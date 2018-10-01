24.10.2018 14:52  Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.10, продолжающего развитие OpenSolaris

Состоялся релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2018.10, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (670 Мб), минимальная сборка (486 Мб) и сборка с графическим окружением MATE (1.5 Гб). Основные изменения в OpenIndiana 2018.10: Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.20;

В поставку добавлен Python 3.5 и большое число модулей для Python 3.5;

В инфраструктуру управления пакетами IPS (Image Packaging System) перенесена большая порция исправлений из OmniOS CE и Solaris;

Добавлена возможность управления виртуальными машинами на бае KVM как изолированными зонами Illumos;

В дополнение к GCC 6 и GCC 7 в состав включён компилятор GCC 8 с патчами для сборки illumos;

Большое число компонентов теперь поставляется только в 64-разрядных сборках. По умолчанию все новые приложения собираются в 64-разрядном режиме;

Обновлены версии пользовательских программ, в том числе Freetype 2.8.1, PulseAudio 12.2, Gstreamer 1.14.4, GTK+2 2.24.32, GTK+3 3.24.1, LightDM 1.26, Pidgin 2.13.0, NVIDIA driver 340.107, Transmission 2.94, VLC 2.2.8, Inkscape 0.92.3, Midnight Commander 4.8.21;

Обновлено серверное ПО: OpenSSH 7.8p1, PostgreSQL 10, MariaDB 10.3, Percona Server 5.7, MongoDB 3.4, Apache HTTP 2.4.35, Apache Tomcat 8.0.53, Postfix 3.3.1, Samba 4.8.5, Node.js 10.10.0, clamav 0.100.2, haproxy 1.8.14;

Обновлены средства для разработчиков: cmake 3.12.3, ninja 1.8.2, rust 1.29.1, OpenJDK 1.8.172, Pango 1.42.4, PCRE2 10.31;

В ядре illumos появились драйверы для QLogic QL41000/45000 и NVMe ESXi 6.7. Добавлена поддержка SCSI UNMAP и именованных потоков (Named Threads API). Реализована возможность параллельного монтирования разделов ZFS. В изолированных зонах обеспечена поддержка уведомлений о наступлении событий при помощи eventfd. Добавлена поддержка UEFI32. Из FreeBSD портирована реализация функции безопасного копирования блоков памяти memset_s;

Образы ISO и USB поддерживают загрузку в режиме UEFI, но его поддержка пока не доведена до конца, например, не работает VGA-консоль и недоступны некоторые шаги в инстялляторе;

В ходе устранения проблем с безопасностью была нарушена совместимость с некоторыми приложениями Solaris, например не работает VirtualBox.



