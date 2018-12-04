04.12.2018 21:34  Microsoft открыл код WPF, Windows Forms и WinUI

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|5.16, Аноним (16), 23:24, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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А на кой GUI под линух который сервер?
Десктоп же меньше 3% занимает.
Вот под Макось портануть, это было бы очень интересно :)
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|5.28, КГБ СССР (?), 23:56, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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В Qt всё настолько плохо, что приходится нанимать орды г-нокодеров для допиливания хоть до какого-то состояния?
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|4.15, nc (ok), 23:23, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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нет уж, скорее этот wpf никому не нужен. После Qt где все просто и логично, я плевался когда пытался понять эту хрень под названием wpf.
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|5.18, Аноним (16), 23:25, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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Обожаю индивидов, которые заходят в отдел женской одежды и орут, что нах это никому не нужно :-D
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|6.22, nc (ok), 23:28, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А Qt это "мужская одежда" чтоли?
Это всего лишь библиотеки для написания в том числе графического интерфейса пользователя. И их вполне можно сравнивать.
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|4.19, Аноним (19), 23:25, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Тем что qt никому не нужен.
Так и C# с XYZ только редкостные извращенцы использует,
Это почти также тормозит как у мартышек, которые Desktop на javascript пишут.
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|3.36, Аноним (36), 00:18, 05/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Потому что ты венду снес N лет назад. А сейчас сишарп в области ынтырпрайзного GUI успешно конкурирует с культями.
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|2.17, Аноним (17), 23:24, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> лет 10 тому назад за исходники WinForms многие были готовы душу отдать
Тут вопрос в том, готов ли кто-то отдать душу сегодня. Вот вы, например, готовы?
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|1.24, nc (ok), 23:31, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Открывают всякую мало кому нужную фигню. Гораздо интереснее было бы если бы они открыли исходники винды (да хотя-бы семерки), компилятора msvc и Visual Studio (в том числе и ранних версий, где еще нет или крайне мало дотнета и wpf).
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|1.34, КГБ СССР (?), 00:14, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А потом с горы спустился Микрософт и неторопливо покрыл всё стадо. :)
Может статься, что этим вашим электронам и прочим жабоскриптам-на-десктопе затикали последние деньки.
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