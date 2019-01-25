25.01.2019 19:22  Разработчики Qt представили встроенный http-сервер

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|6.29, zzz (??), 20:29, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Везде, куда ни плюнь. И это хорошо. Студенты могут развлекаться кто во что горазд.
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|7.40, Аноним (40), 21:13, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не сложно. Вот осилить в отдельную либу вынести, как раньше было, вот это да. Для разрабов Qt это непосильная задача.
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|2.22, Вебмакака (?), 20:18, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Для C++, QML и питона - Qt.
Для всего остального - GTK+ зачастую оказывается единственным кроссплатформенным GUI. Примеры: D, Go, Rust, PyPy, Lua. Для них Qt биндинги тупо недопиленные, а gobject-introspection готов на 100%.
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|2.16, пох (?), 20:08, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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тем что можно на qml!
(а никакого "low disk&memory footprint" не нужно, заплатите за шестидесятиядерный "IoT", никуда не денетесь)
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|2.17, пох (?), 20:09, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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рисует, но только через встроенный httpserver через websocket через webasm на webgl. Поэтому если у тебя не последний гуглобраузер, то хрен тебе, а не виджетики.
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|2.28, Аноним (9), 20:27, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> жырную либу
ошибаешься, это не либа. Qt и есть конечное приложение, а все остальные просто пишут к ней дополнения.
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|2.38, Аноним (40), 21:10, 25/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Для встраивания в софт, очевидно же. Тем более там почти всё для этого есть, только велосипедов меньше будет.
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