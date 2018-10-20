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20.10.2018 19:39  Доступен аудиокодек Opus 1.3

Организация Xiph.Org, занимающаяся разработкой свободных видео- и аудиокодеков, представила релиз аудиокодека Opus 1.3.0, обеспечивающего высокое качество кодирования и минимальную задержку как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии.

Ключевые новшества Opus 1.3:

  • Проведена работа по увеличению качества звукопередачи в режимах сжатия речи и музыки, сохраняя при этом полную совместимость с RFC 6716;
  • Включена по умолчанию поддержка расширений и исправлений, описанных в RFC 8251 (изменения можно отключить опцией "--disable-rfc8251");
  • Предложен принципиально новый детектора речи и музыки, который базируется на применении рекуррентной нейронной сети (используются управляемые рекуррентные блоки) вместо ранее применяемой простейшей нерекуррентной нейронной сети. Новый детектор значительно проще и надёжнее прошлого декодировщика, и позволяет добиться более высокой производительности в условиях передачи смешанного контента с битрейтами до 48 kb/s;
  • Добавлена поддержка объёмного звука на базе технологии Ambisonic, что позволяет использовать Opus для кодирования 3D-звука для платформ виртуальной реальности и систем просмотра видео в режиме 360 градусов;
  • Улучшено кодирование речи в режиме стерео на низких битрейтах;
  • Широкополосное (wideband) кодирование теперь применяется для битрейтов до 9 kb/s
  • Обеспечена возможность использование кодека SILK на битрейтах около 5 kb/s (раньше лимит был в 6 kb/s);
  • Проведена работа по усилению защищённости кода, в код добавлены дополнительные механизмы для безопасной работы с памятью и указателями , включены по умолчанию assert-ы для наиболее опасных сбоев, не нагружающие CPU и с минимальным риском ложных срабатываний.

Напомним, что кодек Opus создан путем комбинации лучших технологий из разработанного организацией Xiph.org кодека CELT и открытого компанией Skype кодека SILK. Кроме Skype и Xiph.Org в разработке Opus также приняли участие такие компании, как Mozilla, Octasic, Broadcom и Google. Opus отличается высоким качеством кодирования и минимальной задержкой как при сжатии потокового звука с высоким битрейтом, так и при сжатии голоса в ограниченных по пропускной способности приложениях VoIP-телефонии. Ранее Opus был признан лучшим кодеком при использовании битрейта 64Kbit (Opus обогнал таких конкурентов, как Apple HE-AAC, Nero HE-AAC, Vorbis и AAC LC). Из продуктов, поддерживающих Opus из коробки, можно отметить браузер Firefox, фреймворк GStreamer и пакет FFmpeg.

Эталонные реализации кодировщика и декодировщика Opus распространяются под лицензией BSD. Полные спецификации формата общедоступны, бесплатны и утверждены в качестве интернет-стандарта. Все используемые в Opus патенты предоставлены участвовавшими в разработке компаниями для неограниченного пользования без выплаты лицензионных отчислений. Все связанные с Opus интеллектуальные права и лицензии на патенты автоматически делегируются для использующих Opus приложений и продуктов, без необходимости дополнительного согласования. Отсутствуют ограничения на область применения и создание альтернативных сторонних реализаций. При этом все предоставленные права отзываются в случае развязывания затрагивающего технологии Opus патентного разбирательства против любого пользователя Opus.

Основные возможности Opus:

  • Битрейт от 5 до 510 Kbit/s;
  • Частота дискретизации от 8 до 48KHz;
  • Продолжительность кадров от 2.5 до 120 миллисекунд;
  • Поддержка постоянного (CBR) и переменного (VBR) битрейтов;
  • Поддержка узкополосного и широкополосного звука;
  • Поддержка голоса и музыки;
  • Поддержка стерео и моно;
  • Поддержка динамической настройки битрейта, пропускной способности и размера кадра;
  • Возможность восстановления звукового потока в случае потери кадров (PLC);
  • Поддержка до 255 каналов (многопоточные кадры)
  • Доступность реализаций с использованием арифметики с плавающей и фиксированной запятой.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.xiph.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Доступен аудиокодек Opus 1.2
  3. OpenNews: Стабильный выпуск аудиокодека Opus 1.1
  4. OpenNews: Разработчики Mozilla разобрали ситуацию с нарушением патента в кодеке Opus
  5. OpenNews: Обновление свободного звукового кодека FLAC 1.3.2
  6. OpenNews: Компания Skype открыла исходные тексты аудиокодека SILK
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opus, audio, codec
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  • 2, Аноним (2), 20:03, 20/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Возможно, лучший lossy-кодек для музыки. Сугубо ИМХО, разумеется.
     
  • 3, Аноним (3), 20:04, 20/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А, про релиз Elementary 5.0 так и не написали, круто OpenNet ;)
     

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