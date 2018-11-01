01.11.2018 20:47  Доступен компактный мобильный браузер Firefox Lite 1.0.0

Состоялся релиз web-браузера Firefox Lite 1.0.0, который ранее развивался под именем Firefox Rocket и позиционируется как легковесный вариант Firefox Focus, адаптированный для работы на системах с ограниченными ресурсами и на низкоскоростных каналах связи. Проект развивается командой разработчиков Mozilla из Тайваня и нацелен прежде всего на поставку в Индии, Индонезии, Тайланде, Филиппинах, Китае и развивающихся странах.

Ключевым отличием Firefox Lite от Firefox Focus является использование встроенного в Android движка WebView вместо Gecko, что позволяет уменьшить размер APK-пакета с 38 до 2.5 МБ, а также даёт возможность использовать браузер на маломощных смартфонах на базе платформы Android Go. Как и в Firefox Focus в Firefox Lite реализован блокировщик нежелательного контента, вырезающий рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Применение блокировщика позволяет существенно сократить размер загружаемых данных, что отражается в увеличении скорости загрузки страниц в среднем на 20%.

Firefox Lite поддерживает такие возможности как закладки на избранные сайты, просмотр истории посещений, вкладки для одновременной работы с несколькими страницами, управление загрузками, поиск текста на страницах, режим приватного просмотра (не сохраняются Cookie, история и данные в кеше). Среди расширенных возможностей: включённый по умолчанию режим Turbo для ускорения загрузки за счёт вырезания рекламы и стороннего контента; режим блокировки изображений (показ только текста); кнопка очистки кэша для увеличения свободной памяти; возможность создания скриншота страницы; настройка цветовой гаммы интерфейса.

Из предложенных в новом выпуске новшеств выделяется новое оформление интерфейса и поддержка ночного режима, позволяющего в тёмное время суток отображать интерфейс в тёмных тонах (уровень яркости настраивается пользователем). Как и в Firefox Focus в Firefox Lite по умолчанию включена отправка телеметрии с обезличенной статистикой о поведении пользователя (телеметрию можно отключить в настройках).