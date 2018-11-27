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27.11.2018 23:26  Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2017 год

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2017 год. В 2017 году доходы Mozilla выросли на 42 млн долларов и составили 562 млн долларов, в то время как в 2016 году компания Mozilla заработала 520 млн долларов, в 2015 году 421 млн долларов, в 2014 году - 329 млн долларов, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн.

539 млн из 562 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. 6.4 млн долларов составили пожертвования, что на миллион больше, чем в 2015 году, на два миллиона больше, чем в 2014 году и на 4.2 млн больше, чем в 2013 году. Объём средств, вложенных в инвестиции в 2017 году составил 414 млн долларов (в 2016 году - 329 млн, в 2015 году - 227 млн, в 2014 году - 137 млн).

Среди затрат доминируют расходы на разработку (252 млн долларов в 2017 против 225 млн в 2016, в режиме полного рабочего дня трудоустроено более 1000 сотрудников), поддержку сервисов (20.7 млн долларов в 2017 против 17 млн в 2016), маркетинг (66 млн долларов в 2017 против 47 млн в 2016) и административные расходы (72 млн долларов в 2017 и 60 млн в 2016). 5.4 млн долларов потрачено на выплату грантов (в 2016 году - 2.5 млн). Общая сумма затрат составила 421.8 млн долларов (в 2016 году - 360.6, в 2015 году - 337.7, в 2014 - 317.8, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 426 млн долларов, на конец года - 514 млн долларов.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала статистику по использованию Firefox
  3. OpenNews: Отчёт об оборудовании пользователей Firefox
  4. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2016 год
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2015 год
  6. OpenNews: Опубликован ежегодный отчет о финансовом состоянии Mozilla
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.1, Аноним (1), 23:29, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Mozilla: февраль 2018, может может опубликуем финансовые отчеты?
    -
    июнь...
    -
    сентябрь...
    -
    ноябрь...Самое время!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:37, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Учите финчасть. 2017 финансовый год в США закончился 30 сентября.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 23:42, 27/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    понял, извиняюсь за свое незнание, думал он такой же как и календарный
     
  • 3.13, вейланд (?), 00:12, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    30 сентября 2016 года, стоит добавить.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:41, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    кто жертвует?
     
     
  • 2.19, интеллигентный разработчик (?), 01:48, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все кто пишут под веб жертвуют собой.
     
     
  • 3.21, RomanCh (ok), 02:22, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, они жертвуют теми кто будет пользоваться их писаниной.
     
  • 2.24, Аноним (24), 03:07, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Анонимные коментаторы опеннета, конечно же.
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:51, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Как можно за 500 миллионов долларов в год не изготовить нормальный браузер?
     
     
  • 2.15, pavlinux (ok), 00:36, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я б тоже взглянул на обычный рабочий день в Мозилле. :)
     
  • 2.20, моз (?), 02:06, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    гм зачем за 500 миллионов вообще что то делать ?
    достаточно создавать вид
     
  • 1.10, НяшМяш (ok), 23:52, 27/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тысяча народу там жопами толкаются. Эффективность:

    1. Лиса вроде и стала быстрее, но дропнули поддержку старых расширений, хотя могли бы придумать, как их перенести на новую мультипроцессную схему.
    2. Дропнули поддержку всего кроме Firefoxa. Thunderbird выгнали на улицу, Seamonkey тоже скорее мёртв чем жив. Boot2Gecko приносит уже дивиденды другим в виде KaiOS.

    Возникает вопрос - что же это за тысяча сотрудников и есть ли среди них хоть десяток разработчиков?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:05, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    rust, servo, машоб, "diversity"?
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:07, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Расходы на маркетинг 66 млн, неплохой распильчик на виллы у моря
     
  • 1.14, pavlinux (ok), 00:33, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >... 6.4 млн долларов составили пожертвования, что на ...

    Какие долб... им ещё пожертвования делают?

     
     
  • 2.17, Aleks (??), 00:40, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Те,кому они сливают инфу...
     
     
  • 3.18, qywtfgsaqwzh (ok), 01:07, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я один из...
    Много не жертвовал, но несколько баксов - от души!
     
  • 2.22, ad3pt (ok), 02:24, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне нравится браузер, я периодически отправляю. Хотя по отчету видно, что они и сами справляются :)
     
  • 1.16, Аноним (16), 00:37, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Каждый месяц посылаю 5$ на развитие лучшего браузера
     
     
  • 2.26, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:33, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Falkon'а?
     
  • 1.23, Аноним (23), 02:58, 28/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > поддержку сервисов (20.7 млн долларов

    А я-то думал их амазон хостит почти бесплатно как нон-профит организацию, но как же я ошибался. Такого жирного клиента ещё поискать надо.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 04:46, 28/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    MozCo не нон-профит, это MozOrg только.
     

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