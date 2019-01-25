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25.01.2019 19:22  Разработчики Qt представили встроенный http-сервер

После двух лет разработки компания The Qt Company представила компактный встроенный http-сервер для Qt, доступный для разработчиков приложений в виде класса QHttpServer. Сервер пока развивается как экспериментальный проект Qt Labs, но запланирован для включения в основной состав Qt 6.

Целью проекта является предоставление простого способа для интеграции функциональности http-сервера в приложения для встраиваемых устройств и настольных систем. Сервер поддерживает HTTP/1.1, WebSockets, обработку ошибок и маршрутизацию запросов на основе параметров в URL (QHttpServerRouter). Например, для подключения обработчика страницы "/test" достаточно написать "httpServer.route('/test', функция-обработчик);". Готов, но ещё не интегрирован, код для поддержки HTTPS.

Из планов отмечается поддержка REST API, компоненты для QML, распараллеливание обработки запросов, средства для аутентификации доступа, встроенный шаблонизатор, поддержка HTTP/2.0, CORS (Cross-Origin Resource Sharing) и JSON-RPC. Кроме того, разработчики намерены перевести на QHttpServer реализацию http-сервера, используемую в плагине WebGL Streaming, позволяющем по сети транслировать состояние интерфейса приложения для просмотра в любом современном браузере. Также упоминается создание средств для обеспечения взаимодействия с сервером приложений в формате WebAssamebly, используя API QtWebChannel и канал связи на основе WebSockets.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2019/01...)
  2. OpenNews: Релиз системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio 2.2
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.12 и среды разработки Qt Creator 4.8.0
  4. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  5. OpenNews: Начальный план разработки Qt 6
  6. OpenNews: Предварительный выпуск Qt для WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt, http
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  • 1.1, Аноним (1), 19:33, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Конкурент systemd, однако.
     
     
  • 2.2, Анонимчжан (?), 19:36, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    sistemdQT? и че теперь систему на QML переведут?))
     
  • 2.39, Аноним (39), 21:10, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Скорее Lego.
     
  • 1.3, нах (?), 19:39, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –6 +/
    встраиваемые устройства. на qt. теперь мы видели всьо
     
     
  • 2.30, Лапчатый девляпс бубунтёнок (?), 20:35, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ты не видело ничего. Внезапно, гуй в куте - это лишь верхушка айсберга.
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:40, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А что лучше, Qt или GTK?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:55, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +15 +/
    Конечно Qt. Но если нравятся наколенные поделки студентов, то выбирай GTK.
     
     
  • 3.19, Вебмакака (?), 20:12, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Разумеется, ведь в GTK нет http-сервера.
     
     
  • 4.21, zzz (??), 20:14, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сарказм тут ни к чему. Пусть в GTK нет http-сервера, зато всё через задницу.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 20:23, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Где через задницу-то? Оно хотя бы OpenGL не тащит, рисуя на процессоре, как Qt.
     
     
  • 6.29, zzz (??), 20:29, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Везде, куда ни плюнь. И это хорошо. Студенты могут развлекаться кто во что горазд.
     
  • 6.34, VINRARUS (ok), 21:04, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как в старые-добрые 90е...
     
  • 6.35, ТотСамыйКтоЯ. Есть. (?), 21:05, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Собрать Qt без OpenGL - это, конечно, слишком сложно.
     
     
  • 7.40, Аноним (40), 21:13, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не сложно. Вот осилить в отдельную либу вынести, как раньше было, вот это да. Для разрабов Qt это непосильная задача.
     
  • 2.10, Onon (?), 19:58, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Конечно GTK. Мне 50 и я по жизни студент во отличие от.
     
     
  • 3.13, user90 (?), 20:02, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    GTK 2! конечно же. Просто идеально. В третьем мужские жопы))
     
     
  • 4.41, Аноним (39), 21:13, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    RIP
     
  • 2.20, zzz (??), 20:13, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    KDE, конечно же.
     
  • 2.22, Вебмакака (?), 20:18, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для C++, QML и питона - Qt.

    Для всего остального - GTK+ зачастую оказывается единственным кроссплатформенным GUI. Примеры: D, Go, Rust, PyPy, Lua. Для них Qt биндинги тупо недопиленные, а gobject-introspection готов на 100%.

     
  • 1.5, Ъ (?), 19:52, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем он лучше Lwan ( https://lwan.ws/ )?
     
     
  • 2.16, пох (?), 20:08, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тем что можно на qml!

    (а никакого "low disk&memory footprint" не нужно, заплатите за шестидесятиядерный "IoT", никуда не денетесь)

     
  • 1.9, Аноним (9), 19:58, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно хоть виджетики рисует теперь?
     
     
  • 2.17, пох (?), 20:09, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    рисует, но только через встроенный httpserver через websocket через webasm на webgl. Поэтому если у  тебя не последний гуглобраузер, то хрен тебе, а не виджетики.

     
     
  • 3.25, Аноним (26), 20:20, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, есть альтернативы? У GTK вон кнопки огромные!
     
  • 1.23, Аноним (23), 20:18, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дыры в безопасности тоже есть в планах? Бич любого нового проекта.
     
  • 1.24, Аноним (26), 20:19, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чувствую, они скоро объединятся с Boost, а свою жырную либу внесут в стандарт C+++20.
     
     
  • 2.28, Аноним (9), 20:27, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > жырную либу

    ошибаешься, это не либа. Qt и есть конечное приложение, а все остальные просто пишут к ней дополнения.

     
  • 2.31, Аноним (31), 20:37, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не объединятся и не внесут. С чего они тогда зарабатывать будут?
     
  • 1.27, Аноним (27), 20:27, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ух ты QT на веб сервер теперь,успехов им,надеюсь доведут до ума и не забросят как остальные проекты.
     
     
  • 2.36, Аноним (39), 21:07, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие остальные? Quick Time RIP.
     
     
  • 3.37, VINRARUS (ok), 21:09, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    KDE 4
     
     
  • 4.43, Аноним (39), 21:16, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А так же 1, 2, 3.
    Вот сволочи.
     
  • 1.32, Аноним (32), 20:40, 25/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    И нафига, если есть lwan, microhttpd?
     
     
  • 2.33, Аноним (27), 20:52, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    посмотрим пока судить рано,пусть сначала допилят а там видно будет
     
  • 2.38, Аноним (40), 21:10, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для встраивания в софт, очевидно же. Тем более там почти всё для этого есть, только велосипедов меньше будет.
     
  • 2.42, Jvc1 (?), 21:14, 25/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    чтобы не хуже джавы с томкатами
     

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