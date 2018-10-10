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10.10.2018 08:39  В Fedora 30 решено поставлять по умолчанию сборку Firefox на базе Wayland

Мэйнтейнер пакетов с Firefox в Fedora Linux представил обновлённые сборки экспериментального пакета с Firefox, работающего поверх Wayland и использующего декорирование окон на стороне клиента (CSD, Client Side Decoration), при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением. Пакет с модифицированным Firefox 62.0.3 подготовлен для Fedora 27, 28 и 29.

Сборка также примечательна добавлением патча для корректной работы WebRTC через мультимедийный сервер PipeWire (замена PulseAudio) в окружениях на базе Wayland (при помощи PipeWire в sandbox-окружении с браузером реализуется функциональность, недоступная из-за того, что Wayland-приложения изолированы от остального рабочего стола и не могут обращаться к другим окнам). Кроме того, в состав перенесены некоторые изменения из веток Firefox 63 (Beta) и 64 (Nightly), а также улучшена поддержка HiDPI и v-sync.

Отмечается, что отрисовка Firefox с использованием бэкенда на базе Wayland доведена до приемлемого вида и в Fedora 30 (репозиторий Rawhide) новая сборка будет предлагаться по умолчанию. Классическая сборка на базе X11 будет поставляться в качестве запасного варианта и станет доступна через пакет firefox-x11. В Fedora 29 по-прежнему по умолчанию будет поставляться Firefox с бэкендом X11, а Firefox с бэкендом Wayland предлагаться в качестве опции, доступной при установке пакета firefox-wayland.

Тем не менее, для приведения Firefox на базе Wayland до идеального состояния остаётся решить ряд проблем, таких как исключение смещения выпадающего меню и всплывающих подсказок за край экрана при сборке с GTK+ 3.24, обеспечение должной работы при запуске с использованием KDE Plasma на базе Wayland, обновление WebRender/EGL.

  1. Главная ссылка к новости (https://mastransky.wordpress.c...)
  2. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.24
  3. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.0
  4. OpenNews: Инициатива по переводу приложений на декорирование окон на стороне клиента
  5. OpenNews: Для Firefox подготовлена возможность декорирования окон на стороне клиента
  6. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wayland, firefox
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  • 1.1, Stranger (??), 09:37, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    и чего они GDM починили? шняга та еще - этот вяленный.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:42, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Господа знающие, объясните для чайника, что не так с Вяленым? Насколько я понял, штуковина полезная, вот только внедрение и допиливание почему-то ползёт крайне медленно
     
     
  • 2.4, Попугай Кеша (?), 09:48, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Как я, Кеша, понимаю. Еще в 2011-м читал статьи, что Wayland вот-вот выйдет и всем станет хорошо. Почему? Потому что X-сервер багованный изначально, был разработан в 90-е годы. Как следствие ранних болячек - тиринг (тиринг это мерцание). Что-то с буферами связано, когда через видеокарту выводится изображение на экран.

    Ну так вот. В 2011-м все эти разговоры велись. Вот-вот и будет Wayland. Сейчас 2018-й. И как бы стало чуть лучше, но до пригодного использования все никак.

    И, походу, еще лет 5 ждать.

    Ну и архитектура этого Wayland по идее лучше. Нет тиринга, окошки как-то по другому взаимодействуют.

    Но я Кеша-дилетант. Больше не знаю.

     
     
  • 3.13, Annoynymous (ok), 10:12, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Сейчас 2018-й. И как бы стало чуть лучше, но до пригодного использования все никак.

    Год сижу на вяленом, ЧЯДНТ?

     
  • 3.14, EnemyOfDemocracy (?), 10:12, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    И теперь у каждого приложения будет свой собственный тиринг.
     
  • 3.17, AlexYeCu_not_logged (?), 10:19, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Как следствие ранних болячек - тиринг (тиринг это мерцание).

    Нет, тиринг это не мерцание.

     
     
  • 4.24, Попугай Кеша (?), 10:41, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, сказал А, говори Б или пустослов
     
  • 2.5, нах (?), 09:50, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Господа знающие, объясните для чайника, что не так с Вяленым?

