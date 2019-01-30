30.01.2019 20:20  Обновление Thunderbird 60.5.0

Доступен корректирующий выпуск почтового клиента Thunderbird 60.5.0. В новой версии предоставлена возможность подключения дополнительных поисковых движков OpenSearch с определением конфигурации в XML-файле (в интерфейс добавлены кнопки для загрузки и удаления файла с настройками). По умолчанию предложены поисковые системы Google и DuckDuckGo.

При создании учётной записи реализовано определение серверов, поддерживающих протокол Microsoft Exchange, и рекомендация установить дополнение для его поддержки. Добавлена поддержка использования сервиса WeTransfer для сохранения больших вложений к письмам с передачей в составе письма лишь ссылки на внешнее хранилище (FileLink). Обеспечена совместимость с WebExtension-дополнениями с другими реализациями FileLink, например, для передачи вложений через Dropbox. Устранён крах при настройке собственного звука для уведомлений о поступлении новых писем. Устранены 10 уязвимостей, в том числе 8 проблем отмечены как критические.

Из планов по развитию Thunderbird в этом году отмечается анализ и устранения проблем с отзывчивостью интерфейса и производительностью, переход на многопроцессную модель работы, улучшение поддержки Gmail (с поддержкой меток и специфичных возможностей Gmail), улучшение системы уведомлений, переработка и расширение системы почтовых фильтров (в том числе переход на асинхронный режим работы и учёт контекста при фильтрации), переработка обработчиков протоколов (SMTP, NNTP) с использованием web-технологий, упрощение интерфейса для шифрования писем, поддержка OTR и шифрованных чатов, интеграция качественных дополнений в основной состав, расширение режимов импорта и экспорта, поддержка протокола Exchange для календаря-планировщика, обновление инфраструктуры автоматизированного тестирования, улучшение поддержки форматов CardDAV, WebDAV, vCard, JSON-LD и RDF.



