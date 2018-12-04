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04.12.2018 21:34  Microsoft открыл код WPF, Windows Forms и WinUI

Компания Microsoft продолжила открытие составных частей платформы .NET и в дополнение к ранее открытым компонентам .NET Core и ASP.NET Core, позволяющим создавать консольные, web- и серверные приложения, перевела в разряд свободного ПО WPF (Windows Presentation Foundation), Windows Forms и WinUI (Windows UI XAML Library), дающие возможность разрабатывать приложения с графическим интерфейсом пользователя. Код открыт под лицензией MIT и размещён на GitHub (желающие могут подключиться к разработке, репозитории открыты для приёма изменений со стороны).

Одновременно опубликован тестовый выпуск открытой платформы .NET Core 3.0 Preview 1, в состав которой вошёл фреймворк для разработки клиентских приложений WPF, позволяющий создавать кроссплатформенные интерфейсы пользователя с использованием языка разметки XAML и библиотеки готовых элементов интерфейса WinUI (Windows UI Library). В состав также включены компоненты для создания интерфейсов с использованием классической библиотеки классов Windows Forms, которая представляет собой надстройку над Windows API (User32 и GDI+).

Из других новшеств .NET Core 3 отмечается поставка ORM-прослойки Entity Framework 6 (EF6), возможность создания самодостаточных приложений (формируется исполняемый файл, включающий .NET Core и зависимости), поддержка TLS 1.3, реализация API для встраиваемых устройств (GPIO, PWM, SPI, I2C), поддержка архитектуры ARM64 для Linux. В новой версии также появилась возможность одновременного запуска нескольких экземпляров .NET Core на одной системе, что позволит обновить приложения WPF и Windows Forms до новой версии .NET без обновления на уровне операционной системы.

Сборки тестовой версии .NET Core 3 подготовлены для Windows, macOS и Linux. Поддержка создания графических приложений пока ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.windows.com/buil...)
  2. OpenNews: Выпуск .NET Core 1.1. Google присоединился к .NET Foundation. Samsung выпустил .NET для Tizen
  3. OpenNews: Компания Microsoft открыла исходные тексты .NET Core Runtime (CoreCLR)
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытой платформы .NET Core
  5. OpenNews: Релиз Mono 5.0, открытой реализации платформы .Net
  6. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wpf, windows, forms, winui, dotnet, csharp
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  • 1.1, Иван Семеныч (?), 22:57, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Как-то это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Думаю, порт на X11 не заставит себя долго ждать.
     
     
  • 2.2, mikhailnov (ok), 23:03, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А на Wayland?
    /sarcasm
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 23:04, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Это чем-то лучше Qt?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:07, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –11 +/
    Тем что qt никому не нужен.
    В остальном не лучше.
     
     
  • 4.10, dimqua (ok), 23:20, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Скорее _это_ на GNU/Linux никому не нужно.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 23:24, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    А на кой GUI под линух который сервер?
    Десктоп же меньше 3% занимает.
    Вот под Макось портануть, это было бы очень интересно :)
     
  • 4.14, Отражение луны (ok), 23:22, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты это серьёзно? Большинство С++ вакансий сейчас о Qt.
     
     
  • 5.28, КГБ СССР (?), 23:56, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Qt всё настолько плохо, что приходится нанимать орды г-нокодеров для допиливания хоть до какого-то состояния?
     
     
  • 6.29, вирусописатель (?), 23:58, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У вас же в КГБ тоже используют Qt.
    Просто он единственный адекватный кроссплатформенный фреймворк.
     
  • 4.15, nc (ok), 23:23, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    нет уж, скорее этот wpf никому не нужен. После Qt где все просто и логично, я плевался когда пытался понять эту хрень под названием wpf.
     
