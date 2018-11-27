27.11.2018 23:26  Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2017 год

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2017 год. В 2017 году доходы Mozilla выросли на 42 млн долларов и составили 562 млн долларов, в то время как в 2016 году компания Mozilla заработала 520 млн долларов, в 2015 году 421 млн долларов, в 2014 году - 329 млн долларов, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн. 539 млн из 562 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. 6.4 млн долларов составили пожертвования, что на миллион больше, чем в 2015 году, на два миллиона больше, чем в 2014 году и на 4.2 млн больше, чем в 2013 году. Объём средств, вложенных в инвестиции в 2017 году составил 414 млн долларов (в 2016 году - 329 млн, в 2015 году - 227 млн, в 2014 году - 137 млн). Среди затрат доминируют расходы на разработку (252 млн долларов в 2017 против 225 млн в 2016, в режиме полного рабочего дня трудоустроено более 1000 сотрудников), поддержку сервисов (20.7 млн долларов в 2017 против 17 млн в 2016), маркетинг (66 млн долларов в 2017 против 47 млн в 2016) и административные расходы (72 млн долларов в 2017 и 60 млн в 2016). 5.4 млн долларов потрачено на выплату грантов (в 2016 году - 2.5 млн). Общая сумма затрат составила 421.8 млн долларов (в 2016 году - 360.6, в 2015 году - 337.7, в 2014 - 317.8, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 426 млн долларов, на конец года - 514 млн долларов.



