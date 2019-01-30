The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

30.01.2019 20:20  Обновление Thunderbird 60.5.0

Доступен корректирующий выпуск почтового клиента Thunderbird 60.5.0. В новой версии предоставлена возможность подключения дополнительных поисковых движков OpenSearch с определением конфигурации в XML-файле (в интерфейс добавлены кнопки для загрузки и удаления файла с настройками). По умолчанию предложены поисковые системы Google и DuckDuckGo.

При создании учётной записи реализовано определение серверов, поддерживающих протокол Microsoft Exchange, и рекомендация установить дополнение для его поддержки. Добавлена поддержка использования сервиса WeTransfer для сохранения больших вложений к письмам с передачей в составе письма лишь ссылки на внешнее хранилище (FileLink). Обеспечена совместимость с WebExtension-дополнениями с другими реализациями FileLink, например, для передачи вложений через Dropbox. Устранён крах при настройке собственного звука для уведомлений о поступлении новых писем. Устранены 10 уязвимостей, в том числе 8 проблем отмечены как критические.

Из планов по развитию Thunderbird в этом году отмечается анализ и устранения проблем с отзывчивостью интерфейса и производительностью, переход на многопроцессную модель работы, улучшение поддержки Gmail (с поддержкой меток и специфичных возможностей Gmail), улучшение системы уведомлений, переработка и расширение системы почтовых фильтров (в том числе переход на асинхронный режим работы и учёт контекста при фильтрации), переработка обработчиков протоколов (SMTP, NNTP) с использованием web-технологий, упрощение интерфейса для шифрования писем, поддержка OTR и шифрованных чатов, интеграция качественных дополнений в основной состав, расширение режимов импорта и экспорта, поддержка протокола Exchange для календаря-планировщика, обновление инфраструктуры автоматизированного тестирования, улучшение поддержки форматов CardDAV, WebDAV, vCard, JSON-LD и RDF.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Обновление Thunderbird 60.4.0
  3. OpenNews: Обновление Firefox 63.0.1 и Thunderbird 60.3.0. Включение WebRender в Firefox 64-beta
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 60.0
  5. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  6. OpenNews: Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним (1), 20:48, 30/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > проблем с отзывчивостью интерфейса и производительностью
    > XUL

    Ha-ha, classic...

     
     
  • 2, Аноним (2), 20:53, 30/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Он же вроде уже дропнут отовсюду, не?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor