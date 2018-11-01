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01.11.2018 20:47  Доступен компактный мобильный браузер Firefox Lite 1.0.0

Состоялся релиз web-браузера Firefox Lite 1.0.0, который ранее развивался под именем Firefox Rocket и позиционируется как легковесный вариант Firefox Focus, адаптированный для работы на системах с ограниченными ресурсами и на низкоскоростных каналах связи. Проект развивается командой разработчиков Mozilla из Тайваня и нацелен прежде всего на поставку в Индии, Индонезии, Тайланде, Филиппинах, Китае и развивающихся странах.

Ключевым отличием Firefox Lite от Firefox Focus является использование встроенного в Android движка WebView вместо Gecko, что позволяет уменьшить размер APK-пакета с 38 до 2.5 МБ, а также даёт возможность использовать браузер на маломощных смартфонах на базе платформы Android Go. Как и в Firefox Focus в Firefox Lite реализован блокировщик нежелательного контента, вырезающий рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Применение блокировщика позволяет существенно сократить размер загружаемых данных, что отражается в увеличении скорости загрузки страниц в среднем на 20%.

Firefox Lite поддерживает такие возможности как закладки на избранные сайты, просмотр истории посещений, вкладки для одновременной работы с несколькими страницами, управление загрузками, поиск текста на страницах, режим приватного просмотра (не сохраняются Cookie, история и данные в кеше). Среди расширенных возможностей: включённый по умолчанию режим Turbo для ускорения загрузки за счёт вырезания рекламы и стороннего контента; режим блокировки изображений (показ только текста); кнопка очистки кэша для увеличения свободной памяти; возможность создания скриншота страницы; настройка цветовой гаммы интерфейса.

Из предложенных в новом выпуске новшеств выделяется новое оформление интерфейса и поддержка ночного режима, позволяющего в тёмное время суток отображать интерфейс в тёмных тонах (уровень яркости настраивается пользователем). Как и в Firefox Focus в Firefox Lite по умолчанию включена отправка телеметрии с обезличенной статистикой о поведении пользователя (телеметрию можно отключить в настройках).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Представлен переработанный web-браузер Firefox Focus
  3. OpenNews: Представлен первый выпуск Firefox для устройств виртуальной реальности
  4. OpenNews: Mozilla предложила варианты ребрендинга Firefox
  5. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
  6. OpenNews: Google представил Android Go, платформу для телефонов с небольшим ОЗУ
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 21:25, 01/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    И зачем оно нужно, если внутри вебвью?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:28, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Чтобы впилить своё зонды.
     
  • 2.3, Аноним (-), 21:30, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Есть какой-то особый смысл в использовании GeckoView, кроме желания тормозов?
     
  • 2.8, th3m3 (ok), 22:21, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    С телеметрией же)
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:31, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Усиливаю: Зачем оно нужно, если есть FOSS Browser? - https://f-droid.org/en/packages/de.baumann.browser/
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:40, 01/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это очень все бла-ародно, а вот как там насчет <s>баб</s> блокировки рекламы?
    Стыдно признаться, но Edge поселился у меня в телефоне как влитой.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:41, 01/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как скачать, если не из азии?
     
     
  • 2.6, siga (?), 22:01, 01/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    на гитхубе https://github.com/mozilla-tw/Rocket/releases
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:08, 01/11/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Использование Webview в Firefox, т к Gecko не может работать на маломощных аппа... весь текст скрыт [показать]
     

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