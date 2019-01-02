02.01.2019 17:57  Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2018

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Спустя почти шесть лет с момента прошлого выпуска сформирован релиз дистрибутива CAELinux 2018, построенного на пакетной базе Xubuntu и отличающегося расширенной подборкой специализированных приложений, нацеленных на автоматизацию выполнения инженерных задач, математическое моделирование и научную деятельность. Размер загрузочного iso-образа, способного работать в Live-режиме, - 4.3 Гб (x86_64).
Некоторые из входящих в поставку приложений:
- Пакет для моделирования и анализа протекания термодинамических процессов Salome-Meca;
- Системы 2D и 3D проектирования (САПР) и технологической подготовки производства: Salome CAD, Freecad, OpenSCAD (3D CAD), LibreCad, SagCad (2D CAD), PyCAM, OpenSCAM, CURA (3D-печать), Kicad EDA, Arduino IDE, Flatcam, HeeksCNC;
- Системы анализа, визуализации, пре- и постобработки данных: Paraview, Discretizer, EnGrid, Helyx-OS, Elmer GUI, Netgen, Tetgen, GMSH, Meshlab;
- Пакеты по вычислительной гидро- и аэродинамике OpenFOAM, Gerris, HelyXOS GUI, Code-Saturne, Javafoil, XLFR5, XFoil;
- Системы симуляции физических процессов: Elmer, Calculix, MBDyn, DynELA, FEniCS, Code-Aster;
- Пакеты для научных расчётов и подготовки публикаций: OpenModelica, GNU Octave (+ QtOctave GUI), R & RKWard, Scilab, wxMaxima, Spyder, SciPy, LaTeX, Jabref.