28.10.2018 10:25  Проект GNU выпустил GVPE 3.1, инструментарий для создания многоузлового VPN

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|2.8, пох (?), 12:03, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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tinc? А, это те ребята, у которых путем подсовывания левого udp пакетика все шифрование множилось на ноль? Не, и не надо про них слушать.
очередная любительская поделка, как, собственно, и этот.
разумеется, ну конечно же, основанная на openssl.
то есть они умудряются налажать даже не в криптографии, которой вообще не владеют, освоили дерганье готовых апи, а в совсем тривиальных вещах. (а в крипто за них налажают "специалисты")
впрочем, что та поделка, что эта, полагаю, примерно одинаково бесполезны. wireguard может еще и взлетит, если перестанет быть линyпc-онли. А пока - пользуемся дальше ipsec.
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|3.17, Аноним (3), 13:42, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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и вообще мой комментарий был к тому, что уже есть проект с подобной идеей и можно было его развивать вместо создания нового
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|3.18, fske (?), 13:45, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>wireguard может еще и взлетит, если перестанет быть линyпc-онли. А пока - пользуемся дальше ipsec.
И много ли ты айписеком всякие маковендофряхи между собой связываешь? И да, речь не про твои локалхосты.
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|1.5, Нанобот (ok), 11:43, 28/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> На всех узлах виртуальной сети размещается один общий файл конфигурации, неизменный для всех хостов
т.е. при добавлении нового узла админ должен зайти на каждый из узлов и заменить файл конфигурации? Ну допустим. Вот только это противоречит тому, что написано чуть ранее в том же абзаце: "система спроектирована для ... и простоты в настройке"
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|2.7, Аноним (7), 11:50, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Откройте для системы управления конфигурациями.
Думаю, тут будет уместен agentless ансибл.
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|2.9, пох (?), 12:09, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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вы просто неправильно прочитали - "простота в настройке" означает что автор поленился придумать нормальный механизм настройки, и сделал "простой" - а вы будете бегать по всем системам с rsync или модным ансиблям. (еще один прекрасный способ помножить на ноль всю секьюрить, кстати)
"сложный" механизм запатентован, помнится, циской, и ничего похожего опенсорсные обезьяны изобрести уже лет двадцать не могут (гуглите nhrp - вот там и впрямь новые узлы не нуждаются в изменении настроек на каждом старом, чтобы с ними общаться, хотя конфигурация хаба и выглядит мерзопакостно)
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|3.12, fske (?), 13:37, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>ничего похожего опенсорсные обезьяны изобрести уже лет двадцать не могут
А что ты, проприетарная дикая макака, изобрел за 20 лет? Ну кроме каждодневных высеров на опеннете.
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|3.14, fske (?), 13:40, 28/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И еще. Система управления конфигурациями призвана облегчить это самое упраление. Но ты бальше кукарекай про безопасность, если из жопы вырастил
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