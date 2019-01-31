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31.01.2019 11:01  Компания Intel опубликовала библиотеку для шумоподавления и фильтрации изображений

Компания Intel представила первый экспериментальный выпуск библиотеки oidn (Open Image Denoise), предлагающей коллекцию фильтров для устранения шумов на изображениях, подготовленных с использованием систем рендеринга на основе трассировки лучей. Библиотека развивается как часть более крупного проекта Intel Rendering Framework, нацеленного на разработку средств программной визуализации научных расчётов (SDVis (Software Defined Visualization), включающих библиотеку трассировки лучей Embree, систему фотореалистичной отрисовки GLuRay, платформу распределённой трассировки лучей OSPRay и систему программной растеризации OpenSWR. Код написан на языке С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0.

Целью библиотеки Open Image Denoise является предоставление высококачественных, эффективных и простых в использовании функций шумоподавления, которые можно применять для повышения качества результатов трассировки лучей. Предложенные фильтры позволяют на основании результата сокращённого цикла трассировки лучей получить итоговый уровень качества, сопоставимый с результатом более затратного и длительного процесса детализированного рендеринга.

Предложенные алгоритмы обеспечивают отсеивание случайного шума, моделируемого методом Монте-Карло, свойственного стохастическим алгоритмам трассировки лучей, таким как рендеринг на основе трассировки пути. Для достижения высокого качества рендеринга в подобных алгоритмах требуется проведение трассировки очень большого числа лучей, иначе на результирующем изображении появляются заметные артефакты в виде случайного шума.

Применение Open Image Denoise позволяет на несколько порядков сократить количество необходимых вычислений при расчёте каждого пикселя. В итоге можно значительно быстрее сгенерировать изначально зашумлённое изображения и довести его до приемлемого качества при помощи быстрых алгортимов подавления шумов. В зависимости от применяемого оборудования данный подход можно применять даже для интерактивной трассировки лучей c формированием изображений на лету.

Предложенная реализация оптимизирована для различных классов 64-разрядных CPU Intel с поддержкой инструкций SSE4, AVX2 и AVX-512. В качестве минимального требования заявлена поддержка SSE4.2. Для вычислений используется MKL-DNN, вариант библиотеки MKL (Intel Math Kernel Library) с векторизированными и многопоточными математическими функциями, оптимизированными для решения задач машинного обучения.

  1. Главная ссылка к новости (https://openimagedenoise.githu...)
  2. OpenNews: Использование нейронной сети для восстановления повреждённых изображений
  3. OpenNews: Космическое агентство NASA открыло код системы обработки изображений VICAR
  4. OpenNews: В рамках проекта subpixel подготовлена нейронная сеть для восстановления изображений
  5. OpenNews: Представлен Halide, новый язык программирования для обработки изображений
  6. OpenNews: Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: intel, image, denoise
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  • 1.1, ryoken (ok), 11:14, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Картинка впечатляет.
     
     
  • 2.3, FedeX (ok), 11:21, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    а мне что-то и вовсе не верится - в центре сверху, где кирпичи, там где зашумлено никакой алгоритм "подавления шума" не справился бы, потому что даже человек там не разобрал бы отдельные кирпичи. Но справа они нам показывают почти идеальные кирпичики - либо у них снова че-то на основе нейронных сетей и предсказывания, либо картинка рекламный трюк и не более.
     
     
  • 3.7, nevfr (?), 11:24, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    обученная нейросеть уже обгоняет человека в таких узкоспецифичных задачах, но тут главный вопрос как оно себя в динамике ведёт и не съедаются ли мелкие быстродвижущиеся детали..
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:02, 31/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Ага Остался нюанс , который разработчики нейросетевых улучшайзеров изображений... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, тоже Аноним (ok), 11:25, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > кирпичи, там где зашумлено никакой алгоритм "подавления шума" не справился бы,

    Оно и не подавляет любой шум - просто обнаруживает пустоты (чистый черный) и заполняет их тем, что находится в промежутках между ними.

     
     
  • 4.9, FedeX (ok), 11:26, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а, понял, ну тогда да
     
  • 3.18, Дегенератор (ok), 12:19, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А в восстановление лица из картинок 6х6 пикселей верится?
     
     
  • 4.20, Попугай Кеша (?), 12:51, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они фильмов насмотрелись про шпийонов )
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:15, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Почему шумы на "Original" картинках выглядят так, словно взяли фотку, а потом в гимпе пририсовали неестественный шум?
     
     
  • 2.5, тоже Аноним (ok), 11:21, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Потому что в новости так и написано: библиотека успешно подавляет искусственный шум, созданный по известному алгоритму.
    Точнее, просто латает дыры рендеринга (каковыми тот шум и является).
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:21, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    В итоге можно значительно быстрее сгенерировать изначально зашумлённое изображ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, nevfr (?), 11:27, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    шоб пускать вместо миллиардов лучиков всего тысячи лучиков и получать картинку трудноотличимую от идеальной.
     
     
  • 3.12, Аноним (4), 11:33, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Получается имитация расчетов трассировки?
     
     
  • 4.13, Mihail Zenkov (ok), 11:43, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее постобработка - алгоритм откидывает лучи, результаты которых считает недостоверными, а точки, для которых нет лучей вообще, заполняет сам интерполяцией из соседних. Но исходные данные - трассировка. Просто чем больше было лучей тем достовернее картинка.
     
  • 4.16, Аноним (16), 12:06, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раньше было так - чем быстрее у тебя видеокарта, тем меньше лагает. Теперь будет так - чем быстрее у тебя видеокарта, тем четче изображение.
     
  • 2.17, Ordu (ok), 12:14, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вопрос "нафига" применительно к рендерингу, как всегда имеет очевидный ответ: для игроделов.

    Вот например Q2 через ray tracing: http://brechpunkt.de/q2vkpt/

     
     
  • 3.21, Попугай Кеша (?), 12:52, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что все молятся на эти лучи? Я ничего не заметил. Да, картинка красивая, тени, всполохи огня. Ну и что? Что с трейсингом, что без.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:23, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    судя по примерам, это какой-то desharper, а не denoiser
     
     
  • 2.11, Mihail Zenkov (ok), 11:31, 31/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее deartifactor, так как устраняет характерные дефекты unbiased рендеров - тех же "светлячков" (яркие отдельные точки) хорошо давит. Но вот на рендерах с малым количеством шумов, действительно немного убивает микроконтраст и хочется после него легкий шарп сделать.
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:47, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Рей трейсинг в массы?
     
  • 1.15, dddd (?), 12:03, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    короче генерит картинку используя неполный рендеринг (на картинке слева) и таким образом вместо трассировки в 3д  обрабатывается 2д

    вряд ли это применимо в играх тк там уже готовые обьекты с текстурами и координатами зато порадует  3д моделлеров

     
  • 1.19, Аноним (16), 12:28, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Статья про алгоритм шумоподавления. При рендеринге, полагаю, можно улучшить детализацию используя данные дополнительной классической упрощенной отрисовки.
     
  • 1.23, Ivan_83 (ok), 13:09, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Требовать SSE4.2 - значит закопать довольно большой парк ещё живых коредуо.
     
  • 1.24, Аноним (24), 13:09, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Картинка чистый маркетинг, правая сторона и так освещена хорошо, там подавлять ничего не надо.
     

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