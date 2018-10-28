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28.10.2018 10:25  Проект GNU выпустил GVPE 3.1, инструментарий для создания многоузлового VPN

Представлен новый выпуск инструментария GVPE 3.1 (GNU Virtual Private Ethernet), позволяющего поверх не заслуживающей доверия коммуникационной среды развернуть VPN, связывающий защищённым каналом связи сразу несколько узлов (many-to-many VPN). В выпуске GVPE 3.1 добавлена официальная поддержка библиотеки LibreSSL и API OpenSSL 1.1. Проект GVPE позволяет создавать виртуальные защищённые Ethernet-сети, объединяя хосты шифрованными туннелями и работая в условиях, когда узлы не доверяют друг другу. Наиболее типичным применением GVPE является безопасное соединение территориально разнесённых сетевых шлюзов филиалов предприятия.

Туннели могут создаваться поверх различных транспортных протоколов (UDP, TCP, RAW IP, ICMP, DNS). В отличие от традиционных VPN, создающих один туннель, в GVPE воссоздаётся структура реальной сети, в которой все узлы соединяются друг с другом отдельными шифрованными туннелями. Система спроектирована для обеспечения высокой надёжности и простоты в настройке. Выбор шифров осуществляется на этапе сборки. На всех узлах виртуальной сети размещается один общий файл конфигурации, неизменный для всех хостов. Каждый узел хранит своё закрытый RSA-ключ и открытые ключи остальных узлов.

Механизм аутентификации основан на ключах ECDH (curve25519) и шифрвоании RSA-OEAP. Для шифрования канала связи могут применяться AES-128, AES-192 или AES-256 с кодами проверки подлинности и аутентификации источника данных (HMAC). Для хэширования могут использоваться алгоритмы MD4, SHA1, RIPEMD160, SHA256 и Blowfish. Алгоритмы выбираются в зависимости от требований к производительности и защищённости. Для защиты от сниффинга и подстановки фиктивных пакетов применяется фильтрация пакетов на основе MAC (Message Authentication Code), все пакеты каждого узла аутентифицируются.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Для включения в состав ядра Linux предложен VPN WireGuard
  3. OpenNews: Зафиксирована подмена Chrome-дополнения Hola VPN, имеющего 8.7 млн пользователей
  4. OpenNews: 20% VPN раскрывают внутренний IP-адрес пользователя через WebRTC
  5. OpenNews: В SoftEther VPN найдено 11 уязвимостей
  6. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.4.4 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vpn, gvpe
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  • 1.1, Аноним (1), 10:35, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Интересный коленкор, узлы не доверяют друг другу, но открытый сертификат хранят.. И что будет, если один из узлов хакнут?
     
     
  • 2.6, Fyjybv755 (?), 11:45, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    И что можно сделать с сертификатами других узлов?

    Вы с закрытыми ключами не путаете?

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:36, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    А как по скорости?
    кто тестил?
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:08, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    tinc? не не слышали.
     
     
  • 2.8, пох (?), 12:03, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    tinc? А, это те ребята, у которых путем подсовывания левого udp пакетика все шифрование множилось на ноль? Не, и не надо про них слушать.

    очередная любительская поделка, как, собственно, и этот.
    разумеется, ну конечно же, основанная на openssl.

    то есть они умудряются налажать даже не в криптографии, которой вообще не владеют, освоили дерганье готовых апи, а в совсем тривиальных вещах. (а в крипто за них налажают "специалисты")

    впрочем, что та поделка, что эта, полагаю, примерно одинаково бесполезны. wireguard может еще и взлетит, если перестанет быть линyпc-онли. А пока - пользуемся дальше ipsec.

     
     
  • 3.10, asd (??), 12:10, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что такого в wireguard? Ну линуксовый, и хорошо? Али нужен како ещё?
     
  • 3.13, Аноним (3), 13:40, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    множилось или множиться? а так то от ошибок никто не застрахован.
     
  • 3.17, Аноним (3), 13:42, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и вообще мой комментарий был к тому, что уже есть проект с подобной идеей и можно было его развивать вместо создания нового
     
  • 3.18, fske (?), 13:45, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >wireguard может еще и взлетит, если перестанет быть линyпc-онли. А пока - пользуемся дальше ipsec.

    И много ли ты айписеком всякие маковендофряхи между собой связываешь? И да, речь не про твои локалхосты.

     
  • 1.4, Анастасия (??), 11:09, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть не звезда, а каждый с каждым.
     
  • 1.5, Нанобот (ok), 11:43, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > На всех узлах виртуальной сети размещается один общий файл конфигурации, неизменный для всех хостов

    т.е. при добавлении нового узла админ должен зайти на каждый из узлов и заменить файл конфигурации? Ну допустим. Вот только это противоречит тому, что написано чуть ранее в том же абзаце: "система спроектирована для ... и простоты в настройке"

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:50, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Откройте для системы управления конфигурациями.

    Думаю, тут будет уместен agentless ансибл.

     
  • 2.9, пох (?), 12:09, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    вы просто неправильно прочитали - "простота в настройке" означает что автор поленился придумать нормальный механизм настройки, и сделал "простой" - а вы будете бегать по всем системам с rsync или модным ансиблям. (еще один прекрасный способ помножить на ноль всю секьюрить, кстати)

    "сложный" механизм запатентован, помнится, циской, и ничего похожего опенсорсные обезьяны изобрести уже лет двадцать не могут (гуглите nhrp - вот там и впрямь новые узлы не нуждаются в изменении настроек на каждом старом, чтобы с ними общаться, хотя конфигурация хаба и выглядит мерзопакостно)

     
     
  • 3.12, fske (?), 13:37, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >ничего похожего опенсорсные обезьяны изобрести уже лет двадцать не могут

    А что ты, проприетарная дикая макака, изобрел за 20 лет? Ну кроме каждодневных высеров на опеннете.

     
  • 3.14, fske (?), 13:40, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И еще. Система управления конфигурациями призвана облегчить это самое упраление. Но ты бальше кукарекай про безопасность, если из жопы вырастил
     
     
  • 4.16, fske (?), 13:41, 28/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Руки из жопы*
     
  • 1.11, Гентушник (ok), 12:24, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чем это лучше tinc?
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:40, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > простоты в настройке. Выбор шифров осуществляется на этапе сборки

    очень легко настраивать. нужно выбрать другой шифр - пересобери.

     

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