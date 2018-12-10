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10.12.2018 22:01  Выпуск облачного хранилища Nextcloud 15 с реализацией социальной сети

Состоялся выпуск облачной платформы Nextcloud 15, развивающейся как форк проекта ownCloud, созданный основными разработчиками данной системы. Nextcloud и ownCloud позволяют на своих серверных системах развернуть полноценное облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, а также предлагающего такие сопутствующие функции, как средства для ведения видеооконференций, обмена сообщениями и, начиная с текущего выпуска, интеграцией функций для создания децентрализованной социальной сети. Исходные тексты Nextcloud, как и ownCloud, распространяются под лицензией AGPL.

Nextcloud предоставляет средства для обеспечения совместного доступа, версионный контроль изменений, поддержку воспроизведения медиаконтента и просмотра документов прямо из web-интерфейса, возможность синхронизации данных между разными машинами, возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети. Доступ к данным может быть организован как при помощи web-интерфейса, так и с использованием протокола WebDAV и его расширений CardDAV и CalDAV.

В отличие от сервисов Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск и box.net, проекты ownCloud и Nextcloud дают пользователю полный контроль над своими данными - информация не привязывается ко внешним закрытым облачным системам хранения, а размещается на подконтрольном пользователю оборудовании. Ключевым отличием Nextcloud от ownCloud является намерение предоставить в едином открытом продукте все расширенные возможности, ранее поставляемые только в коммерческой версии ownCloud. Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL.

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность развёртывания децентрализованной социальной сети, позволяющей обмениваться сообщениями, публиковать статусы, вести свои каналы и подписываться на каналы других пользователей. Узлы на базе Nextcloud могут связываться с другими хостами (например, можно подписаться на сообщения пользователя соцсети, развёрнутой на другом сервере) и входить в глобальные федеративные сети, объединяющие в единое пространство множество отдельных соцсетей, запущенных на собственных серверах.

    Для взаимодействия с другими децентрализованными сетями в Nextcloud реализована поддержка протокола ActivityPub, который, например, может применяться для связывания с сетями на базе платформ Mastodon и PeerTube. Nextcloud также можно применять для создания корпоративных и приватных социальных сетей, обеспечивающих общение работников компаний или определённых сообществ.

  • Продолжено усовершенствования механизмов двухфакторной аутентификации. Помимо ранее доступных методов отправки кода подтверждения через SMS, Signal, Telegram и NFC (Yubikey NEO), в новом выпуске добавлена возможность подтверждения при помощи ранее аутентифицированного устройста (например, со смартфона можно подтвердить вход в десктоп-клиент и наоборот, из аутентифицированного десктоп-клиента можно подтвердить вход с мобильного телефона). Также добавлена поддержка предварительно генерируемых одноразовых кодов в качестве ключей, которые можно использовать при невозможности прохождения двухфакторной аутентификации. Двухфакторная аутентификация может включаться как глобально для всех пользователей, так и для отдельных групп;
  • Улучшена интеграция с Collabora Online для организации совместной удалённой работы с офисным пакетом LibreOffice через Web. Добавлена боковая панель с видеовызовами и чатом, отображаемая в процессе редактирования документов. Интегрирована поддержка управления версиями. Добавлена поддержка HiDPI и возможность показа миниатюр в режиме просмотра списка файлов. Реализована возможность редактирования документов и совместной работы над документами с мобильного устройства;
  • Расширены средства обеспечения совместного доступа к контенту. Снято ограничение на число ссылок для предоставления доступа третьим лицам. Добавлен режим совместного доступа к документам в режиме только для чтения. Переработано меню для настройки совместного доступа. Улучшена интеграция с каталогами совместного доступа (Group Folders);
  • Проведена модернизация интерфейса, обновлены шрифты и кнопки. Скорость загрузки интерфейса увеличена в 2-3 раза (с 15 до 5 сек, а при кэшировании с 3 до 1.5 секунд). В файловом менеджере предложен новый режим просмотра содержимого каталогов - Grid View;
  • Усилена защита web-интерфейса от межсайтового скриптинга при помощи более жёстких правил CSP (Content Security Policy);
  • Предложена третья версия технологии App Token, применяемой для аутентификации клиентских приложений. В новой версии улучшена обработка ситуаций изменения токена после смены пароля - обновление токена теперь производится автоматически в том числе при применении LDAP или внешних механизмов аутентификации;
  • Добавлены встроенные приложения для преобразования документов в PDF и запуска внешних скриптов (скрипты определяет администратор);
  • Переписано приложение Dashboard;
  • Движок полнотекстового поиска обновлён до выпуска Elastic Search 1.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/nex...)
  2. OpenNews: Выпуск облачного хранилища Nextcloud 14
  3. OpenNews: Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов
  4. OpenNews: Mastodon - новая платформа для создания децентрализованных социальных сетей
  5. OpenNews: Основатель и ключевые разработчики ownCloud создали форк проекта
  6. OpenNews: Компания ownCloud отреагировала на создание форка
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nextcloud, owncloud, activitypub
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  • 1.1, Аноним (1), 22:14, 10/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот бы лучше выпустили версию для домохозяек... чтобы устанавливался в два клика и чтобы сам обходил NATы, без необходимости пердолинга... Уже 10 лет жду...
     
  • 1.2, КГБ СССР (?), 22:17, 10/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Судя по скриншотам, ключевыми инвесторами этого продукта тоже выступили офтальмологи.
     
  • 1.3, OramahMaalhur (ok), 22:18, 10/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    "An error occurred during a connection to archive.li. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP"
    С - Безопасность.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:31, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это не безопасность, а следствие блокировки сайта Nextcloud Роскомнадзором.
    http://wiki.opennet.ru/BlockedRKN
     
  • 1.4, Anon4ik_ (?), 22:29, 10/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Этих социальных сетей уже больше чем пользователей, что децентрализованных, что централизованных.
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 22:33, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато Activity Pub один на всех
     
  • 1.7, Gannet (ok), 22:36, 10/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пипетс. Я не успеваю обновляться: только накатали свежую версию, выкатывают новую. Ну у них и конвеер...
     

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