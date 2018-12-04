04.12.2018 21:34  Microsoft открыл код WPF, Windows Forms и WinUI

Компания Microsoft продолжила открытие составных частей платформы .NET и в дополнение к ранее открытым компонентам .NET Core и ASP.NET Core, позволяющим создавать консольные, web- и серверные приложения, перевела в разряд свободного ПО WPF (Windows Presentation Foundation), Windows Forms и WinUI (Windows UI XAML Library), дающие возможность разрабатывать приложения с графическим интерфейсом пользователя. Код открыт под лицензией MIT и размещён на GitHub (желающие могут подключиться к разработке, репозитории открыты для приёма изменений со стороны).

Одновременно опубликован тестовый выпуск открытой платформы .NET Core 3.0 Preview 1, в состав которой вошёл фреймворк для разработки клиентских приложений WPF, позволяющий создавать кроссплатформенные интерфейсы пользователя с использованием языка разметки XAML и библиотеки готовых элементов интерфейса WinUI (Windows UI Library). В состав также включены компоненты для создания интерфейсов с использованием классической библиотеки классов Windows Forms, которая представляет собой надстройку над Windows API (User32 и GDI+).

Из других новшеств .NET Core 3 отмечается поставка ORM-прослойки Entity Framework 6 (EF6), возможность создания самодостаточных приложений (формируется исполняемый файл, включающий .NET Core и зависимости), поддержка TLS 1.3, реализация API для встраиваемых устройств (GPIO, PWM, SPI, I2C), поддержка архитектуры ARM64 для Linux. В новой версии также появилась возможность одновременного запуска нескольких экземпляров .NET Core на одной системе, что позволит обновить приложения WPF и Windows Forms до новой версии .NET без обновления на уровне операционной системы.

Сборки тестовой версии .NET Core 3 подготовлены для Windows, macOS и Linux. Поддержка создания графических приложений пока ограничена платформой Windows, как при использовании Windows Forms, так и при применении WPF.



