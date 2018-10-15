15.10.2018 14:31  Открытый проект Bro переименован в Zeek из-за негативной коннотации

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|2.7, trolleybus (?), 14:53, 15/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да это же не Зек, а Зик. Лихорадка Зика (помните такую), которая теперь стала заражать опенсорсные проекты (сначала питон, потом линукс, теперь вот это)
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|2.30, Linter (?), 15:00, 15/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так сообщество линукс приняло CoC, и думаю после прочистки комментов в коде, наступит через демонов и этих самых килалов))
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|1.32, freehck (ok), 15:01, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> непринятием разработчиками идей гендерного равенства и инклюзивности
Чёртовы SJW. Основные столпы клуба моделирования железных дорог подрывают.
Проекту успехов. Молодцы, что переименовались. Надо работать с реальным миром, даже если он сходит с ума потихоньку.
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|1.42, Аноним (42), 15:05, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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>попытки введения квот
В FF уже ввели квоты и политкорректность, результаты мы видим, так что нет, спасибо, не нужно, программированием должны заниматься профессионалы, а не квоты!
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|2.53, freehck (ok), 15:09, 15/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Квоты вообще ни к чему хорошему не приведут. Женщины, которые могут работать наравне с мужчинами, ни в каких квотах не нуждаются. За квоты топят как раз те, которые не могут.
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|3.85, Попугай Кеша (?), 15:19, 15/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если есть акция, будет и реакция. Ну будут конференции, но другие, приложения, но другие. Проекты с СоС и проекты без СоС.
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|3.89, anonymous (??), 15:26, 15/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Умение "работать наравне" на возможность трудоустройства никак не влияет. Это ещё с советских времён было. Умиляет то, что и в европах пошли по этому скользкому пути.
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