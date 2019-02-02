02.02.2019 18:51  Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.0

Представлен выпуск проекта LibreELEC 9.0, в рамках которого развивается форк дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC. Интерфейс пользователя построен на основе медиацентра Kodi. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты (32- и 64-разрядные x86, Raspberry Pi 1/2/3, различные устройства на чипах Rockchip и Amlogic). При помощи LibreELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта. В новой версии: Поставляемый в составе медицентр Kodi обновлён до выпуска 18.0;

Расширены возможности интерфейса для настройки системы. Добавлена форма для изменения пароля для удалённого входа по SSH (форма смены пароля выводится в случае активации входа по SSH, ранее применялся предопределённый пароль);

Добавлен применяемый по умолчанию набор правил межсетевого экрана, разделяющий доступ к ресурсам из локальной и внешней сети. Межсетевой экран позволяет увеличить безопасность медиацентра, доступного через интернет;

В меню конфигуратора добавлен отдельный раздел для управления обновлениями. Проведена чистка содержимого разделов конфигуратора;

Добавлен режим безопасной загрузки (Safe Mode), который можно использовать в случае возникновения проблем с интерфейсом Kodi. Указанный режим включается после пяти сбоев запуска Kodi и отличается применением настроек по умолчанию и отключением плагинов;

В дополнение к появившейся в Kodi встроенной поддержке запуска ретро-игр в LibreELEC активирован набор дополнений с различными эмуляторами игровых консолей (игры в состав не включены и должны устанавливаться из репозитория);

В состав включена большая подборка драйверов для DVB-устройств и реализован интерфейс для активации связанных с ними модулей ядра;

Добавлена поддержка новых устройств: Khadas VIM и Libre Computer LePotato на базе Amlogic и 96rocks ROCK960, ASUS Tinker Board, Firefly ROC-RK3328-CC, Khadas Edge, PINE64 ROCK64, PINE64 RockPro64, Popcorn Hour RockBox, Popcorn Hour Transformer, Radxa ROCK Pi 4, Rockchip Sapphire Board и Mqmaker MiQi на базе чипов Rockchip (поддержка Rockchip пока на стадии альфа-тестирования). Напомним, что LibreELEC создан в результате конфликта между мэйнтейнером OpenELEC и большой группой разработчиков. Дистрибутив не использует пакетную базу других дистрибутивов и основывается на собственных разработках. Кроме штатных возможностей Kodi, дистрибутив предоставляет ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, развивается специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешить или запретить автоматическую установку обновлений. Дистрибутив поддерживает такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей.



