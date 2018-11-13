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13.11.2018 07:59  Выпуск wayland-protocols 1.7 с поддержкой буфера обмена по средней кнопке мыши

Опубликован релиз пакета wayland-protocols 1.7, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.

В версии 1.7 представлено два новых нестабильных протокола:

  • primary-selection - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши;
  • linux-explicit-synchronization - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.

В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • "presentation time" - обеспечивает отображение видео.

Нестабильные протоколы, разработка которых ещё не завершена и не гарантируется сохранение совместимости с прошлыми выпусками:

  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме;
  • "input-method" - обработка методов ввода;
  • "linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMABuff;
  • "text-input" - организация ввода текста;
  • "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов;
  • "xdg-shell" - XDG-расширения для рабочего стола;
  • "relative pointer events" - относительные события указателей;
  • "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка);
  • "tablet" - поддержка ввода с планшетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск Wayland 1.16 и композитного сервера Weston 5.0
  3. OpenNews: В Fedora 30 решено поставлять по умолчанию сборку Firefox на базе Wayland
  4. OpenNews: Lubuntu переходит на Wayland
  5. OpenNews: В GNOME для Wayland реализована поддержка удалённого рабочего стола
  6. OpenNews: В GNOME 3.12 планируют отключить вставку из буфера обмена по средней кнопке мыши
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wayland
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  • 1.1, Аноним (1), 08:08, 13/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Что за средняя кнопка, почему, зачем, даёшь трипл-тап по тачпаду.
    ЯННП
     
  • 1.2, iPony (?), 08:13, 13/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну вот. А столько криков, воплей было.
    Так что светлое ✨ будущее не за горами ⛰
     
     
  • 2.8, имя (?), 09:23, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > будущее не за горами ⛰

    У вас опечатка в 💩

     
  • 1.3, Аноним (3), 08:17, 13/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    а разве этого не должно было быть в версии 0.1?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:02, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кому должно, тебе? А код и/или спецификацию ты написал?
     
  • 1.4, Константавр (ok), 08:19, 13/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    только теперь они реализовали среднюю кнопку? Сколько лет вейлянду, десять? офигец. Пусть растёт, обрастает функционалом, жиреет, скоро не смогут кричать, что он легче и быстрее иксов. Найс.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:27, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это кастомные расширения, их можно не использовать.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 08:44, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну да, копипаст средней кнопкой не использовать, ага. А также, вывод изображения на экран и ввод с клавиатуры. Зачем они нужны, ну серьезно. У нас же легковесная нех!
     
  • 2.14, Дока (?), 10:08, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я например был бы рад отключить среднюю кнопку в иксах но не могу.. в вяленом она тоже не нужна.
     
  • 1.7, Ilya Indigo (ok), 09:15, 13/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Нестабильные протоколы...
    > "text-input" - организация ввода текста;

    ...

     
  • 1.9, Аноним (-), 09:35, 13/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Просто нет слов.
     
  • 1.10, Alatar (??), 09:53, 13/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что это означает на практике? Вот, например, если я хочу что бы у меня работала вставка средней кнопкой, это нужна поддержка со стороны Вестона, Qt/GTK/etc или конечного приложения?
    А если я, как юзер, не хочу, что бы оно у меня работало, я могу это расширение отключить, или надо весь софт патчить и пересобирать?
     
  • 1.12, th3m3 (ok), 10:06, 13/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё лет 10 и дойдут до функциональности иксов.
     
     
  • 2.13, th3m3 (ok), 10:07, 13/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом опять скажут, что вяленный слишком растолстел/устарел(нужное подчеркнуть), давайте пилить новый!
     

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