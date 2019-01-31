31.01.2019 11:01  Компания Intel опубликовала библиотеку для шумоподавления и фильтрации изображений

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|2.3, FedeX (ok), 11:21, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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а мне что-то и вовсе не верится - в центре сверху, где кирпичи, там где зашумлено никакой алгоритм "подавления шума" не справился бы, потому что даже человек там не разобрал бы отдельные кирпичи. Но справа они нам показывают почти идеальные кирпичики - либо у них снова че-то на основе нейронных сетей и предсказывания, либо картинка рекламный трюк и не более.
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|3.7, nevfr (?), 11:24, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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обученная нейросеть уже обгоняет человека в таких узкоспецифичных задачах, но тут главный вопрос как оно себя в динамике ведёт и не съедаются ли мелкие быстродвижущиеся детали..
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|3.8, тоже Аноним (ok), 11:25, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> кирпичи, там где зашумлено никакой алгоритм "подавления шума" не справился бы,
Оно и не подавляет любой шум - просто обнаруживает пустоты (чистый черный) и заполняет их тем, что находится в промежутках между ними.
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|2.5, тоже Аноним (ok), 11:21, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Потому что в новости так и написано: библиотека успешно подавляет искусственный шум, созданный по известному алгоритму.
Точнее, просто латает дыры рендеринга (каковыми тот шум и является).
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|2.10, nevfr (?), 11:27, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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шоб пускать вместо миллиардов лучиков всего тысячи лучиков и получать картинку трудноотличимую от идеальной.
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|4.13, Mihail Zenkov (ok), 11:43, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Скорее постобработка - алгоритм откидывает лучи, результаты которых считает недостоверными, а точки, для которых нет лучей вообще, заполняет сам интерполяцией из соседних. Но исходные данные - трассировка. Просто чем больше было лучей тем достовернее картинка.
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|4.16, Аноним (16), 12:06, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Раньше было так - чем быстрее у тебя видеокарта, тем меньше лагает. Теперь будет так - чем быстрее у тебя видеокарта, тем четче изображение.
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|3.21, Попугай Кеша (?), 12:52, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Что все молятся на эти лучи? Я ничего не заметил. Да, картинка красивая, тени, всполохи огня. Ну и что? Что с трейсингом, что без.
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|2.11, Mihail Zenkov (ok), 11:31, 31/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Скорее deartifactor, так как устраняет характерные дефекты unbiased рендеров - тех же "светлячков" (яркие отдельные точки) хорошо давит. Но вот на рендерах с малым количеством шумов, действительно немного убивает микроконтраст и хочется после него легкий шарп сделать.
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|1.15, dddd (?), 12:03, 31/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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короче генерит картинку используя неполный рендеринг (на картинке слева) и таким образом вместо трассировки в 3д обрабатывается 2д
вряд ли это применимо в играх тк там уже готовые обьекты с текстурами и координатами зато порадует 3д моделлеров
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