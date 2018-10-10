10.10.2018 08:39  В Fedora 30 решено поставлять по умолчанию сборку Firefox на базе Wayland

Мэйнтейнер пакетов с Firefox в Fedora Linux представил обновлённые сборки экспериментального пакета с Firefox, работающего поверх Wayland и использующего декорирование окон на стороне клиента (CSD, Client Side Decoration), при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением. Пакет с модифицированным Firefox 62.0.3 подготовлен для Fedora 27, 28 и 29.

Сборка также примечательна добавлением патча для корректной работы WebRTC через мультимедийный сервер PipeWire (замена PulseAudio) в окружениях на базе Wayland (при помощи PipeWire в sandbox-окружении с браузером реализуется функциональность, недоступная из-за того, что Wayland-приложения изолированы от остального рабочего стола и не могут обращаться к другим окнам). Кроме того, в состав перенесены некоторые изменения из веток Firefox 63 (Beta) и 64 (Nightly), а также улучшена поддержка HiDPI и v-sync.

Отмечается, что отрисовка Firefox с использованием бэкенда на базе Wayland доведена до приемлемого вида и в Fedora 30 (репозиторий Rawhide) новая сборка будет предлагаться по умолчанию. Классическая сборка на базе X11 будет поставляться в качестве запасного варианта и станет доступна через пакет firefox-x11. В Fedora 29 по-прежнему по умолчанию будет поставляться Firefox с бэкендом X11, а Firefox с бэкендом Wayland предлагаться в качестве опции, доступной при установке пакета firefox-wayland.

Тем не менее, для приведения Firefox на базе Wayland до идеального состояния остаётся решить ряд проблем, таких как исключение смещения выпадающего меню и всплывающих подсказок за край экрана при сборке с GTK+ 3.24, обеспечение должной работы при запуске с использованием KDE Plasma на базе Wayland, обновление WebRender/EGL.



