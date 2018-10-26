26.10.2018 09:03  Йоанна Рутковская покинула проект Qubes и присоединилась к работе над платформой Golem

Йоанна Рутковская (Joanna Rutkowska) объявила об уходе из проекта Qubes, в котором на протяжении последних 9 лет она развивала идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС. По мнению Йоанны операционная система Qubes уже обрела форму готового самодостаточного продукта, вокруг которого сформировалось целостное сообщество разработчиков. Общая концепция Qubes уже проработана и из основных задач на будущее остаётся улучшение совместимости с оборудованием и развитие интерфейса пользователя.

Работа по обеспечению безопасности данных на конечных устройствах последние годы сильно продвинулась вперёд и привлекает большое внимание экспертов. Тем не менее всё больше информации пользователей перемещается из локальных систем в облачные хранилища, в которых надёжность доверительного хранения находится под большим вопросом. Йоанна Рутковская намерена заняться вопросами пересмотра концепции безопасности облачных окружений, в которых в настоящее время имеются фундаментальные проблемы с защитой данных пользователей.

При использовании облачных систем пользователи вынуждены доверять трём разным субъектам: провайдеру конечных сервисов, который управляет данными пользователя; инфраструктуре хостинга (AWS, Azure, GCP и т.п.), в котором выполняются сервисы, имеется низкоуровневый доступ к данным и имеется возможность блокировать работу сервиса; оператору сетевой инфраструктуры, который контролирует трафик и может выборочно ограничивать доступ к сервисам, реализуя определённые формы цензуры.

Йоанна приняла приглашение компании Golem Project занять пост руководителя по развитию стратегии разработки и обеспечению безопасности (Chief Strategy Officer и Chief Security Officer). Наработки проекта Golem распространяются под лицензией GPLv3. Целью проекта является создание движка для построения распределённой вычислительной сети, построенной на основе мощностей, предоставляемых пользователями. Пользователь запускает клиентское ПО и выделяет для совместного использования часть вычислительных ресурсов своего компьютера. Для вычислений на системе пользователя создаётся специальное окружение, полностью изолированное от основной системы.

Предоставленные пользователями ресурсы формируют децентрализованный суперкомпьютер, на котором можно арендовать вычислительные ресурсы для решения своих задач, например, для научных расчётов, исследований в области искусственного интеллекта, рендеринга графики. Участие в сети стимулируется финансово с использованием торговой площадки, позволяющей участникам получать вознаграждение за переданные ресурсы, а арендаторам оплачивать потраченные ресурсы. Оплата производится в токенах GNT (Golem Network Tokens), система проведения финансовых транзакция основана на коде Ethereum. Проектом также развивается реестр приложений, позволяющий распространять и монетизировать свои приложения.



