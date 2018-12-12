The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

12.12.2018 21:15  Разработка распределённого хранилища etcd переведена в организацию CNCF

Некоммерческая организация CNCF (Cloud Native Computing Foundation), созданная под эгидой Linux Foundation для развития стандарта Open Container Initiative (OCI), платформы Kubernetes и runtime containerd, сообщила о принятии в свой инкубатор проекта etcd. Распределённая система управления конфигурацией etcd ранее развивалась компанией CoreOS и передана CNCF после покупки бизнеса CoreOS компанией Red Hat, развивающей собственные инструменты управления платформой, пересекающиеся с etcd.

Напомним, что еtcd позволяет организовать единое хранилище конфигурации для группы серверов, которое реплицируются на все хосты и поддерживается в синхронизированном состоянии с использованием протокола Raft. Наличие копии данных на всех хостах позволяет исключить потерю конфигурации при выходе из строя отдельного узла. Имеется встроенная возможность отслеживания изменения состояния ключа с вызовом обработчика в случае обнаружения изменения. Etcd применяется в платформе оркестровки контейнеров Kubernetes в качестве первичного хранилища настроек в кластере.

  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/o...)
  2. OpenNews: Red Hat поглощает компанию CoreOS
  3. OpenNews: Linux Foundation представил containerd 1.0, runtime для изолированных контейнеров
  4. OpenNews: Проект RethinkDB выкуплен для передачи сообществу
  5. OpenNews: Выпуск распределенной системы хранения конфигурации etcd 3.3
  6. OpenNews: Представлен проект Fedora CoreOS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: etcd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним (1), 22:53, 12/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Для etcd так даже лучше будет, подключатся к разработке Google и Amazon. У CoreOS было много идей, но мало ресурсов.
     
  • 2, КГБ СССР (?), 22:59, 12/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > еtcd позволяет организовать единое хранилище конфигурации для группы серверов, которое реплицируются на все хосты и поддерживается в синхронизированном состоянии

    Изначально этой цели служат так называемые [I]умолчания[/I] (особенно, когда это разумные умолчания). Ой, а что это? Веб-макака никогда про такое не слышала. Давайте все будем клонировать /etc !

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor