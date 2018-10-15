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15.10.2018 14:31  Открытый проект Bro переименован в Zeek из-за негативной коннотации

Спустя 24 года c момента основания проекта разработчики открытой системы мониторинга трафика и выявления сетевых вторжений Bro приняли решение переименовать продукт. В качестве нового имени выбрано Zeek, так называлась учётная запись под которой запускались процессы Bro на раннем этапе развития проекта.

Утверждается, что переименование вынужденная мера, принятая в ответ на отрицательное отношение современного общества к субкультуре "Bro" и феномену "Blockchain bros" (образовавшееся вокруг криптовалют сообщество состоит преимущественно из мужчин и основывается исключительно на способностях, игнорируя попытки введения квот для женских выступлений на конференциях и инициативы по привлечению в сообщество большего числа женщин).

Изначально имя "Bro" было выбрано для проекта как отсылка в "Большому брату" из романа Джорджа Оруэлла "1984". Последнее время всё больше людей не понимают этой связи и рассматривают название не как напоминание о важности соблюдения приватности, а как ассоциацию с субкультурой Bro и непринятием разработчиками идей гендерного равенства и инклюзивности. Например, некоторые пользователи жалуются, что руководство их компаний отказывается утверждать внедрение решений на базе IDS Bro только из-за названия. В сети также активно действуют борцы за социальную справедливость, призывающие не использовать продукты, применяющие дискриминационную терминологию. Например, под давлением подобных активистов недавно проекты Python и Redis были вынуждены уйти от использования слов master и slave.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.bro.org/2018/10/re...)
  2. OpenNews: Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"
  3. OpenNews: Оценка возможности отзыва разработчиками своего кода из ядра Linux
  4. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
  5. OpenNews: Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux
  6. OpenNews: Проект PostgreSQL принял кодекс поведения разработчиков
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: master, slave, bro
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  • 1.1, Аноним (1), 14:45, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А Зэк так норм
     
     
  • 2.7, trolleybus (?), 14:53, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Да это же не Зек, а Зик. Лихорадка Зика (помните такую), которая теперь стала заражать опенсорсные проекты (сначала питон, потом линукс, теперь вот это)
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:45, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Маразм крепчал.
     
  • 1.3, vitalif (ok), 14:49, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    >введения квот на женские выступления на конференциях

    Совсем там заболели

     
  • 1.5, Вася (??), 14:52, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да капец блин, што твориццо! Астанавите этих недотеп!
     
     
  • 2.17, Linter (?), 14:57, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    недотеп? Там по моему гораздо более тяжелый диагноз))
     
     
  • 3.86, Fracta1L (ok), 15:20, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Недоёп?
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:53, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ненужно переименовано в ненужно из-за негативной коннотации со стороны ненужно.
     
  • 1.15, имя (?), 14:56, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из Бро в Зэка.

    А что на счёт команд kill, killall? почему они не были переименованы в первую очередь?

     
     
  • 2.30, Linter (?), 15:00, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так сообщество линукс приняло CoC, и думаю после прочистки комментов в коде, наступит через демонов и этих самых килалов))
     
     
  • 3.84, Попугай Кеша (?), 15:18, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    CoC - поясните для попугаев непосвященных. Что это и зачем?
     
     
  • 4.88, blueboar2 (?), 15:23, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Code of Conduct. Что-то типа правил поведения и урегулирования конфликтов.
     
  • 1.32, freehck (ok), 15:01, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > непринятием разработчиками идей гендерного равенства и инклюзивности

    Чёртовы SJW. Основные столпы клуба моделирования железных дорог подрывают.

    Проекту успехов. Молодцы, что переименовались. Надо работать с реальным миром, даже если он сходит с ума потихоньку.

     
  • 1.42, Аноним (42), 15:05, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >попытки введения квот

    В FF уже ввели квоты и политкорректность, результаты мы видим, так что нет, спасибо, не нужно, программированием должны заниматься профессионалы, а не квоты!

     
     
  • 2.53, freehck (ok), 15:09, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Квоты вообще ни к чему хорошему не приведут. Женщины, которые могут работать наравне с мужчинами, ни в каких квотах не нуждаются. За квоты топят как раз те, которые не могут.
     
     
  • 3.85, Попугай Кеша (?), 15:19, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если есть акция, будет и реакция. Ну будут конференции, но другие, приложения, но другие. Проекты с СоС и проекты без СоС.
     
  • 3.89, anonymous (??), 15:26, 15/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Умение "работать наравне" на возможность трудоустройства никак не влияет. Это ещё с советских времён было. Умиляет то, что и в европах пошли по этому скользкому пути.
     
  • 1.87, Аноним (87), 15:22, 15/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь не бро.
     

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