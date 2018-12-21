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21.12.2018 11:58  Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 4.0

Компания NVIDIA представила релиз движка симуляции физических процессов PhysX 4.0, который стал первым значительным выпуском после перевода проекта в разряд открытых. Одновременно сформировано обновление PhysX 3.4.2, включающее корректирующие изменения для изначально открытой кодовой базы. Код проекта распространяется под лицензией BSD и поддерживает платформы Linux, macOS, iOS, Windows и Android. Необходимость подписания соглашения EULA оставлено при разработке для платформ XBox One, Sony Playstation 4 и Nintendo Switch. Кроме непосредственно движка под лицензией BSD также открыт код и связанного с ним инструментария PhysX SDK.

PhysX является одним из самых популярных физических движков, который задействован для обработки физических взаимодействий в более чем 500 играх и входит в состав многих популярных игровых движков, включая Unreal Engine, Unity3D, AnvilNext, Stingray, Dunia 2 и REDengine. Движок масштабируется для различного оборудования, от смартфонов до мощных рабочих станций с многоядерными CPU и GPU, и позволяет в полной мере использовать возможности GPU для ускорения обработки эффектов. Среди областей применения PhysX можно упомянуть реализацию таких эффектов, как разрушения, взрывы, реалистичные движения персонажей и машин, клубящийся дым, гнущиеся от ветра деревья, льющуюся и обтекающую препятствия воду, развевающуюся и рвущуюся одежду, столкновения и взаимодействия с твёрдыми и мягкими телами.

Компания NVIDIA рассчитывает, что после перевода проекта в разряд открытых, он сможет выйти за рамки инструментов для разработки игр и станет востребован в таких областях, как синтез данных для исследований в области искусственного интеллекта и для тренировки нейронных сетей, cоздание реалистичных окружений для тренировки роботов, cимуляция реальных условий в процессе обкатки автономных транспортных средств и автопилотов. Ожидается также, что адаптация движка для высокопроизводительных кластерных систем позволит добиться нового уровня детализации и точности симуляции физических процессов.

Особенности выпуска PhysX 4.0:

  • Реализован алгоритм TGS (Temporal Gauss-Seidel Solver), который позволяет улучшить качество симуляции персонажей и объектов, состоящих из множества сочленённых частей;
  • Система сборки переведена на использование Cmake;
  • Увеличена масштабируемость правил фильтрации для кинематических и статических объектов;
  • Добавлена новая фаза выявления столкновений ABP (automatic multi-broadphase), позволившая во многих ситуациях повысить производительность движка;
  • Добавлена функция упрощённой координатной симуляции сочленений (Reduced Coordinate Articulation), лишённая относительной погрешности позиционирования и подходящая для реалистичной симуляции движения суставов;
  • Представлена новая структура BVH, демонстрирующая более высокую производительность для персонажей с большим числом форм;
  • Прекращена поддержка компонентов PhysX Particle и PhysX Cloth.




  1. Главная ссылка к новости (https://news.developer.nvidia....)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код движка симуляции физических процессов PhysX
  3. OpenNews: Компания NVIDIA опубликовала исходные тексты физического движка PhysX
  4. OpenNews: Компания Google открыла код системы физически корректного рендеринга Filament
  5. OpenNews: Компания AMD открыла код системы фотореалистичного рендеринга Radeon ProRender
  6. OpenNews: Google выпустил движок для симуляции физических процессов LiquidFun 1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: physx, nvidia, game
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 12:38, 21/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну вот теперь-то игори так и попрут! Правда ведь?
     
     
  • 2.2, Вася (??), 12:40, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Все будет, но не сразу
     
  • 2.3, нах (?), 12:57, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    в смысле? И так валом прут - вот, например: https://www.youtube.com/watch?v=L_d0KO6QS5c (_слушайте_ что говорят голограммы!) ;-)
    Кто вам обещал что они - под ненужно-линукс?


    А попереть по мнению нвидии должны были какие-то ai, имитации окружения для тренировки боевых человекообразных роботов и прочая нёх. Логично, чо - ненужное ненужно в окружении ненужно лучше всего пилить не за деньги а за рекламу.

     
     
  • 3.6, КГБ СССР (?), 13:32, 21/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Собачка Айбо с интеллектом опеннетовского анонима будет поинтересней. А то майнить уже все устали, да и мамка ругает майнеров за простыни счетов за электричество.
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:27, 21/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Как-то запоздали с новостью.
     
  • 1.5, Агроном (?), 13:31, 21/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Покажем палец амуде!
     

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