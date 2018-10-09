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09.10.2018 23:43  Релиз коммуникационной платформы Asterisk 16 и дистрибутива FreePBX 15

Представлен релиз новой стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 16, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходные тексты проекта доступны под лицензией GPLv2.

Asterisk 16 отнесён к категории выпусков с расширенной поддержкой (LTS), обновления для которого будут выпускаться в течение пяти лет вместо свойственных для обычных выпусков двух лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Asterisk 13 продлится до октября 2019 года. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности. Asterisk 16 также стал первым выпуском после поглощения проекта компанией Sangoma.

Ключевые улучшения, добавленные в Asterisk 16:

  • Продолжено развитие средств для проведения видеоконференций. Повышена производительность обработки видеопотоков и улучшена адаптация к изменению качества канала связи, что позволило снизить число ситуаций, приводящих к замиранию изображения во время общения;
  • Добавлена поддержка обмена текстовыми сообщениями, дающая возможность использовать Asterisk как коммуникационную платформу широкого профиля. Например, Asterisk можно использовать в качестве сервера для клиентских приложений, сочетающих возможности видеоконференций c функциями текстового чата и отправки сообщений со ссылками, списками участников и прочими сведениями;
  • Значительно увеличена произвдительность обработки SIP-вызовов. В SIP-обработчиках, особенно в канальном драйвере PJSIP, снижена нагрузка на CPU и уменьшено потребления памяти.

Вместе с Asterisk одновременно опубликован релиз проекта FreePBX 15, в рамках которого развивается интерфейс для управления Asterisk и готовый дистрибутив для быстрого развёртывания VoIP-систем. В выпуске FreePBX 15 представлен новый встроенный API, подготовленный на базе языка формирования запросов GraphQL и упрощающий интеграцию FreePBX со сторонними приложениями. Поддержка нового API уже обеспечена в 10 модулях к FreePBX. В новой версии также переработан процесс создания резервных копий и восстановления из них. Добавлена возможность выборочного резервного копирования на уровне отдельных модулей и поддержка создания бэкапов, не привязанных к конкретной версии FreePBX.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.digium.com/blog/201...)
  2. OpenNews: Коммуникационная платформа Asterisk перешла в руки компании Sangoma
  3. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 15 с поддержкой видеоконференций
  4. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 14
  5. OpenNews: Вышел VoIP-ориентированный дистрибутив DigAnTel 3
  6. OpenNews: Вышел AsteriskNOW 3.0, Linux-дистрибутив для развёртывания систем телефонии
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: asterisk, freepbx, voip
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  • 1, shadow_alone (ok), 23:52, 09/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот новый API для FreePBX как нельзя кстати...
     

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