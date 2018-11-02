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02.11.2018 10:54  Уязвимости в Bluetooth-чипах TI, позволяющие удалённо выполнить код

Исследователи безопасности из компании Armis сообщили о выявлении двух критических уязвимостей в BLE (Bluetooth Low Energy) чипах от компании Texas Instruments (CC2640, CC2650 и CC1350), используемых в моделях беспроводных точек доступа Cisco, Meraki и Aruba для предприятий. Уязвимости позволяют выполнить код в контексте BLE-чипа, после чего получить привилегированный доступ к основному программному окружению точки доступа. Атака не требует прохождения аутентификации и может быть совершена при нахождении злоумышленника в пределах досягаемости Bluetooth Low Energy (около 10 метров).

BLE в беспроводной точке доступа обычно применяется для подключения IoT-устройств и различного специализированного оборудования (например, медицинских датчиков), а также для отслеживания перемещения посетителей в магазинах. В качестве одного из векторов атаки называется замена прошивки на вариант с вредоносным кодом, который может анализировать трафик (например, перехватывать пароли), атаковать пользователей (например, подставлять вредоносные JavaScript-вставки в незашифрованные HTTP-сеансы) и использоваться в качестве плацдарма для расширения атаки на другие элементы корпоративной сети.

Первая уязвимость (CVE-2018-16986) затрагивает точки доступа Cisco Aironet (1540, 18xx, 4800) и Meraki MR (30H, 33, 42E, 53E, 74) и позволяет инициировать переполнение буфера в прошивке чипа при обработке определённым образом оформленных широковещательных BLE-сообщений. Эксплуатация уязвимости выполняется в два этапа. На первом этапе отправляется обычный advertising-пакет, который сохраняется BLE-чипом в памяти. На втором этапе отправляется некорректный advertising-пакет с модифицированными флагами в заголовке, обработка которого приводит к выделению буфера недостаточного размера и перетиранию данных за пределами буфера. Первый пакет позволяет сохранить в памяти предназначенный для выполнения вредоносный код, а второй пакет даёт возможность переопределить указатель для передачи управления этому коду. Проблема проявляется только при включении BLE и активации в настройках режима сканирования устройств (отключен по умолчанию).

Вторая уязвимость (CVE-2018-7080) проявляется в беспроводных точках доступа Aruba (AP-3xx, IAP-3xx, AP-203R, AP-203RP) и вызвана недоработкой в коде загрузки OTA-обновлений прошивок для BLE-чипов TI. Суть уязвимости в использовании предопределённого пароля доступа к функции обновления прошивки, который одинаков на всех устройствах и который можно узнать анализируя трафик во время штатного обновления прошивки или проведя обратный инжиниринг прошивки. Данный пароль можно использовать для организации установки злоумышленником модифицированного обновления прошивки.

Компании Cisco, Meraki и Aruba уже выпустили обновления прошивок, блокирующих уязвимость. Компания Texas Instruments устранила проблему в прошивке BLE-STACK 2.2.2. Опасность уязвимостей оценивается как незначительная, так как, во-первых, атака возможна только при включении неактивной по умолчанию опции сканирования устройств BLE, а, во-вторых, эксплуатация уязвимости сильно усложнена и требует адаптации эксплоита для каждой модели устройства или разработки модифицированной прошивки.

  1. Главная ссылка к новости (https://armis.com/bleedingbit/...)
  2. OpenNews: Уязвимость, компрометирующая шифрование в различных реализациях Bluetooth
  3. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
  4. OpenNews: Новая техника атаки на беспроводные сети с WPA2
  5. OpenNews: Техника восстановления ключей шифрования через анализ шумов в сигнале от беспроводных чипов
  6. OpenNews: 83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bluetooth
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  • 1.1, Аноним (1), 12:46, 02/11/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Проблема проявляется только при включении BLE и активации в настройках режима ск... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:13, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Или например привезли Анонима в больницу, а там злоумышленник и бац,  ЭКГ - оК, а пульса нет, вот досада.
     
  • 2.3, нах (?), 13:16, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > также для отслеживания перемещения посетителей в магазинах

    какой тут "пароль на столе"? Типичная задача современных горе-бизнесов - слежка.

    для того, надо понимать, ненужно-чип ненужно-ble и поставили в wifi точку, где он был бы абсолютно ненужным, если бы только эта точка раздавала wifi, а не воровала бы маки прохожих.

     
  • 2.9, Michael Shigorin (ok), 14:11, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > (отключен по умолчанию)

    Это может спасти -- "there's no more powerful thing than the default", как у Malx'а когда-то значилось в ~/.sig...

    > Первая уязвимость - это очередная новость в духе:

    А вот это очередной случай так называемого downplaying.

     
  • 1.4, eganru (?), 13:39, 02/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    [i]Данный пароль можно использовать для организации установки злоумышленником модифицированного обновления прошивки.[/i] - если пароль меняется, то наверное ничего плохого нет.

    Чтобы если пришло много сразу устройств, сразу можно было бы обновить, а потом только менять пароль.

    Или я что-то неправильно понял?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:56, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В D-Link'ах тоже пароль "admin" меняется, вернее, поменять можно. Однако, на практике, плохого наблюдается много.
    Надо, пока не поменяют умолчальный пароль, не позволять включать радиоканал.
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:43, 02/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я не уверен что использование блютуза в мед оборудовании хорошая идея. У меня колонка через раз цепляется, а мыша глючила так что пришлось юзать провод
     
     
  • 2.6, eganru (?), 13:46, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    увы, многие вещи происходят под давлением бизнеса.
     
     
  • 3.10, Michael Shigorin (ok), 14:12, 02/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > увы, многие вещи происходят под давлением бизнеса.

    ...точнее, "жадность и непрофессионализм" (ц) АЕН

     
  • 1.7, Аноним (7), 13:56, 02/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не уязвимости, а закладки.
     

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