20.10.2018 19:39  Доступен аудиокодек Opus 1.3

Организация Xiph.Org, занимающаяся разработкой свободных видео- и аудиокодеков, представила релиз аудиокодека Opus 1.3.0, обеспечивающего высокое качество кодирования и минимальную задержку как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии. Ключевые новшества Opus 1.3: Проведена работа по увеличению качества звукопередачи в режимах сжатия речи и музыки, сохраняя при этом полную совместимость с RFC 6716;

Включена по умолчанию поддержка расширений и исправлений, описанных в RFC 8251 (изменения можно отключить опцией "--disable-rfc8251");

Предложен принципиально новый детектора речи и музыки, который базируется на применении рекуррентной нейронной сети (используются управляемые рекуррентные блоки) вместо ранее применяемой простейшей нерекуррентной нейронной сети. Новый детектор значительно проще и надёжнее прошлого декодировщика, и позволяет добиться более высокой производительности в условиях передачи смешанного контента с битрейтами до 48 kb/s;

Добавлена поддержка объёмного звука на базе технологии Ambisonic, что позволяет использовать Opus для кодирования 3D-звука для платформ виртуальной реальности и систем просмотра видео в режиме 360 градусов;

Улучшено кодирование речи в режиме стерео на низких битрейтах;

Широкополосное (wideband) кодирование теперь применяется для битрейтов до 9 kb/s

Обеспечена возможность использование кодека SILK на битрейтах около 5 kb/s (раньше лимит был в 6 kb/s);

Проведена работа по усилению защищённости кода, в код добавлены дополнительные механизмы для безопасной работы с памятью и указателями , включены по умолчанию assert-ы для наиболее опасных сбоев, не нагружающие CPU и с минимальным риском ложных срабатываний. Напомним, что кодек Opus создан путем комбинации лучших технологий из разработанного организацией Xiph.org кодека CELT и открытого компанией Skype кодека SILK. Кроме Skype и Xiph.Org в разработке Opus также приняли участие такие компании, как Mozilla, Octasic, Broadcom и Google. Opus отличается высоким качеством кодирования и минимальной задержкой как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии. Ранее Opus был признан лучшим кодеком при использовании битрейта 64Kbit (Opus обогнал таких конкурентов, как Apple HE-AAC, Nero HE-AAC, Vorbis и AAC LC). Из продуктов, поддерживающих Opus из коробки, можно отметить браузер Firefox, фреймворк GStreamer и пакет FFmpeg. Эталонные реализации кодировщика и декодировщика Opus распространяются под лицензией BSD. Полные спецификации формата общедоступны, бесплатны и утверждены в качестве интернет-стандарта. Все используемые в Opus патенты предоставлены участвовавшими в разработке компаниями для неограниченного пользования без выплаты лицензионных отчислений. Все связанные с Opus интеллектуальные права и лицензии на патенты автоматически делегируются для использующих Opus приложений и продуктов, без необходимости дополнительного согласования. Отсутствуют ограничения на область применения и создание альтернативных сторонних реализаций. При этом все предоставленные права отзываются в случае развязывания затрагивающего технологии Opus патентного разбирательства против любого пользователя Opus. Основные возможности Opus: Битрейт от 5 до 510 Kbit/s;

Частота дискретизации от 8 до 48KHz;

Продолжительность кадров от 2.5 до 120 миллисекунд;

Поддержка постоянного (CBR) и переменного (VBR) битрейтов;

Поддержка узкополосного и широкополосного звука;

Поддержка голоса и музыки;

Поддержка стерео и моно;

Поддержка динамической настройки битрейта, пропускной способности и размера кадра;

Возможность восстановления звукового потока в случае потери кадров (PLC);

Поддержка до 255 каналов (многопоточные кадры)

Доступность реализаций с использованием арифметики с плавающей и фиксированной запятой.



