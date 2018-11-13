13.11.2018 07:59  Выпуск wayland-protocols 1.7 с поддержкой буфера обмена по средней кнопке мыши

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|1.4, Константавр (ok), 08:19, 13/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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только теперь они реализовали среднюю кнопку? Сколько лет вейлянду, десять? офигец. Пусть растёт, обрастает функционалом, жиреет, скоро не смогут кричать, что он легче и быстрее иксов. Найс.
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|3.6, Аноним (6), 08:44, 13/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну да, копипаст средней кнопкой не использовать, ага. А также, вывод изображения на экран и ввод с клавиатуры. Зачем они нужны, ну серьезно. У нас же легковесная нех!
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|2.14, Дока (?), 10:08, 13/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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я например был бы рад отключить среднюю кнопку в иксах но не могу.. в вяленом она тоже не нужна.
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|1.10, Alatar (??), 09:53, 13/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А что это означает на практике? Вот, например, если я хочу что бы у меня работала вставка средней кнопкой, это нужна поддержка со стороны Вестона, Qt/GTK/etc или конечного приложения?
А если я, как юзер, не хочу, что бы оно у меня работало, я могу это расширение отключить, или надо весь софт патчить и пересобирать?
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|2.13, th3m3 (ok), 10:07, 13/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А потом опять скажут, что вяленный слишком растолстел/устарел(нужное подчеркнуть), давайте пилить новый!
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