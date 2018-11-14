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14.11.2018 21:55  Семь новых атак на механизм спекулятивного выполнения в CPU

Группа исследователей безопасности, из которых трое (Daniel Gruss, Michael Schwarz, Moritz Lipp) участвовали в выявлении первых уязвимостей Meltdown и Spectre, опубликовали сведения о семи новых атаках, затрагивающих механизм спекулятивного выполнения инструкций современных процессоров. Возможность проведения атак протестирована на CPU Intel, AMD и ARM. Две новые атаки являются вариантами уязвимости Meltdown (Meltdown-PK для CPU Intel и Meltdown-BR для Intel и AMD), а оставшиеся пять представляют собой варианты уязвимости Spectre (применимы для Intel, AMD и ARM). Для всех семи атак подготовлены работающие прототипы эксплоитов.

Как и ранее выявленные уязвимости данного класса новые проблемы основываются на создании условий для спекулятивного выполнения определённых операций, результат которых отбрасывается процессором после определения неудачного прогноза, но следы выполнения оседают в общем кэше и могут быть восстановлены при помощи методов определения содержимого кэша по сторонним каналам, анализирующих изменение времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным. Успешное проведение атаки, в зависимости от вида утечки информации, позволяет определить содержимое памяти сторонних процессов, ядра и виртуальных машин, что может использоваться в многопользовательских системах, например, для извлечения ключей шифрования или конфиденциальных данных.

Выявленные проблемы класса Meltdown (позволяют получить доступ к памяти приложений других пользователей, операционной системы и виртуальных окружений):

  • Meltdown-PK - атака проявляется только на CPU Intel и позволяет обойти ограничения, установленные при помощи ключей защиты памяти (PKU, Protection Keys for Userspace). В обычных условиях попытка доступа к области памяти с неверным ключом приводит к генерации исключения. В ходе спекулятивного выполнения инструкций выполняется фактический доступ к содержимому памяти и результат в случае несоответствия ключей отбрасывается, но прочитанное значение оседает в кэше;
  • Meltdown-BR - атака проявляется на CPU Intel и AMD и связана с утечкой данных после спекулятивного выполнения инструкций проверки границ, определённых в расширении MPX (Memory Protection eXtensions). При попытке доступа к области памяти, вне определённых при помощи MPX границ, возможно создание условий для спекулятивного обращения к памяти, результат которого будет отброшен после определения ошибки доступа, но осядет в кэше.
  • Исследователи попытались разработать ещё шесть Meltdown-подобных атак, манипулируя исключениями, возникающими при делении на ноль, некорректном выравнивании памяти, превышении лимита на число сегментов, нарушении защиты SMAP (Supervisor mode access prevention), выполнении некорректных объектных кодов и манипуляции с областями памяти, в которых запрещено выполнение кода. Данные попытки не увенчались успехом.

Выявленные проблемы класса Spectre:

  • Spectre-BTB-SA-IP, Spectre-BTB-SA-OP - два новых варианта атаки на буфер предсказания ветвления (BTF, Branch Target Buffer). Атаки создают условия для влияния на состояние блока предсказания переходов с целью совершения целенаправленного спекулятивного косвенного перехода, после которого считанный из памяти адрес перехода (искомые данные), остаётся в кэше. Атаки позволяют получить доступ к памяти приложений только в рамках привилегий одного уровня, например, для атаки на браузеры, sandbox-окружения и системы совместного изолированного выполнения кода. Проблемам подвержены CPU AMD, ARM и Intel.
  • Spectre-PHT-CA-OP, Spectre-PHT-CA-IP, Spectre-PHT-SA-OP - три варианта атаки с использованием таблицы с историей шаблонов переходов (PHT, Pattern History Table). Spectre-PHT-CA-OP позволяет получить доступ к произвольным областям памяти, а Spectre-PHT-CA-IP и Spectre-PHT-SA-OP ограничены доступом к памяти в рамках привилегий одного уровня. Проблемам подвержены CPU AMD, ARM и Intel.

По заявлению компании Intel все из упомянутых в отчёте уязвимостей могут быть блокированы с использованием уже применяемых для Spectre и Meltdown методов защиты (производители процессоров и операционных систем были заранее уведомлены о проблемах). Выявившие проблемы исследователи, утверждают, что имеющиеся методы защиты эффективны только для новых атак Spectre, а новые варианты атак Meltdown могут быть проведены и на системах с применением всех доступных патчей.



  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/lavados/st...)
  2. OpenNews: L1TF - три новые уязвимости в механизме спекулятивного выполнения CPU Intel
  3. OpenNews: Представлена SpectreRSB, новая уязвимость в механизме спекулятивного выполнения CPU
  4. OpenNews: Два новых варианта уязвимости Spectre. Усиление защиты Chrome
  5. OpenNews: BranchScope - новая атака на механизм спекулятивного выполнения косвенных переходов в CPU
  6. OpenNews: Представлена Spectre-NG, группа из 8 новых уязвимостей в процессорах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cpu, meltdown, spectre
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  • 1.3, Аноним (3), 23:27, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    И куда бежать?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:32, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Эльбрус
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:37, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Шигорин, перелогинься
     
     
  • 4.27, Michael Shigorin (ok), 01:30, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    > Шигорин, перелогинься

    Когда пишу я, то подписываюсь.

     
  • 3.14, Аноним (14), 00:32, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    ZX-Spectrum и то быстрее, дешевле и доступнее
     
     
  • 4.29, Michael Shigorin (ok), 01:31, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > ZX-Spectrum и то быстрее, дешевле и доступнее

    Предъявите.

     
  • 3.22, Онанизмус (?), 01:22, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    С удовольствием бы, да вот засада: в рознице не попадаются...
     
  • 3.43, Аноним (43), 03:11, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда Эльбрус будет также популярен (пофантазируем!!!), как Intel, AMD, ARM, то его тоже будут упоминать в отчётах об уязвимостях не реже и материть точно так же, как и вышеупомянутую троицу.
     
  • 2.8, anonimous (?), 23:39, 14/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    VLIW?
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:07, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://riscv.org/ ?
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:18, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    MISC Forth-процессоры
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:38, 15/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    в перспективе на risc-v сейчас они начинают потихоньку arm-ы двигать http ww... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, 1 (??), 01:00, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На arm. Множество нетоповых arm неуязвимы (например arm A53 и A55) для старых версий атак. Там похоже нет спекулятивного исполнения. Так чтои ноавн версии атак скорее всего мимо. Большая часть нетоповых телефонов будет неуязвима. И кучи одноплатных arm типа raspebery pi3 и odroid c2 тоже.
    https://developer.arm.com/support/arm-security-updates/speculative-processor-v
     
     
  • 3.34, КГБ СССР (?), 01:39, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть ты, анон, даже доподлинно не знаешь, есть ли в армах спекулятивное исполнение, но советуешь другим туда бежать? На одноплатные игрушки, ой-вэй!
     
  • 2.21, user90 (?), 01:22, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Друх, это не главный и даже вообще не повод куда-то "бежать", других хватает))
     
  • 1.5, VINRARUS (ok), 23:35, 14/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "манипулируя исключениями, возникающими при делении на ноль"
    Так и знал шо это закладка внедрённая в школах.
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:31, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что-то мало, всего-то семь. Когда будут анонсы сразу по двадцать хотя бы?
     
  • 1.15, vz_2 (?), 00:37, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    - x86, когда уже на покой?
    - Только вместе с MS.
    - Сладкая парочка Wintel, ешь не задумываясь!
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:42, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    это все понятно,
    но современная блотварь (браузеры, игры и т.д.) тормозит на всем, что не современный х86. ну разве что power от IBM может еще ничего по мощи...но он и стоит как самолет.
     
     
  • 3.30, Michael Shigorin (ok), 01:34, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > ну разве что power от IBM может еще ничего по мощи...
    > но он и стоит как самолет.

    Хренассе "ничего", Вы вообще в курсе, куда получается двухсотгигабитные интерфейсы втыкать? (нет, на x86 таких шин пока будто не завезли)

     
  • 3.31, Аноним (31), 01:37, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну браузеры и сайт сейчас тоже крайне блевотные, тормозят и на современном железе. новый гмейл например.
     
  • 2.40, Аноним (40), 01:49, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никогда. Под x86 есть ещё и огромный слой ISA (не путать с шиной с таким названием), которую заменить будет очень трудно.
     
  • 1.20, Аноним (40), 01:10, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    -BR - это не мелтдаун, а вариант спектра. Суть мелтдауна в cross-CPL.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 01:23, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    BR - это такое мороженое
     
  • 1.23, Аноним (25), 01:22, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А Intel Itanium подвержен впринципе таким атакам?
     
     
  • 2.32, Led (ok), 01:38, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мёртвые не потеют.
     
  • 2.36, КГБ СССР (?), 01:44, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Но много разных других «но». Скажем, если б Итанику хотя бы уполовинить энергопотребление, то у него был бы шанс.
     
     
  • 3.39, Аноним (40), 01:47, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тИтаник было не спасти с самого начала, а айсбергом вылетела попытка заменить комбайн снегоуборщиком. Так же, как и с прочими VLIW
     
     
  • 4.42, КГБ СССР (?), 02:40, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Трудности с VLIW обусловлены, как мы знаем, не самим VLIW, а прежде всего тем, что эта архитектура заведомо не подходит общепринятому циклу производства софтверного г-на для копроэкономики. Чисто гипотетически, если убрать x86 и орды г-нокодеров, пишущих всякое нeнyжнo под него, то для оставшихся вменяемых и разумных программеров нашлось бы чем заняться для машин с VLIWом в пузе.

    Я бы для себе экспериментов купил у работодателей шигорена пару эльбрусов, но по цене не более 5 тыр. за штуку плюс ещё 5 тыр. за двухсокетную плату. :)

     
  • 1.24, Аноним (24), 01:23, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На сколько в этот раз урежут производительность?
     
     
  • 2.37, Аноним (40), 01:45, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю, на сколько в этот раз, но после последних vX спектра и l1tf в довесок производительность хост-нод Xen просела на 40%...
     
     
  • 3.38, Аноним (40), 01:45, 15/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "после последних митигаций"
     
  • 1.26, Аноним (26), 01:23, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нечем людям заняться
     
  • 1.33, Аноним (40), 01:38, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Аффтарам неплохо бы конечно было хонорить исходные документы по Meltdown Spectre... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.41, Аноним (-), 02:05, 15/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Whitepaper We verified whether we can still execute our newly discovere... весь текст скрыт [показать]
     

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