14.11.2018 21:55  Семь новых атак на механизм спекулятивного выполнения в CPU

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|3.43, Аноним (43), 03:11, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Когда Эльбрус будет также популярен (пофантазируем!!!), как Intel, AMD, ARM, то его тоже будут упоминать в отчётах об уязвимостях не реже и материть точно так же, как и вышеупомянутую троицу.
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|3.34, КГБ СССР (?), 01:39, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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То есть ты, анон, даже доподлинно не знаешь, есть ли в армах спекулятивное исполнение, но советуешь другим туда бежать? На одноплатные игрушки, ой-вэй!
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|2.17, Аноним (17), 00:42, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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это все понятно,
но современная блотварь (браузеры, игры и т.д.) тормозит на всем, что не современный х86. ну разве что power от IBM может еще ничего по мощи...но он и стоит как самолет.
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|3.30, Michael Shigorin (ok), 01:34, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> ну разве что power от IBM может еще ничего по мощи...
> но он и стоит как самолет.
Хренассе "ничего", Вы вообще в курсе, куда получается двухсотгигабитные интерфейсы втыкать? (нет, на x86 таких шин пока будто не завезли)
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|3.31, Аноним (31), 01:37, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну браузеры и сайт сейчас тоже крайне блевотные, тормозят и на современном железе. новый гмейл например.
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|2.40, Аноним (40), 01:49, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Никогда. Под x86 есть ещё и огромный слой ISA (не путать с шиной с таким названием), которую заменить будет очень трудно.
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|2.36, КГБ СССР (?), 01:44, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет. Но много разных других «но». Скажем, если б Итанику хотя бы уполовинить энергопотребление, то у него был бы шанс.
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|3.39, Аноним (40), 01:47, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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тИтаник было не спасти с самого начала, а айсбергом вылетела попытка заменить комбайн снегоуборщиком. Так же, как и с прочими VLIW
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|4.42, КГБ СССР (?), 02:40, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Трудности с VLIW обусловлены, как мы знаем, не самим VLIW, а прежде всего тем, что эта архитектура заведомо не подходит общепринятому циклу производства софтверного г-на для копроэкономики. Чисто гипотетически, если убрать x86 и орды г-нокодеров, пишущих всякое нeнyжнo под него, то для оставшихся вменяемых и разумных программеров нашлось бы чем заняться для машин с VLIWом в пузе.
Я бы для себе экспериментов купил у работодателей шигорена пару эльбрусов, но по цене не более 5 тыр. за штуку плюс ещё 5 тыр. за двухсокетную плату. :)
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|2.37, Аноним (40), 01:45, 15/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не знаю, на сколько в этот раз, но после последних vX спектра и l1tf в довесок производительность хост-нод Xen просела на 40%...
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