 3.46, Анонимс (?), 14:55, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > То есть тебе не нравится Хром

    Мне не нравится, что Google не посоветовавшись с gnu-сообществом, а именно,
    > разработчики Chrome намерены ограничить старый API webRequest режимом только для чтения (неблокирующим режимом), что позволит только отслеживать запросы, но не даст изменять их.

    принимают сомнительные решения.

    > ты надеешься на китайские скины к хрому?

    Я надеюсь, что у такой компании, как Opera хватит ресурсов сделать и поддерживать форк Chrome. Таким образом, у народа будет выбор,- хочешь используй chrome или opera, не нравится то и другое, используй firefox quantum или и т.д.  

     
     
  • 4.50, iPony (?), 15:13, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Мне не нравится, что Google не посоветовавшись с gnu-сообществом
    > gnu-сообществом

    А не много чести?

    Например генераторы новости "Авторы сервиса WhoTracks.Me  и разработчики блокировщика рекламы Ghostery решили проверить" ну не имеют какого-то отношения к указаному сообществу.

     
  • 4.53, Tita_M (ok), 15:24, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так опера сливает к себе все посещённые тобой сайты под видом защиты от фишинга. Когда я смотрел через wireshark первые версии хроперы она открытым текстом сливала сайты которые ты посещаешь. Сейчас, проверял пару дней назад, она уже шифрует соединение и уже не видно передаёт или нет.
     
  • 4.75, dimqua (ok), 16:34, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Любое говно готов использовать, лишь бы не от Google?
     
  • 4.82, Ключевский (?), 17:06, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > принимают сомнительные решения.

    А почему коммерческая контора должна с тобой советоваться что им делать со СВОИМ продуктом?

    > Я надеюсь, что у такой компании, как Opera хватит ресурсов сделать и
    > поддерживать форк Chrome. Таким образом, у народа будет выбор,- хочешь используй

    То есть вот до сегодняшнего дня у них не было своего форка, они просто натягивали свой скин на Хромиум, а теперь появятся ресурсы? А ты не подумал, что китайцам это не нужно? Что им на тебя и твоих тараканов плевать не подозреваешь?

     
  • 1.25, Аноним (25), 13:37, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все нормально. Один браузер, один блокировщик рекламы, полностью контролируемый хозяином. Какие вопросы?
     
     
  • 2.37, жека воробьев (?), 14:01, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    одна нация, один фюрер.. плавали, знаем
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 15:06, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    каждому пестику по тычинке
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 15:33, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Каждой хитрой гайке свой винт.
     
  • 1.40, Хромыч (?), 14:26, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почему никто не хочет написать статью о том, как собрать свой Chromium для винды\мака\линукса?
    Имею ввиду, максимально разжевано, чтоб даже домохозяйка смогла собрать.
    Почему?

    Я готов автору даже задонатить, лишь бы научил.
    Вот правда.

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:31, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У тебя оперативки не хватит.
     
     
  • 3.59, Аноним (58), 15:36, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    CODE Check build requirements, bug 541816 and bug 471810 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.42, Аноним (42), 14:32, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    A кто каждый раз будет апдейтить флаги и читать исходники в поисках новых "включенных по-умолчанию, конечно же с заботой о безопасности пользователей новых (сомнительных) функций" ?
     
  • 2.43, fi2fi (?), 14:36, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    достаточно: "yum in chromium"
     
  • 2.45, Аноним (45), 14:55, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Жжешь, домохозяйка не дойдет до нужды собирать свой хромиум.
     
  • 2.48, Аноним (48), 15:12, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    apt-get --compile source chromium
     
  • 2.49, Аноним (-), 15:13, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а в чём проблема-то? Посмотри как Iridium собирается в BSD'шных портах, да хоть в ebuild'ах, суть вся та же ведь.
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 15:41, 19/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В чём проблема В том, что такие советчики как ты никогда не делали это САМИ Во... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.88, Аноним (41), 17:24, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Им не лень, им контроль.
     
  • 2.64, Ваш Копетан Очевидность (?), 15:57, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://git.archlinux.org/svntogit/packages.git/tree/trunk/PKGBUILD?h=packages
     
     
  • 3.65, Аноним (42), 16:09, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    depends=(.... 'systemd'...)
    дожили блин. давайте уже systemd-chrome
     
  • 2.95, Аноним (95), 18:07, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Домохозяйка должна варить борщ, а не собирать хромиум.
     
  • 1.44, Аноним (44), 14:38, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > браузерных дополнений для блокировки

    чужой рекламы с целью беспрепятственного показа своей.

     
     
  • 2.94, Аноним (-), 18:05, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и какую же рекламу тебе показал uBlock Origin, клоун?
     
  • 1.52, Аноним (48), 15:15, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Блокировка третьесторонних запросов по умолчанию, которую делает невозможной указанное в новости нововведение, всё равно будет быстрее всех этих ваших многометровых EasyList'ов.
     
     
  • 2.60, Аноним (61), 15:38, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наивный! А если веб-сайт - распределённый? Статья - локальная, картинки - с CDN, всякие node.js вообще чёрте откуда берутся... фонты тоже. Тут не всё так просто!
     
     
  • 3.72, dimqua (ok), 16:27, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну поломается тогда сайтик. Не беда.

     
  • 1.54, Аноним (61), 15:27, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они там о ели шт0ле У меня самый подробный список - около 500 правил, после... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.71, dimqua (ok), 16:25, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А сколько, по твоему, должен содержать основной список для англоязычных сайтов? Разумеется, в региональных столько нет, в т.ч. и потому, что они пишутся с оглядкой на EasyList.
     
  • 1.55, ryoken (ok), 15:28, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А вроде ф ведумостях определённо писали, что Ghostery сам попадался на всяких гадостях? Я собссно после того и бросил им пользоваться, uBlock Origin - вещь, в Фаерфоксе, само собой.
     
     
  • 2.83, Ключевский (?), 17:10, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А вроде ф ведумостях определённо писали, что Ghostery сам попадался на всяких
    > гадостях? Я собссно после того и бросил им пользоваться, uBlock Origin
    > - вещь, в Фаерфоксе, само собой.

    Попадался. Ghostery сливал к себе все посещаемые тобой сайты, а так же твои логины на них. Объясняли это заботой о тебе.

     
     
  • 3.93, Аноним (-), 18:04, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так и наxep такие аддоны, даже в таблицу сравнения не надо было добавлять это говно.
     
  • 1.68, dimqua (ok), 16:19, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > uBlock Origin, требующие для работы 2-3 Мб ОЗУ. Потребление памяти Adblock Plus и DuckDuckGo составило приблизительно 15-16 Мб.

    Если программа жрет в 3 раза ОЗУ, чем аналоги, то это bloatware. Adblock Plus в очередной раз подтвердил свой титул.

     
  • 1.74, Junior frontend developer (?), 16:31, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Выходит Ghostery — абсолютный победитель и нужно дропать UO? Или я что-то упускаю? Функционал может быть?
     
     
  • 2.85, Ключевский (?), 17:11, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Выходит Ghostery — абсолютный победитель и нужно дропать UO? Или я что-то
    > упускаю? Функционал может быть?

    А Ghostery чем-то помимо слива к себе на сервера всех твоих данных разве известен? Он что-то еще делает?

     
     
  • 3.87, Junior frontend developer (?), 17:21, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вероятно слышал про какой-то скандал, но для меня Ghostery — ноунейм, поэтому не запомнил.
     
  • 1.92, Аноним (-), 18:02, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Ghostery? Это который данные клиентов сливает коммерческим компаниям? Окей...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor