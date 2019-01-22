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22.01.2019 12:15  Выпуск СУБД ScyllaDB 3.0, совместимой с Apache Cassandra

Представлен релиз СУБД ScyllaDB, позиционируемой как полностью совместимый аналог СУБД Apache Cassandra, переписанный с Java на C++ и демонстрирующий существенное увеличение производительности. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3.

По сравнению с оригинальной СУБД Apache Cassandra проект ScyllaDB обеспечивает увеличение скорости обработки запросов на каждом узле в 10 раз, в 99% случаев успевая обработать запрос менее чем за миллисекунду. Обработка большего числа запросов на одном узле позволяет существенно снизить затраты на кластер (при использовании AWS EC2 в 2.5 раз), в котором для достижения заданных характеристик потребуется на порядок меньше узлов, чем при создании кластера на основе классической СУБД Cassandra. Например, 4-узловой кластер на базе Scylla вполне справляется с нагрузкой для которой потребовалось бы развернуть 40-узловой кластер на базе Cassandra.

Одним из факторов, позволившим добиться высоких показателей производительности, является использование развиваемого теми же авторами C++ фреймворка Seastar, нацеленного на создание сложных серверных приложений, обрабатывающих запросы в асинхронном режиме. Seastar учитывает особенности современного оборудования, таких как распараллеливание на многоядерных системах, учёт попадания данных в процессорный кэш, оптимизация для накопителей SSD, прямой доступ к очереди пакетов на сетевой карте и полная утилизация пропускной способности 10/40-гигабитных сетевых карт.

Система построена на основе архитектуры shared-nothing, подразумевающей, что к каждому ядру CPU привязывается отдельный обособленный обработчик, которому выделена отдельная память (отсутствуют задержки из-за организации блокировок) и привязана отдельная очередь пакетов к сетевой карте. Каждый процесс-обработчик ScyllaDB включает в себя собственный оптимизирванный TCP/IP-стек, работающий в пространстве пользователя, прикреплённый к отдельному ядру CPU и напрямую взаимодействующий с сетевой картой.

Другие особенности ScyllaDB:

  • Поддержка работы в качестве прозрачной замены Apache Cassandra;
  • Возможность применения существующих клиентских драйверо от Apache Cassandra для подключения к ScyllaDB;
  • Поддержка модели хранения данных на базе семейства столбцов (ColumnFamily, хэши с несколькими уровнями вложенности);
  • Возможность использования SQL-подобного язык структурированных запросов CQL (Cassandra Query Language);
  • Исключение задержек при проведении упаковки и восстановления целостности БД;
  • Отсутствие сборщика мусора;
  • Возможность переконфигурации кластера (удаление/добавление узлов) без остановки работы;
  • Линейная масштабируемость, при которой производительность находится в прямой зависимости от числа процессорных ядер;
  • Наличие средств для пакетной загрузки и выгрузки больших объёмов данных из хранилищ Hadoop и Spark.


Выпуск СУБД ScyllaDB 3.0 по функциональности соответствует ветке Apache Cassandra 3 и примечателен следующими улучшениями:

