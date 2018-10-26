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26.10.2018 09:03  Йоанна Рутковская покинула проект Qubes и присоединилась к работе над платформой Golem

Йоанна Рутковская (Joanna Rutkowska) объявила об уходе из проекта Qubes, в котором на протяжении последних 9 лет она развивала идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС. По мнению Йоанны операционная система Qubes уже обрела форму готового самодостаточного продукта, вокруг которого сформировалось целостное сообщество разработчиков. Общая концепция Qubes уже проработана и из основных задач на будущее остаётся улучшение совместимости с оборудованием и развитие интерфейса пользователя.

Работа по обеспечению безопасности данных на конечных устройствах последние годы сильно продвинулась вперёд и привлекает большое внимание экспертов. Тем не менее всё больше информации пользователей перемещается из локальных систем в облачные хранилища, в которых надёжность доверительного хранения находится под большим вопросом. Йоанна Рутковская намерена заняться вопросами пересмотра концепции безопасности облачных окружений, в которых в настоящее время имеются фундаментальные проблемы с защитой данных пользователей.

При использовании облачных систем пользователи вынуждены доверять трём разным субъектам: провайдеру конечных сервисов, который управляет данными пользователя; инфраструктуре хостинга (AWS, Azure, GCP и т.п.), в котором выполняются сервисы, имеется низкоуровневый доступ к данным и имеется возможность блокировать работу сервиса; оператору сетевой инфраструктуры, который контролирует трафик и может выборочно ограничивать доступ к сервисам, реализуя определённые формы цензуры.

Йоанна приняла приглашение компании Golem Project занять пост руководителя по развитию стратегии разработки и обеспечению безопасности (Chief Strategy Officer и Chief Security Officer). Наработки проекта Golem распространяются под лицензией GPLv3. Целью проекта является создание движка для построения распределённой вычислительной сети, построенной на основе мощностей, предоставляемых пользователями. Пользователь запускает клиентское ПО и выделяет для совместного использования часть вычислительных ресурсов своего компьютера. Для вычислений на системе пользователя создаётся специальное окружение, полностью изолированное от основной системы.

Предоставленные пользователями ресурсы формируют децентрализованный суперкомпьютер, на котором можно арендовать вычислительные ресурсы для решения своих задач, например, для научных расчётов, исследований в области искусственного интеллекта, рендеринга графики. Участие в сети стимулируется финансово с использованием торговой площадки, позволяющей участникам получать вознаграждение за переданные ресурсы, а арендаторам оплачивать потраченные ресурсы. Оплата производится в токенах GNT (Golem Network Tokens), система проведения финансовых транзакция основана на коде Ethereum. Проектом также развивается реестр приложений, позволяющий распространять и монетизировать свои приложения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Концепция stateless-ноутбука, защищённого от аппаратных бэкдоров
  3. OpenNews: Qubes - новая безопасная операционная система на базе Linux и Xen
  4. OpenNews: Уязвимость в процессорах Intel, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  5. OpenNews: Проект Qubes выступил с новой инициативой сертификации безопасных ноутбуков
  6. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: qubeos, golem
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  • 1.2, Аноним (2), 09:11, 26/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Если это будет не вычисление хэшей и нагрев процессора, а реальные и нужные вычисления и возможность хранить их безопасно, тогда это было бы очень хорошо для опенсоурс.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:25, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Для этого надо всего ничего: найти очередного "рыжего", кто реализует. Правда, когда речь идёт об опенсурсе, а не условном "DeepDoor", нет причин использовать Джоанну как ширму.
     
  • 2.8, Ordu (ok), 09:43, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > система проведения финансовых транзакция основана на коде Ethereum.
     
  • 2.15, Fracta1L (ok), 10:52, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Снова диванные иксперты решают, что нужно и что не нужно людям. Классика.
     
     
  • 3.31, fske (?), 12:41, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Снова диванные иксперты решают, что все вокруг них - диванные иксперты. Классика.
     
  • 1.10, Аноним (-), 10:10, 26/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Смешно читать про безопасность облаков. Передавать данные для обработки/хранения на чужой комп и требовать безопасности. И хватит форсить ОпенСорс. Есть СПО, всё остальное - проприетарщина.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:33, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Столлман, залогинься!
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:25, 26/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если в твоей машине кто-то работает то ты начинаешь желать посмотреть.
    Зашифрованные инструкции ещё не изобрели поэтому чувствовать себя безопастно вряд ли получится.
     
     
  • 2.12, Andrey Mitrofanov (?), 10:32, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зашифрованные инструкции ещё не изобрели поэтому чувствовать себя безопастно вряд ли получится.

    Инструкции-то может быть...
    https://lwn.net/Articles/699820/
    https://lwn.net/Articles/716165/

    И, конечно, IBM "делала это"ТМ лет 150 тому.

     
     
  • 3.21, Stax (ok), 11:43, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Угу: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48663
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:13, 26/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Если выполняется рандомная чать, то картину в целом можно и не увидеть если не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Cradle (?), 11:22, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    изобрести-то изобрели: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_Guard_Extensions
    - хотя оно пока довольно сырое и скользкое, но тут как раз Рутковской флаг в руки, пусть ковыряет.
     
  • 1.19, PnDx (ok), 11:35, 26/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Идея вовсе не плохая. "Ботнет с человеческим лицом".
    Вот например у меня: стоя́т несколько железок в датацентре. Днём крутят телефонию, ночью отдыхают (бэкап "размазан" за счёт zfs). Электричество и КПД предоплачены. Если появится вариант легально сдавать ресурсы в субаренду (и отбить на этом хотя бы арендную плату за юниты), то почему я буду против? А вопрос недоверия к чужому коду с моей стороны решается элементарно: ещё по виртуалке, с on-idle приоритетами.

    * Как всегда, есть нюанс. Реально полезные задачи (а не тупой майнинг) обычно охочи до ОЗУ, а вот оно (увы) не резиновое и так запросто ресурсы туда-сюда не подвигаешь. И при высоких нагрузках на RAM подпрыгивает интенсивность отказов (это уже́ статистика из другого места, где железок несколько сотен, с десятками плашек на каждой, ичсх тоже суточная/недельная нагрузка в разы ездит).

     
  • 1.25, glem (?), 12:15, 26/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    у нас пацаны на коленке пилят такое в команде 3 чела
    а их там софтваре разработчиков чел 20, прям как анекдоте про то сколько нужно программистов что бы вкрутить лампочку
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:26, 26/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я один пишу полный аналог поиска Гугла и GMAIL, вчера начал, думаю после завт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, Аноним (29), 12:39, 26/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Здраствуйте Я, Кирилл Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:24, 26/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Джва года жду такую игру.
     

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