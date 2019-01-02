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02.01.2019 17:57  Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2018

Спустя почти шесть лет с момента прошлого выпуска сформирован релиз дистрибутива CAELinux 2018, построенного на пакетной базе Xubuntu и отличающегося расширенной подборкой специализированных приложений, нацеленных на автоматизацию выполнения инженерных задач, математическое моделирование и научную деятельность. Размер загрузочного iso-образа, способного работать в Live-режиме, - 4.3 Гб (x86_64).

Некоторые из входящих в поставку приложений:



  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
  2. OpenNews: Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2013
  3. OpenNews: Релиз инженерного дистрибутива CAELinux 2011
  4. OpenNews: Выпуск SciPy 1.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов
  5. OpenNews: Выпуск AIMS Desktop 2017.1, дистрибутива с подборкой математического и научного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: caelinux
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 18:01, 02/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ура, ещё один репозиторий оформлен в виде самостоятельного дистрибутива.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:11, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Лучшеб снап пакетов понаделал до запускал бы под CoreOS или любым клоном.
     
     
  • 3.7, Anon4ik_ (?), 18:33, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Используйте guix или nix под любым дистрибутивом — ставит пакеты с зависимостями в отдельный каталог, умеет запускать пакеты в режиме изоляции от системы.
     
  • 1.3, Аноним (2), 18:12, 02/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    По скрину похоже что это Xubuntu без Xfce.
     
     
  • 2.5, Пездюк (?), 18:26, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это MATE
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:49, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильный скрин откройте https://distrowatch.com/table.php?distribution=cae и убедитесь, что это самая что ни есть настоящая Xfce.
     
  • 1.4, Аноним (4), 18:13, 02/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    скриншот с убунты 10.04, ностальжи
     
  • 1.6, Аноним (6), 18:33, 02/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда вы почините дизайн для смартфонов?
     
  • 1.8, Аноним (9), 18:46, 02/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо посмотреть. Есть сомнения по поводу поддержки русского. Во всяком случае как перечень инженерных приложений сгодится. Тем более на Ubuntu, а не на чем попало.
     

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