  • Поддержка материализованных представлений, позволяющих сформировать виртуальную таблицу на основе произвольного CQL-запроса, содержимое которой не генерируется на лету как в обычных представлениях, а кэшируется между запросами в форме индекса;
  • Добавлена поддержка глобальных для всего кластера вторичных индексов (GSI, Global Secondary Indexes), реализованных через материализованные представления и позволяющих более эффективно индексировать запросы по ключам с агрегированием данных на одном узле;
  • Предложен новый формат хранения данных на диске, совместимый с Apache Cassandra 3.0 и требующий для хранения до 66% меньше места в хранилище по сравнению со старым форматом при активном использовании операций удаления записей. Применение нового формата отключено по умолчанию и может быть активировано через настройку "enable_sstables_mc_format";
  • Добавлен новый механизм хранения информации о репликах для сбойных узлов ("hinted handoff"), вместо одного файла system.hints хинты теперь записываются в отдельные файлы, в разрезе один файл на один узел и реплицированный поток;
  • Существенно улучшена работа операций полного (мульти-секционнного) сканирования БД, при которых данные перебираются без выборки по конкретному ключу;
  • Добавлена поддержка фильтрации сложных запросов с возвращением только подмножества результатов. Фильтрация производится на стороне сервера и позволяет существенно снизить размер передаваемых по сети данных между кластером и приложением;
  • Осуществлён переход на штатные утилиты Cassandra, включая nodetool, cassandra-stress и node_exporter 0.17;
  • Увеличена производительность потоковой отправки данных при добавлении нового узла или восстановлении после сбоя.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: CharybdeFS - ФС для тестирования устойчивости ПО к ошибкам ввода/вывода
  3. OpenNews: Новая СУБД ScyllaDB, полностью совместимая с Cassandra, но в 10 раз быстрее
  4. OpenNews: Выпуск документоориентированной СУБД Apache CouchDB 2.3.0
  5. OpenNews: Опасная уязвимость в Apache Cassandra
  6. OpenNews: Доступна СУБД Apache Cassandra 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cassandra, scylla, database
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  • 1.1, Аноним (1), 12:48, 22/01/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• –2 +/
    А так можно было Я всегда думал что только из пространства ядра можно напрямую ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, нах (?), 12:58, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    можно, работай.

    только учти, что да, это одна из задач ядра, и оно ее решает достаточно хорошо, в большинстве случаев, это все же писали хорошие программисты, когда-то.

    Что там у этих оптимизаторов из сциллы - хз, как-то слабо верится, что получилось - хорошо.


     
     
  • 3.3, anonymous (??), 13:12, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    хорошие программисты всё равно не умеют ни нулевые накладные расходы на копирование в userspace и обратно, ни нулевые же накладные расходы на переключение контекста.
     
  • 3.4, Аноним (-), 13:13, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    о, авторитетное мнение местных икспертов подъехало
     
  • 3.8, erthink (ok), 13:39, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что там у этих оптимизаторов из сциллы - хз, как-то слабо верится, что получилось - хорошо.

    Если говорить про zero-copy "из ядра", то там вся прозрачно/понято (Intel DPDK).
    Работает действительно просто:
    - выделяете кусок памяти в своем приложении.
    - через библиотеку просите класть такие-то пакеты в этот буфер (ioctl к драйверу).
    - драйвер сетевухи настраивает её так, что пакеты из сети сразу попадают в ваш буфер.
    - профит.

     
  • 1.5, Орк (?), 13:26, 22/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Например, 4-узловой кластер на базе Scylla вполне справляется с нагрузкой для которой потребовалось бы развернуть 40-узловой кластер на базе Cassandra.
    > Промышленные решения на базе Cassandra, хранящие сотни терабайт данных, охватывающие сотни серверов и способные обрабатывать тысячи запросов в секунду, развернуты для обеспечения сервисов таких компаний и организаций, как Adobe, CERN, Cisco, IBM, HP, Comcast, Disney, eBay, Netflix, Sony, Rackspace, Reddit и Twitter.

    Это вы хотите сказать, что эти компании заигрывая с модными Java-решениями мешки с деньгами всё это время в датацентрах сжигали? И отвечать за это бы надо? Да не, бред какой-то!

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:34, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эти компании увеличивали капитализацию и цену акций. За счёт потребителя, разумеется.
     
  • 2.9, erthink (ok), 13:44, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эти решения более обкатаны, а риски некоторых видов багов в них действительно ниже (для отдельных багов близко к нулю).
    Поэтому их проще использовать и продавать как сервис, и тут не важно что (на самом деле) они жрут в разы больше ресурсов.

    В целом, IMHO, дуэль Scylla vs Cassandra очень показывает соотношение возможностей С++ и Java.

     
  • 1.7, vitalif (ok), 13:36, 22/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как раз этот Seastar вроде хотят Ceph-еры себе на борт взять... правда хотят давно, а втащить пока не втащили, ну и код там получается в духе как в ноде на промисах - async/await на стороне языка-то нет
     

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