    то что одна windows у нас уже есть, и firefox, кстати, в ней работает неплохо - не требует никаких пщпщ (теперь вот еще какой-то новой НЁХ, а то ж пщпщ был недостаточно Нёх) и видеоускорение задействует.

    А X11, попавший в руки комитетчиков-пенсионеров и просто альтернативно одаренных - "не нужен, линукс ваш новый стандарт". Скоро его поддержка отправится туда же, куда альса - "вообще-то код есть, но он не работает, потому что мы тут понашлепали сэндвичбоксов и прочей фигни, забыв об этом коде, и они его ломают напрочь, а скоро все равно и собираться тоже перестанет - мы ж не планируем в нем ничего исправлять".

     
  • 2.7, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:53, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да не, это просто идеология. И работать нормально не работает, но внедрять надо. Что-то вроде стандарта топлива Евро-6. Вроде экологично, но моторы ломаются чаще и вред для экологии ещё бОльший.

    Вместо готового решения подсосывается некоторое неготовое, но уже внедряемое. А потом удивляются что линукс не может на рабочих компах за 2%, как Касьянов, выйти.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:05, 10/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    евры 6-7-8 выдавливают производителей авто в сторону гибридов и электро-тяги,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, 123 (??), 10:21, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >а с линуксом - пока под него не появится нормальный офис

    MS Office под Wine вполне сносно работает, для любителей китайских зондов есть нативный Kingsoft WPS Office, ну Либра кое-как подтянулась и местами даже лучше чем вышеперечисленные.
    >а и дрова под офисную периферию (те-же принтеры)

    Для старого хлама как раз всё ок.

     
     
  • 5.26, Попугай Кеша (?), 10:42, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для старых принтеров проблем вообще никаких, особенно для марки Гарри Поттер
     
  • 2.8, abi (?), 10:00, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мы крыску используем и нам ничего не надо больше.
     
  • 2.16, AlexYeCu_not_logged (?), 10:17, 10/10/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    1 Очень серьёзные потери функционала в сравнении с иксами 2 Объём этих потерь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.20, qcgg (?), 10:26, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Вейлэнд отчаянно тормозил

    Ты видать большой специалист...

     
     
  • 4.23, Led (ok), 10:39, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя, видать, знатно подгорает...
     
  • 3.27, th3m3 (ok), 10:45, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по описанию, Вяленого случайно не разработчики Gnome пилят?
     
  • 2.19, Анонизмус (?), 10:25, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Например, оно с nvidia не дружит нифига... Нормально вяленый работает только с штеудом...
     
     
  • 3.28, Anonumous (?), 10:50, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Nvidia в текущем виде не нужно на Linux. И не будет нужно до тех пор пока они не сделают открытый драйвер в ядре как у AMD.
     
  • 2.31, хрю (?), 10:57, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >что не так с Вяленым

    С ним как с коммунизмом - вроде идея классная, а на практике что-то всё не так хорошо. А иксы тем временем тупо работают при всех своих якобы минусах.

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:47, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну что же, поздравляю Мы должили до момент, когда приложения, адаптированные дл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, нах (?), 09:51, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да вроде давно уже? Они вот скоро еще и просто работать не будут, совсем никак, это да.
     
  • 2.9, Аноним (10), 10:00, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вайланд наводит новый стандарт, и фаза адаптации прилад под него с обеих сторон идёт итеративно, это нормальная практика - есть слона по частям
     
  • 2.21, qcgg (?), 10:28, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну так KDE всегда было в роли догоняющего.
     
  • 2.30, llolik (ok), 10:56, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как я понял по ссылке в новости, баг был как раз в KWin-е.
     
  • 1.11, Аноним (10), 10:07, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    да, с менюхами у вяленого какая-то чехарда если в gparted открыть меню, и потом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, my_name_is_Mud (ok), 10:29, 10/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне бы твои проблемы. У меня в бубне 18.10 gparted на вяленом вообще не запускается.
     
  • 1.12, Annoynymous (ok), 10:10, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Алилуйя!
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:12, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё это конечно весело Но - это такой детский сад, который должен был быть реше... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, iPony (?), 10:41, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну вот, в Firefox щас первый засадит Wayland, и все линуксоиды перебегут на него.
     
  • 1.29, Аноним (29), 10:51, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Погодите, зачем для работы звука обращаться к другим окнам?
     

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