     
  • 5.18, Аноним (16), 23:25, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Обожаю индивидов, которые заходят в отдел женской одежды и орут, что нах это никому не нужно :-D
     
     
  • 6.22, nc (ok), 23:28, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А Qt это "мужская одежда" чтоли?
    Это всего лишь библиотеки для написания в том числе графического интерфейса пользователя. И их вполне можно сравнивать.
     
     
  • 7.23, Аноним (16), 23:30, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё раз - то, что вы не используете не значит, что это не нужно. Для "умных".
     
  • 4.19, Аноним (19), 23:25, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Тем что qt никому не нужен.

    Так и C# с XYZ только редкостные извращенцы использует,
    Это почти также тормозит как у мартышек, которые Desktop на javascript пишут.

     
  • 1.4, Аноним (5), 23:06, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Круто. Самый популярный графический тулкит теперь для линукс. Конечно когда портируют.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:22, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ни одного приложения на "самом популярном тулките" в жизни не видел.
     
     
  • 3.20, Аноним (16), 23:26, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Говорят, что около 10% населения имеют нетрадиционные наклонности.
     
  • 3.36, Аноним (36), 00:18, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что ты венду снес N лет назад. А сейчас сишарп в области ынтырпрайзного GUI успешно конкурирует с культями.
     
  • 1.6, Anon999 (ok), 23:10, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, как WPF и Windows Forms будут работать на Linux.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:15, 04/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Думаю что будут В тексте новости написано, что это надстройка над WinAPI В Lin... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:13, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще, если я правильно понимаю, то дотнеткор не подразумевает, что в него вшит... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Анонимчжан (?), 23:16, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    на этой недели метеориты не падали? а в смолвилле не появился супермен? что то слишком много оглушительных новостей за раз))
     
     
  • 2.12, Аноним (7), 23:21, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    неделЕ
     
     
  • 3.31, Анонимчжан (?), 00:00, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это все виндовс виновата .. она от такой новости заикаться начала))))
     
  • 1.11, Аноним (16), 23:20, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это что же такое происходит то Опять метеорит на Челябу Вы хоть понимаете, ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:24, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > лет 10 тому назад за исходники WinForms многие были готовы душу отдать

    Тут вопрос в том, готов ли кто-то отдать душу сегодня. Вот вы, например, готовы?

     
     
  • 3.21, Аноним (16), 23:27, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так они уже на гитхабе :)
     
     
  • 4.30, вирусописатель (?), 00:00, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А уже и не нужно.
     
  • 1.24, nc (ok), 23:31, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Открывают всякую мало кому нужную фигню. Гораздо интереснее было бы если бы они открыли исходники винды (да хотя-бы семерки), компилятора msvc и Visual Studio (в том числе и ранних версий, где еще нет или крайне мало дотнета и wpf).
     
     
  • 2.32, вирусописатель (?), 00:01, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    msvc было бы достаточно и то только для порта старых проектов
     
  • 1.25, АнонимГоним (?), 23:35, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чот мне лениво забираться, но по ссылке я увидел что код в всего-лишь open source, это значит что он открыт но не значит что свободен. Ну может я что-то недопонял.
     
     
  • 2.26, Anonim (??), 23:50, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/dotnet/winforms/blob/master/LICENSE.TXT MIT же
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:51, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Код открыт под лицензией MIT
    > это значит что он открыт но не значит что свободен

    Серьёзно?

     
  • 1.33, анон (?), 00:13, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скоро уже увидим Windows под MIT License? Ну или GPL... Хотелось бы XP или 7, 10...
     
  • 1.34, КГБ СССР (?), 00:14, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом с горы спустился Микрософт и неторопливо покрыл всё стадо. :)

    Может статься, что этим вашим электронам и прочим жабоскриптам-на-десктопе затикали последние деньки.

     
  • 1.35, Аноним (36), 00:15, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    *ушёл учить сишарп*
     
  • 1.37, Аноним (7), 00:21, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    По моему они в c 8 решили на всех стульях сразу усидеть Добавили дефолтные имп... весь текст скрыт [показать]
     

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