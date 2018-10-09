09.10.2018 23:43  Релиз коммуникационной платформы Asterisk 16 и дистрибутива FreePBX 15

Представлен релиз новой стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 16, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходные тексты проекта доступны под лицензией GPLv2. Asterisk 16 отнесён к категории выпусков с расширенной поддержкой (LTS), обновления для которого будут выпускаться в течение пяти лет вместо свойственных для обычных выпусков двух лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Asterisk 13 продлится до октября 2019 года. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности. Asterisk 16 также стал первым выпуском после поглощения проекта компанией Sangoma. Ключевые улучшения, добавленные в Asterisk 16: Продолжено развитие средств для проведения видеоконференций. Повышена производительность обработки видеопотоков и улучшена адаптация к изменению качества канала связи, что позволило снизить число ситуаций, приводящих к замиранию изображения во время общения;

Добавлена поддержка обмена текстовыми сообщениями, дающая возможность использовать Asterisk как коммуникационную платформу широкого профиля. Например, Asterisk можно использовать в качестве сервера для клиентских приложений, сочетающих возможности видеоконференций c функциями текстового чата и отправки сообщений со ссылками, списками участников и прочими сведениями;

Значительно увеличена произвдительность обработки SIP-вызовов. В SIP-обработчиках, особенно в канальном драйвере PJSIP, снижена нагрузка на CPU и уменьшено потребления памяти. Вместе с Asterisk одновременно опубликован релиз проекта FreePBX 15, в рамках которого развивается интерфейс для управления Asterisk и готовый дистрибутив для быстрого развёртывания VoIP-систем. В выпуске FreePBX 15 представлен новый встроенный API, подготовленный на базе языка формирования запросов GraphQL и упрощающий интеграцию FreePBX со сторонними приложениями. Поддержка нового API уже обеспечена в 10 модулях к FreePBX. В новой версии также переработан процесс создания резервных копий и восстановления из них. Добавлена возможность выборочного резервного копирования на уровне отдельных модулей и поддержка создания бэкапов, не привязанных к конкретной версии FreePBX.



