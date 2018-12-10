10.12.2018 22:01  Выпуск облачного хранилища Nextcloud 15 с реализацией социальной сети

Состоялся выпуск облачной платформы Nextcloud 15, развивающейся как форк проекта ownCloud, созданный основными разработчиками данной системы. Nextcloud и ownCloud позволяют на своих серверных системах развернуть полноценное облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, а также предлагающего такие сопутствующие функции, как средства для ведения видеооконференций, обмена сообщениями и, начиная с текущего выпуска, интеграцией функций для создания децентрализованной социальной сети. Исходные тексты Nextcloud, как и ownCloud, распространяются под лицензией AGPL. Nextcloud предоставляет средства для обеспечения совместного доступа, версионный контроль изменений, поддержку воспроизведения медиаконтента и просмотра документов прямо из web-интерфейса, возможность синхронизации данных между разными машинами, возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети. Доступ к данным может быть организован как при помощи web-интерфейса, так и с использованием протокола WebDAV и его расширений CardDAV и CalDAV. В отличие от сервисов Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск и box.net, проекты ownCloud и Nextcloud дают пользователю полный контроль над своими данными - информация не привязывается ко внешним закрытым облачным системам хранения, а размещается на подконтрольном пользователю оборудовании. Ключевым отличием Nextcloud от ownCloud является намерение предоставить в едином открытом продукте все расширенные возможности, ранее поставляемые только в коммерческой версии ownCloud. Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. В новом выпуске: Добавлена возможность развёртывания децентрализованной социальной сети, позволяющей обмениваться сообщениями, публиковать статусы, вести свои каналы и подписываться на каналы других пользователей. Узлы на базе Nextcloud могут связываться с другими хостами (например, можно подписаться на сообщения пользователя соцсети, развёрнутой на другом сервере) и входить в глобальные федеративные сети, объединяющие в единое пространство множество отдельных соцсетей, запущенных на собственных серверах. Для взаимодействия с другими децентрализованными сетями в Nextcloud реализована поддержка протокола ActivityPub, который, например, может применяться для связывания с сетями на базе платформ Mastodon и PeerTube. Nextcloud также можно применять для создания корпоративных и приватных социальных сетей, обеспечивающих общение работников компаний или определённых сообществ.

Продолжено усовершенствования механизмов двухфакторной аутентификации. Помимо ранее доступных методов отправки кода подтверждения через SMS, Signal, Telegram и NFC (Yubikey NEO), в новом выпуске добавлена возможность подтверждения при помощи ранее аутентифицированного устройста (например, со смартфона можно подтвердить вход в десктоп-клиент и наоборот, из аутентифицированного десктоп-клиента можно подтвердить вход с мобильного телефона). Также добавлена поддержка предварительно генерируемых одноразовых кодов в качестве ключей, которые можно использовать при невозможности прохождения двухфакторной аутентификации. Двухфакторная аутентификация может включаться как глобально для всех пользователей, так и для отдельных групп;

Улучшена интеграция с Collabora Online для организации совместной удалённой работы с офисным пакетом LibreOffice через Web. Добавлена боковая панель с видеовызовами и чатом, отображаемая в процессе редактирования документов. Интегрирована поддержка управления версиями. Добавлена поддержка HiDPI и возможность показа миниатюр в режиме просмотра списка файлов. Реализована возможность редактирования документов и совместной работы над документами с мобильного устройства;

Расширены средства обеспечения совместного доступа к контенту. Снято ограничение на число ссылок для предоставления доступа третьим лицам. Добавлен режим совместного доступа к документам в режиме только для чтения. Переработано меню для настройки совместного доступа. Улучшена интеграция с каталогами совместного доступа (Group Folders);

Проведена модернизация интерфейса, обновлены шрифты и кнопки. Скорость загрузки интерфейса увеличена в 2-3 раза (с 15 до 5 сек, а при кэшировании с 3 до 1.5 секунд). В файловом менеджере предложен новый режим просмотра содержимого каталогов - Grid View;

Усилена защита web-интерфейса от межсайтового скриптинга при помощи более жёстких правил CSP (Content Security Policy);

Предложена третья версия технологии App Token, применяемой для аутентификации клиентских приложений. В новой версии улучшена обработка ситуаций изменения токена после смены пароля - обновление токена теперь производится автоматически в том числе при применении LDAP или внешних механизмов аутентификации;

Добавлены встроенные приложения для преобразования документов в PDF и запуска внешних скриптов (скрипты определяет администратор);

Переписано приложение Dashboard;

Движок полнотекстового поиска обновлён до выпуска Elastic Search 1.2.



