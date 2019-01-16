The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

16.01.2019 14:03  Ethereum отложил обновление платформы из-за выявления критической уязвимости

Разработчики криптовалюты Ethereum отложили на неопределённый срок запланированный на 17 января технический форк блокчейна, необходимый для обновления версии платформы ("Constantinople"). Решение принято в связи с выявлением критической уязвимости в реализации умных контрактов, позволяющей похитить средства.

Выявившие проблему исследователи утверждают, что проблема специфична для ветки "Constantinople", которая ещё не введена в строй. Чтобы отложить планировавшийся форк блокчейна администраторам узлов, майнерам и биржам рекомендуется срочно обновить Geth до выпуска 1.8.21, откатиться на версию 1.8.19 или запускать приложение с опцией "--override.constantinople=9999999". При использовании клиента Parity необходимо обновить программу до версии 2.2.7-stable/2.3.0-beta или откатиться на выпуск 2.2.4-beta. Обычным пользователям криптокошельков, не участвующим в формировании сети и обслуживающим узлы обновлять приложения не обязательно.

Владельцам умных контрактов рекомендуется проверить свои контракты на предмет подверженности уязвимости. Проблема вызвана снижением стоимости внутренних транзаций ("газ") для операций SSTORE, предложенным в спецификации EIP-1283. Из-за данного изменения после обновления платформы до ветки "Constantinople" некоторые уже существующие умные контракты станут подвержены атаке на реентерабельность (re-entrancy, состояние контракта может измениться в процессе его выполнения в условиях когда новое обращение к контракту возможно до завершения обработки предыдущего).

В ходе аудита изменения блокчейна после форка "Constantinople" исследователи безопасности пришли к выводу, что вероятность проведения re-entrancy атаки полностью не исключается для некоторых видов контрактов, в которых перед операторами изменения состояния используются методы transfer() и send(). Например, проблема может затрагивать контракты, в которых несколько участников совместно получают средства, решают как разделить полученные средства и инициируют выплату этих средств.

В случае успешной атаки злоумышленник может похитить средства у пользователей, заключивших с ним умный контракт, в обход условий контракта и без получения согласия пользователя. До введения в строй ветки "Constantinople" контракты не подвержены уязвимости, т.е. пользователям Ethereum ничего не угрожает. Анализ существующих умных контрактов пока не выявил экземпляров, которые могли бы использоваться для совершения подобных атак.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ethereum.org/2019...)
  2. OpenNews: В результате двойной траты средств в Ethereum Classic похищен 1.1 млн долларов
  3. OpenNews: Выявлена лёгкая в реализации атака на P2P-сеть криптовалюты Ethereum
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Bitcoin Core
  5. OpenNews: Криптовалюта Bitcoin Gold подверглась атаке по двойной трате средств
  6. OpenNews: Linux Foundation представил платформу Hyperledger Sawtooth 1.0 на базе технологий блокчейн
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ethereum, coin, bitcoin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним (-), 14:20, 16/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    2050. Обновление Constantinople отложено на неопределенный срок.
     
  • 2, Аноним (2), 15:19, 16/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Что они там говорят? Код -- это закон?
     
  • 3, Аноним (3), 15:20, 16/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не прокатило - вычёркиваем.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor