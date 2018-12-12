12.12.2018 21:15  Разработка распределённого хранилища etcd переведена в организацию CNCF

Некоммерческая организация CNCF (Cloud Native Computing Foundation), созданная под эгидой Linux Foundation для развития стандарта Open Container Initiative (OCI), платформы Kubernetes и runtime containerd, сообщила о принятии в свой инкубатор проекта etcd. Распределённая система управления конфигурацией etcd ранее развивалась компанией CoreOS и передана CNCF после покупки бизнеса CoreOS компанией Red Hat, развивающей собственные инструменты управления платформой, пересекающиеся с etcd.

Напомним, что еtcd позволяет организовать единое хранилище конфигурации для группы серверов, которое реплицируются на все хосты и поддерживается в синхронизированном состоянии с использованием протокола Raft. Наличие копии данных на всех хостах позволяет исключить потерю конфигурации при выходе из строя отдельного узла. Имеется встроенная возможность отслеживания изменения состояния ключа с вызовом обработчика в случае обнаружения изменения. Etcd применяется в платформе оркестровки контейнеров Kubernetes в качестве первичного хранилища настроек в кластере.



