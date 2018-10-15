15.10.2018 14:31  Открытый проект Bro переименован в Zeek из-за негативной коннотации

Спустя 24 года c момента основания проекта разработчики открытой системы мониторинга трафика и выявления сетевых вторжений Bro приняли решение переименовать продукт. В качестве нового имени выбрано Zeek, так называлась учётная запись под которой запускались процессы Bro на раннем этапе развития проекта.

Утверждается, что переименование вынужденная мера, принятая в ответ на отрицательное отношение современного общества к субкультуре "Bro" и феномену "Blockchain bros" (образовавшееся вокруг криптовалют сообщество состоит преимущественно из мужчин и основывается исключительно на способностях, игнорируя попытки введения квот для женских выступлений на конференциях и инициативы по привлечению в сообщество большего числа женщин).

Изначально имя "Bro" было выбрано для проекта как отсылка в "Большому брату" из романа Джорджа Оруэлла "1984". Последнее время всё больше людей не понимают этой связи и рассматривают название не как напоминание о важности соблюдения приватности, а как ассоциацию с субкультурой Bro и непринятием разработчиками идей гендерного равенства и инклюзивности. Например, некоторые пользователи жалуются, что руководство их компаний отказывается утверждать внедрение решений на базе IDS Bro только из-за названия. В сети также активно действуют борцы за социальную справедливость, призывающие не использовать продукты, применяющие дискриминационную терминологию. Например, под давлением подобных активистов недавно проекты Python и Redis были вынуждены уйти от использования слов master и slave.



