25.01.2019 19:22  Разработчики Qt представили встроенный http-сервер

После двух лет разработки компания The Qt Company представила компактный встроенный http-сервер для Qt, доступный для разработчиков приложений в виде класса QHttpServer. Сервер пока развивается как экспериментальный проект Qt Labs, но запланирован для включения в основной состав Qt 6.

Целью проекта является предоставление простого способа для интеграции функциональности http-сервера в приложения для встраиваемых устройств и настольных систем. Сервер поддерживает HTTP/1.1, WebSockets, обработку ошибок и маршрутизацию запросов на основе параметров в URL (QHttpServerRouter). Например, для подключения обработчика страницы "/test" достаточно написать "httpServer.route('/test', функция-обработчик);". Готов, но ещё не интегрирован, код для поддержки HTTPS.

Из планов отмечается поддержка REST API, компоненты для QML, распараллеливание обработки запросов, средства для аутентификации доступа, встроенный шаблонизатор, поддержка HTTP/2.0, CORS (Cross-Origin Resource Sharing) и JSON-RPC. Кроме того, разработчики намерены перевести на QHttpServer реализацию http-сервера, используемую в плагине WebGL Streaming, позволяющем по сети транслировать состояние интерфейса приложения для просмотра в любом современном браузере. Также упоминается создание средств для обеспечения взаимодействия с сервером приложений в формате WebAssamebly, используя API QtWebChannel и канал связи на основе WebSockets.



