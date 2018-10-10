10.10.2018 08:39  В Fedora 30 решено поставлять по умолчанию сборку Firefox на базе Wayland

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|1.2, Аноним (2), 09:42, 10/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Господа знающие, объясните для чайника, что не так с Вяленым? Насколько я понял, штуковина полезная, вот только внедрение и допиливание почему-то ползёт крайне медленно
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|2.4, Попугай Кеша (?), 09:48, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Как я, Кеша, понимаю. Еще в 2011-м читал статьи, что Wayland вот-вот выйдет и всем станет хорошо. Почему? Потому что X-сервер багованный изначально, был разработан в 90-е годы. Как следствие ранних болячек - тиринг (тиринг это мерцание). Что-то с буферами связано, когда через видеокарту выводится изображение на экран.
Ну так вот. В 2011-м все эти разговоры велись. Вот-вот и будет Wayland. Сейчас 2018-й. И как бы стало чуть лучше, но до пригодного использования все никак.
И, походу, еще лет 5 ждать.
Ну и архитектура этого Wayland по идее лучше. Нет тиринга, окошки как-то по другому взаимодействуют.
Но я Кеша-дилетант. Больше не знаю.
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|2.5, нах (?), 09:50, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Господа знающие, объясните для чайника, что не так с Вяленым?
то что одна windows у нас уже есть, и firefox, кстати, в ней работает неплохо - не требует никаких пщпщ (теперь вот еще какой-то новой НЁХ, а то ж пщпщ был недостаточно Нёх) и видеоускорение задействует.
А X11, попавший в руки комитетчиков-пенсионеров и просто альтернативно одаренных - "не нужен, линукс ваш новый стандарт". Скоро его поддержка отправится туда же, куда альса - "вообще-то код есть, но он не работает, потому что мы тут понашлепали сэндвичбоксов и прочей фигни, забыв об этом коде, и они его ломают напрочь, а скоро все равно и собираться тоже перестанет - мы ж не планируем в нем ничего исправлять".
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|2.7, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:53, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да не, это просто идеология. И работать нормально не работает, но внедрять надо. Что-то вроде стандарта топлива Евро-6. Вроде экологично, но моторы ломаются чаще и вред для экологии ещё бОльший.
Вместо готового решения подсосывается некоторое неготовое, но уже внедряемое. А потом удивляются что линукс не может на рабочих компах за 2%, как Касьянов, выйти.
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|4.18, 123 (??), 10:21, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>а с линуксом - пока под него не появится нормальный офис
MS Office под Wine вполне сносно работает, для любителей китайских зондов есть нативный Kingsoft WPS Office, ну Либра кое-как подтянулась и местами даже лучше чем вышеперечисленные.
>а и дрова под офисную периферию (те-же принтеры)
Для старого хлама как раз всё ок.
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|3.28, Anonumous (?), 10:50, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Nvidia в текущем виде не нужно на Linux. И не будет нужно до тех пор пока они не сделают открытый драйвер в ядре как у AMD.
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|2.31, хрю (?), 10:57, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>что не так с Вяленым
С ним как с коммунизмом - вроде идея классная, а на практике что-то всё не так хорошо. А иксы тем временем тупо работают при всех своих якобы минусах.
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|2.6, нах (?), 09:51, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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да вроде давно уже? Они вот скоро еще и просто работать не будут, совсем никак, это да.
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|2.9, Аноним (10), 10:00, 10/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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вайланд наводит новый стандарт, и фаза адаптации прилад под него с обеих сторон идёт итеративно, это нормальная практика - есть слона по частям
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