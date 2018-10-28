28.10.2018 10:25  Проект GNU выпустил GVPE 3.1, инструментарий для создания многоузлового VPN

Представлен новый выпуск инструментария GVPE 3.1 (GNU Virtual Private Ethernet), позволяющего поверх не заслуживающей доверия коммуникационной среды развернуть VPN, связывающий защищённым каналом связи сразу несколько узлов (many-to-many VPN). В выпуске GVPE 3.1 добавлена официальная поддержка библиотеки LibreSSL и API OpenSSL 1.1. Проект GVPE позволяет создавать виртуальные защищённые Ethernet-сети, объединяя хосты шифрованными туннелями и работая в условиях, когда узлы не доверяют друг другу. Наиболее типичным применением GVPE является безопасное соединение территориально разнесённых сетевых шлюзов филиалов предприятия.

Туннели могут создаваться поверх различных транспортных протоколов (UDP, TCP, RAW IP, ICMP, DNS). В отличие от традиционных VPN, создающих один туннель, в GVPE воссоздаётся структура реальной сети, в которой все узлы соединяются друг с другом отдельными шифрованными туннелями. Система спроектирована для обеспечения высокой надёжности и простоты в настройке. Выбор шифров осуществляется на этапе сборки. На всех узлах виртуальной сети размещается один общий файл конфигурации, неизменный для всех хостов. Каждый узел хранит своё закрытый RSA-ключ и открытые ключи остальных узлов.

Механизм аутентификации основан на ключах ECDH (curve25519) и шифрвоании RSA-OEAP. Для шифрования канала связи могут применяться AES-128, AES-192 или AES-256 с кодами проверки подлинности и аутентификации источника данных (HMAC). Для хэширования могут использоваться алгоритмы MD4, SHA1, RIPEMD160, SHA256 и Blowfish. Алгоритмы выбираются в зависимости от требований к производительности и защищённости. Для защиты от сниффинга и подстановки фиктивных пакетов применяется фильтрация пакетов на основе MAC (Message Authentication Code), все пакеты каждого узла аутентифицируются.



